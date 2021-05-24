Посадили МиГом

Доброе утро!

В Беларуси заблокировали сайт Sports.ru, потому что его основатель Дмитрий Навоша высказалась в поддержку закрытого белорусскими властями портала TUT.BY. Но это не главная белорусская новость:

Бывшего главреда белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске, посадив самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

В Великом Новгороде полиция сорвала съезд независимых депутатов.

В Пьемонте упала кабина канатной дороги, погибли 14 человек.

Число инфицированных COVID-19 в России с начала пандемии превысило пять миллионов человек.

“Беларусь защитила Европу”

Днем в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске после того, как пилоты получили сообщение о минировании на борту. Сообщение передали экипажу белорусские диспетчеры. К месту посадки пассажирский самолет сопровождал белорусский истребитель МиГ-29. Судя по всему, именно он вынудил пилотов повернуть в сторону Минска, когда до литовской границы оставалось всего 30 километров.

После посадки саперы не обнаружили на борту взрывных устройств, но в ходе повторного досмотра пассажиров был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. “Нездоровый интерес” к себе он заметил еще в аэропорту Афин. В последнее время Протасевич жил в Польше. В Беларуси его и создателя Nexta Степана Путило обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), организации грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно. Протасевич в последнее время уже не работал главредом Nexta, он занялся ведением канала "Беларусь головного мозга", который до своего ареста вел Игорь Лосик.

Самолет Ryanair продержали в Минске около семи часов, после чего он благополучно улетел в Вильнюс, однако на борту не досчитались двух граждан Беларуси и четырех граждан России (одной из них может быть девушка Протасевича).

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала от Ryanair и Международной организации гражданской авиации расследовать этот инцидент; один из лидеров демократической оппозиции Беларуси Павел Латушко назвал случившееся "воздушным пиратством" и "международным терактом".

За этим последовали возмущенные комментарии со стороны государственных деятелей, политиков и глав международных организаций по обе стороны Атлантики, а также требования немедленно освободить Протасевича. Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о своей обеспокоенности принудительной посадкой рейса Ryanair, что, по ее мнению, может быть нарушением Чикагской конвенции, устанавливающей основные принципы работы международной авиации.

Провластный белорусский телеграм-канал “Пул первого” опубликовал сообщение о принудительной посадке самолета под заголовком “Беларусь защитила Европу”.

Боевые роботы

Министр обороны России Сергей Шойгу порадовал участников форума “Новое знание” сообщением о запуске серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом. Зачем они нужны, не очень ясно: с задачей подавления всего, что движется, пока успешно справляются живые полицейские.

В субботу в Великом Новгороде полиция успешно сорвала проведение Земского съезда – собрания независимых депутатов. На участников составляли стандартные протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хотя съезд эти правила не нарушал. Четверых задержанных участников, в том числе бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину, оставили в полиции на вторую ночь, суд будет сегодня. В воскресенье съезд возобновил работу в онлайн-формате (большая часть депутатов осталась в Новгороде, они выходили в интернет из разных мест).

В Кузбассе прекратил работу независимый сайт "Новости Киселевска", главный редактор которого Наталья Зубкова ранее была вынуждена уехать из России.

Вокруг света

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph назвал действия России "угрозой номер один" для безопасности Великобритании.

Минюст США конфисковал около 90 тысяч долларов у жителя штата Юта Джона Эрла Салливана, продавшего журналистам видео, на котором заснят момент гибели одной из сторонниц Дональда Трампа при штурме Капитолия.

В Пьемонте 14 человек погибли при падении кабины канатной дороги.

В Китае погиб 21 участник ультрамарафона, потому что во время забега резко ухудшилась погода.

Тысячам жителей Конго пришлось бежать от извержения вулкана в соседнюю Руанду, вот фотографии.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8951. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило пять миллионов. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 118 482 человек (+357 за сутки). Число госпитализаций в Москве снизилось (в Петербурге тоже) – это может быть результатом длинных выходных в начале мая, а может быть просто совпадением. Темпы вакцинации в России остаются крайне низкими.

Главы компаний Moderna и BioNTech, производящих вакцины против коронавируса, стали долларовыми миллиардерами.

Шесть ссылок

Русская словесность. Интервью с издателем и редактором Дмитрием Волчеком о том, куда катится мир. Или рассказ Константина Львова о находках Николая Богомолова – исследователя русской литературы Серебряного века, который умер в декабре прошлого года.

Интервью с издателем и редактором Дмитрием Волчеком о том, куда катится мир. Или рассказ Константина Львова о находках Николая Богомолова – исследователя русской литературы Серебряного века, который умер в декабре прошлого года. История. Историк Сергей Зотов прослеживает эволюцию безголовых образов, популярных в Средневековье, – от язычников до святых, от царей до самого бога. Или фрагмент из книги Эндрю Петтигри “Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе” (изд-во АСТ) – о том, как печатный станок и индульгенции породили современные масс-медиа.

Историк Сергей Зотов прослеживает эволюцию безголовых образов, популярных в Средневековье, – от язычников до святых, от царей до самого бога. Или фрагмент из книги Эндрю Петтигри “Изобретение новостей. Как мир узнал о самом себе” (изд-во АСТ) – о том, как печатный станок и индульгенции породили современные масс-медиа. Архитектура. Рассказ об одном из самых влиятельных архитекторов XX века Алваре Аалто. Или история реконструкции разрушенных советских городов после войны.

Рассказ об одном из самых влиятельных архитекторов XX века Алваре Аалто. Или история реконструкции разрушенных советских городов после войны. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок