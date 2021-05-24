Посадили МиГом

Доброе утро!
В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru, потому что его основатель Дмитрий Навоша высказалась в поддержку закрытого белорусскими властями портала TUT.BY. Но это не главная белорусская новость:
- Бывшего главреда белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске, посадив самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
- В Великом Новгороде полиция сорвала съезд независимых депутатов.
- В Пьемонте упала кабина канатной дороги, погибли 14 человек.
- Число инфицированных COVID-19 в России с начала пандемии превысило пять миллионов человек.
“Беларусь защитила Европу”
Днем в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске после того, как пилоты получили сообщение о минировании на борту. Сообщение передали экипажу белорусские диспетчеры. К месту посадки пассажирский самолет сопровождал белорусский истребитель МиГ-29. Судя по всему, именно он вынудил пилотов повернуть в сторону Минска, когда до литовской границы оставалось всего 30 километров.
После посадки саперы не обнаружили на борту взрывных устройств, но в ходе повторного досмотра пассажиров был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. “Нездоровый интерес” к себе он заметил еще в аэропорту Афин. В последнее время Протасевич жил в Польше. В Беларуси его и создателя Nexta Степана Путило обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), организации грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно. Протасевич в последнее время уже не работал главредом Nexta, он занялся ведением канала "Беларусь головного мозга", который до своего ареста вел Игорь Лосик.
Самолет Ryanair продержали в Минске около семи часов, после чего он благополучно улетел в Вильнюс, однако на борту не досчитались двух граждан Беларуси и четырех граждан России (одной из них может быть девушка Протасевича).
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала от Ryanair и Международной организации гражданской авиации расследовать этот инцидент; один из лидеров демократической оппозиции Беларуси Павел Латушко назвал случившееся "воздушным пиратством" и "международным терактом".
За этим последовали возмущенные комментарии со стороны государственных деятелей, политиков и глав международных организаций по обе стороны Атлантики, а также требования немедленно освободить Протасевича. Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о своей обеспокоенности принудительной посадкой рейса Ryanair, что, по ее мнению, может быть нарушением Чикагской конвенции, устанавливающей основные принципы работы международной авиации.
Провластный белорусский телеграм-канал “Пул первого” опубликовал сообщение о принудительной посадке самолета под заголовком “Беларусь защитила Европу”.
Боевые роботы
Министр обороны России Сергей Шойгу порадовал участников форума “Новое знание” сообщением о запуске серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом. Зачем они нужны, не очень ясно: с задачей подавления всего, что движется, пока успешно справляются живые полицейские.
В субботу в Великом Новгороде полиция успешно сорвала проведение Земского съезда – собрания независимых депутатов. На участников составляли стандартные протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хотя съезд эти правила не нарушал. Четверых задержанных участников, в том числе бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину, оставили в полиции на вторую ночь, суд будет сегодня. В воскресенье съезд возобновил работу в онлайн-формате (большая часть депутатов осталась в Новгороде, они выходили в интернет из разных мест).
В Кузбассе прекратил работу независимый сайт "Новости Киселевска", главный редактор которого Наталья Зубкова ранее была вынуждена уехать из России.
Вокруг света
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph назвал действия России "угрозой номер один" для безопасности Великобритании.
- Минюст США конфисковал около 90 тысяч долларов у жителя штата Юта Джона Эрла Салливана, продавшего журналистам видео, на котором заснят момент гибели одной из сторонниц Дональда Трампа при штурме Капитолия.
- В Пьемонте 14 человек погибли при падении кабины канатной дороги.
- В Китае погиб 21 участник ультрамарафона, потому что во время забега резко ухудшилась погода.
- Тысячам жителей Конго пришлось бежать от извержения вулкана в соседнюю Руанду, вот фотографии.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8951. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило пять миллионов. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 118 482 человек (+357 за сутки). Число госпитализаций в Москве снизилось (в Петербурге тоже) – это может быть результатом длинных выходных в начале мая, а может быть просто совпадением. Темпы вакцинации в России остаются крайне низкими.
Главы компаний Moderna и BioNTech, производящих вакцины против коронавируса, стали долларовыми миллиардерами.
Шесть ссылок
- Русская словесность. Интервью с издателем и редактором Дмитрием Волчеком о том, куда катится мир. Или рассказ Константина Львова о находках Николая Богомолова – исследователя русской литературы Серебряного века, который умер в декабре прошлого года.
- История. Историк Сергей Зотов прослеживает эволюцию безголовых образов, популярных в Средневековье, – от язычников до святых, от царей до самого бога. Или фрагмент из книги Эндрю Петтигри “Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе” (изд-во АСТ) – о том, как печатный станок и индульгенции породили современные масс-медиа.
- Архитектура. Рассказ об одном из самых влиятельных архитекторов XX века Алваре Аалто. Или история реконструкции разрушенных советских городов после войны.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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