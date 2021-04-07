В тюрьму берут без паспорта

Доброе утро!
Московское управление Следственного комитета занялось поиском “признаков возбуждения ненависти либо вражды” в песне Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Когда журналисты попросили пресс-секретаря Путина прокомментировать эту искусствоведческую деятельность СК, тот сказал, что “кто-то занимается более субстантивными делами, а кто-то менее субстантивными”. Максимальный субстантив сегодня такой:
- Возле колонии в Покрове, где сидит Навальный, задержали главу "Альянса врачей" Васильеву и съемочную группу CNN. В колонии ищут паспорт Навального.
- Любовь Соболь обязали выплатить 500 тысяч рублей по иску Пригожина о комментарии по поводу другого иска Пригожина.
- По данным Conflict Intelligence Team, на границе России и Украины наблюдается максимальная с 2015 года концентрация российских войск.
- В Беларуси закрыли выставку о пандемии коронавируса, организаторов забрали на Окрестина.
Профессор, курица и паспорт
Алексей Навальный лежит в медсанчасти покровской колонии. Врачей там нет – только два фельдшера. Вчера его посетила комиссия из медсанчасти управления ФСИН по Владимирской области; по итогам разговора они сказали Навальному, что врачей из Москвы к нему не пустят, потому что "профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором". По словам адвоката Ольги Михайловой, Навальному зачитали его диагноз: “Острое дегенеративно-дистрофичное заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника, две межпозвоночные грыжи и протрузия межпозвоночного диска”. Московский врач, к которому в связи с этим обратились за консультацией, говорит о необходимости обследования сразу у нескольких специалистов. Адвокаты пишут соответствующие требования во все возможные российские инстанции и уведомляют ЕСПЧ о нарушениях 39 правила о срочных мерах в связи с угрозой жизни и здоровью. Подробно здесь.
Юлия Навальная получила письмо от начальника покровской колонии Александра Муханова, в котором тот просит предоставить ему паспорт Навального для включения его в личное дело, потому что без паспорта Навального нельзя ни положить в больницу, ни подать документы на УДО, ни даже выпустить на свободу. Юлия Навальная интересуется, почему посадить в тюрьму без паспорта можно, а в больницу положить нельзя, и дополнительно сообщает, что Алексею не передают фотографии членов семьи, а в выходные прямо в отряде жарили курицу на электроплитке. (Навальный продолжает держать голодовку с требованием допустить к нему приглашенного врача). Здесь все это комментирует руководитель исследовательских программ фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова.
К колонии в Покрове днем съехались члены “Альянса врачей”, некоторые сторонники Навального, просто медики и журналисты. Пообщаться с руководством колонии никому не дали, потом полиция задержала главу “Альянса” Анастасию Васильеву, члена команды Навального Дмитрия Низовцева и съемочную группу CNN. Вот репортаж, вот видео с места.
В связи с Навальным
- Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить видео об акции протеста (о какой именно, решили не уточнять).
- “ВКонтакте” заблокировала сообщество петербургских муниципальных депутатов за сбор денег на листовки об акции в поддержку Навального.
- Глава Следственного комитета России поручил проверить условный срок участнику акции 31 января в Петербурге. СК назвал приговоры по статьям о нападении на силовиков “лояльным” (кому – не уточнил).
- Руководство московского "Главклуба" под угрозой отмены концерта запретило участникам группы "Элизиум" вывести на экран во время концерта фотографию Навального с надписью "Свободу политзаключенным!".
- Кинорежиссер Андрей Кончаловский решил снять с конкурса “Белого слона” свой фильм “Дорогие товарищи” из-за решения организаторов присудить спецприз конкурса Навальному за серию фильмов-расследований. Организаторы ответили, что регламент никакого снятия с конкурса не предусматривает.
Прочее российское
- Научный руководитель Путина, ректор Горного университета в Петербурге Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером.
- По данным Transparency International, большинство российских сенаторов продвигают в верхней палате парламента интересы каких-либо групп – различных федеральных органов власти, отраслей промышленности или отдельных регионов.
- Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому предъявлено обвинение в коррупции, подтвердил получение 20 млн рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля – якобы на нужды избирательной кампании.
- Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал заразился коронавирусом в “Лефортово”.
- Марину Литвинович официально исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая следит за соблюдением прав заключенных. Литвинович обжалует исключение в суде и пойдет на выборы в Госдуму.
- Суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного в рамках "московского дела". По словам адвоката, ходатайство прокуратуры об отмене УДО было основано на справке о нарушении “установленной формы одежды”, написанной задним числом.
- “Новая газета” идентифицировала вещества, распыленные около редакции 15 марта. В малых концентрациях они не представляют опасности, в больших – вызывают раздражения глаз, кожи и дыхательных путей.
- К “Дождю” и “Важным историям” подали иски из-за публикаций о “Роснефти”. Иски исходят как от самой госкорпорации, так и от московской учительницы танцев, через которую оформлялась покупка “Роснефтью” акций итальянского производителя шин Pirelli. Требуют удалить, опровергнуть и дать денег.
- Суд в Москве обязал Любовь Соболь выплатить 500 тысяч рублей по иску “повара Путина” Евгения Пригожина из-за ее твита с комментарием о другом иске Пригожина к ней же.
- Суд в Брянске оштрафовал на миллион рублей местного блогера, утверждавшего, что отец губернатора области сотрудничал с нацистами во время войны.
- Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
Вокруг Донбасса
По данным Conflict Intelligence Team, Россия стянула к украинской границе максимальное с 2015 года число войск и вооружений – вот разговор с основателем CIT Русланом Левиевым. Все это выглядит как подготовка к войне – здесь российский и украинский эксперты оценивают, насколько война вероятна. Пока Россия демонстрирует военную мощь, из так называемой “ЛНР” продолжают поступать сообщения о гибели детей.
Украина не намерена отправлять свою делегацию в Минск для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку Беларусь находится сейчас под влиянием России. Здесь переговорный тупик комментирует представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
Музыкант арестован, гитара тоже
- В Минске продолжается суд над незарегистрированным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Он заявил о политическом характере своего преследования и отказался давать дальнейшие показания в ходе этого полузакрытого процесса.
- Вот репортаж о репрессиях в отношении не признанного белорусскими властями Союза поляков (их там два – признанный и непризнанный): глава Союза и трое ее коллег сидят в минском СИЗО по обвинению в "разжигании расовой либо иной социальной вражды" (от 5 до 12 лет), прокуратура собирает списки студентов и преподавателей курсов польского языка, в частных польских школах по всей стране идут проверки.
- У минского корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича прошел обыск – он привез из Украины два экземпляра книги “Белорусский Донбасс”, которую впоследствии признали “экстремистской”. Соавтор этой книги, журналистка Катерина Андреева, ранее получила два года колонии за то, что вела стрим с акции протеста в Минске.
- На 15 суток арестован уличный музыкант – за исполнение “политических песен”. Суд также наложил арест на его гитару, микрофон и стойку.
- В Минске закрыли выставку "Машина дышит, а я – нет", посвященную эпидемии коронавируса и работе врачей в условиях политизации этой эпидемии. Трое организаторов выставки задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе на Окрестина. У них дома прошли обыски.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 8328. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 598 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 101 106 человек (+389 за сутки). Несмотря на эти стабильные цифры, власти обеспокоены возможностью прихода третьей волны. Опасения вызваны в том числе низкими темпами вакцинации. Вот интересный разговор с эпидемиологом Михаилом Фаворовым о российских и западных вакцинах. В безопасности вакцины AstraZeneca возникли новые сомнения, хотя ВОЗ продолжает настаивать, что она никак не связана с риском возникновения тромбов.
Опасения в том, что пандемия не отступает, высказывают не только российские власти, но и американские. О начале третьей волны заявил премьер Канады. По данным ВОЗ, за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%. В понедельник в Индии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19 – более 103 тысяч заболевших за 24 часа. Тем не менее, в разных странах Европы власти анонсируют ослабление ограничений – часто просто потому, что невозможно уже сидеть взаперти без парикмахерских и прочих благ цивилизации.
Семь ссылок
- Историко-культурное. Рассказ о смысле и роли слез в Средние века. Или история зеркала в культуре – от античных ваз до Сальвадора Дали.
- Литература. Эссе Ольги Федяниной о Грэме Грине – к 30-летию со дня его смерти. Или рассказ литературоведа и переводчика Веры Котелевской об австрийской драматургии конца XX века.
- Монументы и монументики. Искусствовед Вадим Басс рассказывает о проектах советских военных монументов 1941–1945 годов. Польский дизайнер Марцин Виха объясняет, почему швейные машинки наших бабушек напоминают подводные лодки (отрывок из его книги “Как я разлюбил дизайн”, изд-во Ивана Лимбаха). И обратный случай – работы художников, превращающих советскую архитектурную тоску в сувениры.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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