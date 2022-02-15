Миллионная жертва разнорабочего

Доброе утро!

Российский Минкульт приостановил общественное обсуждение проекта путинского указа о “традиционных ценностях”, хотя на сайте ведомства документ успешно одобряли боты. Теперь обещано “выработать новые подходы к подготовке и обсуждению документа”. Что на самом деле повлияло на решение Минкульта, никто не знает. Новости такие:

Сегодня Госдума России рассмотрит два проекта обращения к Путину с требованием признать так называемые “ДНР” и “ЛНР”.

В Москве пройдут переговоры между Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцом. Накануне Шольц беседовал в Киеве с Владимиром Зеленским.

Начинается новый суд над Алексеем Навальным – он пройдет прямо в колонии. Юлия Навальная требует допустить ее на заседания.

Сын президента Туркменистана стал первым (и, вероятно, единственным) кандидатом на досрочных президентских выборах.

“Время клоунады подошло к концу”

Сегодня в Москве должны состояться первые переговоры Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь на них пойдет, очевидно, об Украине – накануне Шольц посетил Киев, где после переговоров с президентом Зеленским подтвердил готовность Германии ввести “самые серьезные” санкции в отношении России в случае эскалации конфликта, а также пообещал Киеву отдельный кредит.

Путин провел встречи с министрами иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Стол на этих встречах был еще длиннее, чем вошедший в мемы стол, за которым Путин принимал Виктора Орбана и Эммануэля Макрона. Лавров произнес умиротворяющие слова о том, что шансы на договоренности с “западными партнерами” есть, а Шойгу объявил о скором завершении “армейских учений”. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в телеграме к Зеленскому, сообщив ему, что “время клоунады подошло к концу” и пора, мол, выполнять Минские соглашения.

На земле и в море военные аналитики не видят подтверждения мирным намерениям России: наблюдатели из Conflict Intelligence Team говорят о переброске российских войск из лагерей на территории Воронежской области к украинской границе, сообщество InformNapalm ожидает со стороны России провокаций с подрывом Керченского моста ради создания повода для вторжения, а мониторинговая группа, следящая за действиями России в Черном море, сообщает о выходе в море российских десантных кораблей – с непонятной целью. Американский Госдепартамент объявил о переводе посольства США в Украине из Киева во Львов. Вот материал, в котором собраны все последние российско-украинские новости.

После сообщений украинской прессы о массовом отлете из Украины богатых бизнесменов и политиков президент Зеленский призвал их вернуться домой в течение суток (иначе будут сделаны выводы об их любви к родине), а также объявил 16 февраля – день предполагаемого вторжения России по версии американской разведки – Днем единения.

Большинство российских аналитиков по-прежнему не верят в возможность вторжения. Главный их аргумент – два проекта обращения к Путину с требованием признания так называемых “ДНР” и “ЛНР”, которые сегодня будет рассматривать Госдума. Один из документов внесли коммунисты, другой – единороссы. Разница между ними лишь в том, что коммунисты предлагают одобрить требование и направить его прямиком Путину, а единороссы – одобрить и пустить по министерствам и ведомствам. Политологи Леонид Гозман и Дмитрий Орешкин, не сговариваясь, называют этот шаг операцией российских властей по сохранению лица перед внутренней аудиторией и ожидают, что принят будет второй проект обращения, допускающий бесконечное затягивание.

Внутрироссийское

Сегодня в покровской колонии, где содержится Алексей Навальный, начнется новый суд над ним – его обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями и в оскорблении судьи. Подобное выездное заседание – случай беспрецедентный даже в российской судебной практике. Жена Навального Юлия требует допустить ее на заседание. Ближайший соратник Навального Леонид Волков пишет, что ущерб, якобы причиненный Навальным в рамках дела о мошенничестве, сократился с миллиарда, о котором ранее заявлял Следственный комитет, до 2,6 миллионов рублей, причем потерпевших в деле всего четверо: двоих Волков называет подставными (это московский разнорабочий, который якобы перевел команде Навального миллион, и тест коллеги прокремлевского блогера Ильи Ремесло), а еще с двоих бизнесменов показания были получены путем шантажа.

Минюст России объяснил, за что адвокат Иван Павлов был внесен в реестр “СМИ – иностранных агентов”: за то, что получал гонорары за свою адвокатскую деятельности и рассказывал “иноагентстким медиа” типа Настоящего Времени о делах своих подзащитных.

Жене бывшего политзаключенного Ильдара Дадина аннулировали разрешение на проживание в России (она гражданка Украины). Адвокат считает, что таким образом пару пытаются выдавить из России.

Суд в Екатеринбурге приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Ему и еще 20 хакерам предъявили обвинение в хищении 1,2 млрд рублей со счетов российских банков и коммерческих организаций с помощью вредоносного программного обеспечения. Сам Козловский утверждает, что работал на ФСБ, выполняя ее приказы – в том числе взломал сервер Демпартии США. Расследование деятельности Lurk началось после попытки хакеров украсть деньги у компании “повара Путина” Евгения Пригожина.

Московский муниципальный депутат Александр Закускин, ранее распыливший перцовый баллончик в лицо пожилой чеченки, которая незаконно торговала колбасой у мечети, опубликовал видео с извинениями. Извиняться на камеру ему пришлось из-за посыпавшихся угроз “отрезать голову”. Ранее депутат Госдумы от “Единой России” Адам Делимханов назвал Закускина (тоже единоросса) “уродом”.

ЕСПЧ применил правило 39 и обязал российские власти каждые две недели отчитываться о состоянии здоровья арестованной в Чечне Заремы Мусаевой – жены судьи Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева.

В Адыгее возбуждено уголовное дело об участие в деятельности экстремистской организации за отрицание распада СССР, в Коми – уголовное дело о призывах к убийству главы региона в отношении местного правозащитника Андрея Ивашева. В Норильске 14-летнего подростка отправили под домашний арест – его подозревают в лжеминировании школ.

Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму законопроект, выделяющий пытки в отдельную статью Уголовного кодекса. Ранее в рамках борьбы с пытками в Госдуму был внесен законопроект единороссов Крашенинникова и Клишаса, ужесточающий наказание за “превышение должностных полномочий”, но слово “пытки” не использующий.

Вокруг света

В Беларуси 69-летнюю пенсионерку из Волковыска приговорили к 2,5 годам колонии за комментарии в Telegram.

В Вильнюсе окончательно прекращено строительство “Дома Москвы”: суд счел это учреждение представляющим угрозу национальной безопасности Литвы.

Сын действующего президента Туркменистана официально выдвинут кандидатом на досрочных президентских выборах, намеченных на 12 марта. Здесь политолог Фарид Тухбатуллин объясняет, почему Гурбангулы Бердымухамедов решил начать передачу власти сыну Сердару именно сейчас.

Спортивный арбитраж разрешил 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде, несмотря на допинг, обнаруженный в одной из ее проб. Однако если она станет призером, церемонии награждения не будет из уважения к другим спортсменам, не принимающим допинг.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом насчитал на утро понедельника 180 456 новых случаев заболевания и 683 смерти за сутки (это чуть меньше, чем накануне).

Полиция Канады освободила главный мост на границе с США, который неделю блокировали противники антиковидных ограничений.

Шесть ссылок

Поэзия. Последнее интервью поэта Александра Тимофеевского, взятое в рамках проекта по изучению оттепельного поэтического бума. Или рассуждения критика Игоря Гулина о том, как менялось самоощущение русских поэтов и их реальное место в культуре на протяжении трех постсоветских десятилетий.

Последнее интервью поэта Александра Тимофеевского, взятое в рамках проекта по изучению оттепельного поэтического бума. Или рассуждения критика Игоря Гулина о том, как менялось самоощущение русских поэтов и их реальное место в культуре на протяжении трех постсоветских десятилетий. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Роттердамского кинофестиваля. Или введение в кинематограф Франсуа Трюффо.

Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Роттердамского кинофестиваля. Или введение в кинематограф Франсуа Трюффо. Архитектура. Рассказ о финском архитекторе Иване Антонове, который спроектировал Городок чекистов в Екатеринбурге, а потом исчез из советской России (но не навсегда). Или отрывок из книги Анны Броновицкой, Николая Малинина и Юрия Пальмина “Ленинград: архитектура советского модернизма. 1955–1991” (изд-во Garage), посвященный Пискаревскому кладбищу.

Искренне Ваши,

Семь Сорок