Окропление руин

Доброе утро!

Продолжается начавшийся в августе мемориальный марафон: исполнилось 20 лет взрыву в Буйнакске – первому из четырех терактов в жилых домах, которые произошли в России в сентябре 1999 года. В новостях – снова приговоры:

Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за то, что метнул урну в полицейского, избивавшего протестующих. Кириллу Жукову дали три года – он дотронулся до забрала росгвардейца.

С муниципальных выборов в Петербурге снимают независимых кандидатов. Сегодня в городе пройдет митинг за “Петербург без Беглова”.

В правительстве Украины согласовали увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Палата общин британского парламента приняла закон, запрещающий “жесткий брекзит”, теперь его должна принять Палата лордов. В проведении досрочных выборов 15 октября Джонсону отказали.

“Московское дело”: новые приговоры

Евгений Коваленко, метнувший урну в полицейских, которые жестоко избивали участников акции 27 июля, получил 3,5 года колонии. В приговоре судья отдельно подчеркнула, что "сотрудники полиции и Нацгвардии не применяли дубинки и физическую силу" (и не важно, что есть видео).

Кирилл Жуков, виновный в том, что дотронулся до забрала росгвардейца, приговорен к трем годам колонии.

Сегодня суд вынесет приговор Константину Котову, которого обвиняют по “дадинской статье” о многократных нарушениях порядка проведения акций. Прокурор просит дать ему 4,5 года. Котова несколько раз задерживали, когда он стоял в пикетах, в этом его преступление.

Мемориал, соответственно, пополняет свой список политзаключенных.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев арестован на 20 суток в связи с прогулкой 31 августа.

Предвыборная механика

По данным издания “Проект”, отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, за которым последовали массовые акции протеста, был вызван их высокими рейтингами. Хорошие шансы попасть в Мосгордуму были у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивана Жданова, муниципальных депутатов Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Елены Русаковой и у Дмитрия Гудкова. Такие данные были получены в ходе закрытых опросов.

В Петербурге продолжается борьба за регистрацию независимых кандидатов на муниципальных выборах – их активно пытаются снимать через суды. Но город выбирает еще и губернатора, а поскольку выбирать не из кого, сегодня пройдет митинг “За Петербург без Беглова”.

Тем временем российский парламент продолжает разбираться в “иностранном вмешательстве” в российские местные выборы, выразившемся в двух твитах – “Немецкой волны” и Госдепа. “Немецкая волна” отказалась участвовать в расследовании, и ей пригрозили отзывом аккредитации.

Грехи наши тяжкие

В воинской части под Ачинском, где в августе дважды взрывались склады с боеприпасами, местный священник сказал, что взрывы произошли от греха, и окропил святой водой оставшиеся склады, личный состав и технику.

В Сочи выселили на улицу Андрея Мартынова (он болен раком) и его жену. Мартынова, который с трудом ходит из-за слабости после химиотерапии, вынесли на улицу матрасе. Супруги жили в пансионате “Нептун” после того, как их дом снесли перед Олимпиадой в Сочи.

Российский Минздрав закупил за границей препарат “Фризиум” – после нескольких уголовных дел на матерей, покупавших его за границей для своих больных детей.

Холивар

Сегодня на телеканале Настоящее Время состоится премьера документального сериала Андрея Лошака “Холивар” об истории рунета. Вот здесь Лошак подробно рассказывает о фильме – о полной свободе 90-х и нулевых, о государственной борьбе с интернетом после 2012 года и о том, что Путин интернетом не пользуется.

Поэтому он и не узнает, что на обложке буклета проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (где он встречается с премьерами Японии и Малайзии и представителями Китая) красуется не мост на остров Русский, а мост из Бангкока – какой нашли в интернете, такой и поставили на обложку.

Холивары бывают и в реале: министр культуры России Владимир Мединский сказал, что комиксы читают только “дебилы”. И понеслось.

Битва за брекзит

Палата общин британского парламента за один день сразу в трех чтениях одобрила закон, запрещающий правительству выход из ЕС без договора и обязывающий просить ЕС о дальнейшей отсрочке, если устраивающая всех версия соглашения не появится до 31 октября. Теперь этот закон должна принять палата лордов. Большинство лордов настроены проевропейски, но отдельные лорды-брекзитеры собираются устраивать филибастер, затягивая процедуру голосования. Лорды-европейцы готовы заседать и ночью, и на выходных.

Премьер Великобритании Борис Джонсон поставил на голосование вопрос о роспуске парламента и досрочных выборах 15 октября, но лейбористы отказались голосовать, пока одобренный Палатой общин законопроект не вступит в силу.

И прочее очень важное

Правительство Украины одобрило увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Боксер занимает в Киеве сразу две должности – мэра и главы Киевской администрации. Мэра выбирают жители Киева, главу местной администрации назначает президент. Кличко возмущен и говорит, что Зеленский собирается ввести в столице Украины двоевластие.

Сегодня будет приведено к присяге новое коалиционное правительство Италии. Глава правопопулистской “Лиги” Маттео Сальвини, инициировавший раскол предыдущей коалиции в надежде на досрочные выборы, оказался в оппозиции.

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции в континентальный Китай, вызвавший массовые протесты. Лидеры протестов говорят, что этот шаг сделан слишком поздно – за месяцы многое накопилось.

У казахстанцев тоже накопилось и тоже по отношению к Китаю – в пяти городах проходят антикитайские пикеты. Люди опасаются продажи земли и месторождений китайским компаниям.

Семь ссылок

Искусство. Искусствовед Галина Ельшевская рассказывает о художнике Никите Фаворском (1915–1941) – сыне графика Владимира Фаворского, который, несмотря на раннюю гибель, оставил после себя большое наследие. Или вот отрывок (жаль, короткий) из книги Эрнста Гомбриха “Тени в западном искусстве” (1995) – русский перевод вышел в “Альпина нон-фикшн”.

Искусствовед Галина Ельшевская рассказывает о художнике Никите Фаворском (1915–1941) – сыне графика Владимира Фаворского, который, несмотря на раннюю гибель, оставил после себя большое наследие. Или вот отрывок (жаль, короткий) из книги Эрнста Гомбриха “Тени в западном искусстве” (1995) – русский перевод вышел в “Альпина нон-фикшн”. Историческая память и макроистория. Фрагмент книги Алейды Ассман “Забвение истории – одержимость историей” (перевод выходит в НЛО), посвященный тому, как изменилась историческая память в России XXI века. Или два рассказа о социологе Иммануиле Валлерстайне – крупнейшем социологе XX века, который умер в Нью-Йорке 31 августа, пережив свою славу: здесь хороший ликбез о его основных идеях, здесь путеводитель по его книгам.

Фрагмент книги Алейды Ассман “Забвение истории – одержимость историей” (перевод выходит в НЛО), посвященный тому, как изменилась историческая память в России XXI века. Или два рассказа о социологе Иммануиле Валлерстайне – крупнейшем социологе XX века, который умер в Нью-Йорке 31 августа, пережив свою славу: здесь хороший ликбез о его основных идеях, здесь путеводитель по его книгам. Разговоры с учеными. Философ Алла Митрофанова объясняет, что такое киберфеминизм и как возможно бессмертие. Лингвист Андрей Кибрик рассказывает о когнитивной лингвистике.

Искренне Ваши,

Семь Сорок