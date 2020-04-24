Волшебник на вертолете не прилетит

Доброе утро!

В последнее время церкви в России почему-то стали называть храмами. Видимо, потому что они больше похожи на языческие храмы: главный храм ВС РФ украсят мозаики "Бескровное присоединение Крыма" и "Парад Победы" – на первой будут Путин, Шойгу, Матвиенко и другие официальные лица, а на второй – сам Сталин. В РПЦ объяснили, что это у них “традиция” такая. В новостях – один коронавирус:

В пятницу в Москве отмечена рекордная смертность от Covid-19 – за день умер 41 человек. Ожидается, что Путин продлит “каникулы” еще на две недели.

Глава МВД Новосибирской области уволился после скандала с планом по штрафам за нарушение карантина.

Мелким российским нефтяным компаниям “легче сжечь нефть”, чем сократить добычу.

Президент США предлагает лечиться от Covid-19 светом и чистящими средствами. Президент Беларуси сегодня идет на субботник.

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Россия коронавирусная

Прирост новых случаев Covid-19 в России снова пошел вверх: объявленный в пятницу утром суточный прирост составил 5849, всего выявлено свыше 68 тысяч инфицированных, 615 человек умерли. Уже в пятницу в Москве умер 41 пациент с Covid-19 – это пока рекордный показатель для города. Собянин приказал тестировать всех московских медработников. Это своевременно: в Петербурге врачи, осознав, что защищать их никто не собирается, начали увольняться (вот интервью, из которого многое можно понять о России). И вот еще одна история про бардак – из подмосковного обсерватора.

Построенная за месяц больница в Новой Москве обошлась властям в сумму от 16 до 22 млрд рублей (точно никто не знает – расходы еще подсчитывают). Не всякий город может себе такое позволить – вот фотографии о том, как выходят из положения в других местах (переоборудуют стадионы, военные базы, пассажирские лайнеры, церкви).

В ближайшее время Путин должен объявить, сколько еще будут длиться объявленные им “каникулы”. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о рисках взрывного роста заболеваемости в случае ослабления режима самоизоляции раньше, чем через две недели. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что год без поездок за границу – не трагедия.

Эпидконтроль

Глава МВД Новосибирской области уволился после публикации аудиозаписи, из которой следовало, что у МВД есть план по штрафам за нарушение карантина.

В Коми второй раз за месяц сменился министр здравоохранения.

В Красноярске полиция задержала участников митинга против режима самоизоляции.

В Москве задержали православных волонтеров, которые раздавали еду бездомным.

А ведь существуют еще дружинники. Вот инструкция о том, как с ними общаться (вкупе с исповедями самих дружинников о потребности направить куда-то сжигающий их сердца патриотизм).

Внештатного корреспондента Радио Свобода в Пскове вызвали в полицию из-за публикации о распространении коронавируса в регионе.

Эффективный менеджмент

Путин подписал указ о переносе дня окончания Второй мировой войны на день памяти жертв Беслана, упростил получение российского гражданства для жителей соседних республик и освободил от уплаты пошлины за российский паспорт жителей так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

В Госдуме лежит законопроект, существенно расширяющий полномочия полицейских – вот разговор с автором Telegram-канала Омбудсмен полиции о том, что это даст государству и самим полицейским.

По расчетам экономистов Deutsche Bank, при цене на нефть в $15 средств российского Фонда национального благосостояния хватит только на два года. Нефтедобыча в России пока не сокращается, а наращивается, хотя девать ее некуда – малые компании признаются, что “нефть легче сжечь”, чем закрыть скважину. Глава Центробанка объявила о снижении ключевой ставки до 5,5% и сказала, что банковский кризис невозможен, а “вертолетные деньги” (так она назвала прямые выплаты населению, которые делаются сейчас в разных странах) вернут Россию в 90-е. Здесь это пресловутое возвращение в 90-е комментирует экономист Олег Шибанов.

Наказание за безбожие

По неофициальной информации, 100 из 130 монахинь Свято-Елисаветинский женского монастыря в Минске болеют Covid-19 (прямо у себя в кельях) – на пасхальных службах в монастыре был аншлаг. На сайте обители призывают не верить фейкам и пишут, что карантин в монастыре введен из-за “вспышки ОРВИ”. Духовник обители называет любую болезнь наказанием за безбожие.

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий попал в больницу с коронавирусом.

Лечиться солнцем и субботником

Общее число инфицированных в мире превысило 2,8 миллиона, число жертв пандемии перевалило за 196 тысяч, 51 тысяча из них умерли в США. Число инфицированных в этой стране подползает к миллиону. В Военно-морских силах США Covid-19 диагностирован у более чем 3500 военнослужащих. Но в США эпидемия – вопрос политический: она уже привела к образованию коалиций штатов, показала неэффективность работы федеральных органов и даже поставила под вопрос проведение президентских выборов в ноябре.

