Путин ушел по совету Путина

Доброе утро!

В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют клясться на Коране, что они не будут пользоваться VPN. В других странах тоже бдят:

Структуры Навального внесены в список террористов и экстремистов, против Жданова и Волкова возбуждены уголовные дела о финансировании экстремизма.

Двоюродный племянник Путина снялся с выборов в Госдуму по совету Путина.

Минчанина арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уходит в отставку на фоне обвинений в харрасменте.

Воздастся всем

В России Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Алексеем Навальным, внесены в перечень экстремистских организаций, а в отношении ближайших соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждены уголовные дела о финансировании экстремизма. Последнее – ответ на успешный запуск анонимной системы сбора денег для соратников Навального, здесь об этой системе и новом уголовном деле рассказывает бывший директор ФБК Иван Жданов.

Вместе со структурами Навального в список террористов и экстремистов попал блогер Юрий Хованский – за песню про “Норд-Ост”, которую он не записывал и не публиковал (запись выложил на youtube кто-то другой). Логики в отслеживании крамольных записей и текстов не прослеживается: Роскомнадзор, например, заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, потому что в нем Летов рассказывает, как пробовал ЛСД.

Суд в Москве отклонил иск Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю Путина Пескову: если Песков сказал, что Навальный – агент ЦРУ, значит Навальный – агент ЦРУ.

Жительницу Сыктывкара Юлию Посевкину оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку Навального 21 апреля сразу в трех городах – Москве, Петербурге и Сыктывкаре. Сама она в этот день сидела дома со сломанной ногой.

В Москве на шесть суток арестована экоактивистка, сидевшая с арбалетом на дереве в знак протеста против незаконного строительства у ее дома (потом может возникнуть и уголовное дело – обыск уже провели); нацбола Михаила Боровских задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отсидел 10 суток за протест против отказа Минюста зарегистрировать партию имени Лимонова.

Суд в Екатеринбурге заблокировал сайт “Ресурсного центра для ЛГБТ” (потому что “пропаганда”).

Суд в Ростове-на-Дону снизил с четырех до трех лет условный срок Анастасии Шевченко, осужденной за содействие “нежелательной организации” “Открытая Россия”.

Единороссам тоже воздастся, но не сильно

Депутат Законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" миллиардер Игорь Редькин признал, что застрелил на свалке мужчину, приняв его за медведя. Убитый пришел на свалку собирать металлолом, а депутат – пострелять из карабина (такое желание у него возникло в состоянии “сильнейшего алкогольного срыва”). Суд отправил его под домашний арест.

Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев задержан по делу о растрате.

Навстречу выборам

Горизбирком Петербурга отменил решение территориального избиркома о снятии с выборов в заксобрание города лидера регионального отделения “Яблока” Бориса Вишневского. В интервью Вишневский назвал “нетипичными” препятствия, которые создаются в этом году для выдвиженцев от “Яблока”.

Двоюродный племянник Путина, выдвигавшийся в Госдуму по одномандатному округу в Петербурге, снялся с выборов по совету Путина.

В Москве самовыдвиженке Анастасии Брюхановой удалось собрать 16 тысяч подписей для регистрации кандидатом в Госдуму – здесь она рассказывает, как у нее это получилось (хотя еще не известно, получилось ли, потому что комиссия может забраковать все эти подписи).

Вокруг Беларуси

Российский миллиардер Михаил Гуцериев, попавший под белорусские санкции ЕС и Великобритании, передал свою долю в компании “Русснефть” брату. Это седьмая по объему добычи нефтяная компания в России. Ранее Гуцериев проделал то же самое со своей британской компанией, через которую ведется строительство предприятия по производству калийных удобрений в Беларуси.

Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства, чтобы возвращать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Верховный суд Беларуси ликвидировал ПЕН‑центр, которым руководила Светлана Алексиевич; один из минских районных судов арестовал на 12 суток человека, который вот уже четыре года защищает рассаду от солнца приклеенным к окну листочком с детским рисунком (судья сказала, что надо было испросить разрешения у властей).

Здесь Полина и Андрей Ляшко из Бреста, приговоренные на родине к разным срокам за вождение хороводов в центре Бреста прошлой осенью, рассказывают, как они с детьми ушли пешком в Украину “через леса и болота” (Полина при этом беременна).

К годовщине со дня убийства Александра Тарайковского в центре Минска – рассказ об оружии, которым пользовались прошлым летом белорусские силовики.

Вокруг света

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в телеобращении, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Его обязанности будет выполнять вице-губернатор Кэти Хокул.

Сенат США одобрил законопроект о рекордных инвестициях в модернизацию инфраструктуры – на ремонт шоссе, железных дорог, вокзалов и аэропортов планируется потратить больше триллиона долларов.

В Афганистане талибы взяли под контроль больше половины территории страны. Границы с Узбекистаном и Таджикистаном тоже находятся в их руках: министр обороны России Сергей Шойгу говорит, что талибы обещали не нарушать их.

Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 378. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 491 тысяча; официальное число жертв достигло к утру вторника 166 442 человек (+792 за сутки). Показатели суточной смертности держатся на уровне 800 человек уже больше месяца.

Во Владикавказе задержан главврач больницы, в которой из-за срыва подачи кислорода умерли 11 пациентов с ковидом (ранее сообщалось, что погибших было девять). Что произошло в больнице, рассказывается здесь.

Здесь завотделением трансфузиологии Центра имени Рогачева (там лечат детей с тяжелыми заболеваниями) Павел Трахман рассказывает о резком снижении запасов донорской крови – в том числе и в связи с массовой вакцинацией.

В Вильнюсе прошли массовые протесты в связи с планами властей ввести ограничения для непривитых граждан.

Шесть ссылок

Разговоры о поэтах. Беседа с поэтом, критиком и биографом Даниила Хармса Валерием Шубинским о литературном минимализме Хармса и его влиянии на русскую литературу. Или интервью с филологом и директором Гослитмузея Дмитрием Баком о поэзии Арсения Тарковского.

Беседа с поэтом, критиком и биографом Даниила Хармса Валерием Шубинским о литературном минимализме Хармса и его влиянии на русскую литературу. Или интервью с филологом и директором Гослитмузея Дмитрием Баком о поэзии Арсения Тарковского. Кино. Разговор с Леосом Каракасом о его последнем фильме “Аннет”, получившем приз за режиссуру в Каннах. Или рассказ о непростой судьбе Бьорна Андресена, сыгравшего Тадзио в “Смерти в Венеции” Висконти.

Разговор с Леосом Каракасом о его последнем фильме “Аннет”, получившем приз за режиссуру в Каннах. Или рассказ о непростой судьбе Бьорна Андресена, сыгравшего Тадзио в “Смерти в Венеции” Висконти. Музыка. Рассказ худрука фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata Данила Рябчикова о том, как современные исполнители пытаются реконструировать звучание старых произведений (это непросто). Или отрывок из книги Ханса Волльшлегера “Другой материал: фрагменты о Густаве Малере” (изд-во Jaromir Hladik Press).

Рассказ худрука фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata Данила Рябчикова о том, как современные исполнители пытаются реконструировать звучание старых произведений (это непросто). Или отрывок из книги Ханса Волльшлегера “Другой материал: фрагменты о Густаве Малере” (изд-во Jaromir Hladik Press). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок