Как изменить родине с политологом

Доброе утро!

Прокуратура Швейцарии обвинила бывших мировых футбольных начальников Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в присвоении двух миллионов швейцарских франков; за это их даже могут посадить в тюрьму. Вне футбола тоже почти одна тюрьма:

В России вновь обновлен рекорд суточной смертности от COVID-19 – 1178 человек.

Журналисту Ивану Сафронову вменили новый эпизод “измены родине”: продажу политологу с немецким гражданством сведений о российских войсках в Сирии.

Из фейсбука пропал аккаунт основателя Gulagu.net Владимира Осечкина; Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси.

Киев ввел новые санкции против российских компаний и физических лиц.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 39 008. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 593 тысячи; официальное число жертв достигло к утру вторника 240 871 человек (+1178 за сутки) – это новый рекорд с начала пандемии. Поскольку данные оперативного штаба слабо соотносятся с реальностью, стоит почитать вдумчивый разбор российской коронавирусной статистики. И заодно – разбор наиболее популярных мифов о прививках от COVID-19.

В России действует режим “нерабочих дней”. В Петербурге на это время запретили выступления уличных музыкантов; власти Псковской области объявили, что продлять “нерабочие дни” после 7 ноября не будут, однако сохранят режим QR-кодов для прохода в общественные места до конца новогодних праздников, то есть до середины января следующего года.

Томича, проникшего в ковидный госпиталь, чтобы ухаживать за бабушкой, а потом обратившегося в СК с жалобой на руководство госпиталя, “опросили” в Следственном комитете в Томске, вот разговор с ним.

Студентов медвузов в разных регионах России опять направляют на практику в помощь врачам. Врачи разных профилей и медсестры при этом массово увольняются: вот большой материал о причинах этих процессов.

Нерабочий туман

Москву во вторник накрыл густой туман, из-за чего прибывающие в российскую столицу самолеты массово перенаправлялись в Петербург, Ригу, Киев, Воронеж, Казань и Нижний Новгород (последний не справился с потоком самолетов).

Гражданская активность в таких условиях практически прекратилась, что не помешало полиции задержать двух пикетчиков за освобождение политзаключенных на Красной площади и составить административный протокол на члена оргкомитета Русских маршей (заявка на марш 4 ноября была подана в мэрию Москвы, но в его проведении начали отказывать еще в доковидные времени). Пока ничего не происходит, можно почитать разговор с журналистом Денисом Стяжкиным о том, как он бежал из России и перебрался в США из Мексики вместе с российскими Свидетелями Иеговы, тоже бегущими от преследований властей.

Под покровом тумана в Москве прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым (обсуждались, видимо, кибератаки), а “Единая Россия” исключила из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, проголосовавшего против проекта федерального бюджета.

“Лефортово” и другие места не столь отдаленные

Журналиста Ивана Сафронова на три дня поместили в карцер СИЗО "Лефортово" за то, что он с сокамерником попытался настроить телевизор, который перестал работать. Сафронов сидит уже почти полтора года. Следствие по его делу только что завершилось. В окончательном варианте обвинений возник новый эпизод: Сафронова обвиняют в том, что в декабре 2015 года он якобы продал за 248 долларов информацию о деятельности российской армии в Сирии политологу Демури Воронину, а тот, в свою очередь, переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Воронина, имеющего гражданство России и Германии, задержали и арестовали в феврале этого года. По сведениям адвоката Ивана Павлова, он дал нужные следствию показания.

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, тоже сидящий в “Лефортове” по делу о госизмене, по-прежнему не получает письма, из-за чего остался без лекарств: адресованную матери телеграмму с просьбой принести лекарства не пропустили.

Верховный суд России отказался принять иск детей жертв сталинского террора к Госдуме о праве на жилье.

Суд в Казани назначил 6,5 лет колонии бывшему имаму и преподавателю исламского института по делу о финансировании экстремистской организации. Защита считает обвинения абсурдными. Под “экстремистской организацией” подразумевается турецкое религиозное сообщество "Нурджулар", распространяющее идеи теолога курдского происхождения Саида Нурси (в России оно запрещено с 2008 года).

Турецкая пресса, освещающая арест группы из четверых россиян, украинца и гражданина Узбекистана, пишет, что они получали инструкции по уничтожению чеченских оппозиционеров за рубежом от соратника Кадырова, депутата российской Госдумы Адама Делимханова.

Структура "Ростеха" займется цифровизацией российских тюрем за 22,5 млрд рублей.

Из фейсбука пропал аккаунт основателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина. С начала октября он рассказывает о пытках в российских тюрьмах на основании видеоархива, вынесенного из колонии бывшим заключенным Сергеем Савельевым.

В Беларуси

Google из-за введенных в США санкций заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси.

Суд в Минске приговорил бывшего омоновца к трем годам “домашней химии” за участие в августовских протестах. Из ОМОНа он ушел еще после выборов 2010 года, в этом году уехал в Польшу, но осенью вернулся в Беларусь и был задержан.

Защитнице сына Виктора Бабарико Ирине Воронковой запретили работать адвокатом "вследствие недостаточной квалификации".

В Беларуси с начала недели объявлена общенациональная забастовка. По данным профсоюзных деятелей, находящихся за рубежом, на работу не вышел каждый десятый рабочий. Вот спор лидеров двух рабочих движений о том, как организовать эффективную забастовку в нынешних белорусских условиях.

В Украине

Глава Минобороны Украины Андрей Таран подал в отставку, сегодня Верховная Рада будет рассматривать перестановки в правительстве. Бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины, официального комментария пока нет. Все эти кадровые новости вряд ли связаны с сообщениями о том, что Россия вновь стягивает войска к украинской границе – тем более, что военный эксперт Николай Белевков уверяет, что никакого особенного стягивания на самом деле не происходит, просто Россия постоянно наращивает численность постоянных подразделений, созданных близ границы после 2014 года. (Вот репортаж из города Валуйки Белгородской области, в котором была создана одна из таких военных частей.) Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, напротив, склонен усматривать в происходящем подготовку какого-то очередного российского переговорного хода – “в стиле чикагской мафии”.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа о введении нового пакета санкций против России. Они коснутся 140 человек и 49 компаний, в том числе причастных к проведению выборов в аннексированном Крыму.

Суд в Киеве изменил меру пресечения “куму Путина” Медведчуку по одному из уголовных дел (домашний арест заменен подпиской из-за истечения предельного шестимесячного срока пребывания под арестом), но поскольку Медведчук находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то для него ничего не изменится.

Шесть ссылок

История Второй мировой. Рассказ о том, как НКВД готовило московское диверсионное подполье, которое в случае сдачи Москвы должно было взрывать нацистов и героически погибнуть. Или отрывок из книги Гектора Фелисиано “Исчезнувший музей. История хищения шедевров мирового искусства” (изд-во “Слово”) – о судьбе коллекции Альфонсо Канна, успевшего бежать из Парижа до его оккупации немцами, но не сумевшего уберечь свое собрание.

Рассказ о том, как НКВД готовило московское диверсионное подполье, которое в случае сдачи Москвы должно было взрывать нацистов и героически погибнуть. Или отрывок из книги Гектора Фелисиано “Исчезнувший музей. История хищения шедевров мирового искусства” (изд-во “Слово”) – о судьбе коллекции Альфонсо Канна, успевшего бежать из Парижа до его оккупации немцами, но не сумевшего уберечь свое собрание. Философское. Беседа с Полом Вудрафом, профессором Техасского университета в Остине, специалистом по античной философии и культуре. Или фрагмент из книги американского философствующего нейропсихолога Стивена Пинкера “Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, что прогресс неостановим, потому что люди стали жить дольше.

Беседа с Полом Вудрафом, профессором Техасского университета в Остине, специалистом по античной философии и культуре. Или фрагмент из книги американского философствующего нейропсихолога Стивена Пинкера “Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, что прогресс неостановим, потому что люди стали жить дольше. Медведи и пчелы. Беседа с ведущим российским специалистом по гималайским медведям Сергеем Колчиным о попытках спасти этот исчезающий на территории России вид. Или рассказ о синдроме разрушения пчелиных семей и кризисе опыления, который переживает сейчас весь мир.

Искренне Ваши,

Семь Сорок