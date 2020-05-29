Ни в Бирюлево, ни в Медведково

Доброе утро!

По данным опроса, проведенного Высшей школой экономики, почти четверть россиян считают коронавирус “выдумкой заинтересованных лиц”. Новости эта “выдумка” производит следующие:

В России второй раз за неделю зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19 – 174 человека. Московский мэр объявил о переходе от “самоизоляции” к “самосохранению”. В Петербурге открывают юридические конторы и кладбища.

Умер активист Сергей Мохнаткин, ему было 66 лет.

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет. Вышедших на одиночные пикеты в его поддержку в Москве и Петербурге задержали.

Президент США подписал исполнительный указ о соцсетях, лишающий их защиты от исков по содержанию пользовательских постов.

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Болезнь и смерть

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8371 – почти столько же, сколько и накануне. Всего в стране 379 тысяч инфицированных, почти 151 тысяча из них уже поправились. Общее число умерших составляло на утро четверга 4142, за день в Москве скончались еще 76 человек.

В Москве пересчитали смертность от Covid-19 за апрель по новой методике, число умерших выросло с 639 до 1561 человека. Будут ли эту методику применять к другим регионам, пока не понятно.

Болеть тоже плохо: посмотрите, как лежат в армейских палатках заболевшие золотодобытчики в Красноярском крае. Там холодно и лекарств нет. Руководство компании общается с этим полевым лазаретом исключительно дистанционно.

С путинскими выплатами врачам тоже не все до конца ясно: в Москве сотрудникам больниц, официально не перепрофилированных под коронавирус, их по-прежнему не платят, то же самое рассказывают сотрудники скорой помощи из Кургана.

В Саратовской области жителей заставляют жертвовать деньги на строительство инфекционного центра, в Челябинске средства защиты для врачей закупают у ООО "Мир танца", которое продает товары для вечеринок и выступлений; в Новгородской области на пять тысяч рублей каждого оштрафовали волонтеров “Альянса врачей” за попытку привезти средства защиты врачам в поселке Окуловка в начале апреля.

Режим самосохранения

Мэр Москвы сказал по телевизору, что “режим самосохранения” сохранится в столице до тех пор, пока не будет создана вакцина против Covid-19. Определения этому новому диковинному “режиму” он не дал, но, может, это и к лучшему: когда глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк попытался объяснить, как с 1 июня гулять по расписанию, получилось следующее: “Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки”. Сидя в Медведково, не так просто выяснить, как “гуляет Бирюлево”: интерактивная “карта прогулок” работает с перебоями.

В Петербурге, тоже руководствуясь особой местной логикой, с 1 июня отменили обязательное ношение масок на улицах (но сохранили в помещениях и транспорте), а также разрешили открыть нотариальные и юридические конторы и кладбища. Людям старше 65 лет выходить из дома тоже разрешили. Все это никак не соотносится с разработанной Роспотребнадзором доктриной трех этапов снятия ограничений.

При этом в столицах гремят салюты (в среду – в Петербурге в честь дня города, в четверг – в Москве в честь дня пограничника), болельщикам разрешают ходить на футбол, а Роспотребнадзор выкатывает длиннющие инструкции о работе кинотеатров.

Чего ради?

Бесконечное изобретение разнообразных “режимов” ослабления путем их ужесточения напоминает целенаправленную атаку на здравый смысл, имеющую в том числе и политические цели – здесь об этом говорит адвокат Алхас Абгаджава.

Суд в Москве арестовал на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азара за одиночный пикет на Петровке в поддержку арестованного ранее основателя паблика “Омбудсмен полиции”. Суд счел одиночный пикет публичной акцией, а они запрещены указом московского мэра из-за эпидемии. Эпидемиологическую и юридическую несостоятельность этого решения здесь комментирует адвокат Азара.

Журналистов и активистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Азара в Москве и Петербурге, задерживали и оформляли по двум статьям: нарушение правил проведения митингов и “режима самоизоляции”. Задержанный активист Васютин перед выходом на пикет оформил себе пропуск с целью поездки “пикет”, поэтому ему нарушение “режима самоизоляции” не вменяют. Маскировку политических репрессий под заботу о здоровье населения здесь анализирует политолог Кирилл Мартынов.

Еще очевиднее эта стратегия просматривается в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению голосования о поправках к Конституции в условиях эпидемии: рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе – это может быть веранда, навес или специально установленная армейская палатка (в каких лежат сейчас золотодобытчики в Красноярском крае).

Этого голосования уже не увидит активист Сергей Мохнаткин – он умер от последствий травмы, которую ему нанесли в колонии. В первый раз Мохнаткина арестовали 31 декабря 2009 года на акции “Стратегии 31” и посадили на 2,5 года якобы за избиение сотрудника полиции. В 2012 году он освободился, но уже 31 декабря 2013-го был задержан на той же акции и посажен по тому же обвинению. В колонии против него завели еще три уголовных дела и накинули срок. Вскоре после освобождения в декабре 2018 года Мохнаткин попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему было 66 лет.

Что дальше

В Госдуму внесен законопроект об отмене постановления Съезда народных депутатов СССР 1989 года, осуждающего пакт Молотова – Риббентропа.

Думская комиссия по иностранному вмешательству в дела России​ подготовила поправки в административный кодекс, предусматривающие наказание за участие в мероприятиях, которые проводят за границей организации, признанные в России нежелательными. Объяснения глава комиссии Пискарев дал гибридные, наркополитические: “На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России".

Референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа отложили на неопределенный срок.

Газете “Ведомости” нашли нового покупателя, но его личность пока ничего не прояснила в планах захвата “Роснефтью” контроля над главной деловой газетой.

Как неясно ничего и с российской военной стратегий в Ливии: здесь военный эксперт Александр Гольц признает свою неспособность рационально объяснить, что там делает Россия, тут политолог Михаил Магид увязывает войну в Ливии с войной в Сирии – и там, и там Россия противостоит Турции.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире подобралось к 5,9 миллионам, жертвами пандемии стали 362 тысячи человек. В Бостоне в связи с эпидемией впервые с 1897 года отменили марафон, в Нью-Йорке от “пневмонии” умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер, ему было 84 года.

Все остальные коронавирусные новости связаны со снятием ограничений: в Великобритании в июне возобновится большой футбол, во Франции открываются рестораны и пляжи, в Турции тоже, в Киеве после карантина открылась Киево-Печерская лавра. И даже Boeing возобновил производство самолетов 737 Max, хотя прекращение было связано отнюдь не с пандемией. Но уж если возвращаться к жизни – так в полной мере.

Новая старая жизнь

В Китае принят "закон о безопасности", который запрещает протесты и разрешает китайской полиции действовать на территории Гонконга. В ответ Великобритания расширяет право на пребывание на своей территории 300 тысяч жителей Гонконга, имеющих паспорта British National (Overseas) – это даст им возможность, как теперь выражаются, “встать на путь к получению гражданства”. США отстают от событий: Конгресс пока только одобрил закон о введении санкций в отношении Китая за притеснения уйгуров.

В Миннеаполисе (штате Миннесота) три дня подряд продолжаются беспорядки после смерти задержанного полицией темнокожего жителя города Джорджа Флойда.

На этом фоне президент США подписал исполнительный указ о регулировании соцсетей, который лишает их защиты от обвинений, связанных с содержанием постов пользователей. Все это вызвано обидой Трампа на Twitter, который пометил его посты как недостоверные. Тем не менее, о подписании указа Трамп сообщил именно в твиттере. Указ будет оспорен в суде.

В России борьба с Facebook и Twitter перешла в серую зону: соцсети не стали платить штраф за неперенос серверов в Россию, дело передано судебным приставам, но они не могут взыскать этот штраф, потому что Facebook и Twitter юридически в России не прописаны – ни в Бирюлево, ни в Медведково.

Шесть ссылок

Околопоэтическое. Целое исследование о “Владимирском централе”, которое раскручивается от Михаила Круга к мотивам русской тюремной песни (много интересных цитат). Или рассказ о чешском поэте Витезславе Незвале – к 120-летию со дня рождения.

Целое исследование о “Владимирском централе”, которое раскручивается от Михаила Круга к мотивам русской тюремной песни (много интересных цитат). Или рассказ о чешском поэте Витезславе Незвале – к 120-летию со дня рождения. Околорелигиозное. Рассказ Сергея Зотова о нетипичных русских иконах с изображением смерти (с картинками). Или хороший ликбез про еврейские религиозные практики: почему раввин не священник, кто такой шац и при чем тут коэны.

Рассказ Сергея Зотова о нетипичных русских иконах с изображением смерти (с картинками). Или хороший ликбез про еврейские религиозные практики: почему раввин не священник, кто такой шац и при чем тут коэны. Околомедицинское. Рассказ о том, как открыли возможный возбудитель лимфомы, вирус Эпштейна – Барр, и гипотезы о том, почему у 90% взрослых на Земле есть к нему антитела. Или краткая история потребления опиатов до того, как их окончательно медикализировали на Западе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок