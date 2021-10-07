Проректоры по безопасности

Доброе утро!

Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за открытие асимметрического органокатализа (что это такое и зачем оно нужно, читайте здесь). Сегодня объявят лауреата по литературе, а в новостях так:

"Солдатские матери" прекращают помощь военнослужащим после утверждения в ФСБ списка данных, за сбор которых могут объявить “иностранным агентом”.

Кремль одобрил закрытие представительства “Комсомольской правды” в Беларуси.

НАТО высылает восемь сотрудников российской миссии при альянсе.

В России впервые официально зарегистрировано больше 900 смертей от COVID-19 за сутки.

“Люди готовы терпеть”

Одна из старейших российских правозащитных организаций “Солдатские матери Санкт-Петербурга” объявила, что прекращает помощь военнослужащим, поскольку любые действия в этой сфере подразумевают сбор данных, за которые, как следует из списка, недавно утвержденного в ФСБ, человека могут признать “иностранным агентом”. Организация продолжит консультировать родственников военнослужащих, чьи права нарушаются, однако добиваться справедливости они теперь должны будут самостоятельно. Вот разговор с главой организации Оксаной Парамоновой, в котором она отмечает, что, возможно, это шанс для общества солидаризироваться и проявить активность. По ее словам, в последнее время “люди не готовы защищать себя, но готовы терпеть”, а государство старается сделать общество максимально нечувствительным к армейским проблемам.

Как и к проблемам заключенных. Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые записи издевательств над заключенными. В 17-минутное видео вошли кадры, снятые в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. По следам публикации первых трех видео возбуждены семь уголовных дел, а руководство туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области уволено. Тем не менее, правозащитники сомневаются, что эти дела будут доведены до приговоров и реальных сроков тем, кто организует и поддерживает практику пыток и изнасилований в колониях. Здесь руководитель юридического департамента "Руси сидящей" Алексей Федяров объясняет, зачем сотрудники ФСИН пытают заключенных, зачем снимают это на видео и потом хранят эти данные.

Жена осужденного по делу “Сети” Максима Иванкина потребовала возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за пыток мужа. Ранее Иванкин сказал адвокатам, что из него выбили признательные показания в убийстве.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 500 тысяч евро 17 гражданам по искам о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене, обратилась к Путину с открытым письмом, в котором заявляет о невиновности сына и требует разобраться в деле. Но как в нем можно разобраться, если оно засекречено?

Из жизни “нежелательных”, “агентов” и “экстремистов”

Издание “Агентство” (бывший “Проект”, объявленный российскими властями “нежелательной организацией”) изучило имущество родственников замминистра России Олега Свириденко, который занимается пополнением реестра "иностранных агентов". У Свириденко обнаружилась “бывшая” жена (с которой он официально разведен, но продолжает жить), владеющая недвижимостью в России на общую сумму 488 млн рублей и до недавнего времени владевшая недвижимостью во Франции.

Суд в Москве обязал Романа Доброхотова – главреда издания The Insider, признанного российскими властями “иностранным агентом” – выплатить нидерландскому блогеру Максимилиану Бернардусу Вилему Ван дер Верффу 156 тысяч рублей по иску о клевете. Поводом для иска стала статья в The Insider, в которой утверждалось, что Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны России деньги за распространение дезинформации о сбитом над Донбассом "Боинге".

В Чебоксарах сотрудники Центра “Э” задержали бывшего главу местного штаба Навального Семена Кочкина и составили на него два протокола по статье о демонстрации символики экстремистской организации (имеется в виду логотип “Умного голосования”).

Бывший координатор движения "Протестный Кузбасс" и экс-глава штаба Навального в Краснодаре Лев Гяммер уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о создании экстремистского сообщества, возбужденного против соратников Навального.

Прочее российское

Возбуждены два дела об “оправдании терроризма”: одно – в отношении подростка из Белгородской области за пост с фотографиями молодых людей, устроивших стрельбу в средней школе в Казани и в Пермском университете (что именно написал подросток, неизвестно), второе дело касается видео неизвестного содержания, которое опубликовал активист из Смоленска Сергей Командиров.

Бывшая вице-президент “Сбера” и бывшая же замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве и ранее объявленная в федеральный розыск, задержана. Меру пресечения ей пока не избрали, зато суд уже арестовал ее мужа – по делу о его фиктивном трудоустройстве в подконтрольном Минпросвещения фонде.

В Беларуси

В Минске похоронили IT-менеджера Андрея Зельцера, которого белорусские власти обвиняют в убийстве сотрудника КГБ. СК Беларуси сообщил об аресте 136 человек за комментарии о Зельцере. Статья о Зельцере стала причиной блокировки сайта “Комсомольской правды в Беларуси”, ареста корреспондента издания и закрытия белорусского представительства КП. Пресс-секретарь Путина Песков назвал закрытие представительства “единственно правильным решением” и выразил надежду, что преследование журналиста КП “не связано с его профессиональной деятельностью”.

Вот репортаж о том, как прошлогодние протесты изменили белорусские школы и вузы: многие преподаватели были уволены или уволились сами, студенты уехали за границу, зато везде появились “проректоры по безопасности”.

Вокруг света

НАТО высылает восемь сотрудников российской миссии при альянсе из-за “злонамеренных действий России”. Высланных назвали офицерами российской разведки, они должны покинуть Брюссель до конца октября.

В Вене в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Цена на газ в Европе взлетела почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум, но к вечеру среды все-таки снизилась. Причины происходящего не очень понятны (скорее всего, это спекуляции), но многие в Европе склонны обвинять “Газпром”. Здесь аналитик Николай Подлевских объясняет, что “Газпром” тут ни при чем. Путин на совещании в Кремле милостиво рекомендовал российским экспортерам увеличить объемы поставок газа в ЕС.

В Украине опубликовано видео, на котором глава государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер во время интервью хамит журналистам, задавшим ему неудобный вопрос, затем приказывает съемочной группе удалить весь отснятый материал, а сотрудники банка с применением силы отбирают у них технику, чтобы отформатировать карту. Карту отформатировали некачественно: запись удалось восстановить. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствованию профессиональной деятельности с использованием служебного положения, глава банка Мецгер отстранен от должности на время расследования, офис Зеленского (близким другом которого является Мецгер) осудил действия банкиров.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 133. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 662 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 212 625 человек (+928 за сутки – это рекорд, отметка в 900 смертей за сутки официально превышена впервые). От коронавируса умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев.

Швеция и Дания приостанавливают использование вакцины Moderna для людей младше 20 лет в связи с возможностью редких побочных эффектов. Подростков будут прививать препаратом Pfizer/Biontech.

Шесть ссылок

Седая древность. Фрагмент из книги Нила Прайса “История викингов: дети Ясеня и Вяза” (изд-во “КоЛибри”) – о том, кто такие “русы”. Или забавный отрывок из наставления Гинкмара, архиепископа Реймсского (IX век) “Об управлении дворцом” (изд-во “Евразия”), в котором автор излагает свои представления об идеальном устройстве франкского государства.

Фрагмент из книги Нила Прайса “История викингов: дети Ясеня и Вяза” (изд-во “КоЛибри”) – о том, кто такие “русы”. Или забавный отрывок из наставления Гинкмара, архиепископа Реймсского (IX век) “Об управлении дворцом” (изд-во “Евразия”), в котором автор излагает свои представления об идеальном устройстве франкского государства. Ленинградское кино. Исследование кинокритика Сергея Чацкого о репрезентации блокадного Ленинграда в советском и российском кино. Или разговор с актером Александром Машановым, прославившимся в роли трупа из заставки “Улиц разбитых фонарей”, – о том, как он снимался у Юфита и учил правильному ничегонеделанию.

Исследование кинокритика Сергея Чацкого о репрезентации блокадного Ленинграда в советском и российском кино. Или разговор с актером Александром Машановым, прославившимся в роли трупа из заставки “Улиц разбитых фонарей”, – о том, как он снимался у Юфита и учил правильному ничегонеделанию. Психиатрия. Фрагмент из книги психиатра и нейробиолога Эрика Канделя “В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике” (изд-во “Corpus”) – о сигнальных функциях нервных клеток. Или отрывок из книги Роберта Колкера “Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием” (изд-во “Эксмо”) – о том, как врачи исследовали природу шизофрении, работая с многодетным семейством, в котором у половины детей были психические расстройства.

Фрагмент из книги психиатра и нейробиолога Эрика Канделя “В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике” (изд-во “Corpus”) – о сигнальных функциях нервных клеток. Или отрывок из книги Роберта Колкера “Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием” (изд-во “Эксмо”) – о том, как врачи исследовали природу шизофрении, работая с многодетным семейством, в котором у половины детей были психические расстройства. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок