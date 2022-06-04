ПиZдец, или 100 дней войны

Доброе утро!

На сотый день войны Путин в интервью автору программы “Москва. Кремль. Путин” объяснил, что проблемы вывоза зерна из Украины не существует: ее создала сама Украина при содействии “западных партнеров” – видимо, как и саму войну. В реальности дела обстоят так:

Украинской армии удалось отвоевать часть Северодонецка, сейчас противники контролируют примерно равные части города.

Под Северодонецком ранены два журналиста агентства Reuters, их водитель убит.

Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций. Под ограничения попал основатель “Яндекса” Аркадий Волож. Он ушел со всех постов в компании.

Александру Невзорову и его жене дали украинское гражданство за заслуги перед страной.

Минюст России объявил “иностранными агентами” Олега Кашина, Михаила Соколова, Алексея Пивоварова, Евгения Чичваркина и еще трех человек.

“Аэрофлот” отказался от полетов на Шри-Ланку после ареста самолета.

Лукашенко сказал, что Софью Сапегу, осужденную в Беларуси на шесть лет, можно было бы “передать в Россию”.

Сто дней войны

В сотый день войны в Северодонецке продолжались ожесточенные бои. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, украинской армии удалось отбить 20 процентов территории города, и теперь противники контролируют примерно равные его части. На помощь Вооруженным силам Украины в Северодонецк прибыл "Иностранный легион", укомплектованный добровольцами из разных стран. Возле Северодонецка под обстрел попала машина с журналистами Reuters. Машину с водителем им предоставили пророссийские сепаратисты – водитель убит, журналисты получили легкие ранения.

Российские государственные телеканалы не стали упоминать, что война идет уже сто дней (им не велели в Кремле), зато независимые медиа по всему миру и западные политики воспользовались датой для подведения промежуточных итогов войны:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поэтичном вечернем обращении собрал сто слов, которые за прошедшие сто дней стали символами украинского сопротивления – от словосочетания “полномасштабная война”, которое Россия принесла в Украину 24 февраля, до трех слов надежды: “мир”, “победа”, “Украина”.

Лидеры Евросоюза подчеркнули (Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель), что ни в один из этих ста дней европейская поддержка Украины не ослабевала.

Президент Франции Франсуа Макрон сказал в интервью, что что с декабря проговорил с Путиным "сотню часов". Роль Франции он видит в том, чтобы она оставалась “державой-посредником”.

“Медуза” составила хронику из ста важнейших событий, произошедших за эти сто дней, и разобрала военные результаты обеих сторон (спойлер: теперь исход битвы зависит почти исключительно от артиллерии).

Украинский военный аналитик Михаил Самусь и полковник СБУ, депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в своих оценках положения на фронтах сходятся на том, что Россия за сто дней научилась воевать, война стала труднее, но Украина уже победила (дальнейшее – лишь вопрос наращивания украинской военной мощи). Оба не исключают попытки нового нападения на Киев со стороны Беларуси, тогда как основатель Conflict Intelligence Team россиянин Роман Левиев в это совсем не верит, потому что считает, что у России в ближайшие годы нет для этого сил.

Если для украинских аналитиков вопрос об исходе войны серьезно не стоит, то “Би-би-си” насчитала целых пять сценариев ее возможного окончания, и победа России там тоже учтена.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк очертил в интервью “Медузе” важнейшие линии дальнейшей работы для украинского руководства: переговоры о новых поставках оружия и борьба с пророссийским лобби в Европе. По мнению Подоляка, война может продолжаться еще от двух до шести месяцев. Совокупное число убитых и раненых с российской стороны он оценивает в 80 тысяч человек.

“Медиазона” установила по открытым источникам имена 3211 российских военнослужащих, погибших в Украине в последние сто дней (вот отдельный подсчет по всем регионам Сибири и Дальнего Востока – не менее 745 солдат). Большинство из них офицеры – вполне возможно, что о гибели рядовых просто нигде не сообщается.

Вот видео-опрос о том, как изменилась за сто последних дней жизнь обычных украинцев и россиян, а вот большое интервью с социологом Алексеем Титковым об изменении доли сторонников войны в российском обществе (спойлер: Титков считает, что будущее России зависит о того, научатся ли противники войны переубеждать колеблющихся).

По данным ООН, за сто дней войны почти 14 миллионов украинцев вынуждены были оставить свои дома. Здесь рассказывается, как их принимают в Шотландии, а тут – как им помогают выжить и подлечиться в Петербурге.

На оккупированных территориях

Москва и Луганск стали городами-побратимами: мэр Собянин съездил в так называемую “ЛНР” и подписал разные договора с тамошним градоначальником. В тот же день в так называемых “ДНР” и “ЛНР” зачем-то заблокировали Viber.

В Херсонской области снова заработала украинская мобильная связь. О том, как российские оккупационные власти пытались перевести жителей области на российские симки, здесь рассказывает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань – он объясняет неудачу тем, что оккупанты почувствовали “мощное народное недовольство”.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко продолжает сообщать о телах, которые находят под развалинами в Мариуполе. 2 июня под завалами одного из домов нашли шесть тел мирных жителей: пять трупов мужчин и один – женщины. Российские военные вывезли их в братскую могилу в селе Виноградном. В марте в телеграм-канале RT публиковалось видео, на котором по этому дому стреляют из танка. В интервью Настоящему Времени Андрющенко рассказывает, как мариупольцев заставляют идти на сотрудничество с оккупационными властями (чаще всего – угрозами членам семьи).

Крымчанин Дмитрий Шкребец, сын которого проходил срочную службу на крейсере “Москва” и теперь считается “пропавшим без вести”, рассказал, что “люди из серьезного ведомства” изъяли у него ноутбук в связи с делом о телефонном терроризме. Ранее Шкребец резко критиковал руководство Черноморского флота и обещал наказать виновных в гибели сына, но через некоторое время сменил риторику, не объяснив почему. После изъятия ноутбука он продолжает высказываться уклончиво и при этом свято верит, что никаких улик российские фсбшники у него в компьютере не найдут, потому что их там нет.

Новые санкции

Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций против Москвы и Минска. Как и предполагалось, он включает частичное эмбарго на российскую нефть, отключение трех российских банков от SWIFT, запрет на вещание на территории ЕС телеканалов "Россия-24", "РТР-Планета", "ТВ-Центр". Ограничения наложены также на 15 юрлиц (среди которых УАЗ, Воентелеком, "КамАЗ", "Татнефть", "Нефтехим", Балашихинский литейномеханический завод и Национальный расчетный депозитарий) и 65 физлиц, в числе которых любимая гимнастка Путина Алина Кабаева, дети и жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сын “повара Путина” Евгения Пригожина Павел, глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов и – самое удивительное – основатель “Яндекса” Аркадий Волож. Волож, по слухам, ничего подобного не ожидал. Он сразу же ушел со всех постов в компании, но ее акции все равно обвалились. Введение санкций против Воложа в ЕС объяснили в том числе цензурированной картиной реальности, которую создают “Яндекс.Новости”.

Смогут ли эти санкции остановить войну, здесь объясняет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе экономист Олег Ицхоки (спойлер: эмбарго на российские нефть и газ Европе надо было вводить, как только началась война, но и теперь этот рычаг давления на Россию можно считать действенным). Новый отчет региональных управлений Банка России подтверждает слова экономиста: добыча угля и алмазов в Сибири сильно сократилась, угольные компании думают о консервации производства и роспуске персонала (эмбарго на российский уголь было введено в начале апреля).

Кроме того:

США расширили экспортные санкции в отношении Москвы и Минска: в список добавлены 70 российских и одна белорусская организация, связанные с нефтедобычей и ВПК.

МИД России запретил въезд в страну 41 гражданину Канады, включая членов Всемирного конгресса украинцев, а Украина предоставила гражданство российскому публицисту Александру Невзорову и его жене – за большие заслуги перед страной.

“Аэрофлот” отказался от полетов на Шри Ланку после ареста там Airbus A330 по требованию ирландской лизинговой компании, которой этот борт принадлежит.

Об уходе из России объявила сеть отелей Mariott. По данным Bloomberg, ушедшая из России американская компания Sandvine продавала российским операторам мобильной связи продукты, которые использовались для интернет-блокировок.

“Иноагенты”, “экстремисты”, уголовники

Как всегда по пятницам, в России появились новые “иностранные агенты”. На сей раз СМИ – “иностранными агентами” объявлены журналисты Михаил Соколов, Олег Кашин, Алексей Пивоваров, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и профсоюзная активистка из Крыма Ирина Данилович (недавно ее похитили сотрудники ФСБ, она обвиняется по уголовному делу о хранении взрывчатки в очешнике). Физлицом – “иностранным агентом” стал живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин.

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, бывшего технического директора телеканала "Навальный Live" Даниэля Холодного и архангельскую активистку Ольгу Школину внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. “Экстремистская организация”, в которой они якобы участвовали, – ФБК Навального. Рубанов уехал из России в начале 2019 года, Холодный сидит в СИЗО с марта 2022 года, Школина, которая была просто волонтером штаба Навального, находится под подпиской о невыезде.

Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Rayanair в Минске и приговоренную в Беларуси к шести годам, можно передать России. Сказал, что ему “жалко девчонку”.

Бывшую замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей у министерства. Два ее коллеги получили шесть и 5,5 лет.

В центре Москвы убит армянский бизнесмен – на родине его разыскивали за организацию убийства коллеги деда Хасана.

На западе Москвы сгорел бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Его тушили 200 пожарных и вертолеты. О жертвах не сообщается (хотя они могли быть) – сообщается только, что после пожара начальник московского главка МЧС попал в больницу с инфарктом.

В Чечне убили без суда и следствия и тайно похоронили троих участников группового секса: вообще их было четверо, но одну женщину отпустили, потому что она не чеченка и ей можно.

Суд в Магасе отказался вернуть детей разведенной матери. Отец и брат женщины встали на сторону ее бывшего мужа; адвокат, которая боится даже назвать свое имя, считает решение незаконным. На Кавказе после развода дети по традиции остаются в семье отца, где их воспитывает бабушка или жены дядьев.

Борьба с антивоенщиной

Екатеринбургская газета “Вечерние ведомости” оштрафована на 150 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за публикацию фотографий стикеров “ГруZ200” и “ПиZдец”.

Генпродюсер красноярского телеканала ТВК Вадим Востров оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о "дискредитации" за цитату из вышедшей на “Медузе” статьи Шуры Буртина о россиянах, поддерживающих войну.

В Бурятии режиссер Сергей Левицкий оштрафован на 35 тысяч рублей по статье о "дискредитации" за пост о потерях среди бурятских военных. Ранее его уже штрафовали по той же статье на 45 тысяч. В начале войны Левицкий выступил с антивоенной речью, после чего был уволен с поста худрука Театра русской драмы.

В Псковской области за аватарку “Нет войне” на 30 тысяч рублей оштрафован бывший полицейский, ветеран чеченской войны Игорь Князьков (тоже “дискредитация”).

Активистка Наталья Перова, которая вместе с Людмилой Анненковой провела акцию “Нам не отмыться от крови” у здания МИД России, арестована на семь суток за “неповиновение полиции” и оштрафована на 10 тысяч рублей за “нарушение правил проведения митинга”. Анненкову посадили на семь суток 1 июня.

“Фейки”: в Красноярске в отношении сторонницы Навального возбуждено уголовное дело о “фейках” про армию из‑за поста в мессенджере; администратора телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова отправили в СИЗО по той же статье; уже сидящей в СИЗО по этой статье “обычной” петербурженке Виктории Петровой угрожает следователь; ликвидированный “Мемориал” признал политзаключенной петербургскую художницу Александру Скочиленко, тоже сидящую в СИЗО за “фейки” на ценниках.

Ссылки для чтения

Медиевистика. Фрагмент из книги Эрнста Канторовича “Император Фридрих II” (изд-во “Владимир Даль”) – о детстве императора. Или инструкции медиевиста Михаила Майзульса о том, как читать средневековое искусство.

Фрагмент из книги Эрнста Канторовича “Император Фридрих II” (изд-во “Владимир Даль”) – о детстве императора. Или инструкции медиевиста Михаила Майзульса о том, как читать средневековое искусство. Холокост. Речь немецкого литературного критика Марселя Райх-Раницкого, прочитанная в 2012 году перед Бундестагом, – о том, как на его глазах ликвидировали Варшавское гетто. Или отрывок из книги Сары Камински “Адольфо Камински, фальсификатор” (изд-во “Книжники”) – о том, как Камински выдавал фальшивые документы евреям во время Второй мировой войны.

Речь немецкого литературного критика Марселя Райх-Раницкого, прочитанная в 2012 году перед Бундестагом, – о том, как на его глазах ликвидировали Варшавское гетто. Или отрывок из книги Сары Камински “Адольфо Камински, фальсификатор” (изд-во “Книжники”) – о том, как Камински выдавал фальшивые документы евреям во время Второй мировой войны. История экономики. Рассказ о том, как торговые войны полторы тысячи лет поддерживали китайское и японское пиратство в восточных морях. Или фрагмент из книги Сергея Антонова “Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского” (изд-во “НЛО”) – о долговых тюрьмах.

Рассказ о том, как торговые войны полторы тысячи лет поддерживали китайское и японское пиратство в восточных морях. Или фрагмент из книги Сергея Антонова “Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского” (изд-во “НЛО”) – о долговых тюрьмах. Разговоры о музыке. Интервью с профессором Московской консерватории Полиной Федотовой об особенностях отечественного музыкального языка и проблемах музыкального образования. Или беседа с Алексеем Борисовым – одним из пионеров нью-вейва и индастриала в России, инициатором "Ночного проспекта", соратником Василия Шумова и человеком, стоявшим у истоков журнала и клуба "Птюч".

Интервью с профессором Московской консерватории Полиной Федотовой об особенностях отечественного музыкального языка и проблемах музыкального образования. Или беседа с Алексеем Борисовым – одним из пионеров нью-вейва и индастриала в России, инициатором "Ночного проспекта", соратником Василия Шумова и человеком, стоявшим у истоков журнала и клуба "Птюч". Кино. Текст Михаила Трофименкова к столетию Алена Рене. Или беседа с историком искусств Андреем Фоменко о книге Хэла Фостера “Компульсивная красота” (изд-во “НЛО”), посвященной анализу французского сюрреализма.

Текст Михаила Трофименкова к столетию Алена Рене. Или беседа с историком искусств Андреем Фоменко о книге Хэла Фостера “Компульсивная красота” (изд-во “НЛО”), посвященной анализу французского сюрреализма. Число и космос. Отрывок из книги математика Микаэля Лонэ “Теорема зонтика” (изд-во “Бомбора”) – об очень больших числах. Или фрагмент из книги Игоря Лисова “Разведчики внешних планет: Путешествие "Пионеров" и "Вояджеров" от Земли до Нептуна и далее” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о загадке аномального торможения “Пионеров”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок