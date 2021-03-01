Навальный в Покрове

Доброе утро!
Фонд Бориса Немцова объявил – в годовщину убийства политика – лауреата премии Фонда за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Им стал Алексей Навальный. Прочие новости:
- Навальный доставлен в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области.
- В России прошли акции памяти Бориса Немцова. В Москве к месту убийства политика пришли около 10 тысяч человек.
- В Казахстане попытки проведения митингов закончились задержаниями и издевательствами над участниками.
- В ходе акций протеста в Мьянме убиты по меньшей мере 18 человек.
Зеки не рады
В московской Общественной наблюдательной комиссии подтвердили, что Алексей Навальный доставлен в колонию №2 в городе Покрове Владимирской области. Ранее участник организации “Русь сидящая” Руслан Вахапов рассказал, что “приемку этапа” в колонии на этот раз провели по правилам, никого не били, однако заключенные Навальному не рады, потому что опасаются, что из-за него ужесточатся условия содержания. Здесь об этой колонии рассказывают ужасы сидевшие там активист Константин Котов и ультраправый политик Дмитрий Демушкин.
На воле тем временем возникают новые обвиняемые по уголовным делам, связанным с январскими митингами. “Санитарное дело” шагнуло за пределы Москвы – по статье о нарушении санитарных норм и правил обвиняют главу нижегородского штаба Навального Романа Трегубова. После того, как обвинения по уголовному делу о перекрытии дорог были предъявлены (в Москве) секретарю красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, стало известно, что потерпевшими по этому делу проходят “Мосгортранс” и “Московский метрополитен” (как будто митинги были подземными), а ущерб оценивается в 2,7 млн рублей.
Юлия Навальная не приняла извинений дизайнера Артемия Лебедева в связи с публикацией фейковой фотографии ее якобы немецкого удостоверения личности (которую Лебедев к тому же не удалил). Видимо, в связи с этим мать Артемия Лебедева Татьяна Толстая целый день публиковала в фейсбуке стихи князя Вяземского, которые раньше принято было называть реакционными.
Прочее российское
- Немцов. В субботу в разных городах России прошли акции памяти Бориса Немцова. Традиционного шествия в Москве на этот раз не было (из-за коронавируса), но за день к Большому Москворецкому мосту пришли, по данным “Белого счетчика”, около 10 тысяч человек. Вот фотографии из разных городов, а вот монологи участников.
- Лубянка. По данным источников “Медузы”, отказ московских властей от идеи установить на Лубянке памятник Александру Невскому (победить должен был именно он) связан с тем, что провести “управляемое” онлайн-голосование не удалось: обсуждение привело к расколу лояльных власти групп, которые начали биться между собой (а мэрия даже стала получать звонки из ФСБ о предпочтительности Дзержинского). Изначально цель всего этого процесса была в том, чтобы отвлечь внимание от Навального и протестировать возможности электронного голосования перед думскими выборами.
- Региональная журналистика. Наталья Зубкова, главред сетевого издания "Новости Киселевска" (это Кемеровская область) уехала из города: недавно на нее напали, когда она гуляла вечером с собакой, и пригрозили расправой ей и ее детям. Зубкова уверена, что против нее готовится уголовное дело. Что вполне возможно: вот история Елены Пивоваровой, бывшего главреда газеты “Вперед”, выходящей в Батайске (Ростовская область) – сначала ее уволили ни за что, а когда местные журналисты пожаловались на это Путину, возникло уголовное дело о растрате, обыски с изъятием ценности в виде золотого крестика на шее, а потом – инсульт.
- Познавательное. Очередной разговор с бывшим сотрудником пригожинской фабрики троллей – на этот раз с представителем “иностранного отдела”, уволившимся через четыре месяца писания комментариев от лица баптистского пастора, негритянки с избыточным весом, ругающего колониализм индейца и даже гея, которому не нравится реформа здравоохранения.
Вокруг света
- В Казахстане попытка проведения общенациональной акции с требованием реформ и освобождения политзаключенных закончилась задержаниями (часть из которых были превентивными) и многочасовым стоянием в так называемых котлах: полиция окружает группу протестующих несколькими плотными рядами и часами не дает им выйти. В процессе людей унижают и, по некоторым сообщениям, даже бьют.
- Символ белорусских протестов Светлана Тихановская сказала в интервью немецкому журналу Bild, что “режим Лукашенко падет в этом году”. По ее словам, это произойдет, “когда все, кто против, будут действовать – разными способами”. Футбольные фанаты уже начали действовать: объявили о бойкоте матчей чемпионата Беларуси “до полной победы народа”.
- Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба, отставки которого требовал премьер Никол Пашинян. На сегодня намечен митинг сторонников Пашиняна. Одно из возможных объяснений, почему Пашиняну удается удержаться у власти после поражения в Нагорном Карабахе, читайте здесь.
- В Мьянме, где продолжаются протесты с требованием освободить гражданских руководителей страны – фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, полиция начала стрелять в демонстрантов. Убиты по меньшей мере 18 человек, свыше 30 ранены.
- Российский военный фрегат впервые прибыл в Порт-Судан, где создается российская военно-морская база.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 11 359. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 246 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 86 122 человек (+379 за сутки). С сегодняшнего дня россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут въехать в Грузию. Некоторые, правда, даже в пик пандемии летали куда им вздумается: “Открытые медиа” проследили маршруты самолетов Сечина и Шувалова – чаще всего они бывали в Австрии, но и к южным морям тоже наведывались.
В Чехии с сегодняшнего дня вступает в силу третий по счету жесткий локдаун – он введен сразу на три недели. Теперь запрещено выезжать за пределы своего населенного пункта. Президент Чехии написал Путину письмо с просьбой помочь с поставками российской вакцины.
Шесть ссылок
- Жизнеописания. Непарадная биография физика Игоря Тамма (1895–1971). Или рассказ о карлагской молодости и последующих мытарствах Юло Соостера (1924–1970), одного из лидеров московского художественного подполья.
- Дневники и воспоминания. Разговор с галеристом и издателем Ильдаром Галеевым, опубликовавшим (полностью) дневники Ивана Ювачева, отца Даниила Хармса. Или список лучших мемуаров о Серебряном веке, с краткими характеристиками.
- Художества. Может ли современное искусство быть консервативным – на вопрос отвечает Кирилл Кобрин. Или разговор с представителем едва ли не самого консервативного искусства, псковским керамистом Юрием Пересадой.
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Семь Сорок
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