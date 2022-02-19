Доброе утро!

В Беларуси при содействии швейцарских дипломатов вышла на свободу политзаключенная, уроженка Беларуси и гражданка Швейцарии Наталья Херше, она провела в заключении 17 месяцев. В остальном хорошего мало:

В так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявлена эвакуация гражданского населения в Ростовскую область. В Донецке на парковке у здания правительства взорвался уазик.

Президент США Джо Байден заявил, что, по его информации, Путин принял решение о нападении на Украину. Оно начнется в ближайшие дни.

Сегодня в России пройдут стратегические учения с пуском баллистических и крылатых ракет. За ними будут наблюдать Путин и Лукашенко.

В России появилась новая “нежелательная организация” – движение коренных народов Поволжья "Свободный Идель-Урал".

Все пошло по плану

В пятницу на неподконтрольных Украине территориях Донбасса как будто бы начала осуществляться первая часть российского плана по вторжению в Украину – в том виде, в каком он был изложен накануне на заседании Совбеза ООН госсекретарем США Энтони Блинкеном (Блинкен говорил, что в порядке поиска или фабрикации предлога для войны ожидаются инсценировки терактов и диверсий).

Днем российские агентства сообщили со ссылкой на “народную милицию” так называемой “ДНР” о двух "попытках диверсий" в районе Горловки и перехвате "переговоров диверсантов на польском языке". Одной из “предотвращенных диверсий” якобы была попытка подрыва емкости с аммиаком на заводе “Стирол”. Вечером на парковке у дома правительства в Донецке взорвался уазик, якобы принадлежащий начальнику "народной милиции" "ДНР" Денису Синенкову (сам он не пострадал). Глава российского Следственного комитета Бастрыкин (почему-то) поручил возбудить в связи с этим уголовное дело.

Руководители так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявили эвакуацию гражданского населения в Россию, а мужчин, способных взять в руки оружие, призвали встать на защиту родной земли. Поводом для эвакуации названо готовящееся наступление украинских войск (Украина в ответ заявила, что никакого наступления не планируется). Метаданные видеообращений, опубликованных главами пророссийских сепаратистских образований, свидетельствуют, что видео были записаны заранее – в среду 16 февраля. Эвакуацию уже начали – с перевозки в Ростовскую область детей-сирот из донецкого интерната №1. Путин поручил выплатить прибывающим в Россию “беженцам” по 10 тысяч рублей. Вот видеорепортаж из Донецка.

В ночь на субботу российские медиа сообщили о взрыве и пожаре на газопроводе “Дружба” в селе Малая Вергунка на окраине Луганска. Местные жители подтверждают, что слышали звук взрыва. Ранее украинская разведка сообщала о минировании российскими спецслужбами объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

На линии разграничения между Украиной и неподконтрольными ей территориями Донбасса продолжаются обстрелы (вот карта). Здесь об обстановке рассказывают глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин и главред украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов (Бутусов называет обстрелы “террористической демонстрацией”).

Сегодня в России пройдут стратегические учения с запуском баллистических и крылатых ракет. Руководить ими будет лично Путин (в присутствии Лукашенко).

Вечером в пятницу президент США Джо Байден сделал еще одно специальное заявление по Украине, в котором сказал, что, по его информации, Путин все-таки принял решение начать войну. Соответственно, анонсированная ранее встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИД Сергеем-пацан-сказал-пацан-сделал-Лавровым может и не состояться.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Тем временем в России

Суд в Москве заменил Олегу Навальному условный срок по “санитарному делу” на реальный. Навального-младшего в суде не было – предположительно, он уехал из России.

Суд в Петербурге приговорил участника митинга в поддержку Алексея Навального Эльдара Гарипова к 1,5 годам колонии-поселения. 26-летнего Гарипова освободили в зале суда, зачтя время под арестом. Гарипова задержали на акции 31 января и при задержании сильно избили. Из отдела полиции его увезли в больницу, но впоследствии все равно арестовали – за то, что он якобы порвал штаны росгвардейцу. Гарипов вину не признал.

Роскомнадзор потребовал от “Медиазоны” удалить пересказ расследования Навального о семье российского премьера Мишустина.

16-летнего Никиту Уварова, приговоренного к пяти годам колонии за взрыв здания ФСБ в Minecraft, поставили на учет в СИЗО как "склонного к экстремизму".

ФСИН сообщила о “погроме” в ульяновской колонии №4.

“Новая газета” подсчитала, что содержание Военно-исторического общества – любимого детища бывшего министра культуры Владимира Мединского – за девять лет обошлось российскому бюджету в 3,5 млрд рублей. Большая часть этих денег была израсходована на “работу организации”, вторая по величине статья расходов – установка памятников, в том числе за рубежом.

Российские изгои

В России появилась новая “нежелательная организация” – движение коренных народов Поволжья "Свободный Идель-Урал". Генпрокуратура считает его украинской организацией, потому что движение учредили в Киеве. Угрожает конституционному строю и безопасности РФ.

Новыми “иностранными агентами” признаны организации "Новогодний выпуск" и "Процесс 2021", созданные по требованию Минюста журналистами Иваном Беляевым и Романом Аниным, ранее внесенными в реестр “физических лиц, выполняющих функции СМИ – иностранных агентов”.

В этом материале рассказывается, как отреагировали на включение в реестр “иностранных агентов” тубалары – коренной малочисленный народ Алтая. Представляющую их интересы организацию "Туба калык" объявили “иностранным агентом” за грант от “Всемирного фонда дикой природы”, выданный на подготовку общественных лесных инспекторов, боровшихся с незаконной вырубкой кедров.

Но иногда решения пересматриваются: суд в Петербурге обязал Минюст исключить фонд "Гуманитарное действие" из реестра "иностранных агентов". Фонд оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза. Вот интервью с гендиректором организации Сергеем Дугиным.

Вокруг света

В Польше задержали гражданина Беларуси, который на машине с польскими номерами вез трех сирийцев, незаконно пересекших границу. Сирийцев передали пограничникам, а белорусу грозит до восьми лет лишения свободы.

Житель Бреста приговорен к двум годам колонии за надпись “Лукашенко – психованная крыса” на стене дома (оскорбление президента и порча имущества).

Миллиардер Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка в Федеральном суде Швейцарии: банк закрыл его счета, сославшись на санкции США.

О том, как кампания по вакцинации от коронавируса вызвала дефицит книг в Украине, читайте тут.

Ссылки для чтения

Литературная история. Убийство царской семьи в русских стихотворениях 1919–1930 годов – примеры с комментариями литературоведа Олега Лекманова. Или фрагменты из книги польской писательницы и переводчицы Ренаты Лис “Во льдах Прованса. Бунин в изгнании” (изд-во “Текст”), относящиеся в основном военным годам.

Убийство царской семьи в русских стихотворениях 1919–1930 годов – примеры с комментариями литературоведа Олега Лекманова. Или фрагменты из книги польской писательницы и переводчицы Ренаты Лис “Во льдах Прованса. Бунин в изгнании” (изд-во “Текст”), относящиеся в основном военным годам. Военная проза. Беседа с Линор Горалик, посвященная ее книге “Имени такого‑то” –фантасмагории, в основу которой легла история эвакуации больницы им. Кащенко в 1941 году. Или рассказ Игоря Перникова о романе Гады ас-Самман “Кошмары Бейрута”, написанном в охваченном гражданской войной Ливане, и о судьбе его автора – одной из самых значительных писательниц Ближнего Востока.

Беседа с Линор Горалик, посвященная ее книге “Имени такого‑то” –фантасмагории, в основу которой легла история эвакуации больницы им. Кащенко в 1941 году. Или рассказ Игоря Перникова о романе Гады ас-Самман “Кошмары Бейрута”, написанном в охваченном гражданской войной Ливане, и о судьбе его автора – одной из самых значительных писательниц Ближнего Востока. Забайкалье. Рассказ о том, как буддийский лама Лубсан-Самдан Цыденов создал единственную на территории России теократию. Или история Китайско-Восточной железной дороги и российской попытки колонизировать север Китая.

Рассказ о том, как буддийский лама Лубсан-Самдан Цыденов создал единственную на территории России теократию. Или история Китайско-Восточной железной дороги и российской попытки колонизировать север Китая. Художества. Рассказ о том, как менялось отношение к садам в искусстве. Или история тишины как художественного приема.

Рассказ о том, как менялось отношение к садам в искусстве. Или история тишины как художественного приема. Размножение. Полина Лосева объясняет, что мешает людям размножаться партеногенезом и можем ли мы это обойти; Дмитрий Волчек беседует с Инной Денисовой, автором книги "Сделай меня точно" (изд-во Individuum), в которой описана история новых репродуктивных технологий.

Полина Лосева объясняет, что мешает людям размножаться партеногенезом и можем ли мы это обойти; Дмитрий Волчек беседует с Инной Денисовой, автором книги "Сделай меня точно" (изд-во Individuum), в которой описана история новых репродуктивных технологий. Мозг. Отрывок из книги стэнфордского нейробиолога Дэвида Иглмена “Живой мозг. Удивительные факты о нейропластичности и возможностях мозга” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о том, почему для формирования полноценного мозга человек нуждается в обществе и окружающей среде. Или фрагмент из исследования нейробиолога Марка Хамфриса “Скорость мысли. Грандиозное путешествие сквозь мозг за 2,1 секунды” (изд-во “Individuum”), в котором описывается путешествие импульса в первичную зрительную кору головного мозга.

Искренне Ваши,

Семь Сорок