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7:40

Ни в Бирюлево, ни в Медведково

Все, что нужно знать рано утром 29 мая

Доброе утро!

По данным опроса, проведенного Высшей школой экономики, почти четверть россиян считают коронавирус “выдумкой заинтересованных лиц”. Новости эта “выдумка” производит следующие:

  • В России второй раз за неделю зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19 – 174 человека. Московский мэр объявил о переходе от “самоизоляции” к “самосохранению”. В Петербурге открывают юридические конторы и кладбища.
  • Умер активист Сергей Мохнаткин, ему было 66 лет.
  • Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет. Вышедших на одиночные пикеты в его поддержку в Москве и Петербурге задержали.
  • Президент США подписал исполнительный указ о соцсетях, лишающий их защиты от исков по содержанию пользовательских постов.
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Болезнь и смерть

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8371 – почти столько же, сколько и накануне. Всего в стране 379 тысяч инфицированных, почти 151 тысяча из них уже поправились. Общее число умерших составляло на утро четверга 4142, за день в Москве скончались еще 76 человек.

В Москве пересчитали смертность от Covid-19 за апрель по новой методике, число умерших выросло с 639 до 1561 человека. Будут ли эту методику применять к другим регионам, пока не понятно.

Болеть тоже плохо: посмотрите, как лежат в армейских палатках заболевшие золотодобытчики в Красноярском крае. Там холодно и лекарств нет. Руководство компании общается с этим полевым лазаретом исключительно дистанционно.

С путинскими выплатами врачам тоже не все до конца ясно: в Москве сотрудникам больниц, официально не перепрофилированных под коронавирус, их по-прежнему не платят, то же самое рассказывают сотрудники скорой помощи из Кургана.

В Саратовской области жителей заставляют жертвовать деньги на строительство инфекционного центра, в Челябинске средства защиты для врачей закупают у ООО "Мир танца", которое продает товары для вечеринок и выступлений; в Новгородской области на пять тысяч рублей каждого оштрафовали волонтеров “Альянса врачей” за попытку привезти средства защиты врачам в поселке Окуловка в начале апреля.

Режим самосохранения

Мэр Москвы сказал по телевизору, что “режим самосохранения” сохранится в столице до тех пор, пока не будет создана вакцина против Covid-19. Определения этому новому диковинному “режиму” он не дал, но, может, это и к лучшему: когда глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк попытался объяснить, как с 1 июня гулять по расписанию, получилось следующее: “Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки”. Сидя в Медведково, не так просто выяснить, как “гуляет Бирюлево”: интерактивная “карта прогулок” работает с перебоями.

В Петербурге, тоже руководствуясь особой местной логикой, с 1 июня отменили обязательное ношение масок на улицах (но сохранили в помещениях и транспорте), а также разрешили открыть нотариальные и юридические конторы и кладбища. Людям старше 65 лет выходить из дома тоже разрешили. Все это никак не соотносится с разработанной Роспотребнадзором доктриной трех этапов снятия ограничений.

При этом в столицах гремят салюты (в среду – в Петербурге в честь дня города, в четверг – в Москве в честь дня пограничника), болельщикам разрешают ходить на футбол, а Роспотребнадзор выкатывает длиннющие инструкции о работе кинотеатров.

Чего ради?

Бесконечное изобретение разнообразных “режимов” ослабления путем их ужесточения напоминает целенаправленную атаку на здравый смысл, имеющую в том числе и политические цели – здесь об этом говорит адвокат Алхас Абгаджава.

Суд в Москве арестовал на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азара за одиночный пикет на Петровке в поддержку арестованного ранее основателя паблика “Омбудсмен полиции”. Суд счел одиночный пикет публичной акцией, а они запрещены указом московского мэра из-за эпидемии. Эпидемиологическую и юридическую несостоятельность этого решения здесь комментирует адвокат Азара.

Журналистов и активистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку Азара в Москве и Петербурге, задерживали и оформляли по двум статьям: нарушение правил проведения митингов и “режима самоизоляции”. Задержанный активист Васютин перед выходом на пикет оформил себе пропуск с целью поездки “пикет”, поэтому ему нарушение “режима самоизоляции” не вменяют. Маскировку политических репрессий под заботу о здоровье населения здесь анализирует политолог Кирилл Мартынов.

Еще очевиднее эта стратегия просматривается в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению голосования о поправках к Конституции в условиях эпидемии: рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе – это может быть веранда, навес или специально установленная армейская палатка (в каких лежат сейчас золотодобытчики в Красноярском крае).

Этого голосования уже не увидит активист Сергей Мохнаткин – он умер от последствий травмы, которую ему нанесли в колонии. В первый раз Мохнаткина арестовали 31 декабря 2009 года на акции “Стратегии 31” и посадили на 2,5 года якобы за избиение сотрудника полиции. В 2012 году он освободился, но уже 31 декабря 2013-го был задержан на той же акции и посажен по тому же обвинению. В колонии против него завели еще три уголовных дела и накинули срок. Вскоре после освобождения в декабре 2018 года Мохнаткин попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему было 66 лет.

Что дальше

  • В Госдуму внесен законопроект об отмене постановления Съезда народных депутатов СССР 1989 года, осуждающего пакт Молотова – Риббентропа.
  • Думская комиссия по иностранному вмешательству в дела России​ подготовила поправки в административный кодекс, предусматривающие наказание за участие в мероприятиях, которые проводят за границей организации, признанные в России нежелательными. Объяснения глава комиссии Пискарев дал гибридные, наркополитические: “На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России".
  • Референдум о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа отложили на неопределенный срок.
  • Газете “Ведомости” нашли нового покупателя, но его личность пока ничего не прояснила в планах захвата “Роснефтью” контроля над главной деловой газетой.
  • Как неясно ничего и с российской военной стратегий в Ливии: здесь военный эксперт Александр Гольц признает свою неспособность рационально объяснить, что там делает Россия, тут политолог Михаил Магид увязывает войну в Ливии с войной в Сирии – и там, и там Россия противостоит Турции.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире подобралось к 5,9 миллионам, жертвами пандемии стали 362 тысячи человек. В Бостоне в связи с эпидемией впервые с 1897 года отменили марафон, в Нью-Йорке от “пневмонии” умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер, ему было 84 года.

Все остальные коронавирусные новости связаны со снятием ограничений: в Великобритании в июне возобновится большой футбол, во Франции открываются рестораны и пляжи, в Турции тоже, в Киеве после карантина открылась Киево-Печерская лавра. И даже Boeing возобновил производство самолетов 737 Max, хотя прекращение было связано отнюдь не с пандемией. Но уж если возвращаться к жизни – так в полной мере.

Новая старая жизнь

  • В Китае принят "закон о безопасности", который запрещает протесты и разрешает китайской полиции действовать на территории Гонконга. В ответ Великобритания расширяет право на пребывание на своей территории 300 тысяч жителей Гонконга, имеющих паспорта British National (Overseas) – это даст им возможность, как теперь выражаются, “встать на путь к получению гражданства”. США отстают от событий: Конгресс пока только одобрил закон о введении санкций в отношении Китая за притеснения уйгуров.
  • В Миннеаполисе (штате Миннесота) три дня подряд продолжаются беспорядки после смерти задержанного полицией темнокожего жителя города Джорджа Флойда.
  • На этом фоне президент США подписал исполнительный указ о регулировании соцсетей, который лишает их защиты от обвинений, связанных с содержанием постов пользователей. Все это вызвано обидой Трампа на Twitter, который пометил его посты как недостоверные. Тем не менее, о подписании указа Трамп сообщил именно в твиттере. Указ будет оспорен в суде.
  • В России борьба с Facebook и Twitter перешла в серую зону: соцсети не стали платить штраф за неперенос серверов в Россию, дело передано судебным приставам, но они не могут взыскать этот штраф, потому что Facebook и Twitter юридически в России не прописаны – ни в Бирюлево, ни в Медведково.

Шесть ссылок

  • Околопоэтическое. Целое исследование о “Владимирском централе”, которое раскручивается от Михаила Круга к мотивам русской тюремной песни (много интересных цитат). Или рассказ о чешском поэте Витезславе Незвале – к 120-летию со дня рождения.
  • Околорелигиозное. Рассказ Сергея Зотова о нетипичных русских иконах с изображением смерти (с картинками). Или хороший ликбез про еврейские религиозные практики: почему раввин не священник, кто такой шац и при чем тут коэны.
  • Околомедицинское. Рассказ о том, как открыли возможный возбудитель лимфомы, вирус Эпштейна – Барр, и гипотезы о том, почему у 90% взрослых на Земле есть к нему антитела. Или краткая история потребления опиатов до того, как их окончательно медикализировали на Западе.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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