Президент США дал ученым поручение исследовать возможности лечения Covid-19 солнцем, ярким светом лампы и уколами чистящих средств: если вирус на поверхностях гибнет после их обработки денатуратом, то отчего бы не прописать “Ханаанский бальзам” всем пациентам с Covid-19? “It’d be interesting to check that”, – сказал Трамп. (Да вообще-то уже проверяли…) Чтобы вернуться к реальности, почитайте разговор с врачом нью-йоркской больницы.

Президент Беларуси, где от коронавируса не умирает никто, сегодня примет участие в традиционном ленинском субботнике. В Могилевской области в интернате для детей с особенностями психофизического развития 28 подтвержденных случаев Covid-19 у детей и восемь – у персонала.

Анализ обнародованной в Италии статистики показывает, что смертность от коронавируса может оказаться гораздо выше, чем считалось ранее. Почему это так, здесь объясняет демограф Владимир Школьников.

Евросоюз обнародовал отчет о коронавирусных фейках – пишут, что Россия и в меньшей степени Китай активно продвигают в соцсетях разную конспирологию. О том, как Китай пользуется пандемией для продвижения своих интересов, здесь рассказывает чешский китаист Филип Шебок.

Ссылки для чтения

История многонационального советского народа. Разговор с Гузель Яхиной об экранизации ее романа "Зулейха открывает глаза", почему-то скандализировавшей советскую российскую общественность. Или рассказ об Исе Кураманове, помощнике коменданта спецпоселения киргизских ссыльных на юге Украины, расстрелянном в 1933 году за злоупотребление полномочиями (тут все поразительно: и ссылка в райские климатические условия, и характер злоупотреблений – Курманов устроил крепостной театр и гарем).

Разговор с Гузель Яхиной об экранизации ее романа "Зулейха открывает глаза", почему-то скандализировавшей российскую общественность. Или рассказ об Исе Кураманове, помощнике коменданта спецпоселения киргизских ссыльных на юге Украины, расстрелянном в 1933 году за злоупотребление полномочиями (тут все поразительно: и ссылка в райские климатические условия, и характер злоупотреблений – Курманов устроил крепостной театр и гарем). Литература. В цикле “Хорошо забытое старое” Игорь Кириенков разбирает “Волшебника” Набокова – повесть с похожим на “Лолиту” сюжетом. Или фрагмент из книги Александра Долинина “„Гибель Запада“ и другие мемы” (изд-во НЛО) о происхождении фразы “все мы вышли из гоголевской „Шинели““.

В цикле “Хорошо забытое старое” Игорь Кириенков разбирает “Волшебника” Набокова – повесть с похожим на “Лолиту” сюжетом. Или фрагмент из книги Александра Долинина “„Гибель Запада“ и другие мемы” (изд-во НЛО) о происхождении фразы “все мы вышли из гоголевской „Шинели““. Руины учености. Глава из книги Йорга Петерса и Бернда Рольфа “Кант и Ко в интервью”, в которой категорический императив и формальная этика Канта объясняются в формате телепередачи “Спокойной ночи, малыши” (но в целом корректно). Или большой материал о реформе Российской академии наук и руинах, которые она после себя оставила.

Глава из книги Йорга Петерса и Бернда Рольфа “Кант и Ко в интервью”, в которой категорический императив и формальная этика Канта объясняются в формате телепередачи “Спокойной ночи, малыши” (но в целом корректно). Или большой материал о реформе Российской академии наук и руинах, которые она после себя оставила. Традиционное в неожиданных местах. Фрагмент книги Андрея Ланькова “К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о работе “народных групп” инминбан, которые по смыслу близки скорее к традиционным для Восточной Азии формам соседского взаимоконтроля, чем к коммунистической идеологии. Или рассказ одного из создателей лейбла кавказской традиционной музыки Ored Recordings Булата Халилова о том, как вырвать традиционную музыку из ее закрытой естественной среды и отобрать у академической фольклористики.

Фрагмент книги Андрея Ланькова “К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о работе “народных групп” инминбан, которые по смыслу близки скорее к традиционным для Восточной Азии формам соседского взаимоконтроля, чем к коммунистической идеологии. Или рассказ одного из создателей лейбла кавказской традиционной музыки Ored Recordings Булата Халилова о том, как вырвать традиционную музыку из ее закрытой естественной среды и отобрать у академической фольклористики. Бывали и другие катастрофы. Отрывок из книги британского журналиста Адама Хиггинботама “Чернобыль. История катастрофы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – сегодня годовщина. Или статья редактора журнала October Дагласа Кримпа (1944–2019) о СПИДе, открывавшая один из номеров 1987 года, когда болезнь еще казалась непобедимой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок