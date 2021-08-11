Путин ушел по совету Путина

Доброе утро!
В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют клясться на Коране, что они не будут пользоваться VPN. В других странах тоже бдят:
- Структуры Навального внесены в список террористов и экстремистов, против Жданова и Волкова возбуждены уголовные дела о финансировании экстремизма.
- Двоюродный племянник Путина снялся с выборов в Госдуму по совету Путина.
- Минчанина арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне.
- Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уходит в отставку на фоне обвинений в харрасменте.
Воздастся всем
- В России Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные Алексеем Навальным, внесены в перечень экстремистских организаций, а в отношении ближайших соратников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждены уголовные дела о финансировании экстремизма. Последнее – ответ на успешный запуск анонимной системы сбора денег для соратников Навального, здесь об этой системе и новом уголовном деле рассказывает бывший директор ФБК Иван Жданов.
- Вместе со структурами Навального в список террористов и экстремистов попал блогер Юрий Хованский – за песню про “Норд-Ост”, которую он не записывал и не публиковал (запись выложил на youtube кто-то другой). Логики в отслеживании крамольных записей и текстов не прослеживается: Роскомнадзор, например, заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, потому что в нем Летов рассказывает, как пробовал ЛСД.
- Суд в Москве отклонил иск Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю Путина Пескову: если Песков сказал, что Навальный – агент ЦРУ, значит Навальный – агент ЦРУ.
- Жительницу Сыктывкара Юлию Посевкину оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку Навального 21 апреля сразу в трех городах – Москве, Петербурге и Сыктывкаре. Сама она в этот день сидела дома со сломанной ногой.
- В Москве на шесть суток арестована экоактивистка, сидевшая с арбалетом на дереве в знак протеста против незаконного строительства у ее дома (потом может возникнуть и уголовное дело – обыск уже провели); нацбола Михаила Боровских задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отсидел 10 суток за протест против отказа Минюста зарегистрировать партию имени Лимонова.
- Суд в Екатеринбурге заблокировал сайт “Ресурсного центра для ЛГБТ” (потому что “пропаганда”).
- Суд в Ростове-на-Дону снизил с четырех до трех лет условный срок Анастасии Шевченко, осужденной за содействие “нежелательной организации” “Открытая Россия”.
Единороссам тоже воздастся, но не сильно
- Депутат Законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" миллиардер Игорь Редькин признал, что застрелил на свалке мужчину, приняв его за медведя. Убитый пришел на свалку собирать металлолом, а депутат – пострелять из карабина (такое желание у него возникло в состоянии “сильнейшего алкогольного срыва”). Суд отправил его под домашний арест.
- Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев задержан по делу о растрате.
Навстречу выборам
Горизбирком Петербурга отменил решение территориального избиркома о снятии с выборов в заксобрание города лидера регионального отделения “Яблока” Бориса Вишневского. В интервью Вишневский назвал “нетипичными” препятствия, которые создаются в этом году для выдвиженцев от “Яблока”.
Двоюродный племянник Путина, выдвигавшийся в Госдуму по одномандатному округу в Петербурге, снялся с выборов по совету Путина.
В Москве самовыдвиженке Анастасии Брюхановой удалось собрать 16 тысяч подписей для регистрации кандидатом в Госдуму – здесь она рассказывает, как у нее это получилось (хотя еще не известно, получилось ли, потому что комиссия может забраковать все эти подписи).
Вокруг Беларуси
Российский миллиардер Михаил Гуцериев, попавший под белорусские санкции ЕС и Великобритании, передал свою долю в компании “Русснефть” брату. Это седьмая по объему добычи нефтяная компания в России. Ранее Гуцериев проделал то же самое со своей британской компанией, через которую ведется строительство предприятия по производству калийных удобрений в Беларуси.
Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства, чтобы возвращать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.
Верховный суд Беларуси ликвидировал ПЕН‑центр, которым руководила Светлана Алексиевич; один из минских районных судов арестовал на 12 суток человека, который вот уже четыре года защищает рассаду от солнца приклеенным к окну листочком с детским рисунком (судья сказала, что надо было испросить разрешения у властей).
Здесь Полина и Андрей Ляшко из Бреста, приговоренные на родине к разным срокам за вождение хороводов в центре Бреста прошлой осенью, рассказывают, как они с детьми ушли пешком в Украину “через леса и болота” (Полина при этом беременна).
К годовщине со дня убийства Александра Тарайковского в центре Минска – рассказ об оружии, которым пользовались прошлым летом белорусские силовики.
Вокруг света
- Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в телеобращении, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Его обязанности будет выполнять вице-губернатор Кэти Хокул.
- Сенат США одобрил законопроект о рекордных инвестициях в модернизацию инфраструктуры – на ремонт шоссе, железных дорог, вокзалов и аэропортов планируется потратить больше триллиона долларов.
- В Афганистане талибы взяли под контроль больше половины территории страны. Границы с Узбекистаном и Таджикистаном тоже находятся в их руках: министр обороны России Сергей Шойгу говорит, что талибы обещали не нарушать их.
- Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 21 378. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 491 тысяча; официальное число жертв достигло к утру вторника 166 442 человек (+792 за сутки). Показатели суточной смертности держатся на уровне 800 человек уже больше месяца.
Во Владикавказе задержан главврач больницы, в которой из-за срыва подачи кислорода умерли 11 пациентов с ковидом (ранее сообщалось, что погибших было девять). Что произошло в больнице, рассказывается здесь.
Здесь завотделением трансфузиологии Центра имени Рогачева (там лечат детей с тяжелыми заболеваниями) Павел Трахман рассказывает о резком снижении запасов донорской крови – в том числе и в связи с массовой вакцинацией.
В Вильнюсе прошли массовые протесты в связи с планами властей ввести ограничения для непривитых граждан.
Шесть ссылок
- Разговоры о поэтах. Беседа с поэтом, критиком и биографом Даниила Хармса Валерием Шубинским о литературном минимализме Хармса и его влиянии на русскую литературу. Или интервью с филологом и директором Гослитмузея Дмитрием Баком о поэзии Арсения Тарковского.
- Кино. Разговор с Леосом Каракасом о его последнем фильме “Аннет”, получившем приз за режиссуру в Каннах. Или рассказ о непростой судьбе Бьорна Андресена, сыгравшего Тадзио в “Смерти в Венеции” Висконти.
- Музыка. Рассказ худрука фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata Данила Рябчикова о том, как современные исполнители пытаются реконструировать звучание старых произведений (это непросто). Или отрывок из книги Ханса Волльшлегера “Другой материал: фрагменты о Густаве Малере” (изд-во Jaromir Hladik Press).
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.