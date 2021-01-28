Эпидемия обысков

Доброе утро!

В Беларуси появился 31 новый политзаключенный, всего их теперь 220. Сколько политзеков появилось за последние дни в России, сказать пока сложно – слишком бурно все развивается:

В Москве – в рамках уголовного дела о нарушении санитарных норм – прошли массовые обыски у соратников и сторонников Алексея Навального.

В расследовании Bellingcat рассказывается о еще трех жертвах “отравительного НИИ” ФСБ – это журналист из Нальчика, активист из Дагестана и прокремлевский политик.

В Якутии шамана Габышева снова насильно увезли в психодиспансер.

ФСО уверяет, что не охраняет дворец в Геленджике, ФСБ объясняет установление над ним бесполетной зоны “возросшей активностью” стран НАТО.

Под Бетховена

В Москве идут массовые обыски у соратников и сторонников Навального. Они связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм; суд выдал разрешение на 29 таких обысков, по меньшей мере 15 уже состоялись. С обысками приходили в квартиру к Алексею Навальному в Марьино (там был его брат Олег), к жене Навального Юлии на съемную квартиру, в офис ФБК, в студию “Навальный.Live”, домой к Любови Соболь, к лидеру независимого профсоюза “Альянс врачей” Анастасии Васильевой (она встретила “гостей” Бетховеном), к отцу координатора московского штаба Навального Олега Степанова, к матери главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова, к активистке Марии Алехиной, пресс-секретарю Юлии Галяминой Николаю Касьяну, активистам Либертарианской партии. Соратников Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш привезли по домам из спецприемника, где они отбывают административный арест. Адвокатам не давали присутствовать при обыске. У всех искали электронные носители с призывами выходить на акцию 23 января.

По результатам всей этой бурной деятельности на 48 часов задержаны Олег Навальный, Любовь Соболь, Мария Алехина, Анастасия Васильева. Таким образом они стали подозреваемыми по санитарно-эпидемиологическому делу, в течение двух суток суд должен избрать им меру пресечения.

Прочие последствия

В Москве арестован на два месяца еще один участник субботнего митинга: его зовут Тимур Салихов, он якобы ударил росгвардейца по голове, в чем сознался и раскаялся. Задержанный накануне тиктокер Константин Лакеев (Костя Киевский, больше 800 тысяч подписчиков) тоже публично кается в опубликованном Следственным комитетом видео. Прямо как в Чечне.

Во Владивостоке задержан явившийся с повинной участник субботнего митинга.

Московские спецприемники переполнены – некоторых административно задержанных даже отправляли в Центр временного содержания иностранных граждан, других продолжали держать в автозаках. Несмотря на это, есть новые задержания: сотрудник ФБК Илья Пахомов задержан в Москве и сидит почему-то в полицейском участке в аэропорту “Внуково”. Пропавший в среду днем активист Константин Котов к вечеру тоже обнаружился там. Предположительно, обоим вменяют неповиновение полиции в день возвращения Навального в Россию.

Вот подробный отчет юриста ФБК Владлена Лося о том, как его 10 часов везли из Москвы на белорусскую границу в наручниках и с мешком на голове.

В Архангельской области задерживали активистку движения "Поморье – не помойка" Елену Калинину. Повод – “организация пикета снеговиков” в деревне Зачачье. Плакаты у снеговиков изъяли, самих снеговиков сровняли с землей. Протокол составлять все же не стали – видимо, шаблона для снеговиков пока нет.

Вот разговор со школьным учителем Никитой Тушкановым, который был единственным участником акции протеста в городе Микунь Усть-Вымского района республики Коми. Полиция уже побывала у него дома, а начальство предложило уволиться из школы.

Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за то, что удалили не все призывы к "участию в несанкционированных публичных мероприятиях" 23 января.

По всей России допрашивают протестовавших школьников – особенно рьяно это делают в Петербурге, и это как-то связано с санитарно-эпидемиологическим делом. Чтобы посадить обвиняемых, надо доказать, что их действия создали угрозу жизни.

Профилактика будущего

Сегодня Мособлсуд рассмотрит апелляцию защиты на заключение Навального под стражу. Каким бы ни было решение суда, уже заявленная акция 31 января состоится по меньшей мере в 53 российских городах – здесь исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков объясняет почему. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рекомендует родителям отговорить детей от участия в акции, а самим сходить на нее за детей.

Прочие меры профилактики:

Минпросвещения планирует проводить ежемесячные собрания родителей для борьбы с участием школьников в митингах.

В Новосибирске полицейские задержали муниципального депутата из-за анонса акции 31 января, волонтеру калининградского штаба Навального поступила угроза, что если он выйдет на митинг 31 января, то его “не станет”.

В Якутске сразу 11 полицейских силой задержали шамана Александра Габышева и снова увезли его в психушку (хотя поход на Москву он планировал начать в марте).

О состоянии умов российских полицейских можно узнать из разговора с Русланом Агибаловым, бывшим майором полиции в Курской области, который записал видеоролик в поддержку протестующих и был тут же уволен со службы. Насилие со стороны полиции, которое он видел в трансляциях с митингов, его поразило.

Песков, комментируя митинги, снова повторил, что тех, кто поддерживает Путина, “гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает”. И естественно, “большинство импонирует больше”.

Новое об отравителях из ФСБ

Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel опубликовал новое расследование о причастности Института криминалистики ФСБ к отравлению трех человек в разных городах России. Все трое погибли. Это журналист из Кабардино-Балкарии Тимур Куашев (найден мертвым после укола в шею), дагестанский активист Руслан Магомедрагимов (два укола в шею) и прокремлевский политик Никита Исаев, который перед смертью успел сказать, что его отравили. О деталях отравления и возможных мотивах Кремля здесь рассказывает главред The Insider Роман Доброхотов. Зачем было убивать лояльного Кремлю Исаева, для всех остается загадкой. Bellingcat планирует новые расследования, в том числе о неудавшихся попытках отравления.

Дворцы и хижины

Российские федеральные ведомства ответили на запросы медиа о ничейном дворце в Геленджике: Федеральная служба охраны заявила, что ничего не охраняет в районе Геленджика (видимо, охраняют фсошники-самозванцы), а ФСБ объяснила создание бесполетной зоны над мысом Идокопас "возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО". При этом уже пятая компания-подрядчик называет геленджикский дворец, где она выполняла монтаж электрооборудования, резиденцией президента.

Но не Геленджиком единым. Резиденция “Роснефти” под Красноярском, на строительство которой было потрачено 8,4 млрд рублей и которая, по данным ЦУР, должна была служить еще одним “охотничьим домиком” для Путина, внезапно пропала с Яндекс.Карт. Примыкающий к ней питомник для маралов площадью 67 гектаров сразу почувствовал себя одиноким.

Центральное информационное агентство недвижимости (ЦИАН) составило рейтинг выставленных на продажу “дворцов”. Самым дорогим оказался дворец сына главы Росгвардии Романа Золотова в подмосковном поселке Барвиха. Росгвардия уже заявила, что к Золотовым этот дворец отношения не имеет, а находится в собственности “частных предпринимателей”.

У депутата Госдумы Сергея Сопчука (от “Единой России”) суд изъял активы на 38 млрд рублей – в связи с “отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы”.

Федеральная налоговая служба создает специальное подразделение для работы с богатыми россиянами (свыше 500 млн рублей доходов в год).

Но война, объявленная дворцам, не сулит мира хижинам: Комитет Госдумы отклонил поправки в законопроект о праве "детей ГУЛАГа" на жилье. Им предлагают ждать в общей очереди, то есть так и умереть бездомными.

Россия на мировой арене

Госдума уже ратифицировала продление договора об СНВ-3, чем Путин не преминул похвастаться в своей речи на Давосском онлайн-форуме. Он уже 12 лет не выступал на этой площадке и проговорил целых 40 минут. В целом это была лекция по истории, особенно Путин сетовал на рост социального расслоения – в США, например.

Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты "повара Путина" Евгения Пригожина. МИД России вручил дипломату США ноту протеста из-за “распространения недостоверных „фейков“ о России” (бывают, видимо, достоверные фейки).

В тот же день мировой судья в Москве оштрафовал Радио Свобода на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки “иностранный агент” на дочерних сайтах медиакорпорации. Заявление в Роскомнадзор написал глава пригожинского РИА ФАН Евгений Зубарев.

МИД Великобритании не исключил введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением и последующим арестом Алексея Навального.

Вокруг света

Объединение бывших белорусских полицейских BYPOL назвала причастных к смерти минчанина Романа Бондаренко. Среди них – два высокопоставленных белорусских спортсмена Дмитрий Шакута и Дмитрий Басков. В отчете BYPOL приводятся расшифровки разговоров милиции со станцией скорой помощи и отчеты врачей о состоянии поступившего к ним Бондаренко.

полицейских BYPOL назвала причастных к смерти минчанина Романа Бондаренко. Среди них – два высокопоставленных белорусских спортсмена Дмитрий Шакута и Дмитрий Басков. В отчете BYPOL приводятся расшифровки разговоров милиции со станцией скорой помощи и отчеты врачей о состоянии поступившего к ним Бондаренко. Российский "Комитет против пыток" и Всемирная организация против пыток опубликовали доклад "Коридор дубинок", в котором подробно рассказано о насилии со стороны милиции в первые дни белорусских протестов. Генсек Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок сказал, что настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси. О пытках рассказывал и минчанин Виктор Борушко, которого в среду приговорили к пяти годам колонии за “нападение на омоновца” (омоновец повалил на землю убегавшего от него Борушко, упал сам и сломал себе ногу).

протестов. Генсек Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок сказал, что настало время для создания международного органа, который бы занялся расследованием масштабных нарушений прав человека в Беларуси. О пытках рассказывал и минчанин Виктор Борушко, которого в среду приговорили к пяти годам колонии за “нападение на омоновца” (омоновец повалил на землю убегавшего от него Борушко, упал сам и сломал себе ногу). Сегодня в Кыргызстане состоится инаугурация президента Садыра Жапарова. Накануне был арестован бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев.

состоится инаугурация президента Садыра Жапарова. Накануне был арестован бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. В Украине снесли последний памятник Ленину. Он стоял в поселке Старые Трояны Одесской области. Теперь Ленины остаются только на неподконтрольных властям Украины территориях.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 17 741. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 774 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру среды 71 076 человек (+594 за сутки).

В связи с неуклонным улучшением санитарно-эпидемической ситуации московский мэр Собянин разрешил барам, клубам и ресторанам работать ночью и отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу. Суд в Иркутске оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей за акцию с виселицей и чучелом, символизировавшим бизнес, гибнущий в тисках ковидных ограничений. Россия отправила в Боливию первую партию “Спутника V”.

В странах Европы эпидемическая ситуация особо не улучшается, будущее – в свете нехватки вакцин – туманно. Каннский кинофестиваль в этой связи перенесли с мая на июль 2021 года.

Шесть ссылок

К дню снятия блокады Ленинграда. Отрывки из дневников переживших блокаду: “Неужели все прошло? Весь дикий кошмар нашего горького существования. Неужели уже?”. Или разговор Полины Барсковой и Андрея Муждабы о “блокадном Целане” Геннадии Горе.

Отрывки из дневников переживших блокаду: “Неужели все прошло? Весь дикий кошмар нашего горького существования. Неужели уже?”. Или разговор Полины Барсковой и Андрея Муждабы о “блокадном Целане” Геннадии Горе. Другие поэты. Рассказ музыканта Данилы Рябчикова о вагантах, голиарах и сочиненных ими песнях. Или подробный разбор тонкой техники японских хайку.

Рассказ музыканта Данилы Рябчикова о вагантах, голиарах и сочиненных ими песнях. Или подробный разбор тонкой техники японских хайку. Художники. Замечательный текст искусствоведа Екатерины Андреевой о питерском гении Олеге Котельникове (он еще и стихи пишет). Или разговор с иркутским художником Степаном Шоболовым, которого сейчас больше всего волнует, как будет выглядеть апокалипсис в сибирском райцентре типа Тайшета.

Замечательный текст искусствоведа Екатерины Андреевой о питерском гении Олеге Котельникове (он еще и стихи пишет). Или разговор с иркутским художником Степаном Шоболовым, которого сейчас больше всего волнует, как будет выглядеть апокалипсис в сибирском райцентре типа Тайшета. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок