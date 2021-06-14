Тоска нерабочих дней

Доброе утро!

В Израиле закончилось 12-летнее премьерство Биньямина Нетаньяху: к присяге приведен коалиционный кабинет, который первые два года будет возглавлять крайне правый политик Нафтали Беннет, а вторые два (если, конечно, до этого дойдет дело) – лидер центристской партии Яир Лапид. Прочие новости:

В России отмечен быстрый прирост новых случаев COVID-19. В Москве объявлены “нерабочие дни” с 15 по 19 июня, ужесточены ограничения в Петербурге.

Из “Роскосмоса” уволили последнего космонавта.

Чеченский омбудсмен объявил, что похищенная из Махачкалы Халимат Тарамова “чувствует себя в безопасности” в семье, из которой она ранее сбежала.

"Большая семерка" призвала Россию прекратить "дестабилизирующее поведение". Сегодня открывается саммит НАТО в Брюсселе.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подскочил до 14 723 (из них в Москве – 7704). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 208 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 126 430 человек (+357 за сутки).

Московский мэр объявил “нерабочие дни с сохранением зарплаты” с 15 по 19 июня. Работодателям снова рекомендуют перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в парках закроют аттракционы, не будут работать фудкорты и т.п. Общегородской московский выпускной в парке Горького отменен, многие вузы закончат летнюю сессию в дистанционном режиме. Для стимуляции прививочной активности Собянин пообещал еженедельно разыгрывать пять машин среди вновь привившихся.

В Петербурге, где проходит часть матчей Чемпионата Европы по футболу (со зрителями), тоже ввели ограничения – в основном, для общепита: запрет на ночную работу, закрытие фудкортов в торговых центрах и пр. Болельщикам на футболе запретили продавать еду, но напитки продавать при этом можно.

Здесь врач-иммунолог Николай Крючков рассуждает о причинах роста заболеваемости. Главный фактор – распространение более заразных штаммов.

Небезопасно

Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев заверил общественность, что увезенная силой из убежища в Дагестане Халимат Тарамова "чувствует себя в безопасности" среди родных, от которых она ранее сбежала. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в эфире ЧГТРК "Грозный" обвинил правозащитников в попытке похищения Халимат Тарамовой. Административные дела, возбужденные против находившихся рядом с Тарамовой правозащитниц, все-таки закрыли, а увезенную в Чечню вместе с Тарамовой ее подругу Анну Манылову отпустили домой в Петербург. Вот разговор с ними.

Суд в Москве арестовал акциониста Павла Крисевича по делу о хулиганстве в связи с его акцией с имитацией самоубийства на Красной площади. Задержанную вместе с ним журналистку Sota.Vision Нику Самусик отпустили через двое суток после задержания – она проходит подозреваемой по этому же делу. В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Крисевича и Самусик – некоторых их участников тоже задержали.

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве, чтобы составить на нее протокол о мелком хулиганстве – она якобы курила где-то не там. Реальная причина задержания непонятна.

В Ярославле совершено нападение на местных ЛГБТ-активистов.

В Петербурге полиция сорвала благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных.

“Яблоко” требует от Следственного комитета и Генпрокуратуры возбудить уголовное дело об отравлении писателя Быкова “Новичком”. На такое же требование по поводу Навального в СК и ГП отреагировали отказом.

Телеканал “Дождь” исключили из кремлевского пула из-за подробного освещения акций в поддержку Навального. Муниципального депутата Максима Гонгальского и спортивного журналиста Максима Пахомова не пустили на футбол в Петербурге – они тоже связывают это со своим участием в акциях в поддержку Навального.

В верхах

Из “Роскосмоса” уволили последнего работавшего там космонавта, Сергея Крикалева. Увольнение связано с тем, что он выступил против съемок фильма на МКС на бюджетные средства.

Зато бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, осужденный на родине за коррупцию, выдвинут в совет директоров “Зарубежнефти”.

В преддверии встречи с президентом США Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC. Журналист Кейр Симмонс задал Путину прямой вопрос: "Господин президент, вы – убийца?". Говорить “нет” Путин не стал, ответил длинно: "За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жесткости”. Да, за 20 с лишним лет ко всему можно привыкнуть.

По результатам встречи Байдена и Путина совместной пресс-конференции не будет; Байден сказал, что готов к “откровенному” разговору.

Вокруг света

Беларусь. История отца и сына, которые уже почти год живут в посольстве Швеции в Минске и не понимают, как и когда смогут оттуда выбраться. Плюс разговор с бывшим архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием (Кищенко), отстраненным от служения за поддержку протестов.

История отца и сына, которые уже почти год живут в посольстве Швеции в Минске и не понимают, как и когда смогут оттуда выбраться. Плюс разговор с бывшим архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием (Кищенко), отстраненным от служения за поддержку протестов. О проблемах переработки мусора в Украине читайте здесь.

читайте здесь. Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карты минных полей.

передал 15 пленных в обмен на карты минных полей. В Великобритании завершился саммит “большой семерки”. Лидеры крупнейших экономик мира поставили себе целью победить пандемию к 2022 году и призвали Россию прекратить "дестабилизирующее поведение". Сегодня в Брюсселе открывается саммит НАТО, который, вероятно, призовет Россию к тому же.

Шесть ссылок

Советские истории. К 80-летию четвертой волны депортаций населения с территорий, присоединенных к СССР начиная с 1939 года, – рассказ о судьбах депортированных тогда латышей. Или история пари о переезде в СССР, заключенного между ливерпульским рабочим Джеймсом Мортоном и леди Астор: для Мортона и его семьи всё закончилось печально.

К 80-летию четвертой волны депортаций населения с территорий, присоединенных к СССР начиная с 1939 года, – рассказ о судьбах депортированных тогда латышей. Или история пари о переезде в СССР, заключенного между ливерпульским рабочим Джеймсом Мортоном и леди Астор: для Мортона и его семьи всё закончилось печально. Разговоры о литературе. Интервью с переводчиком Александром Триандафилиди, который за 20 лет перевел “Неистового Роланда” размером подлинника и теперь рассказывает, как читать этот перевод (и каково было его делать). Или беседа с сотрудником Пушкинского Дома Гавриилом Беляком, работающим над проектом Pushkin Digital – академическим собранием сочинений Пушкина эпохи интернета.

Интервью с переводчиком Александром Триандафилиди, который за 20 лет перевел “Неистового Роланда” размером подлинника и теперь рассказывает, как читать этот перевод (и каково было его делать). Или беседа с сотрудником Пушкинского Дома Гавриилом Беляком, работающим над проектом Pushkin Digital – академическим собранием сочинений Пушкина эпохи интернета. Наука. Беседа с биологом Станиславом Малявиным – участником эксперимента по возвращению к жизни коловратки, пролежавшей в сибирской вечной мерзлоте не менее 24 тысяч лет (коловратки – это микроскопические, но многоклеточные существа сложнее бактерий). Или описание возможных сценариев прекращения жизни на Земле с комментариями ученых касательно их вероятности.

Беседа с биологом Станиславом Малявиным – участником эксперимента по возвращению к жизни коловратки, пролежавшей в сибирской вечной мерзлоте не менее 24 тысяч лет (коловратки – это микроскопические, но многоклеточные существа сложнее бактерий). Или описание возможных сценариев прекращения жизни на Земле с комментариями ученых касательно их вероятности. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок