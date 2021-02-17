Что будет, если не ходить строем

Доброе утро!
В Мосгордуме обсуждают, не провести ли референдум по вопросу о возвращении памятника Дзержинского на Лубянку; звучат также предложения поставить туда не Дзержинского, а Андропова, Ивана III, Александра Невского и всех персонажей картины Глазунова “Вечная Россия”. В новостях от истории тоже не продохнуть:
- Кассационный суд оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву – 13 лет колонии. “Проект” утверждает, что за его преследованием стоит помощник Путина Анатолий Серышев.
- Прокурор требует оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей за “оскорбление ветерана”.
- В Беларуси прошли массовые обыски у журналистов, правозащитников и членов независимых профсоюзов.
- Служба безопасности Украины подозревает пророссийского блогера Анатолия Шария в госизмене.
Сакральный смысл Второй мировой
Третье заседание суда по делу о клевете Навального на ветерана закончилось быстро: прокурор попросила направить в СК документы об оскорбительных высказываниях Навального в адрес судьи и прокурора, потом зачитала преамбулу российской конституции, сказала, что ветеран Артеменко даровал жизнь ей и всем участникам процесса, и попросила приговорить Навального к штрафу в 950 тысяч рублей. Адвокаты повторили определение клеветы и попросили оправдать Навального, потому что его слова никак под это определение не подпадают. Навальный сказал, что в юридическом смысле тут обсуждать нечего и попросил судью поделиться рецептом солений: ему месяц не доставляли в камеру заказанную в магазине соль, а потом принесли сразу три килограмма. Тут можно было бы выступить с последним словом и выслушать приговор, но судья прервала заседание и сказала, что следующее состоится 20 февраля в 14 часов. То, что 20 февраля в 10 часов в другом суде у Навального апелляция на приговор о замене условного срока по делу “Ив Роше” на реальный, судью не впечатлило. Вот текстовый онлайн заседания.
Пресс-секретарь Путина, который обычно рассказывает журналистам о независимости российского суда, на этот раз прокомментировал процесс “содержательно”: “Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя”, – сказал Песков. А про клевету, видимо, решит независимый суд.
Депутат Госдумы Рашкин обратился к генпрокурору Краснову с просьбой проверить, не нарушают ли слова телеведущего Соловьева запрет на реабилитацию нацизма. Соловьев в телевизоре сначала обвинил Навального в антисемитизме, а потом сказал, что даже Гитлер ему больше нравится, потому что Гитлер был смелый человек, который – в отличие от “гульфикфюрера” (это он так про Навального) – не “косил от армии”, а доблестно сражался на фронтах Первой мировой.
Благодарный потомок
Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву – 13 лет колонии. Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох недалеко от Медвежьегорска и каждый год проводил там Дни памяти. Издание “Проект” утверждает, что дело Дмитриева “курирует” бывший глава карельской ФСБ, а ныне помощник Путина Анатолий Серышев, а проблемы у Дмитриева начались после публикации “Мемориалом” списка кадровых сотрудников НКВД. В списке из 42 тысяч человек значится Василий Михайлович Серышев – чекист, участвовавший в сталинских репрессиях, затем арестованный за “участие в массовых необоснованных арестах” и позже не реабилитированный. Кем конкретно этот Василий Михайлович приходится Анатолию Серышеву, сказать трудно, но серьезным переменам в карьере Анатолия соответствуют важные повороты дела Дмитриева: когда Серышев работал в таможне, Дмитриева оправдали, а как только он получил потенциальный контроль над судами, став помощником Путина, Дмитриева арестовали снова.
Российская информационная политика
- Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке ресурсов в интернете за "клеветнические сообщения". Обнаружившему клевету достаточно будет пожаловаться прокурору.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за распространение в СМИ информации об "иностранных агентах" и их материалов без указания статуса. Там сразу много видов штрафов – вероятно, их будут назначать пачками.
- Как в случае “Новой газеты”: сначала Роскомнадзор заставил газету удалить статью о подготовке провокаторов для участия в январских митингах, а теперь составил два административных протокола за фейк – один на редакцию, а другой на главреда. Редакцию при этом не просили предоставить доказательства подлинности сведений – просто объявили их фейком.
- Суд отклонил иск “повара Путина” Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, изданию "Медуза" и журналисту издания "Довод" Илье Косыгину: Шевченко сказал в интервью “Доводу”, что Пригожин – “дважды судимый преступник”, а редакция “Довода” подкрепила эти слова гиперссылкой на соответствующий материал “Медузы”. Суд так и не смог понять, к кому конкретно Пригожин предъявляет иск, и отклонил его.
- Главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов подал жалобу в ЕСПЧ на арест за ретвит шутки и бесчеловечные условия содержания в Сахарове.
Прочее российское
- ЕСПЧ признал несправедливым процесс по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Их осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненной срок, Хасис дали 18 лет. В решении ЕСПЧ говорится, что присяжные не были беспристрастны. Теперь дело подлежит пересмотру в Верховном суде. Подробнее о причинах иска и последствиях этого решения ЕСПЧ рассказано здесь.
- Сопровождающие. Политик Владимир Кара-Мурза обнаружил за собой слежку в Москве. Люди в штатском ездят за ним на машине с номером У 563 СА, который – по данным Bellingcat – закреплен за ФСБ. Расследование Bellingcat о том, что за двумя отравлениями Кара-Мурзы стоят те же сотрудники ФСБ, что и за отравлением Навального, вышло на прошлой неделе.
- Январские митинги. По итогам двух январских митингов в поддержку Навального правозащитники насчитали не менее 140 эпизодов избиений демонстрантов силовиками – вот истории о том, как пострадавшие собираются добиваться уголовных дел. А вот монологи бывших силовиков с оценкой действий силовиков нынешних (спойлер: они считают, что все отлично, а Путин должен править вечно).
- Воспитательное. В Нижневартовске Росгвардия – под видом “профориентации” –устроила школьникам показательный разгон беспорядков прямо в спортзале. В Красноярске одиннадцатиклассникам сделали внушение за отказ маршировать после уроков в рамках подготовки к празднованию 23 февраля, а они это внушение записали на диктофон (много слов, но общий смысл в том, что если не ходить строем, то обязательно станешь геем).
- Женское. По подсчетам Консорциума женских неправительственных объединений, две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, были жертвами домашнего насилия. В Европе этот показатель составляет 38%, в Африке – 69%. Фем-активистка Залина Маршенкулова подтверждает, что дела об угрозах и насилии в отношении женщин в России практически не расследуются; государственную политику в этом вопросе она называет “фемицидной”.
“Придавить все, что шевелится”
- Сегодня в Минске начинается суд над Виктором Бабарико, пытавшимся зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, но арестованным раньше, чем он успел это сделать.
- В Бресте идет суд над единственным свидетелем гибели Геннадия Шутова. 11 августа Шутову в затылок в упор выстрелил неизвестный, 19 августа он умер в больнице. Александра Кордюкова, находившегося в момент выстрела рядом с Шутовым, задержали 14 августа. Теперь его обвиняют в покушении на убийство (видимо, на убийство того, кто стрелял). Есть видео этого инцидента, из которого очевидно, что Шутов с Кордюковым ни на кого не нападали.
- Следственный комитет Беларуси отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Вихора – он умер после задержания в Гомеле, потому что ему не вызвали скорую.
- Житель Минска, раненный 9 августа свето-шумовой гранатой и резиновой пулей, получил пять лет тюрьмы за участие в “массовых беспорядках”. Сначала его хотели обвинить в насилии по отношению к сотруднику милиции, но не смогли найти пострадавшего силовика.
- Весь день во вторник в разных городах Беларуси проходили массовые обыски у правозащитников, журналистов, членов независимых профсоюзов. Обосновывалось это необходимостью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. В чем конкретно состоит план властей, пока не понятно, но зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий говорит, что цель – “придавить все, что шевелится”.
Вокруг света
- Служба безопасности Украины подозревает пророссийского блогера Анатолия Шария в госизмене, вреде нацбезопасности и дестабилизации ситуации в Украине (он живет в Литве).
- Национальное собрание Франции поддержало законопроект о защите республиканских ценностей, который должен создать препятствия для радикальных религиозных группировок, стремящихся подорвать светский характер государства.
- На Сицилии произошло извержение Этны. Очень красиво и, по утверждению местных властей, безопасно.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 13 233. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 99 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 80 979 человек (+459 за сутки). Иностранных студентов начинают впускать в Россию – для этого нужно будет предъявить два отрицательных теста на коронавирус.
По данным ВОЗ, на прошлой неделе заболеваемость в мире снизилась на 15%. В странах, где вакцинация идет полным ходом, настроены оптимистично (например, в Израиле). Жаждущие поскорее вернуться к нормальной жизни выступают за введение “вакцинных паспортов”, счастливые обладатели которых смогут путешествовать.
В лишенной (пока) вакцин Европе не до путешествий – прогуляться бы по собственной улице вечером: в Нидерландах суд отменил комендантский час, но он все равно действует до рассмотрения апелляции на это решение. На этом фоне в Великобритании и еще десяти странах выявлен новый вариант коронавируса, против которого вакцины могут оказаться бесполезными.
Шесть ссылок
- 190-летие Лескова. Лев Соболев рассказывает о религиозных исканиях писателя. Или подборка забавных цитат из статей и личных писем Лескова.
- По-разному забытые. Рассказ о судьбе Юрия Кондратюка (1897–1942), рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне и попавшего в ГУЛАГ за сооружение крупнейшего в мире деревянного зернохранилища. Или разбор фактов и мифов о жизни Мусы Джалиля (1906–1944) – совершенно позабытого ныне советского стихотворца-антифашиста.
- Туземцы. Эссе Кирилла Кобрина о русских писателях, которым удалось писать по-русски о чужих реалиях и чужих героях (ну то есть о Набокове, но не только). Или наоборот: впечатления немецкого журналиста Альфонса Паке о решении “женского вопроса” в советской России 1918 года – статья из его сборника “В коммунистической России. Письма из Москвы” (изд-во “Евразия”).
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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