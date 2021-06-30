Минздрав против свободы нравов

Доброе утро!

Сегодня российское государственное телевидение будет транслировать “прямую линию” с Путиным, в ходе которой россияне вот уже двадцать лет жалуются на низкие зарплаты, дорогой бензин и прочие свои беды. Вот смешной тест, в котором нужно угадать, каким годом какая жалоба датируется. А новости такие:

В России зафиксировано рекордное за всю пандемию число смертей от коронавируса.

Издание “Проект” выпустило расследование о связях главы МВД Колокольцева с "влиятельными бизнесменами и измайловским авторитетом". У сотрудников издания прошли обыски.

Минтранс США предлагает запретить продажу авиабилетов между США и Беларусью.

Генпрокуратура России признала “нежелательной” третью неправительственную организацию из Чехии.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 616. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 493 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру вторника 134 545 человек (+652 за сутки). Это рекорд за все время пандемии.

По подсчетам аналитика из Петербурга, кандидата биологических наук Алексея Куприянова, официальные данные о заболеваемости (как минимум, в Петербурге) занижены примерно в пять раз, и она растет с беспрецедентной скоростью. В Петербурге уже три недели не публикуются данные о вызовах скорой и числе госпитализаций – эту информацию закрыли перед экономическим форумом с участием Путина, а потом не стали открывать в связи с Чемпионатом Европы по футболу и праздником выпускников “Алые паруса”.

По данным “Новой газеты”, “Алые паруса” не отменили, потому что за ними из акватории Невы с яхты “Фотиния” наблюдал Путин. Что же до ЧЕ, то проблемы он создал не только в Петербурге, но и в соседних Финляндии и Швеции – вот рассказ о росте заболеваемости там (финские власти опасаются, что придется снова вводить локдаун). Поездки в Россию запретила своим гражданам Чехия.

Московские власти заговорили о введение QR-кодов в общественном транспорте и магазинах. Пока их требуют только для входа в рестораны, в связи с чем рестораторы ожидают массовых банкротств, а предприимчивые умельцы – больших прибылей от продажи фальшивых QR-кодов (делаются они по совсем уж простой схеме, это мошенничество нетрудно пресечь, но никто пока не пресекает). Московская мэрия обещает рестораторам субсидии и отсрочки, но касательно всего российского бизнеса пресс-секретарь Путина Песков был непреклонен: никакая помощь не нужна, потому что “всё живет, всё работает”.

Вместе с тем министр образования России рекомендовал всем вузам провести выпускные онлайн, по новостным агентствам прошли слухи об отмене половины авиарейсов на курорты Кубани (потому что где взять столько привитых?), власти России отказались от цели привить 60% взрослого населения к осени (хорошо бы хотя бы 30%), а Центр Гамалеи осторожно сказал, что, возможно, “Спутник V” не предотвращает заражение штаммом “дельта”. Кроме того, “Спутника”, видимо, не хватает: Гватемала требует от России вернуть деньги за вакцину в связи со срывом поставок.

Но истинная причина всех этих бед открылась только главе Минздрава Михаилу Мурашко. Он объяснил нежелание россиян прививаться "оставшейся с 1990-х годов свободой нравов и свобода личного мнения". И сказал, что в этом плане нужно что-то менять. Ну, над этим-то работа идет полным ходом.

P.S. Интересное расследование из Узбекистана о том, как миллионы, выделенные на борьбу с COVID-19, достались мэру Ташкента, связанному с "Газпромом" олигарху и первому вице-премьеру Узбекистана.

Окончательное решение журналистского вопроса

Российское издание “Проект” выпустило расследование о недвижимости российского министра внутренних дел Владимира Колокольцева (записанной на членов семьи) и его связях с королями алкогольного рынка и измайловскими авторитетами. Вот короткий пересказ. В день выхода материала у главреда “Проекта” Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и корреспондентки Марии Жолобовой прошли обыски. После обысков их допросили. Формально их допрашивали по делу о клевете на петербургского бизнесмена и приятеля Путина Илью Трабера (поэтому следователи приехали в Москву из Петербурга), но по сути их интересовало расследование о Колокольцеве, с которым все участники допросов и обысков волшебным образом успели ознакомиться. Вот впечатления журналистов от допросов.

Главред “Важных историй” Роман Анин, который сам стал свидетелем по уголовному делу после выхода расследования о “Роснефти” (обыски у него прошли в начале мая), называет давление на независимых журналистов “частью большой кампании российских властей по дальнейшему удержанию власти”. Главред другого расследовательского проекта, The Insider, Роман Доброхотов оценивает вероятность того, что Кремль примет “окончательное решение по журналистскому вопросу” в ближайший год, как превышающую 50%.

К самому The Insider подал иск Евгений Пригожин: он требует пять миллионов и удалить расследование о Мазае, который управляет делами “путинского повара” в Африке.

Уголовно-электоральные процессы

Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора ФБК Ивана Жданова, он объявлен в международный розыск. Турция уже передала России данные о его перелетах.

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии участника акции в поддержку Навального 31 января Романа Пичужкина. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти. "Когда я в детстве читал "Чиполлино", я себе поклялся, что если в моей жизни мне встретится синьор Помидор, то я буду с ним бороться. Если ради следования этим клятвам мне придется посидеть в тюрьме, что же… Я согласен. Придется посидеть", – сказал Пичужин в последнем слове.

Российская Генпрокуратура признала “нежелательной” третью чешскую неправительственную организацию – “Общество свободы информации”. Ее возглавляли юрист Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов, которые позже объединились в российскую "Команду 29".

Сегодня суд в Москве будет продлевать срок содержания под стражей бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Софронову, который уже почти год сидит в “Лефортово” по обвинению в госизмене. Защита (а это, собственно, и есть “Команда 29”) заявила отвод следователю ФСБ Александру Чабану в связи с давлением на Сафронова и организацией уголовного преследования адвоката Ивана Павлова.

В Ростове-на-Дону по делу о госизмене арестован местный предприниматель.

“Яблоко” выдвинуло бывшего координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову кандидатом в Заксобрание от Петроградского района.

Ну вы же всё понимаете!

Международная ассоциация легкоатлетических федераций лишила Беларусь права проведения Чемпионата мира по спортивной ходьбе (он должен был пройти в Минске в 2022 году). Минфин США предлагает запретить продажу авиабилетов между США и Беларусью, в том числе с пересадками.

Модератор соцсетей "Страны для жизни" Дмитрий Попов, который обвиняется "по делу Тихановского", попросил Путина лишить его российского гражданства. “Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны”, – сказал он. За год, который Попов провел за решеткой, у него была всего одна встреча с российским консулом, в ходе которой тот сказал ему: “Дима, ну вы же всё понимаете!”.

Вот рассказ бывшей сотрудницы белорусского государственного телеканала о том, как сейчас допрашивают ее коллег, уволившихся в августе прошлого года (сама она за границей). Тогда с телеканала ОНТ ушла треть сотрудников.

Россия на мировой арене

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не ездить в Россию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал статью “Как вести дела с Россией?”, из которой, впрочем, так и осталось непонятным, как это делать. С одной стороны, никаких перемен в России в ближайшее время никто не ждет, с другой стороны, нужно как-то договориться о взаимоприемлемом сосуществовании.

Нидерланды обвинили Россию в создании опасной ситуации для их фрегата в районе Крыма.

В Аргентине продолжаются слушания по делу о кокаине в российском посольстве. Показания начали давать свидетели защиты. Начальник бывшего полицейского Ивана Близнюка, которому следствие приписывает роль главного перевозчика наркотиков, дал Близнюку блестящую характеристику. К Андрею Ковальчуку и Олегу Воробьеву, которые больше похожи на перевозчиков, у аргентинского следствия доступа нет.

О том, как устроены пророссийские дезинформационные кампании в чешском сегменте интернета (заметно поутихшие после высылки российских дипломатов), здесь рассказывает эксперт Вит Кучик.

Шесть ссылок

Советская история. Отрывок из книги Ольги Эйдельман “Сталин. Биография в документах” (изд-во Института Гайдара) – об атмосфере, царившей в 1910 годы в Бакинском комитете РСДРП, и об отношении подпольщиков к своему товарищу по кличке Коба. Или рассказ о судьбе генерала Александра Горбатова (1891–1973): он прошел через арест и пытки, не признав своей вины, из ГУЛАГа попал на фронт, дошел до Берлина и был удостоен звания Героя Советского Союза, а после войны написал мемуары о войне и своем лагерном прошлом.

Отрывок из книги Ольги Эйдельман “Сталин. Биография в документах” (изд-во Института Гайдара) – об атмосфере, царившей в 1910 годы в Бакинском комитете РСДРП, и об отношении подпольщиков к своему товарищу по кличке Коба. Или рассказ о судьбе генерала Александра Горбатова (1891–1973): он прошел через арест и пытки, не признав своей вины, из ГУЛАГа попал на фронт, дошел до Берлина и был удостоен звания Героя Советского Союза, а после войны написал мемуары о войне и своем лагерном прошлом. Феномен советского перевода. Рассказ о советской переводческой школе – по материалам сборника документов “Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов” (изд-во “Нестор-История) и мнение редактора-составителя этого сборника Марии Баскиной о том, почему лучшие советские переводы и переводчики были забыты.

Рассказ о советской переводческой школе – по материалам сборника документов “Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов” (изд-во “Нестор-История) и мнение редактора-составителя этого сборника Марии Баскиной о том, почему лучшие советские переводы и переводчики были забыты. Антропология. История человеческой коммуникации посредством свиста. Или отрывок из коллективной монографии “Зачарованное место: медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей” (изд-во ВШЭ) – о том, как изменилась российская деревня под натиском цифровизации.

История человеческой коммуникации посредством свиста. Или отрывок из коллективной монографии “Зачарованное место: медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей” (изд-во ВШЭ) – о том, как изменилась российская деревня под натиском цифровизации. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок