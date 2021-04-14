Битва за Коран

Доброе утро!

Московский участковый пригрозил Юлии Навальной, что поставит ее на профилактический учет как “склонную к совершению административных правонарушений”. Большая честь для жены “склонного к побегу”. В остальном так:

Навальный подает в суд на свою колонию из-за того, что ему не дают читать Коран.

В Москве по обвинению в госизмене арестован профессор МФТИ.

Исчезнувшие в Москве Александр Федута и Юрась Зенкович арестованы КГБ Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

“Мне не дают мой Коран”

Алексей Навальный подает в суд на колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран. “Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг, – пишет Навальный в соцсетях. – И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их “надо проверять на экстремизм”. Это занимает три месяца”. В письме начальнику колонии Навальный интересуется, какой “прапорщик Нечипоренко” во Владимире взял на себя ответственность “проверять” священную книгу полутора миллиарда людей. “Это они еще не знают, что я и Тору с комментариями Раши себе заказал”, – заключает Алексей. (Глава Чечни, кстати, уже призвал руководство колонии Коран Навальному не выдавать: “Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками”).

Юлия Навальная побывала во вторник в колонии, где разговаривала с мужем через стекло по телефону: “Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно и весит уже 76 кг при росте 190. Врача к нему так и не пускают”. ФСИН, со своей стороны, передает посредством агентства ТАСС, что врачи провели “полное медицинское обследование” Навального, состояние его здоровья удовлетворительное.

Навальный уже две недели держит голодовку с требованием допустить к нему врача. Вот что думают об этом жители Покрова.

Давление на штабы Навального

Глава штаба Навального в Махачкале и его помощник нашлись в спецприемнике: одному суд назначил 10 суток административного ареста, другому – пять. За что – не известно. Вот вся история с открытием этого штаба.

Глава петербургского штаба Ирина Фатьянова задержана, ее обвиняют в “организации акции” в поддержку Навального 31 января, сегодня суд.

В Мурманске неизвестные проникли в штаб Навального и изрисовали стены свастикой.

В Воронеже неизвестный с каким-то удостоверением похитил сотрудника штаба прямо на улице, позже тот обнаружился в полиции, а полицейские нагрянули в штаб для “осмотра”.

В Архангельске прокурор потребовал дать бывшему координатору штаба Навального Андрею Боровикову три года колонии строгого режима – из-за клипа Rammstein (якобы опубликованного в его ВК шесть лет назад). Эксперты объявили клип порнографией. Ранее Боровикова уже осудили по “дадинской статье”.

Здесь о преследованиях рассказывают сами участники событий.

Другие российские “преступники”

В Москве по обвинению в госизмене арестован физик, доктор технических наук Валерий Голубкин – ему 70 лет, он работает в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского и преподает в МФТИ. Его дело связано с делом ранее арестованного физика Анатолия Губанова, якобы передавшего кому-то какие-то секреты о летательных аппаратах. Материалы дел засекречены.

В отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, приговоренного к 15 годам, возбуждено второе уголовное дело – за оскорбление судьи.

По данным Human Rights Watch, высланный из Франции чеченец Гадаев находится в полиции Урус‑Мартана. Здесь эту историю комментирует член правления правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

Познавательное. Интервью с главредом “Важных историй” Романом Аниным о допросах в СК и обысках дома и в редакции.

Лазурная ягода и другие

В Петербурге задержали гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя после большого пожара. Основная версия причины возгорания – поджог.

Компания “Лазурная ягода”, производящая вина для кремлевских приемов на виноградниках геленджикского “дворца Путина” за последние три года задекларировала почти миллиард рублей убытков.

По данным Bloomberg, в послании Федеральному собранию Путин объявит о резком повышении госрасходов ради перезапуска экономики после пандемии. Правда, где взять деньги, еще не решили.

Суд в Москве обязал Google разблокировать ютьюб-канал “Царьграда” (основатель этого телеканала православный олигарх Константин Малофеев находится под санкциями США в связи с причастностью к финансированию сепаратистов на востоке Украины).

Вокруг Украины

Президенты США и России поговорили об Украине по телефону. Байден подчеркнул, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины, призвал к деэскалации и предложил Путину встретиться в третьей стране. Байден подчеркнул, что возобновление прямого диалога не означает отказ от санкций. Американистка Александра Филиппенко оценила этот разговор как значимый, вот ее аргументы.

Прекратить эскалацию у границ Украины Россию призвали также министры иностранных дел стран G7. Генсек НАТО встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины.

Россия на этом фоне перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ, отрапортовал министр обороны Шойгу. По его словам, это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО. (Кстати, близкий друг Шойгу Олег Белавенцев скупил в Крыму недвижимости почти на миллиард рублей, есть что защищать).

О модернизации украинской армии здесь рассказывает украинский военный журналист Юрий Бутусов – он говорит, что если вдруг начнутся боевые действия, “легкой прогулки у России не будет”.

Беларусь без Nivea

Беларусь временно запретила ввоз и продажу товаров Nivea: компания отказалась быть спонсором Чемпионата мира по хоккею в Минске.

Пропавший в Москве белорусский политолог Александр Федута задержан КГБ Беларуси (где он физически находится, не вполне ясно). Кроме того, стало известно, что 11 апреля в Москве был похищен еще один белорус – практикующий в США адвокат Юрась Зенкович. Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске. В чем конкретно обвиняют Федуту и Зенковича, пока не понятно.

Об обстановке в белорусских СИЗО читайте здесь. По словам арестантов, широко практикуется пытка хлоркой: на пол камеры выливают раствор хлорки, после чего находящиеся там начинают плакать, кашлять, задыхаться и пр. Бывает, что заключенных будят ночью каждые два часа, матрасов на кроватях часто нет.

Вокруг света

Президент США готовится объявить о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года (ранее планировался вывод до 1 мая). В Германию будут направлены 500 американских военнослужащих: администрация Байдена отказывается от курса Трампа на выводе американского контингента из ФРГ.

Япония сбросит в Тихий океан воду, использовавшуюся для охлаждения поврежденных реакторов АЭС "Фукусима". Вода будет предварительно очищена, но соседние страны и рыболовы все равно обеспокоены. МИД России тоже выразил озабоченность.

У берегов ОАЭ напали на израильское грузовое судно. ВМС Израиля перевели в состояние боевой готовности.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 8173. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 658 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 103 601 человека (+338 за сутки). На фоне этих оптимистических цифр власти Новгородской области вернули режим самоизоляции для пожилых в связи с ростом заболеваемости в этой группе.

Общее число жертв пандемии в мире приближается к трем миллионам. В большинстве европейских стран сохраняются довольно жесткие ограничения, но они не всегда соблюдаются: МИД Латвии выразил России протест в связи с нарушением законов и "неуважительным" поведением со стороны военного атташе России Руслана Ушакова – тот, несмотря на действующий запрет, устроил у себя дома шумную вечеринку и потом показал средние пальцы вызвавшим полицию соседям.

О начале третьей волны эпидемии объявили и власти Беларуси.

Прививки. В США после сообщений о тромбозах временно приостановлено применение вакцины Johnson & Johnson. В Индии одобрили “Спутник V”. О причинах крайне медленной вакцинации в Грузии рассказывается здесь.

Шесть ссылок

Государство. Фрагмент из книги английского юриста Филипа Боббита “Щит Ахилла” (изд-во Individuum), посвященный теории военной революции. Или отрывок из исследования американского историка Джона Льюиса Гэддиса “О большой стратегии” (изд-во Института Гайдара) – о плачевных последствиях американской экспансии XVII века для Испании и Англии.

Фрагмент из книги английского юриста Филипа Боббита “Щит Ахилла” (изд-во Individuum), посвященный теории военной революции. Или отрывок из исследования американского историка Джона Льюиса Гэддиса “О большой стратегии” (изд-во Института Гайдара) – о плачевных последствиях американской экспансии XVII века для Испании и Англии. Театр. Разговор с актером Сергеем Маковецким обо всем на свете (к столетию театра им. Вахтангова, в котором он служит). Или беседа с режиссером Андреем Прикотенко об “Идиоте” Достоевского и новосибирском театре “Старый дом”, где он работает.

Разговор с актером Сергеем Маковецким обо всем на свете (к столетию театра им. Вахтангова, в котором он служит). Или беседа с режиссером Андреем Прикотенко об “Идиоте” Достоевского и новосибирском театре “Старый дом”, где он работает. Набоков. Беседа с исследователем и переводчиком Набокова Андреем Бабиковым. Или рассказ о последних годах младшего брата писателя Сергея Набокова – он умер на 45-м году жизни в концлагере Нойенгамме под Гамбургом (можно слушать).

Беседа с исследователем и переводчиком Набокова Андреем Бабиковым. Или рассказ о последних годах младшего брата писателя Сергея Набокова – он умер на 45-м году жизни в концлагере Нойенгамме под Гамбургом (можно слушать). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок