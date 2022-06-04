ПиZдец, или 100 дней войны

Доброе утро!
На сотый день войны Путин в интервью автору программы “Москва. Кремль. Путин” объяснил, что проблемы вывоза зерна из Украины не существует: ее создала сама Украина при содействии “западных партнеров” – видимо, как и саму войну. В реальности дела обстоят так:
- Украинской армии удалось отвоевать часть Северодонецка, сейчас противники контролируют примерно равные части города.
- Под Северодонецком ранены два журналиста агентства Reuters, их водитель убит.
- Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций. Под ограничения попал основатель “Яндекса” Аркадий Волож. Он ушел со всех постов в компании.
- Александру Невзорову и его жене дали украинское гражданство за заслуги перед страной.
- Минюст России объявил “иностранными агентами” Олега Кашина, Михаила Соколова, Алексея Пивоварова, Евгения Чичваркина и еще трех человек.
- “Аэрофлот” отказался от полетов на Шри-Ланку после ареста самолета.
- Лукашенко сказал, что Софью Сапегу, осужденную в Беларуси на шесть лет, можно было бы “передать в Россию”.
Сто дней войны
В сотый день войны в Северодонецке продолжались ожесточенные бои. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, украинской армии удалось отбить 20 процентов территории города, и теперь противники контролируют примерно равные его части. На помощь Вооруженным силам Украины в Северодонецк прибыл "Иностранный легион", укомплектованный добровольцами из разных стран. Возле Северодонецка под обстрел попала машина с журналистами Reuters. Машину с водителем им предоставили пророссийские сепаратисты – водитель убит, журналисты получили легкие ранения.
Российские государственные телеканалы не стали упоминать, что война идет уже сто дней (им не велели в Кремле), зато независимые медиа по всему миру и западные политики воспользовались датой для подведения промежуточных итогов войны:
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем поэтичном вечернем обращении собрал сто слов, которые за прошедшие сто дней стали символами украинского сопротивления – от словосочетания “полномасштабная война”, которое Россия принесла в Украину 24 февраля, до трех слов надежды: “мир”, “победа”, “Украина”.
- Лидеры Евросоюза подчеркнули (Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель), что ни в один из этих ста дней европейская поддержка Украины не ослабевала.
- Президент Франции Франсуа Макрон сказал в интервью, что что с декабря проговорил с Путиным "сотню часов". Роль Франции он видит в том, чтобы она оставалась “державой-посредником”.
- “Медуза” составила хронику из ста важнейших событий, произошедших за эти сто дней, и разобрала военные результаты обеих сторон (спойлер: теперь исход битвы зависит почти исключительно от артиллерии).
- Украинский военный аналитик Михаил Самусь и полковник СБУ, депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в своих оценках положения на фронтах сходятся на том, что Россия за сто дней научилась воевать, война стала труднее, но Украина уже победила (дальнейшее – лишь вопрос наращивания украинской военной мощи). Оба не исключают попытки нового нападения на Киев со стороны Беларуси, тогда как основатель Conflict Intelligence Team россиянин Роман Левиев в это совсем не верит, потому что считает, что у России в ближайшие годы нет для этого сил.
- Если для украинских аналитиков вопрос об исходе войны серьезно не стоит, то “Би-би-си” насчитала целых пять сценариев ее возможного окончания, и победа России там тоже учтена.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк очертил в интервью “Медузе” важнейшие линии дальнейшей работы для украинского руководства: переговоры о новых поставках оружия и борьба с пророссийским лобби в Европе. По мнению Подоляка, война может продолжаться еще от двух до шести месяцев. Совокупное число убитых и раненых с российской стороны он оценивает в 80 тысяч человек.
- “Медиазона” установила по открытым источникам имена 3211 российских военнослужащих, погибших в Украине в последние сто дней (вот отдельный подсчет по всем регионам Сибири и Дальнего Востока – не менее 745 солдат). Большинство из них офицеры – вполне возможно, что о гибели рядовых просто нигде не сообщается.
- Вот видео-опрос о том, как изменилась за сто последних дней жизнь обычных украинцев и россиян, а вот большое интервью с социологом Алексеем Титковым об изменении доли сторонников войны в российском обществе (спойлер: Титков считает, что будущее России зависит о того, научатся ли противники войны переубеждать колеблющихся).
По данным ООН, за сто дней войны почти 14 миллионов украинцев вынуждены были оставить свои дома. Здесь рассказывается, как их принимают в Шотландии, а тут – как им помогают выжить и подлечиться в Петербурге.
На оккупированных территориях
Москва и Луганск стали городами-побратимами: мэр Собянин съездил в так называемую “ЛНР” и подписал разные договора с тамошним градоначальником. В тот же день в так называемых “ДНР” и “ЛНР” зачем-то заблокировали Viber.
В Херсонской области снова заработала украинская мобильная связь. О том, как российские оккупационные власти пытались перевести жителей области на российские симки, здесь рассказывает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань – он объясняет неудачу тем, что оккупанты почувствовали “мощное народное недовольство”.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко продолжает сообщать о телах, которые находят под развалинами в Мариуполе. 2 июня под завалами одного из домов нашли шесть тел мирных жителей: пять трупов мужчин и один – женщины. Российские военные вывезли их в братскую могилу в селе Виноградном. В марте в телеграм-канале RT публиковалось видео, на котором по этому дому стреляют из танка. В интервью Настоящему Времени Андрющенко рассказывает, как мариупольцев заставляют идти на сотрудничество с оккупационными властями (чаще всего – угрозами членам семьи).
Крымчанин Дмитрий Шкребец, сын которого проходил срочную службу на крейсере “Москва” и теперь считается “пропавшим без вести”, рассказал, что “люди из серьезного ведомства” изъяли у него ноутбук в связи с делом о телефонном терроризме. Ранее Шкребец резко критиковал руководство Черноморского флота и обещал наказать виновных в гибели сына, но через некоторое время сменил риторику, не объяснив почему. После изъятия ноутбука он продолжает высказываться уклончиво и при этом свято верит, что никаких улик российские фсбшники у него в компьютере не найдут, потому что их там нет.
Новые санкции
Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций против Москвы и Минска. Как и предполагалось, он включает частичное эмбарго на российскую нефть, отключение трех российских банков от SWIFT, запрет на вещание на территории ЕС телеканалов "Россия-24", "РТР-Планета", "ТВ-Центр". Ограничения наложены также на 15 юрлиц (среди которых УАЗ, Воентелеком, "КамАЗ", "Татнефть", "Нефтехим", Балашихинский литейномеханический завод и Национальный расчетный депозитарий) и 65 физлиц, в числе которых любимая гимнастка Путина Алина Кабаева, дети и жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сын “повара Путина” Евгения Пригожина Павел, глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов и – самое удивительное – основатель “Яндекса” Аркадий Волож. Волож, по слухам, ничего подобного не ожидал. Он сразу же ушел со всех постов в компании, но ее акции все равно обвалились. Введение санкций против Воложа в ЕС объяснили в том числе цензурированной картиной реальности, которую создают “Яндекс.Новости”.
Смогут ли эти санкции остановить войну, здесь объясняет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе экономист Олег Ицхоки (спойлер: эмбарго на российские нефть и газ Европе надо было вводить, как только началась война, но и теперь этот рычаг давления на Россию можно считать действенным). Новый отчет региональных управлений Банка России подтверждает слова экономиста: добыча угля и алмазов в Сибири сильно сократилась, угольные компании думают о консервации производства и роспуске персонала (эмбарго на российский уголь было введено в начале апреля).
Кроме того:
- США расширили экспортные санкции в отношении Москвы и Минска: в список добавлены 70 российских и одна белорусская организация, связанные с нефтедобычей и ВПК.
- МИД России запретил въезд в страну 41 гражданину Канады, включая членов Всемирного конгресса украинцев, а Украина предоставила гражданство российскому публицисту Александру Невзорову и его жене – за большие заслуги перед страной.
- “Аэрофлот” отказался от полетов на Шри Ланку после ареста там Airbus A330 по требованию ирландской лизинговой компании, которой этот борт принадлежит.
- Об уходе из России объявила сеть отелей Mariott. По данным Bloomberg, ушедшая из России американская компания Sandvine продавала российским операторам мобильной связи продукты, которые использовались для интернет-блокировок.
“Иноагенты”, “экстремисты”, уголовники
- Как всегда по пятницам, в России появились новые “иностранные агенты”. На сей раз СМИ – “иностранными агентами” объявлены журналисты Михаил Соколов, Олег Кашин, Алексей Пивоваров, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и профсоюзная активистка из Крыма Ирина Данилович (недавно ее похитили сотрудники ФСБ, она обвиняется по уголовному делу о хранении взрывчатки в очешнике). Физлицом – “иностранным агентом” стал живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин.
- Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, бывшего технического директора телеканала "Навальный Live" Даниэля Холодного и архангельскую активистку Ольгу Школину внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. “Экстремистская организация”, в которой они якобы участвовали, – ФБК Навального. Рубанов уехал из России в начале 2019 года, Холодный сидит в СИЗО с марта 2022 года, Школина, которая была просто волонтером штаба Навального, находится под подпиской о невыезде.
- Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Rayanair в Минске и приговоренную в Беларуси к шести годам, можно передать России. Сказал, что ему “жалко девчонку”.
- Бывшую замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей у министерства. Два ее коллеги получили шесть и 5,5 лет.
- В центре Москвы убит армянский бизнесмен – на родине его разыскивали за организацию убийства коллеги деда Хасана.
- На западе Москвы сгорел бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Его тушили 200 пожарных и вертолеты. О жертвах не сообщается (хотя они могли быть) – сообщается только, что после пожара начальник московского главка МЧС попал в больницу с инфарктом.
- В Чечне убили без суда и следствия и тайно похоронили троих участников группового секса: вообще их было четверо, но одну женщину отпустили, потому что она не чеченка и ей можно.
- Суд в Магасе отказался вернуть детей разведенной матери. Отец и брат женщины встали на сторону ее бывшего мужа; адвокат, которая боится даже назвать свое имя, считает решение незаконным. На Кавказе после развода дети по традиции остаются в семье отца, где их воспитывает бабушка или жены дядьев.
Борьба с антивоенщиной
- Екатеринбургская газета “Вечерние ведомости” оштрафована на 150 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за публикацию фотографий стикеров “ГруZ200” и “ПиZдец”.
- Генпродюсер красноярского телеканала ТВК Вадим Востров оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о "дискредитации" за цитату из вышедшей на “Медузе” статьи Шуры Буртина о россиянах, поддерживающих войну.
- В Бурятии режиссер Сергей Левицкий оштрафован на 35 тысяч рублей по статье о "дискредитации" за пост о потерях среди бурятских военных. Ранее его уже штрафовали по той же статье на 45 тысяч. В начале войны Левицкий выступил с антивоенной речью, после чего был уволен с поста худрука Театра русской драмы.
- В Псковской области за аватарку “Нет войне” на 30 тысяч рублей оштрафован бывший полицейский, ветеран чеченской войны Игорь Князьков (тоже “дискредитация”).
- Активистка Наталья Перова, которая вместе с Людмилой Анненковой провела акцию “Нам не отмыться от крови” у здания МИД России, арестована на семь суток за “неповиновение полиции” и оштрафована на 10 тысяч рублей за “нарушение правил проведения митинга”. Анненкову посадили на семь суток 1 июня.
- “Фейки”: в Красноярске в отношении сторонницы Навального возбуждено уголовное дело о “фейках” про армию из‑за поста в мессенджере; администратора телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова отправили в СИЗО по той же статье; уже сидящей в СИЗО по этой статье “обычной” петербурженке Виктории Петровой угрожает следователь; ликвидированный “Мемориал” признал политзаключенной петербургскую художницу Александру Скочиленко, тоже сидящую в СИЗО за “фейки” на ценниках.
Ссылки для чтения
- Медиевистика. Фрагмент из книги Эрнста Канторовича “Император Фридрих II” (изд-во “Владимир Даль”) – о детстве императора. Или инструкции медиевиста Михаила Майзульса о том, как читать средневековое искусство.
- Холокост. Речь немецкого литературного критика Марселя Райх-Раницкого, прочитанная в 2012 году перед Бундестагом, – о том, как на его глазах ликвидировали Варшавское гетто. Или отрывок из книги Сары Камински “Адольфо Камински, фальсификатор” (изд-во “Книжники”) – о том, как Камински выдавал фальшивые документы евреям во время Второй мировой войны.
- История экономики. Рассказ о том, как торговые войны полторы тысячи лет поддерживали китайское и японское пиратство в восточных морях. Или фрагмент из книги Сергея Антонова “Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского” (изд-во “НЛО”) – о долговых тюрьмах.
- Разговоры о музыке. Интервью с профессором Московской консерватории Полиной Федотовой об особенностях отечественного музыкального языка и проблемах музыкального образования. Или беседа с Алексеем Борисовым – одним из пионеров нью-вейва и индастриала в России, инициатором "Ночного проспекта", соратником Василия Шумова и человеком, стоявшим у истоков журнала и клуба "Птюч".
- Кино. Текст Михаила Трофименкова к столетию Алена Рене. Или беседа с историком искусств Андреем Фоменко о книге Хэла Фостера “Компульсивная красота” (изд-во “НЛО”), посвященной анализу французского сюрреализма.
- Число и космос. Отрывок из книги математика Микаэля Лонэ “Теорема зонтика” (изд-во “Бомбора”) – об очень больших числах. Или фрагмент из книги Игоря Лисова “Разведчики внешних планет: Путешествие "Пионеров" и "Вояджеров" от Земли до Нептуна и далее” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о загадке аномального торможения “Пионеров”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок