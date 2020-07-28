Как предотвратить массовый расстрел

Доброе утро!

Российский Минкульт приказал библиотекам убрать из свободного доступа книги с маркировкой 18+ и ни в коем случае не выдавать их лицам, не достигшим совершеннолетия. В остальном все примерно так же:

ВОЗ заявила об усилении пандемии. Новая вспышка Covid-19 зафиксирована в Китае, во Вьетнаме эвакуируют отдыхающих из города Дананг.

Следственный комитет РФ проверит, не причастен ли арестованный экс-губернатор Хабаровского края к еще каким-нибудь убийствам, кроме тех, в которых его обвиняют.

Журналиста Давида Френкеля оштрафовали на 2500 рублей за то, что полицейский сломал ему руку на избирательном участке.

Бывший начальник охраны Лукашенко получил 12 лет колонии усиленного режима.

Коронавирус возвращается

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал пандемию Covid-19 самой тяжелой международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения: число новых случаев инфицирования растет все быстрее и быстрее. По количеству инфицированных по-прежнему лидируют США, где Covid-19 заболели 4,2 млн человек, заразился даже советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. На втором месте – Бразилия (2,4 млн), на третьем – Индия (1,4 млн).

Китайские власти сообщили о рекордном числе заболевших с марта: за сутки были выявлены 105 новых инфицированных; вспышки отмечены в Синьцзянь-Уйгурском регионе и в провинции Ляонин.

Из курортного города Дананг во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов – власти утверждают, что там найден новый заразный штамм коронавируса. При этом Вьетнам с самого начала эпидемии остается закрытым для иностранцев.

Россия находится на четвертом месте в мире по числу инфицированных. По официальным данным на утро понедельника, за сутки выявлено 5635 новых случаев Covid-19 (уже неделю каждый день фиксируется примерно на сто случаев меньше, чем накануне). За сутки умерли 85 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 13 354, за день в Москве скончались еще 10 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 818 тысяч. Очаг коронавирусной инфекции выявили на золотодобывающем руднике в Мотыгинском районе Красноярского края, там положительные результаты – у 56 человек.

При этом в августе в Москве пройдет, как и планировалось до пандемии, Международный военно-технический форум "Армия-2020" (в прошлом году он собрал миллион человек); основные ограничения сняты практически во всех регионах.

Беспокойное российское лето

Сотрудники ФСБ застрелили под Москвой уроженца Таджикистана, заявив, что предотвратили "массовый расстрел граждан". Утверждается, что убитым руководили “эмиссары из Сирии”.

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста “Медиазоны” Давида Френкеля: на 500 рублей – за неповиновение полицейскому, который сломал ему руку, и еще на 2000 – за вмешательство в работу избиркома. За нарушение режима самоизоляции вынесено предупреждение. Дело о воспрепятствовании журналистской деятельности, которую Френкель вел на участке, так и не заведено.

Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали по закону об “иностранных агентах” из-за отсутствия соответствующей маркировки на канале “Навальный LIVE”. Последний юридически никак не связан с ФБК.

В казанский штаб “Объединенных демократов”, которые планируют участвовать в муниципальных выборах в Татарстане 13 сентября, в третий раз за месяц пришли силовики – на этот раз Центр “Э”.

Центризбирком объявил о проведении электронных довыборов депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях – так победить кому надо будет еще проще.

Дополнительная литература:

Комментарии бывших сотрудников ФСБ в связи с введенным Госдумой запретом рассказывать что-либо о ФСБ без разрешения начальства.

Разговор с черкесским активистом Мартином Кочесоковым – год назад ему подбросили наркотики, но на фоне протестов за освобождение Ивана Голунова выпустили из СИЗО под домашний арест. Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение. Кочесоков очень интересно рассказывает, за что ему угрожали, как задерживали и почему он не сопротивлялся.

Леденящая душу история о том, как в Калининграде полицейские ночью взяли штурмом не ту квартиру, а потом срочно возбудили уголовное дело на ее хозяина.

Исполнился год протестам в связи с выборами в Мосгордуму – вот рассказы избитых полицией граждан, так и не добившихся разбирательства в российских судах.

Вести из СИЗО и колоний

На территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Эвакуированы около 600 человек.

Бывшего журналиста Ивана Сафронова, сидящего в СИЗО “Лефортово” по обвинению в госизмене, вернули в карантин с подозрением на Covid-19.

Против бывшего главы республики Коми Вячеслава Гейзера, отбывающего 11-летнее наказание, возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Следственный комитет собирается проверить, не причастен ли бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал еще к двум эпизодам организации убийств и покушений в 2003-2004 годах.

Тем временем в Хабаровске

Акции в поддержку арестованного Фургала продолжаются 17-й день. Снимать фильм о протестах для телеканала RTVi в регион приехал Шнур – вот видео его разговоров с горожанами. В городе, правда, ходят слухи, что Шнура позвал врио губернатора Михаил Дегтярев (которого там не любят, и есть за что), но Шнур это отрицает. В Кремле Дегтяревым пока довольны – как минимум, на словах.

Секретаря хабаровского отделения Либертарианской партии, члена движения "Гражданское общество" Артема Мозгова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в одной из акций в поддержку Фургала; при этом уголовные дела о нападении на активистов Дмитрия Низовцева и Сергея Наумова полиция тоже возбудила. В Москве по обвинению “в организации несогласованных акций в поддержку жителей Хабаровска" задержан координатор “Левого фронта” Сергей Удальцов.

Политологические гадания о будущем протестов: Александр Кынев считает, что вследствие бездействия Москвы Хабаровский край превратится в “вечную язву”, которая будет вскрываться по любому поводу; Михаил Виноградов допускает, что протесты принесут какой-то политический результат – как в Шиесе, где от строительства мусорного полигона власти все-таки отказались.

Что будет в Беларуси

В Беларуси объединенный штаб оппозиционных кандидатов продолжает вести неожиданно успешную предвыборную кампанию – вот интервью кандидата этого штаба Светланы Тихановской, вот длинный, но интересный видеорепортаж из бурлящего Минска. Политический обозреватель Игорь Ильяш крайне позитивно отзывается о кампании оппозиции – по его оценкам, доля сторонников Лукашенко в стране не превышает 20% (это силовики, чиновники и их семьи).

Даже если это так, трудно предположить, что Лукашенко отдаст власть без боя – и тут прогнозы неутешительные. Бывший офицер внутренних войск РБ рассказывает, как в Беларуси готовятся к разгону акций протеста и почему Майдана в Минске не будет.

Помимо действующего президента и объединенного оппозиционного штаба, в выборах участвуют и другие кандидаты – вот разговор с одной из них, бывшим депутатом Анной Канопацкой (жалуется на давление оппозиции).

И совсем непонятная новость: бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси и экс-начальник охраны Лукашенко Андрей Втюрин получил 12 лет колонии усиленного режима по обвинению во взяточничестве (ранее его называли одним из самых влиятельных людей в стране).

Вокруг света

Украина обвинила пророссийских сепаратистов в обстрелах через несколько часов после начала перемирия на Донбассе.

Азербайджан объявил о совместных с Турцией военных учениях вблизи границы с Арменией. В Армении это назвали провокацией.

Германия выступила против возвращения России в G8.

В китайском городе Чэнду прекратило работу консульство США.

Ужасно смешная история о том, как Китай усиленно, но абсолютно безуспешно продвигает себя через российские СМИ.

Шесть ссылок

Советское. 13 снимков Евгения Халдея с комментариями современных российских фотодокументалистов. Или рассуждения Льва Оборина о последнем стихотворении Владимира Высоцкого.

13 снимков Евгения Халдея с комментариями современных российских фотодокументалистов. Или рассуждения Льва Оборина о последнем стихотворении Владимира Высоцкого. Русская эмиграция. Шесть берлинских писем Владимира Дмитриевича Набокова с комментариями Григория Аросева. Или занимательный рассказ о жизни никому не известного русского доктора Валентина Дубоссарского-Гроссмана на юге Италии (это, пожалуй, лучше слушать, чем читать – выбирайте сами).

Шесть берлинских писем Владимира Дмитриевича Набокова с комментариями Григория Аросева. Или занимательный рассказ о жизни никому не известного русского доктора Валентина Дубоссарского-Гроссмана на юге Италии (это, пожалуй, лучше слушать, чем читать – выбирайте сами). Любовь при социализме. Отрывок из книжки американской феминистки Кристен Годси “Почему у женщин при социализме секс лучше” (изд-во “Альпина нон-фикшн) – в капитализме она разбирается хорошо, в реальном социализме – никак. Или замечательная история про пару слонов Сюн и Кунг, которых Хо Ши Мин подарил Ленинграду в 1954 году (с фантастическими картинками их прохода мимо Авроры).

Отрывок из книжки американской феминистки Кристен Годси “Почему у женщин при социализме секс лучше” (изд-во “Альпина нон-фикшн) – в капитализме она разбирается хорошо, в реальном социализме – никак. Или замечательная история про пару слонов Сюн и Кунг, которых Хо Ши Мин подарил Ленинграду в 1954 году (с фантастическими картинками их прохода мимо Авроры). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок