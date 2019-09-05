Окропление руин

Доброе утро!
Продолжается начавшийся в августе мемориальный марафон: исполнилось 20 лет взрыву в Буйнакске – первому из четырех терактов в жилых домах, которые произошли в России в сентябре 1999 года. В новостях – снова приговоры:
- Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что метнул урну в полицейского, избивавшего протестующих. Кириллу Жукову дали три года – он дотронулся до забрала росгвардейца.
- С муниципальных выборов в Петербурге снимают независимых кандидатов. Сегодня в городе пройдет митинг за “Петербург без Беглова”.
- В правительстве Украины согласовали увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
- Палата общин британского парламента приняла закон, запрещающий “жесткий брекзит”, теперь его должна принять Палата лордов. В проведении досрочных выборов 15 октября Джонсону отказали.
“Московское дело”: новые приговоры
Евгений Коваленко, метнувший урну в полицейских, которые жестоко избивали участников акции 27 июля, получил 3,5 года колонии. В приговоре судья отдельно подчеркнула, что "сотрудники полиции и Нацгвардии не применяли дубинки и физическую силу" (и не важно, что есть видео).
Кирилл Жуков, виновный в том, что дотронулся до забрала росгвардейца, приговорен к трем годам колонии.
Сегодня суд вынесет приговор Константину Котову, которого обвиняют по “дадинской статье” о многократных нарушениях порядка проведения акций. Прокурор просит дать ему 4,5 года. Котова несколько раз задерживали, когда он стоял в пикетах, в этом его преступление.
Мемориал, соответственно, пополняет свой список политзаключенных.
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев арестован на 20 суток в связи с прогулкой 31 августа.
Предвыборная механика
По данным издания “Проект”, отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, за которым последовали массовые акции протеста, был вызван их высокими рейтингами. Хорошие шансы попасть в Мосгордуму были у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивана Жданова, муниципальных депутатов Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Елены Русаковой и у Дмитрия Гудкова. Такие данные были получены в ходе закрытых опросов.
В Петербурге продолжается борьба за регистрацию независимых кандидатов на муниципальных выборах – их активно пытаются снимать через суды. Но город выбирает еще и губернатора, а поскольку выбирать не из кого, сегодня пройдет митинг “За Петербург без Беглова”.
Тем временем российский парламент продолжает разбираться в “иностранном вмешательстве” в российские местные выборы, выразившемся в двух твитах – “Немецкой волны” и Госдепа. “Немецкая волна” отказалась участвовать в расследовании, и ей пригрозили отзывом аккредитации.
Грехи наши тяжкие
- В воинской части под Ачинском, где в августе дважды взрывались склады с боеприпасами, местный священник сказал, что взрывы произошли от греха, и окропил святой водой оставшиеся склады, личный состав и технику.
- В Сочи выселили на улицу Андрея Мартынова (он болен раком) и его жену. Мартынова, который с трудом ходит из-за слабости после химиотерапии, вынесли на улицу матрасе. Супруги жили в пансионате “Нептун” после того, как их дом снесли перед Олимпиадой в Сочи.
- Российский Минздрав закупил за границей препарат “Фризиум” – после нескольких уголовных дел на матерей, покупавших его за границей для своих больных детей.
Холивар
- Сегодня на телеканале Настоящее Время состоится премьера документального сериала Андрея Лошака “Холивар” об истории рунета. Вот здесь Лошак подробно рассказывает о фильме – о полной свободе 90-х и нулевых, о государственной борьбе с интернетом после 2012 года и о том, что Путин интернетом не пользуется.
- Поэтому он и не узнает, что на обложке буклета проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (где он встречается с премьерами Японии и Малайзии и представителями Китая) красуется не мост на остров Русский, а мост из Бангкока – какой нашли в интернете, такой и поставили на обложку.
- Холивары бывают и в реале: министр культуры России Владимир Мединский сказал, что комиксы читают только “дебилы”. И понеслось.
Битва за брекзит
Палата общин британского парламента за один день сразу в трех чтениях одобрила закон, запрещающий правительству выход из ЕС без договора и обязывающий просить ЕС о дальнейшей отсрочке, если устраивающая всех версия соглашения не появится до 31 октября. Теперь этот закон должна принять палата лордов. Большинство лордов настроены проевропейски, но отдельные лорды-брекзитеры собираются устраивать филибастер, затягивая процедуру голосования. Лорды-европейцы готовы заседать и ночью, и на выходных.
Премьер Великобритании Борис Джонсон поставил на голосование вопрос о роспуске парламента и досрочных выборах 15 октября, но лейбористы отказались голосовать, пока одобренный Палатой общин законопроект не вступит в силу.
И прочее очень важное
- Правительство Украины одобрило увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Боксер занимает в Киеве сразу две должности – мэра и главы Киевской администрации. Мэра выбирают жители Киева, главу местной администрации назначает президент. Кличко возмущен и говорит, что Зеленский собирается ввести в столице Украины двоевластие.
- Сегодня будет приведено к присяге новое коалиционное правительство Италии. Глава правопопулистской “Лиги” Маттео Сальвини, инициировавший раскол предыдущей коалиции в надежде на досрочные выборы, оказался в оппозиции.
- Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции в континентальный Китай, вызвавший массовые протесты. Лидеры протестов говорят, что этот шаг сделан слишком поздно – за месяцы многое накопилось.
- У казахстанцев тоже накопилось и тоже по отношению к Китаю – в пяти городах проходят антикитайские пикеты. Люди опасаются продажи земли и месторождений китайским компаниям.
Семь ссылок
- Искусство. Искусствовед Галина Ельшевская рассказывает о художнике Никите Фаворском (1915–1941) – сыне графика Владимира Фаворского, который, несмотря на раннюю гибель, оставил после себя большое наследие. Или вот отрывок (жаль, короткий) из книги Эрнста Гомбриха “Тени в западном искусстве” (1995) – русский перевод вышел в “Альпина нон-фикшн”.
- Историческая память и макроистория. Фрагмент книги Алейды Ассман “Забвение истории – одержимость историей” (перевод выходит в НЛО), посвященный тому, как изменилась историческая память в России XXI века. Или два рассказа о социологе Иммануиле Валлерстайне – крупнейшем социологе XX века, который умер в Нью-Йорке 31 августа, пережив свою славу: здесь хороший ликбез о его основных идеях, здесь путеводитель по его книгам.
- Разговоры с учеными. Философ Алла Митрофанова объясняет, что такое киберфеминизм и как возможно бессмертие. Лингвист Андрей Кибрик рассказывает о когнитивной лингвистике.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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