Доброе утро!

Крепнет связь между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами – на этот раз телефонная. Но все события по-прежнему происходят в Беларуси:

В воскресенье в Минске прошли митинг сторонников Лукашенко с участием Лукашенко и митинг его противников. Второй оказался многочисленнее.

В Гомеле похоронили умершего после задержания 25-летнего Александра Вихора. Комментируя гибель Александра Тарайковского в Минске, глава МВД Беларуси сказал: “Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?”.

Беларусь начинает военные учения на литовской границе. На выходных Лукашенко дважды звонил Путину.

Участники традиционного субботнего митинга в Хабаровске поддержали белорусов.

НАТО обует в лапти

В воскресенье со всех концов Беларуси в Минск свозили сторонников Александра Лукашенко – на митинг в его поддержку. Президент выступил с пламенной речью, в которой, по-сути, уравнял свое президентство с существованием Беларуси: “Не зря натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят обуть в лапти и погонять плеткой, неужели вы этого не видите?!” (полный текст, краткое видео). Сын Коля тоже присутствовал, держал пиджак. Перед выступлением бессменного президента речи держали его сторонники – один даже признал, что выборы подтасовали, но вину за это возложил на “жополизов”, которые подвели Лукашенко, потому что “нельзя было плевать в лицо белорусам”.

Политический обозреватель Франак Вячорка назвал эту речь “выступлением лидера, который проигрывает и хватается за соломинку”. Соломинка у Лукашенко в Москве – за выходные он успел дважды позвонить Путину (чтобы договориться о военной помощи в случае внешней угрозы, а потом чтобы подтвердить договоренность). Здесь объясняются тонкости Договора о коллективной безопасности, на который ссылаются оба президента, а здесь политолог Дмитрий Орешкин объясняет логику двух президентов – он считает силовое развитие ситуации очень вероятным. Беларусь объявила о начале военных учений на литовской границе, российские автомобилисты заметили колонну техники без номеров на дороге Петербург–Псков (судя по имеющимся фото- и видеосвидетельствам, она довольно куцая).

“Белорусы, вы невероятные!”

Пока Лукашенко рассказывал своим сторонникам про “красавицу-страну”, которую он никому не отдаст, у стелы “Минск – город-герой” собирались граждане, требующие отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения конкурентных выборов. В итоге их набралось около 200 тысяч человек (по другим подсчетам, около 130-ти) – когда они пошли маршем к Дому правительства (где к тому моменту уже кончили митинговать сторонники Лукашенко, которых было не больше 13 тысяч), голова колонны с длиннющим бело-красно-белым флагом достигла цели, когда ее хвост еще оставался у стелы (фотографии).

Постамент памятника Ленина на площади уклеили плакатами, потом протестовали у здания КГБ. Глава штаба по-прежнему арестованного Виктора Бабарико Мария Колесникова обратилась к участникам митинга-марша со словами: “Белорусы, вы невероятные!”. В понедельник Колесникова подает заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей, пыток, незаконных действий правоохранительных органов. От стелы она поехала к изолятору на Окрестина. Здесь действия Колесниковой комментирует эксперт Белорусского института стратегических исследований Екатерина Шматина.

Митинг у стелы называют крупнейшим в истории Беларуси. Очевидцы сообщали, что в конце акции начались хаотичные задержания расходящихся людей; официально МВД подтвердило задержание трех человек, якобы изготовивших “самодельное взрывное устройство”. Массовые акции прошли и в других городах Беларуси. В Бресте к людям вышел мэр и сказал: “Мы все хотим перемен”.

Белорусские госканалы и информагентства сообщили об акциях. Тем не менее, часть работников Белтелерадиокомпании сегодня работать не собираются – вот разговор с ведущей Натальей Бибиковой, которая уходит с государственного телевидения после двадцати с лишним лет работы. В субботу у здания Белорусского телевидения прошла массовая манифестация.

Протесты поддержали посол Беларуси в Словакии и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии. В инстаграме (неверифицированном) бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса (Лукашенко снял его с поста 3 июня) тоже появились слова поддержки. Папа римский Франциск призвал к диалогу и справедливости в "возлюбленной Беларуси". Вот разговор с сотрудником Следственного комитета из Бреста, который уволился еще в июле, до выборов, и теперь хочет донести до бывших сослуживцев, что один из протестующих – это он.

Жертвы, свидетельства пыток, новые задержанные

В субботу в Минске простились с погибшим вечером 10 августа Александром Тарайковским. По официальной версии, он собирался бросить в ОМОН взрывное устройство, однако опубликованные теперь видеозаписи момента его гибели свидетельствуют, что в руках у него ничего не было – об этом же свидетельствует и характер ранения. Глава МВД Беларуси, отвечая на резонный вопрос, сказал: "Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?".

В воскресенье в деревне под Гомелем похоронили 25-летнего Александра Вихора, умершего после задержания – по всей видимости, из-за неоказания медицинской помощи.

Множатся свидетельства издевательств и пыток при задержании и в изоляторах:

Корреспондент “Медузы” Максим Солопов описал свой опыт в отдельном тексте (в какой-то момент он испугался, что всех привезенных вместе с ним задержанных просто убьют, и успокоил себя такой мыслью: “Зачем нужно заставлять тех, кого уже приговорили, снимать шнурки?”).

Блогер из России Антон Лядов рассказывает: “У одного парня был с собой клей, они зачем-то налили клей ему на голову. У него началась аллергия на клей, он начал задыхаться”.

Журналист из Гродно Руслан Кулевич: “При задержании сломали обе руки – били, когда узнали, что я журналист, и когда выводили из автозака. Там стояло два ряда сотрудников милиции. Они помечают людей: синим и зеленым маркером на лице рисуют, и когда выводят из автозаков, говорят: «Это помеченный человек, значит ему надо дать посильнее»".

Как если бы этого было мало, вот еще свидетельства. Активист Андрей Ткачев горит, что свои действия омоновцы называли “ремонтом”.

Освободились из изолятора два диджея, поставившие “Перемен!” на “дне открытых дверей”, спешно организованном вместо митинга Тихановской; при содействии российского посольства освобожден координатор "Открытой России" Артем Важенков.

При этом пропал директор военно-исторического музея в Волковыске Константин Шишмаков, отказавшийся подписать после выборов сфальсифицированный протокол. Правозащитник Андрей Стрижак напоминает, что избиения в изоляторах продолжаются; у него есть свидетельства о том, что люди, которые пришли туда за своими вещами уже после освобождения, были снова избиты.

Против Валерия Цепкало, который так и не был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах и затем уехал из Беларуси, завели уголовное дело о получении взятки.

Но все это не мешает позитивным прогнозам: публицист Северин Квятковский отводит Лукашенко неделю, руководитель белорусского "Свободного театра" Николай Халезин призывает белорусов не расслабляться и рассказывает о работе по созданию координационного совета по передаче власти.

Сегодня должны начаться забастовки на крупнейших белорусских предприятиях.

Тем временем в России

Ежедневно проходят акции у посольства Беларуси в Москве и генконсульства в Петербурге. В субботу в Хабаровске прошел традиционный митинг в поддержку Фургала – люди скандировали "Жыве Беларусь" (что не помешало полиции задержать координатора штаба Навального Алексея Ворсина).

В Башкирии продолжается противостояние между защитниками горы Куштау и Башкирской содовой компанией, которая хочет начать там разработку. Гору защищают несколько тысяч человек, ежедневно кого-то задерживают. Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в лагерь защитников горы и пообещал, что работы будут приостановлены, пока добытчики известняка и противники разработки горы не достигнут какого-то консенсуса.

Memento mori

По официальным данным на утро воскресенья, в России за сутки выявлено 4969 новых случаев Covid-19 (эта цифра остается практически неизменной уже несколько недель), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 922 тысячи. За сутки умерли 68 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 15 685, за день в Москве скончались еще 10 человек.

В Москве умер актер, депутат Мосгордумы и бывший министр культуры СССР Николай Губенко. Ему было 79 лет.

В Лондоне умер 30-летний внук Нурсултана Назарбаева Айсултан. У него были проблемы с наркотиками; в последние годы он много критиковал дедушку и маму Даригу (отец Айсултана в 2015 году покончил с собой в австрийской тюрьме).

В Нью-Йорке умер младший брат президента США Роберт Трамп, ему было 72 года.

Шесть ссылок

История. Краткий очерк становления археологии. Или отрывок из книжки британского журналиста Тома Стендейджа “Съедобная история человечества” (изд-во “Эксмо”).

Краткий очерк становления археологии. Или отрывок из книжки британского журналиста Тома Стендейджа “Съедобная история человечества” (изд-во “Эксмо”). Русская история. Фрагмент исследования Евгения Аврутина “Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе” (Academic Studies Press) об одном из самых громких примеров кровавого навета в российской истории. Или судьбы нескольких расстрелянных в Ленинграде в августе 1937 года – к очередной годовщине начала Большого террора в городе.

Фрагмент исследования Евгения Аврутина “Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе” (Academic Studies Press) об одном из самых громких примеров кровавого навета в российской истории. Или судьбы нескольких расстрелянных в Ленинграде в августе 1937 года – к очередной годовщине начала Большого террора в городе. Польское. К столетию “чуда на Висле” рассказ о русских антисоветских отрядах, сформированных на территории Польши писателем и бывшим террористом Борисом Савинковым. Или очерк архитектурной истории города Катовице и восприятия архитектуры XX века в контексте этой истории.

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Семь Сорок