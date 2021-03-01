Навальный в Покрове

Доброе утро!

Фонд Бориса Немцова объявил – в годовщину убийства политика – лауреата премии Фонда за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Им стал Алексей Навальный. Прочие новости:

Навальный доставлен в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области.

В России прошли акции памяти Бориса Немцова. В Москве к месту убийства политика пришли около 10 тысяч человек.

В Казахстане попытки проведения митингов закончились задержаниями и издевательствами над участниками.

В ходе акций протеста в Мьянме убиты по меньшей мере 18 человек.

Зеки не рады

В московской Общественной наблюдательной комиссии подтвердили, что Алексей Навальный доставлен в колонию №2 в городе Покрове Владимирской области. Ранее участник организации “Русь сидящая” Руслан Вахапов рассказал, что “приемку этапа” в колонии на этот раз провели по правилам, никого не били, однако заключенные Навальному не рады, потому что опасаются, что из-за него ужесточатся условия содержания. Здесь об этой колонии рассказывают ужасы сидевшие там активист Константин Котов и ультраправый политик Дмитрий Демушкин.

На воле тем временем возникают новые обвиняемые по уголовным делам, связанным с январскими митингами. “Санитарное дело” шагнуло за пределы Москвы – по статье о нарушении санитарных норм и правил обвиняют главу нижегородского штаба Навального Романа Трегубова. После того, как обвинения по уголовному делу о перекрытии дорог были предъявлены (в Москве) секретарю красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, стало известно, что потерпевшими по этому делу проходят “Мосгортранс” и “Московский метрополитен” (как будто митинги были подземными), а ущерб оценивается в 2,7 млн рублей.

Юлия Навальная не приняла извинений дизайнера Артемия Лебедева в связи с публикацией фейковой фотографии ее якобы немецкого удостоверения личности (которую Лебедев к тому же не удалил). Видимо, в связи с этим мать Артемия Лебедева Татьяна Толстая целый день публиковала в фейсбуке стихи князя Вяземского, которые раньше принято было называть реакционными.

Прочее российское

Немцов. В субботу в разных городах России прошли акции памяти Бориса Немцова. Традиционного шествия в Москве на этот раз не было (из-за коронавируса), но за день к Большому Москворецкому мосту пришли, по данным “Белого счетчика”, около 10 тысяч человек. Вот фотографии из разных городов, а вот монологи участников.

В субботу в разных городах России прошли акции памяти Бориса Немцова. Традиционного шествия в Москве на этот раз не было (из-за коронавируса), но за день к Большому Москворецкому мосту пришли, по данным “Белого счетчика”, около 10 тысяч человек. Вот фотографии из разных городов, а вот монологи участников. Лубянка. По данным источников “Медузы”, отказ московских властей от идеи установить на Лубянке памятник Александру Невскому (победить должен был именно он) связан с тем, что провести “управляемое” онлайн-голосование не удалось: обсуждение привело к расколу лояльных власти групп, которые начали биться между собой (а мэрия даже стала получать звонки из ФСБ о предпочтительности Дзержинского). Изначально цель всего этого процесса была в том, чтобы отвлечь внимание от Навального и протестировать возможности электронного голосования перед думскими выборами.

По данным источников “Медузы”, отказ московских властей от идеи установить на Лубянке памятник Александру Невскому (победить должен был именно он) связан с тем, что провести “управляемое” онлайн-голосование не удалось: обсуждение привело к расколу лояльных власти групп, которые начали биться между собой (а мэрия даже стала получать звонки из ФСБ о предпочтительности Дзержинского). Изначально цель всего этого процесса была в том, чтобы отвлечь внимание от Навального и протестировать возможности электронного голосования перед думскими выборами. Региональная журналистика. Наталья Зубкова, главред сетевого издания "Новости Киселевска" (это Кемеровская область) уехала из города: недавно на нее напали, когда она гуляла вечером с собакой, и пригрозили расправой ей и ее детям. Зубкова уверена, что против нее готовится уголовное дело. Что вполне возможно: вот история Елены Пивоваровой, бывшего главреда газеты “Вперед”, выходящей в Батайске (Ростовская область) – сначала ее уволили ни за что, а когда местные журналисты пожаловались на это Путину, возникло уголовное дело о растрате, обыски с изъятием ценности в виде золотого крестика на шее, а потом – инсульт.

Наталья Зубкова, главред сетевого издания "Новости Киселевска" (это Кемеровская область) уехала из города: недавно на нее напали, когда она гуляла вечером с собакой, и пригрозили расправой ей и ее детям. Зубкова уверена, что против нее готовится уголовное дело. Что вполне возможно: вот история Елены Пивоваровой, бывшего главреда газеты “Вперед”, выходящей в Батайске (Ростовская область) – сначала ее уволили ни за что, а когда местные журналисты пожаловались на это Путину, возникло уголовное дело о растрате, обыски с изъятием ценности в виде золотого крестика на шее, а потом – инсульт. Познавательное. Очередной разговор с бывшим сотрудником пригожинской фабрики троллей – на этот раз с представителем “иностранного отдела”, уволившимся через четыре месяца писания комментариев от лица баптистского пастора, негритянки с избыточным весом, ругающего колониализм индейца и даже гея, которому не нравится реформа здравоохранения.

Вокруг света

В Казахстане попытка проведения общенациональной акции с требованием реформ и освобождения политзаключенных закончилась задержаниями (часть из которых были превентивными) и многочасовым стоянием в так называемых котлах: полиция окружает группу протестующих несколькими плотными рядами и часами не дает им выйти. В процессе людей унижают и, по некоторым сообщениям, даже бьют.

Символ белорусских протестов Светлана Тихановская сказала в интервью немецкому журналу Bild, что “режим Лукашенко падет в этом году”. По ее словам, это произойдет, “когда все, кто против, будут действовать – разными способами”. Футбольные фанаты уже начали действовать: объявили о бойкоте матчей чемпионата Беларуси “до полной победы народа”.

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба, отставки которого требовал премьер Никол Пашинян. На сегодня намечен митинг сторонников Пашиняна. Одно из возможных объяснений, почему Пашиняну удается удержаться у власти после поражения в Нагорном Карабахе, читайте здесь.

В Мьянме, где продолжаются протесты с требованием освободить гражданских руководителей страны – фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, полиция начала стрелять в демонстрантов. Убиты по меньшей мере 18 человек, свыше 30 ранены.

Российский военный фрегат впервые прибыл в Порт-Судан, где создается российская военно-морская база.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 11 359. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 246 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 86 122 человек (+379 за сутки). С сегодняшнего дня россияне с отрицательным тестом на коронавирус смогут въехать в Грузию. Некоторые, правда, даже в пик пандемии летали куда им вздумается: “Открытые медиа” проследили маршруты самолетов Сечина и Шувалова – чаще всего они бывали в Австрии, но и к южным морям тоже наведывались.

В Чехии с сегодняшнего дня вступает в силу третий по счету жесткий локдаун – он введен сразу на три недели. Теперь запрещено выезжать за пределы своего населенного пункта. Президент Чехии написал Путину письмо с просьбой помочь с поставками российской вакцины.

Шесть ссылок

Жизнеописания. Непарадная биография физика Игоря Тамма (1895–1971). Или рассказ о карлагской молодости и последующих мытарствах Юло Соостера (1924–1970), одного из лидеров московского художественного подполья.

Непарадная биография физика Игоря Тамма (1895–1971). Или рассказ о карлагской молодости и последующих мытарствах Юло Соостера (1924–1970), одного из лидеров московского художественного подполья. Дневники и воспоминания. Разговор с галеристом и издателем Ильдаром Галеевым, опубликовавшим (полностью) дневники Ивана Ювачева, отца Даниила Хармса. Или список лучших мемуаров о Серебряном веке, с краткими характеристиками.

Разговор с галеристом и издателем Ильдаром Галеевым, опубликовавшим (полностью) дневники Ивана Ювачева, отца Даниила Хармса. Или список лучших мемуаров о Серебряном веке, с краткими характеристиками. Художества. Может ли современное искусство быть консервативным – на вопрос отвечает Кирилл Кобрин. Или разговор с представителем едва ли не самого консервативного искусства, псковским керамистом Юрием Пересадой.

Может ли современное искусство быть консервативным – на вопрос отвечает Кирилл Кобрин. Или разговор с представителем едва ли не самого консервативного искусства, псковским керамистом Юрием Пересадой. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок