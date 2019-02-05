Папа может все что угодно

Доброе утро!

Сегодня президент США выступит с традиционной речью о положении в стране перед обеими палатами Конгресса – выступление должно было состояться в январе, но тогда демократы, имеющие большинство в Палате представителей, отказали Трампу в возможности это сделать из-за приостановки работы правительства. Вряд ли Дональд Трамп скажет что-то новое, других новостей тоже негусто:

Часть европейских стран признали Хуана Гуайдо легитимным временным главой Венесуэлы. Николас Мадуро обратился за помощью в налаживании диалога к папе римскому.

ЦИК Украины закончила прием заявок от кандидатов в президенты, их было рекордное количество.

Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП за шесть лет, но эти цифры не вызвали доверия у экономистов.

Российское правительство с оговорками, но поддержало законопроект о создании возможностей для изоляции рунета.

За помощью к папе

Часть европейских стран признали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным лидером страны. Британия думает о введении санкций против Мадуро. Евросоюз не смог выступить единым фронтом из-за позиции Италии, которая настаивает на принципе невмешательства в дела других государств.

Президент Николас Мадуро в ответ сказал, что отвергает ультиматумы и обратился к папе римскому Франциску за помощью в налаживании диалога внутри страны. Папа сейчас находится в Абу-Даби, где сегодня отслужит публичную мессу, так что помощь, если она от него и поступит, поступит не сразу.

Пока в Венесуэле ничего интересного, почитайте про нового президента Сальвадора – он сын имама палестинского происхождения, ранее исключенный из социалистического Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.

Из жизни российских госорганов

Росстат, вопреки всем ожиданиям, оценил рост ВВП в 2018 году до 2,3%, и это сильно удивило специалистов. За счет чего в расчетах случился рост, объясняется тут; спор министра экономики Орешкина с экономистом Тремасовым изложен здесь; а весь сыр-бор из-за того, что поддержание роста российского ВВП на уровне мирового – одно из требований “майских указов” Путина.

Российское правительство поддержало законопроект о создании условий для изоляции российского сегмента интернета от глобальной сети, но потребовало указать источники финансирования его реализации, потому что без бюджетных вложений не обойдется. Тут реакции экспертов и заинтересованных лиц.

Разыскиваемые, задержанные, заключенные

Замглавы Следственного комитета России рассказал в большом интервью, как они разыскивают игиловцев, заказчика убийства Бориса Немцова и бывшего главу банка “Открытие”. Говорит, что очень деятельно разыскивают.

Еще о Сирии. “Новая газета” проследила, куда летает бизнес-джет, который ФБК Навального связал с “поваром Путина” Евгением Пригожиным. Выяснилось, что в основном из Петербурга в Москву, но ежемесячно – в Сирию и в Африку.

Суд продлил срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифхатова на 72 часа. Его задержали по обвинению в изготовлении взрывчатки, но официально обвинение так и не предъявили. Мифхатов заявил о пытках.

О пытках – но уже в колонии – рассказывают бывшие заключенные мордовской ИК-14, которую в свое время прославила Надежда Толоконникова. Здесь монолог Гелены Алексеевой, некогда занимавшей пост замминистра инвестполитики Саратовской области и получившей 3,5 года за пособничество в покушении на коммерческий подкуп. А вот рассказ Индиры Багаевой, которая провела в ИК-14 два года и один месяц (за мошенничество), но занималась при этом тем, что обшивала все руководство колонии и их друзей и знакомых. Здесь – общеобразовательный рассказ об устройстве российских колоний.

Из жизни российских военных

Европейский суд по правам человека взыскал более 200 тысяч евро в пользу 48 бывших российских военнослужащих, которые по нескольку лет не могли получить от Минобороны положенные по закону квартиры. Жалоба была подана еще в 2012 году.

Ъ утверждает, что российские военкоматы не хотят признавать служивших в Сирии россиян, включая погибших там, ветеранами боевых действий, но суды признают.

В Суворовском училище в Ульяновской области у десятков курсантов подтвердился диагноз "эхинококкоз" – паразитарное заболевание, вызванное ленточными червями.

Кандидаты в президенты

ЦИК Украины завершила прием заявок от кандидатов на выборах президента. Всего о желании баллотироваться заявляли 89 человек, 22 из них, в том числе главе Компартии Украины Петру Симоненко, отказали. Здесь рассказано о программах пяти ведущих кандидатов. Пока первое место в рейтингах занимает комик Владимир Зеленский.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок