Заведомо ложная могила Путина

Доброе утро!

Сегодня в британском парламенте состоится очередное голосование по договору с ЕС о брекзите. Если депутаты и на этот раз его отклонят, в среду им придется решить, выходить ли из Евросоюза без договора. Если они решат этого не делать, брекзит отложится. В остальном так:

Песков сказал, что Кремль поддерживает свободу интернета, но из ВК стали таинственным образом исчезать фотографии “могилы Путина”.

“Новая газета” опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии.

Прокурор просит четыре года заключения для главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева. Защита считает дело полностью сфабрикованным.

Китай, Эфиопия, Индонезия приостанавливают полеты Боинга 737 MAX 8 после воскресной катастрофы.

Президент Алжира решил не баллотироваться на пятый срок и заодно перенес выборы.

Могила Путина в интернете

В Набережных Челнах полиция задержала местного активиста Карима Ямадаева, который, по их версии, создал инсталляцию в виде могилы президента России недалеко от здания Следственного комитета. Ямадаеву вменяют "повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В то же время из ВК стали таинственно исчезать фотографии этой могилы. В соцсети объяснили, что их удаляют по жалобам трудящихся на том основании, что они вводят трудящихся в заблуждение “заведомо ложными историями о выдуманной гибели известного человека”.

Пресс-секретарь Путина, комментируя воскресные митинги за свободу интернета, сказал, что Кремль тоже поддерживает эту самую свободу. И подтверждения его словам не заставили себя ждать:

Выяснилось, что потребовала заблокировать IP-адреса почтовых сервисов, узлов Tor и VPN браузера Opera (но как-то бестолково).

В Иркутске идет суд об оскорблении чувств православных, католиков и шаманистов карикатурами в ВК.

Задержанные после воскресного митинга в Москве рассказали, с каким удовлетворением полицейские избили их при задержании.

Пытки в колониях

"Новая газета" опубликовала еще три видео пыток в Ярославской колонии №1. Их передали журналистам сотрудники “Общественного вердикта”.

Здесь бывшие заключенные рассказывают о невыносимых условиях в колонии под Краснотурьинском.

Тут о своей отсидке говорит Сергей Мохнаткин: "Ломали позвоночник в ИК-4".

В судах

Дело о сожжении верблюдов на благо России до суда не дойдет: полиция Ангарска решила не возбуждать уголовное дело против шамана.

Прокурор попросил четыре года колонии для главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева по делу о хранении марихуаны. Титиев, задержанный в январе прошлого года, выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 18 марта. Защита считает дело полностью сфабрикованным.

Обвиняемым по делу “Нового величия” продлили сроки ареста: тем, у кого домашний, – домашнего, у кого СИЗО – тому содержания под стражей. Расследование при этом закончено и первый приговор уже вынесен.

В оперном театре Гамбурга состоялась премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова. Режиссер уже второй год находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии", это его третья премьера за этот срок.

Прочее российское

Уцелевшие подъезды дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа, унесший жизни 39 человек, признали пригодными для проживания.

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области стали лидерами среди российских регионов по смертности от ВИЧ в 2018 году. В Кемеровской и Свердловской областях она выросла более чем на 10% за год.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского оружия сократился на 17% за пять лет из-за сокращения поставок в Индию и Венесуэлу. В “Ростехе”, правда, сказали, что это не так.

Венесуэла и Алжир

Венесуэла в лице президента Мадуро (чью легитимность часть стран мира не признает) частично открыла пешеходную границу с Колумбией, чтобы пропускать туда больных детей – в самой Венесуэле лекарств нет. При этом Венесуэла в лице Национальной ассамблеи и ее главы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, ввела режим чрезвычайного положения. Минфин США ввел санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в рамках расширения санкций против Венесуэлы.

Президент Абдельазиз Бутефлика перенес неизвестно на сколько назначенные на 18 апреля выборы главы государства и сам решил не избираться на пятый срок.

Авиакатастрофа в Эфиопии

После крушения Боинга 737 MAX 8 в воскресенье Китай, Эфиопия и Индонезия приостановили полеты самолетов этого типа из-за опасений, что ее причиной могли стать недостатки компьютеризированной системе управления этих самолетов (это уже вторая катастрофа 737 MAX 8 за год). Корпорация “Боинг” пока никак не реагирует, но презентацию новых самолетов отменила. О жертвах авиакатастрофы в Эфиопии рассказано здесь.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок