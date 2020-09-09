Колесникова вышла в окно

Доброе утро!

Сегодня Светлана Тихановская, которую протестующие в Беларуси считают законно избранным президентом страны, едет в Польшу для встреч с местными политиками. Накануне она выступила в ПАСЕ, призвав страны Европы оказать “международное давление на человека, который отчаянно цепляется за власть”. А он всё цепляется:

Александр Лукашенко объявил в интервью российским медиа, что Мария Колесникова хотела уехать в Украину, но доблестные пограничники ее задержали.

На самом деле Колесникова, которую пытались вывезти в Украину насильно, порвала паспорт и осталась в Беларуси. Где она, неизвестно. В Минске задерживали участников акций в ее поддержку.

В Новосибирске неизвестные напали на штаб Навального, где шла лекция для наблюдателей на выборах, и распылили там нечто едкое.

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Паспорт в клочья

Раскрылась тайна исчезновения одного из лидеров белорусских протестов Марии Колесниковой – ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их вместе с Колесниковой привезли на нейтральную полосу между Беларусью и Украиной и силой посадили в машину, где уже лежали их паспорта, медицинские страховки, тесты на коронавирус и авиабилеты из Киева в разные страны. На этой машине, по сценарию белорусских властей, они должны были уехать в Украину. Однако Колесникова разорвала свой паспорт, вылезла из машины через окно (двери изнутри открыть было нельзя) и пешком ушла в Беларусь. Там ее приняли провожавшие, а молодым людям, отъезду которых после такого поворота событий пытались воспрепятствовать, удалось прорваться в Украину. Вот интервью с ними.

По данным штаба Виктора Бабарико, который возглавляла Мария Колесникова, ее удерживают в Мозырском погранотряде (по другим данным, уже увезли оттуда). В Минске тут же начались акции в поддержку Колесниковой и других политзаключенных, их участников, в том числе пожилых женщин, грубо задерживали.

Бывший белорусским дипломат Валерий Ковалевский говорит, что Колесникова своим бегством из машины поломала белорусским властям весь сценарий, и теперь им, скорее всего, придется выдумывать уголовные обвинения против нее. Украинский аналитик Геннадий Максак считает, что Украина в качестве страны для выдворения Колесниковой была выбрана, чтобы создать образ еще одного “внешнего управляющего” белорусскими протестами. США думают о новых санкциях в отношении Беларуси.

Лукашенко не выходит ни в окно, ни в дверь

Действующий президент Беларуси дал интервью российским медиа, в котором признал, что “немного пересидел” и что его показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Но это еще не повод для легкомыслия: "Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" – сказал он.

Здесь привычные речи Лукашенко комментируют белорусский и российский политологи Игорь Ильяш и Аркадий Дубнов: “Некоторый бред рассеянного сознания”. Интервью, очевидно, давалось в преддверии визита Лукашенко в Москву: здесь версии о том, зачем он туда едет (за деньгами и гарантиями поддержки), здесь – печальный прогноз Леонида Гозмана о месте Беларуси в составе России, которое ей якобы уже уготовано.

На самом деле у властей Беларуси как будто бы есть план выхода из кризиса, а именно – проведение конституционной реформы, ослабляющей позицию президента, и повторные президентские выборы в 2022 году. И чтобы этот план не сорвался, силовики продолжают самоотверженно работать: Валерию Уласик, дочь редактора Tut.by Галины Уласик, обвиняют в организации массовых беспорядков – в квартире провели обыск, дочь забрали.

Создаются и любимые российскими политтехнологами фейки: люди получают смски с требованием жертвовать “на революцию”: "Ты не понял?! нужны деньги! Перечисли 10 000 рублей на счет BYSOL/Belarus и мы тебя не тронем! Помни мы следим за тобой и твоими родственниками! Живе Беларусь! БНР!". На самом деле “Жыве Беларусь” пишется через “ы”, а десять тысяч белорусских рублей – неподъемные для большинства деньги (в отличие от десяти тысяч российских).

Вокруг Навального

Главы МИД стран “Большой семерки” в совместном заявлении потребовали от России наказать виновных в отравлении Алексея Навального; сам факт отравления они назвали подтвержденным. Россия свою причастность отрицает, посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гейра вызвали в МИД; официальный представитель российского ведомства Мария Захарова объяснила это тем, что "Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев продолжает настаивать, что Навального никто не травил, потому что “если бы отравление было, Навальный погиб бы в первые часы”. “Медузе” удалось поговорить (анонимно, конечно) с врачами, участвовавшими в консилиумах по Навальному – по их словам, врачи в Омске сразу указывали на симптомы отравления нервно-паралитическим агентом, но картина была не совсем типичной (у специалистов по химическому оружию есть гипотезы, почему так могло быть). Новостей о состоянии Навального пока нет.

Зато есть новости о штабе Навального в Новосибирске: туда ворвались неизвестные во время лекции для наблюдателей на выборах и распылили “какую-то АСД-фракцию” (антисептик-стимулятор, применяемый в ветеринарии). Троим волонтерам стало плохо.

Это, скорее всего, связано не с Навальным лично, а с предстоящими в воскресенье местными выборами: в Нижнем Новгороде полиция заблокировала в помещении слушателей лекции “Голоса” для наблюдателей. Вот хороший обзор новых и старых технологий недопуска к выборам неугодных кандидатов, но иногда технологии дают сбой: суд восстановил на выборах шестерых кандидатов от КПРФ, ранее снятых в Ульяновске.

Российская рутина

Суд в Москве приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за пьяную аварию, в результате которой погиб человек. Хор дружественных шаманов и отряд барабанщиц у здания суда не помогли. Ефремова взяли под стражу, защита уже обжаловала приговор.

Военный историк Андрей Жуков получил 12,5 лет по обвинению в госизмене, в чем конкретно она состояла, никто не знает.

В Москве по делу о крупном мошенничестве задержан замминистра энергетики Анатолий Тихонов. Дело вроде бы связано с предполагаемым хищением денег, выделенных по госпрограмме “Энергоэффективность и развитие энергетики” в 2013-2015 годах.

В Красноярске из психдиспансера выпустили 14-летнюю школьницу. Ранее ее принудительно госпитализировали за то, что она была подписана на ВК-паблик о "Колумбайне".

Телефон московского муниципального депутата Юлии Галяминой прослушивали с 17 июня по решению суда, хотя никакого уголовного дела против нее на тот момент не было.

Жителя Ейска уже второй раз оштрафовали (на этот раз на 30 тысяч рублей) за фб-коммент про Путина, который украл у народа деньги (статья о неуважении к власти).

В Чечне – очередные публичные извинения за критику властей, на этот раз на грани самоистязания.

Умер еще один российский военный, раненный в Сирии 18 августа.

В Петербурге учителям поручили искать ЛГБТ-символику в соцсетях у своих учеников. И потом отчитываться.

Песков сказал, что прямой линии с Путиным в этом году не будет – ну еще бы, после таких-то плакатов.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России уже несколько дней не падает ниже пяти тысяч, по данным на утро вторника он составлял 5 099, всего заболевших с начала эпидемии миллион 35 тысяч. Число жертв эпидемии составляло на утро вторника 18 005 человек (+122 за сутки), за день в Москве скончались еще 12 человек.

Группа исследователей из разных стран обнаружила статистические аномалии в публикации о российской вакцине против коронавируса. Создатели вакцины говорят, что никаких аномалий там нет, что получили – то и написали. Чем российская вакцина отличается от зарубежных аналогов, объясняется тут.

Рост заболеваемости отмечается по всему миру, вакцины почти готовы много где – что изменилось сейчас по сравнению с весной, здесь объясняет биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

Вокруг света

В Киеве жестоко избит бывший житель Крыма Владимир Балух, он в больнице в тяжелом состоянии. Балуха арестовали в 2016 году после того, как он вывесил на своем доме украинский флаг, российский суд приговорил его к пяти годам, в тюрьме его избивали. Новое избиение совпало с годовщиной его освобождения в ходе обмена пленными между Россией и Украиной.

В Лондоне начался восьмой раунд переговоров об отношениях Великобритании и Евросоюза после брекзита – процесс подзатянулся, и возможно, что дело кончится судом.

Возобновилась работа венгерской службы Радио Свободная Европа (теперь уже, естественно, в виде мультимедийной онлайн-платформы).

Шесть ссылок

Ленинградское. К очередной годовщине начала блокады Ленинграда – рассказ о судьбе двух блокадниц из дома 10 по Конной улице. Или хроника контркультурной деятельности ленинградского КГБ, согласившегося на создание литературного “Клуба-81” и “рок-клуба” (по материалам украинских архивов КГБ).

К очередной годовщине начала блокады Ленинграда – рассказ о судьбе двух блокадниц из дома 10 по Конной улице. Или хроника контркультурной деятельности ленинградского КГБ, согласившегося на создание литературного “Клуба-81” и “рок-клуба” (по материалам украинских архивов КГБ). Биограф и комментатор. Фрагменты из сборника литературоведа Брайана Бойда “По следам Набокова: избранные эссе” (изд-во “Симпозиум”). Или отрывок из книги Бориса Останина “Словарь к повести Саши Соколова «Между собакой и волком»” (изд-во “Пальмира”).

Фрагменты из сборника литературоведа Брайана Бойда “По следам Набокова: избранные эссе” (изд-во “Симпозиум”). Или отрывок из книги Бориса Останина “Словарь к повести Саши Соколова «Между собакой и волком»” (изд-во “Пальмира”). Русские в Италии. Рассказ о фильме Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", действие которого разворачивается на фоне “новочеркасского расстрела” – мировая премьера этой мелодрамы только что состоялась на Венецианском кинофестивале. История обнаружения неизвестного ранее эссе Виктора Шкловского “Прекрасная Апулея” вместе с текстом этого эссе (можно читать, но, кажется, лучше слушать).

Рассказ о фильме Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", действие которого разворачивается на фоне “новочеркасского расстрела” – мировая премьера этой мелодрамы только что состоялась на Венецианском кинофестивале. История обнаружения неизвестного ранее эссе Виктора Шкловского “Прекрасная Апулея” вместе с текстом этого эссе (можно читать, но, кажется, лучше слушать). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок