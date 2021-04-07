В тюрьму берут без паспорта

Доброе утро!

Московское управление Следственного комитета занялось поиском “признаков возбуждения ненависти либо вражды” в песне Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Когда журналисты попросили пресс-секретаря Путина прокомментировать эту искусствоведческую деятельность СК, тот сказал, что “кто-то занимается более субстантивными делами, а кто-то менее субстантивными”. Максимальный субстантив сегодня такой:

Возле колонии в Покрове, где сидит Навальный, задержали главу "Альянса врачей" Васильеву и съемочную группу CNN. В колонии ищут паспорт Навального.

Любовь Соболь обязали выплатить 500 тысяч рублей по иску Пригожина о комментарии по поводу другого иска Пригожина.

По данным Conflict Intelligence Team, на границе России и Украины наблюдается максимальная с 2015 года концентрация российских войск.

В Беларуси закрыли выставку о пандемии коронавируса, организаторов забрали на Окрестина.

Профессор, курица и паспорт

Алексей Навальный лежит в медсанчасти покровской колонии. Врачей там нет – только два фельдшера. Вчера его посетила комиссия из медсанчасти управления ФСИН по Владимирской области; по итогам разговора они сказали Навальному, что врачей из Москвы к нему не пустят, потому что "профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором". По словам адвоката Ольги Михайловой, Навальному зачитали его диагноз: “Острое дегенеративно-дистрофичное заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника, две межпозвоночные грыжи и протрузия межпозвоночного диска”. Московский врач, к которому в связи с этим обратились за консультацией, говорит о необходимости обследования сразу у нескольких специалистов. Адвокаты пишут соответствующие требования во все возможные российские инстанции и уведомляют ЕСПЧ о нарушениях 39 правила о срочных мерах в связи с угрозой жизни и здоровью. Подробно здесь.

Юлия Навальная получила письмо от начальника покровской колонии Александра Муханова, в котором тот просит предоставить ему паспорт Навального для включения его в личное дело, потому что без паспорта Навального нельзя ни положить в больницу, ни подать документы на УДО, ни даже выпустить на свободу. Юлия Навальная интересуется, почему посадить в тюрьму без паспорта можно, а в больницу положить нельзя, и дополнительно сообщает, что Алексею не передают фотографии членов семьи, а в выходные прямо в отряде жарили курицу на электроплитке. (Навальный продолжает держать голодовку с требованием допустить к нему приглашенного врача). Здесь все это комментирует руководитель исследовательских программ фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова.

К колонии в Покрове днем съехались члены “Альянса врачей”, некоторые сторонники Навального, просто медики и журналисты. Пообщаться с руководством колонии никому не дали, потом полиция задержала главу “Альянса” Анастасию Васильеву, члена команды Навального Дмитрия Низовцева и съемочную группу CNN. Вот репортаж, вот видео с места.

В связи с Навальным

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить видео об акции протеста (о какой именно, решили не уточнять).

“ВКонтакте” заблокировала сообщество петербургских муниципальных депутатов за сбор денег на листовки об акции в поддержку Навального.

Глава Следственного комитета России поручил проверить условный срок участнику акции 31 января в Петербурге. СК назвал приговоры по статьям о нападении на силовиков “лояльным” (кому – не уточнил).

Руководство московского "Главклуба" под угрозой отмены концерта запретило участникам группы "Элизиум" вывести на экран во время концерта фотографию Навального с надписью "Свободу политзаключенным!".

Кинорежиссер Андрей Кончаловский решил снять с конкурса “Белого слона” свой фильм “Дорогие товарищи” из-за решения организаторов присудить спецприз конкурса Навальному за серию фильмов-расследований. Организаторы ответили, что регламент никакого снятия с конкурса не предусматривает.

Прочее российское

Научный руководитель Путина, ректор Горного университета в Петербурге Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером.

По данным Transparency International, большинство российских сенаторов продвигают в верхней палате парламента интересы каких-либо групп – различных федеральных органов власти, отраслей промышленности или отдельных регионов.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому предъявлено обвинение в коррупции, подтвердил получение 20 млн рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля – якобы на нужды избирательной кампании.

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал заразился коронавирусом в “Лефортово”.

Марину Литвинович официально исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая следит за соблюдением прав заключенных. Литвинович обжалует исключение в суде и пойдет на выборы в Госдуму.

Суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного в рамках "московского дела". По словам адвоката, ходатайство прокуратуры об отмене УДО было основано на справке о нарушении “установленной формы одежды”, написанной задним числом.

“Новая газета” идентифицировала вещества, распыленные около редакции 15 марта. В малых концентрациях они не представляют опасности, в больших – вызывают раздражения глаз, кожи и дыхательных путей.

К “Дождю” и “Важным историям” подали иски из-за публикаций о “Роснефти”. Иски исходят как от самой госкорпорации, так и от московской учительницы танцев, через которую оформлялась покупка “Роснефтью” акций итальянского производителя шин Pirelli. Требуют удалить, опровергнуть и дать денег.

Суд в Москве обязал Любовь Соболь выплатить 500 тысяч рублей по иску “повара Путина” Евгения Пригожина из-за ее твита с комментарием о другом иске Пригожина к ней же.

Суд в Брянске оштрафовал на миллион рублей местного блогера, утверждавшего, что отец губернатора области сотрудничал с нацистами во время войны.

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Вокруг Донбасса

По данным Conflict Intelligence Team, Россия стянула к украинской границе максимальное с 2015 года число войск и вооружений – вот разговор с основателем CIT Русланом Левиевым. Все это выглядит как подготовка к войне – здесь российский и украинский эксперты оценивают, насколько война вероятна. Пока Россия демонстрирует военную мощь, из так называемой “ЛНР” продолжают поступать сообщения о гибели детей.

Украина не намерена отправлять свою делегацию в Минск для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку Беларусь находится сейчас под влиянием России. Здесь переговорный тупик комментирует представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Музыкант арестован, гитара тоже

В Минске продолжается суд над незарегистрированным кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Он заявил о политическом характере своего преследования и отказался давать дальнейшие показания в ходе этого полузакрытого процесса.

Вот репортаж о репрессиях в отношении не признанного белорусскими властями Союза поляков (их там два – признанный и непризнанный): глава Союза и трое ее коллег сидят в минском СИЗО по обвинению в "разжигании расовой либо иной социальной вражды" (от 5 до 12 лет), прокуратура собирает списки студентов и преподавателей курсов польского языка, в частных польских школах по всей стране идут проверки.

У минского корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича прошел обыск – он привез из Украины два экземпляра книги “Белорусский Донбасс”, которую впоследствии признали “экстремистской”. Соавтор этой книги, журналистка Катерина Андреева, ранее получила два года колонии за то, что вела стрим с акции протеста в Минске.

На 15 суток арестован уличный музыкант – за исполнение “политических песен”. Суд также наложил арест на его гитару, микрофон и стойку.

В Минске закрыли выставку "Машина дышит, а я – нет", посвященную эпидемии коронавируса и работе врачей в условиях политизации этой эпидемии. Трое организаторов выставки задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе на Окрестина. У них дома прошли обыски.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 8328. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 598 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 101 106 человек (+389 за сутки). Несмотря на эти стабильные цифры, власти обеспокоены возможностью прихода третьей волны. Опасения вызваны в том числе низкими темпами вакцинации. Вот интересный разговор с эпидемиологом Михаилом Фаворовым о российских и западных вакцинах. В безопасности вакцины AstraZeneca возникли новые сомнения, хотя ВОЗ продолжает настаивать, что она никак не связана с риском возникновения тромбов.

Опасения в том, что пандемия не отступает, высказывают не только российские власти, но и американские. О начале третьей волны заявил премьер Канады. По данным ВОЗ, за неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%. В понедельник в Индии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19 – более 103 тысяч заболевших за 24 часа. Тем не менее, в разных странах Европы власти анонсируют ослабление ограничений – часто просто потому, что невозможно уже сидеть взаперти без парикмахерских и прочих благ цивилизации.

Семь ссылок

Историко-культурное. Рассказ о смысле и роли слез в Средние века. Или история зеркала в культуре – от античных ваз до Сальвадора Дали.

Рассказ о смысле и роли слез в Средние века. Или история зеркала в культуре – от античных ваз до Сальвадора Дали. Литература. Эссе Ольги Федяниной о Грэме Грине – к 30-летию со дня его смерти. Или рассказ литературоведа и переводчика Веры Котелевской об австрийской драматургии конца XX века.

Эссе Ольги Федяниной о Грэме Грине – к 30-летию со дня его смерти. Или рассказ литературоведа и переводчика Веры Котелевской об австрийской драматургии конца XX века. Монументы и монументики. Искусствовед Вадим Басс рассказывает о проектах советских военных монументов 1941–1945 годов. Польский дизайнер Марцин Виха объясняет, почему швейные машинки наших бабушек напоминают подводные лодки (отрывок из его книги “Как я разлюбил дизайн”, изд-во Ивана Лимбаха). И обратный случай – работы художников, превращающих советскую архитектурную тоску в сувениры.

Искусствовед Вадим Басс рассказывает о проектах советских военных монументов 1941–1945 годов. Польский дизайнер Марцин Виха объясняет, почему швейные машинки наших бабушек напоминают подводные лодки (отрывок из его книги “Как я разлюбил дизайн”, изд-во Ивана Лимбаха). И обратный случай – работы художников, превращающих советскую архитектурную тоску в сувениры. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок