Доброе утро!

Модератор московского международного форума “Российская энергетическая неделя”, американская телеведущая Хедли Гэмбл спросила Путина, почему он настолько боится оппозиции, что всех пересажал. Путин с такой оценкой не согласился. “Далеко не все в тюрьме”, – сказал он. И ведь правда: некоторые же в эмиграции, а некоторые – под домашним арестом:

“Медуза” опубликовала письмо Навального соратникам-эмигрантам.

Суд отправил ректора “Шанинки” Сергея Зуева под домашний арест.

В Беларуси введена уголовная ответственность для подписчиков “экстремистских” телеграм-каналов.

Большинство получателей черногорских “золотых паспортов” оказались россиянами.

Арестанты

“Медуза” обнародовала письмо Навального своим соратникам. Он уверяет их, что у него всё в порядке (“в тюрьме тоже люди живут”), говорит, что они не должны винить себя за то, что уехали, а не сели, а о текущем моменте думает так: "Путин со своим этим клубом миллиардеров в погонах и без думали, что меня посадят, а потом возьмут кувалду и разобьют всю нашу структуру в щепки. Но пока видно, что основной удар кувалды у них пришелся по собственной ноге. Режим переродился в течение нескольких месяцев этой предвыборной гонки, и его новый вид несовместим с ростом в любом виде. Деградация. Отставание”.

О невозможности какого-либо дальнейшего прогресса говорят и российские гуманитарии в связи с делом “Раковой-Зуева”. В среду суд в Москве отправил ректора “Шанинки” под домашний арест. Его обвиняют в хищении 21 миллионов рублей, полученных по госзаказам, которые проходили через фонд, созданный бывшей замминистром просвещения Мариной Раковой. В основе дела – экспертиза, сделанная в Российской академии образования. Эту структуру возглавляет бывшая начальница Раковой Ольга Васильева, с которой у Раковой был острый конфликт. Больше двухсот преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников “Шанинки” подписали открытое письмо в поддержку Сергея Зуева.

Проект Gulagu.net получил новые записи пыток заключенных. Вот монологи сотрудников ФСИН, в которых они пытаются объяснить и оправдать насилие в тюрьмах.

Прочее российское

Разбор двух новейших законодательных инициатив: идеи Росфинмониторинга блокировать счета и электронные кошельки без решения суда и предложения Росгвардии не выдавать разрешения на покупку оружия тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Претензии в обоих случаях одни и те же: расплывчатость формулировок, которые можно будет трактовать произвольно, и фактическая невозможность обжаловать отказ или блокировку.

В Петербурга начался процесс по иску “повара Путина” Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу и "Эху Москвы" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пригожин требует также компенсации причиненного морального вреда. Моральный вред был нанесен сказанной в эфире “Эха” фразой Шендеровича о том, что Пригожин – уголовник, а Кадыров и вагнеровцы – убийцы. Здесь Виктор Шендерович рассказывает о своих чувствах в связи с этим процессом.

В Усть-Куте Иркутской области директора школы №4 Ольгу Зуеву уволили за поддержку оппозиционного кандидата в Госдуму Алексея Тупицина. Ранее ее просили добровольно написать заявление об уходе, “если она не в команде Единой России”.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 45 тысяч евро двум россиянкам, сыновья которых покончили с собой в армии.

Посольство Узбекистана в России рассказало о решении российского МВД отменить запрет на въезд 158 тысячам их граждан.

Черногория опубликовала список лиц, получивших гражданство этой страны в обмен на инвестиции. Большинство из них россияне – бывшие чиновники и бизнесмены.

Бывшего депутата Госдумы и крымского прокурора Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде на островах Зеленого Мыса.

Сжатие пружины

В Беларуси вводят уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, которые власти этой страны объявили “экстремистскими”. Их тоже будут привлекать по статье об экстремизме как “участников экстремистского формирования” (до семи лет лишения свободы).

Адвоката Наталью Мацкевич, которая защищает белорусских политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Дедка и Виктора Бабарико, отстраняют от работы.

Комментируя новое уголовное дело, возбужденное против него два дня назад, один из лидеров белорусской оппозиции в изгнании Павел Латушко описал суть происходящего так: “Это как пружина, которую сдавливают и сдавливают; потом она как раскроется – и так по лбу треснет, что уже мало не покажется”.

Польское правительство одобрило законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса – теперь законопроект отправят в парламент. По подозрению в шпионаже в пользу белорусского КГБ арестован польский военный пенсионер – детали дела не разглашаются, потому что возможны дальнейшие задержания.

Вокруг света

В городе Конгсберг в Норвегии неизвестный, вооруженный луком и стрелами, открыл стрельбу по людям. Убиты не менее четырех человек, есть раненые.

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй полет в космос. Одним из пассажиров стал 90-летний актер Уильям Шатнер, сыгравший роль капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути".

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он был одним из шести человек, которых судили после аварии.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 28 717. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 862 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 219 329 человек (+984 за сутки – и это опять рекорд).

Москвичи старше 65 лет, сделавшие прививку от COVID-19, смогут обменять свой подарочной сертификат на 10 тысяч рублей, если придут в центр социального обслуживания и напишут соответствующее заявление. По данным московского оперативного штаба по контролю за коронавирусом, от ковида умирает каждый девятый пациент старше 60 лет. За последний месяц число больных ковидом детей выросло в 2,5 раза – в десяти московских школах ввели экспресс-тестирование.

Занимательное расследование “Би-би-си” о том, как кремлевские больницы зарабатывают на платной госпитализации с ковидом, читайте здесь. Схемы там разные, некоторые законные, а некоторые нет, но вот самая красивая: часть денег платных пациентов Волынской больницы идет прямиком в карман человеку, который сумел создать фирму-прокладку просто потому, что учился в петербургской Военно-медицинской академии вместе с бывшим директором этой больницы.

Шесть ссылок

История сталинских репрессий. Рассказ о выставке “Женская память о ГУЛАГе” (платья, вышивки, валенки и мелкие бытовые вещички) и судьбах женщин, создавших эти экспонаты. Или антисоветское донесение лесоруба Пущина, за которое он был арестован и в 1939 году приговорен к принудительному лечению от шизофрении.

Рассказ о выставке “Женская память о ГУЛАГе” (платья, вышивки, валенки и мелкие бытовые вещички) и судьбах женщин, создавших эти экспонаты. Или антисоветское донесение лесоруба Пущина, за которое он был арестован и в 1939 году приговорен к принудительному лечению от шизофрении. Многокультурье. 11 слов, помогающих понять бразильскую культуру. Или культурная история черепа.

11 слов, помогающих понять бразильскую культуру. Или культурная история черепа. Съесть и выпить. Исчерпывающие объяснения о том, чем отличаются друг от друга фрукты, овощи, орехи и ягоды с ботанической точки зрения. Или отрывок из классической книги Жана Антельма Брийя-Саварена “Физиология вкуса” (изд-во “КоЛибри”) – о том, что такое жажда и как правильно ее утолять.

Искренне Ваши,

Семь Сорок