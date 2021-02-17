Что будет, если не ходить строем

Доброе утро!

В Мосгордуме обсуждают, не провести ли референдум по вопросу о возвращении памятника Дзержинского на Лубянку; звучат также предложения поставить туда не Дзержинского, а Андропова, Ивана III, Александра Невского и всех персонажей картины Глазунова “Вечная Россия”. В новостях от истории тоже не продохнуть:

Кассационный суд оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву – 13 лет колонии. “Проект” утверждает, что за его преследованием стоит помощник Путина Анатолий Серышев.

Прокурор требует оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей за “оскорбление ветерана”.

В Беларуси прошли массовые обыски у журналистов, правозащитников и членов независимых профсоюзов.

Служба безопасности Украины подозревает пророссийского блогера Анатолия Шария в госизмене.

Сакральный смысл Второй мировой

Третье заседание суда по делу о клевете Навального на ветерана закончилось быстро: прокурор попросила направить в СК документы об оскорбительных высказываниях Навального в адрес судьи и прокурора, потом зачитала преамбулу российской конституции, сказала, что ветеран Артеменко даровал жизнь ей и всем участникам процесса, и попросила приговорить Навального к штрафу в 950 тысяч рублей. Адвокаты повторили определение клеветы и попросили оправдать Навального, потому что его слова никак под это определение не подпадают. Навальный сказал, что в юридическом смысле тут обсуждать нечего и попросил судью поделиться рецептом солений: ему месяц не доставляли в камеру заказанную в магазине соль, а потом принесли сразу три килограмма. Тут можно было бы выступить с последним словом и выслушать приговор, но судья прервала заседание и сказала, что следующее состоится 20 февраля в 14 часов. То, что 20 февраля в 10 часов в другом суде у Навального апелляция на приговор о замене условного срока по делу “Ив Роше” на реальный, судью не впечатлило. Вот текстовый онлайн заседания.

Пресс-секретарь Путина, который обычно рассказывает журналистам о независимости российского суда, на этот раз прокомментировал процесс “содержательно”: “Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя”, – сказал Песков. А про клевету, видимо, решит независимый суд.

Депутат Госдумы Рашкин обратился к генпрокурору Краснову с просьбой проверить, не нарушают ли слова телеведущего Соловьева запрет на реабилитацию нацизма. Соловьев в телевизоре сначала обвинил Навального в антисемитизме, а потом сказал, что даже Гитлер ему больше нравится, потому что Гитлер был смелый человек, который – в отличие от “гульфикфюрера” (это он так про Навального) – не “косил от армии”, а доблестно сражался на фронтах Первой мировой.

Благодарный потомок

Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву – 13 лет колонии. Дмитриев обнаружил массовые захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох недалеко от Медвежьегорска и каждый год проводил там Дни памяти. Издание “Проект” утверждает, что дело Дмитриева “курирует” бывший глава карельской ФСБ, а ныне помощник Путина Анатолий Серышев, а проблемы у Дмитриева начались после публикации “Мемориалом” списка кадровых сотрудников НКВД. В списке из 42 тысяч человек значится Василий Михайлович Серышев – чекист, участвовавший в сталинских репрессиях, затем арестованный за “участие в массовых необоснованных арестах” и позже не реабилитированный. Кем конкретно этот Василий Михайлович приходится Анатолию Серышеву, сказать трудно, но серьезным переменам в карьере Анатолия соответствуют важные повороты дела Дмитриева: когда Серышев работал в таможне, Дмитриева оправдали, а как только он получил потенциальный контроль над судами, став помощником Путина, Дмитриева арестовали снова.

Российская информационная политика

Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке ресурсов в интернете за "клеветнические сообщения". Обнаружившему клевету достаточно будет пожаловаться прокурору.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за распространение в СМИ информации об "иностранных агентах" и их материалов без указания статуса. Там сразу много видов штрафов – вероятно, их будут назначать пачками.

Как в случае “Новой газеты”: сначала Роскомнадзор заставил газету удалить статью о подготовке провокаторов для участия в январских митингах, а теперь составил два административных протокола за фейк – один на редакцию, а другой на главреда. Редакцию при этом не просили предоставить доказательства подлинности сведений – просто объявили их фейком.

Суд отклонил иск “повара Путина” Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, изданию "Медуза" и журналисту издания "Довод" Илье Косыгину: Шевченко сказал в интервью “Доводу”, что Пригожин – “дважды судимый преступник”, а редакция “Довода” подкрепила эти слова гиперссылкой на соответствующий материал “Медузы”. Суд так и не смог понять, к кому конкретно Пригожин предъявляет иск, и отклонил его.

Главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов подал жалобу в ЕСПЧ на арест за ретвит шутки и бесчеловечные условия содержания в Сахарове.

Прочее российское

ЕСПЧ признал несправедливым процесс по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Их осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненной срок, Хасис дали 18 лет. В решении ЕСПЧ говорится, что присяжные не были беспристрастны. Теперь дело подлежит пересмотру в Верховном суде. Подробнее о причинах иска и последствиях этого решения ЕСПЧ рассказано здесь.

признал несправедливым процесс по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Их осудили за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненной срок, Хасис дали 18 лет. В решении ЕСПЧ говорится, что присяжные не были беспристрастны. Теперь дело подлежит пересмотру в Верховном суде. Подробнее о причинах иска и последствиях этого решения ЕСПЧ рассказано здесь. Сопровождающие. Политик Владимир Кара-Мурза обнаружил за собой слежку в Москве. Люди в штатском ездят за ним на машине с номером У 563 СА, который – по данным Bellingcat – закреплен за ФСБ. Расследование Bellingcat о том, что за двумя отравлениями Кара-Мурзы стоят те же сотрудники ФСБ, что и за отравлением Навального, вышло на прошлой неделе.

Политик Владимир Кара-Мурза обнаружил за собой слежку в Москве. Люди в штатском ездят за ним на машине с номером У 563 СА, который – по данным Bellingcat – закреплен за ФСБ. Расследование Bellingcat о том, что за двумя отравлениями Кара-Мурзы стоят те же сотрудники ФСБ, что и за отравлением Навального, вышло на прошлой неделе. Январские митинги. По итогам двух январских митингов в поддержку Навального правозащитники насчитали не менее 140 эпизодов избиений демонстрантов силовиками – вот истории о том, как пострадавшие собираются добиваться уголовных дел. А вот монологи бывших силовиков с оценкой действий силовиков нынешних (спойлер: они считают, что все отлично, а Путин должен править вечно).

По итогам двух январских митингов в поддержку Навального правозащитники насчитали не менее 140 эпизодов избиений демонстрантов силовиками – вот истории о том, как пострадавшие собираются добиваться уголовных дел. А вот монологи бывших силовиков с оценкой действий силовиков нынешних (спойлер: они считают, что все отлично, а Путин должен править вечно). Воспитательное. В Нижневартовске Росгвардия – под видом “профориентации” –устроила школьникам показательный разгон беспорядков прямо в спортзале. В Красноярске одиннадцатиклассникам сделали внушение за отказ маршировать после уроков в рамках подготовки к празднованию 23 февраля, а они это внушение записали на диктофон (много слов, но общий смысл в том, что если не ходить строем, то обязательно станешь геем).

В Нижневартовске Росгвардия – под видом “профориентации” –устроила школьникам показательный разгон беспорядков прямо в спортзале. В Красноярске одиннадцатиклассникам сделали внушение за отказ маршировать после уроков в рамках подготовки к празднованию 23 февраля, а они это внушение записали на диктофон (много слов, но общий смысл в том, что если не ходить строем, то обязательно станешь геем). Женское. По подсчетам Консорциума женских неправительственных объединений, две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, были жертвами домашнего насилия. В Европе этот показатель составляет 38%, в Африке – 69%. Фем-активистка Залина Маршенкулова подтверждает, что дела об угрозах и насилии в отношении женщин в России практически не расследуются; государственную политику в этом вопросе она называет “фемицидной”.

“Придавить все, что шевелится”

Сегодня в Минске начинается суд над Виктором Бабарико, пытавшимся зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, но арестованным раньше, чем он успел это сделать.

В Бресте идет суд над единственным свидетелем гибели Геннадия Шутова. 11 августа Шутову в затылок в упор выстрелил неизвестный, 19 августа он умер в больнице. Александра Кордюкова, находившегося в момент выстрела рядом с Шутовым, задержали 14 августа. Теперь его обвиняют в покушении на убийство (видимо, на убийство того, кто стрелял). Есть видео этого инцидента, из которого очевидно, что Шутов с Кордюковым ни на кого не нападали.

Следственный комитет Беларуси отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Вихора – он умер после задержания в Гомеле, потому что ему не вызвали скорую.

Житель Минска, раненный 9 августа свето-шумовой гранатой и резиновой пулей, получил пять лет тюрьмы за участие в “массовых беспорядках”. Сначала его хотели обвинить в насилии по отношению к сотруднику милиции, но не смогли найти пострадавшего силовика.

Весь день во вторник в разных городах Беларуси проходили массовые обыски у правозащитников, журналистов, членов независимых профсоюзов. Обосновывалось это необходимостью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. В чем конкретно состоит план властей, пока не понятно, но зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий говорит, что цель – “придавить все, что шевелится”.

Вокруг света

Служба безопасности Украины подозревает пророссийского блогера Анатолия Шария в госизмене, вреде нацбезопасности и дестабилизации ситуации в Украине (он живет в Литве).

Национальное собрание Франции поддержало законопроект о защите республиканских ценностей, который должен создать препятствия для радикальных религиозных группировок, стремящихся подорвать светский характер государства.

На Сицилии произошло извержение Этны. Очень красиво и, по утверждению местных властей, безопасно.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 13 233. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 99 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 80 979 человек (+459 за сутки). Иностранных студентов начинают впускать в Россию – для этого нужно будет предъявить два отрицательных теста на коронавирус.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе заболеваемость в мире снизилась на 15%. В странах, где вакцинация идет полным ходом, настроены оптимистично (например, в Израиле). Жаждущие поскорее вернуться к нормальной жизни выступают за введение “вакцинных паспортов”, счастливые обладатели которых смогут путешествовать.

В лишенной (пока) вакцин Европе не до путешествий – прогуляться бы по собственной улице вечером: в Нидерландах суд отменил комендантский час, но он все равно действует до рассмотрения апелляции на это решение. На этом фоне в Великобритании и еще десяти странах выявлен новый вариант коронавируса, против которого вакцины могут оказаться бесполезными.

Шесть ссылок

190-летие Лескова. Лев Соболев рассказывает о религиозных исканиях писателя. Или подборка забавных цитат из статей и личных писем Лескова.

Лев Соболев рассказывает о религиозных исканиях писателя. Или подборка забавных цитат из статей и личных писем Лескова. По-разному забытые. Рассказ о судьбе Юрия Кондратюка (1897–1942), рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне и попавшего в ГУЛАГ за сооружение крупнейшего в мире деревянного зернохранилища. Или разбор фактов и мифов о жизни Мусы Джалиля (1906–1944) – совершенно позабытого ныне советского стихотворца-антифашиста.

Рассказ о судьбе Юрия Кондратюка (1897–1942), рассчитавшего оптимальную траекторию полета к Луне и попавшего в ГУЛАГ за сооружение крупнейшего в мире деревянного зернохранилища. Или разбор фактов и мифов о жизни Мусы Джалиля (1906–1944) – совершенно позабытого ныне советского стихотворца-антифашиста. Туземцы. Эссе Кирилла Кобрина о русских писателях, которым удалось писать по-русски о чужих реалиях и чужих героях (ну то есть о Набокове, но не только). Или наоборот: впечатления немецкого журналиста Альфонса Паке о решении “женского вопроса” в советской России 1918 года – статья из его сборника “В коммунистической России. Письма из Москвы” (изд-во “Евразия”).

Эссе Кирилла Кобрина о русских писателях, которым удалось писать по-русски о чужих реалиях и чужих героях (ну то есть о Набокове, но не только). Или наоборот: впечатления немецкого журналиста Альфонса Паке о решении “женского вопроса” в советской России 1918 года – статья из его сборника “В коммунистической России. Письма из Москвы” (изд-во “Евразия”). Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок