Самоликвидация

Доброе утро!

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля, несмотря на запрет властей, прошел крестный ход в память о расстреле семьи Николая II. Среди российских регионов Свердловская область занимает четвертое место по заболеваемости ковидом. Прочие новости:

Правозащитная группа "Команда 29" объявила о самоликвидации.

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина уехала из России.

В Якутске из-за лесных пожаров закрыли аэропорт.

Российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы "Особый взгляд" в Каннах.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 018. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 958 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 148 419 человек (+764 за сутки).

С сегодняшнего дня в Москве отменяются QR-коды для прохода в рестораны, но при этом истекает срок, отведенный властями для вакцинации работников транспорта, общепита, сферы услуг, учителей и врачей. Не всем работодателям удалось вакцинировать необходимые 60% сотрудников: из-за отпусков, нехватки вакцин и нежелания делать прививку. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, в России меньше желающих вакцинироваться от коронавируса, чем в Нигерии, Руанде и Буркина-Фасо, причем каждый пятый ссылается при этом на теории заговора. В субботу в Омске прошел даже митинг против принудительной вакцинации.

Число новых случаев ковида продолжает расти в Великобритании, в Японии перед Олимпиадой COVID-19 обнаружен у спортсменов. В столице Вьетнама Ханое введен локдаун.

Потому что нельзя

Правозащитная организация "Команда 29", представлявшая в суде Фонд борьбы с коррупцией, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова и др., объявила о своем закрытии ради безопасности сотрудников. В пятницу Роскомнадзор заблокировал сайт “Команды 29”, обосновав это тем, что на нем распространялись материалы чешской организации Společnost Svobody Informace, которая признана в России "нежелательной". Сотрудники “Команды 29” говорят, что российские власти просто отождествили их с этой чешской организацией, чтобы подвести под уголовное дело любого, кто как-либо контактирует с “Командой 29”.

В субботу стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы “Чешского радио” из-за статьи 2001 года, в которой рассказывалось о самосожжении Яна Палаха, совершенном в январе 1969 года в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Остается гадать, что в этой статье крамольного: протест против советской оккупации, “информация о способах самоубийства” или просто ее происхождение из “недружественного” государства.

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина улетела в Грузию сразу после освобождения из спецприемника, где она отбывала второй арест подряд. По ее словам, всю дорогу до аэропорта за ней следовали две машины "с номерами несуществующих регионов", а люди из этих машин шли за Никульшиной до регистрации на рейс. Никульшина надеется вернуться в Россию после сентябрьских выборов.

В Москве задержана журналистка Lenta.ru Анастасия Завьялова – за то, что сняла на телефон задержание малолетнего ребенка полицией. В автозаке Завьялову избили, после чего оставили в отделении полиции до суда (ей вменяют “применение насилия в отношении представителя власти”).

Бедствия

В Якутске из-за лесных пожаров закрыт аэропорт и движение судов по Лене. В Карелии жители поселка Найстенъярви самостоятельно эвакуировались кто куда после того, как лесной пожар перекинулся на из дома (пожар начался пять дней назад, МЧС рапортовала, что “угроза перехода пожара на населенный пункт снята”). По словам руководителя противопожарного проекта Гринпис в России Григория Куксина, каждый следующий год ситуация будет только осложняться.

По данным Росстата, смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов за год.

Вокруг света

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для проведения следственных действий. Об этом сообщило украинское издание “Главком”, ссылаясь на текст письменного подозрения в "создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, приведших к гибели людей". Такой же документ подготовлен и для православного бизнесмена, основателя инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева.

Участники OPEC+ договорились об увеличении добычи нефти.

О том, как в Германии справляются с последствиями катастрофического наводнения, читайте здесь.

Во Франции завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз за лучший фильм основной конкурсной программы, "Золотую пальмовую ветвь", получил боди-хоррор "Титан" Джулии Дюкурно (Франция). Российский режиссер Кира Коваленко, выпускница мастерской Александра Сокурова, удостоилась главного приза программы "Особый взгляд".

Шесть ссылок

История. Искусствовед Елизавета Климова рассказывает, как эмансипация женщин изменила традиции изображения матери и ребенка. Или отрывок из книги историка науки Сары Драй “Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Искусствовед Елизавета Климова рассказывает, как эмансипация женщин изменила традиции изображения матери и ребенка. Или отрывок из книги историка науки Сары Драй “Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Религия. Рассказ о средневековых традициях высмеивания всего, что связано с религией (они были богаты). Или беседа с генеральным секретарем Всемирной лютеранской федерации Анне Бургхардт – о советском детстве (она из Эстонии) и лютеранской теологии.

Рассказ о средневековых традициях высмеивания всего, что связано с религией (они были богаты). Или беседа с генеральным секретарем Всемирной лютеранской федерации Анне Бургхардт – о советском детстве (она из Эстонии) и лютеранской теологии. Кино. Путеводитель по фильмам только что завершившегося Каннского кинофестиваля. Или рассказ о югославской “черной волне” – самом бунтарском направлении в социалистическом кино 1960-х.

Путеводитель по фильмам только что завершившегося Каннского кинофестиваля. Или рассказ о югославской “черной волне” – самом бунтарском направлении в социалистическом кино 1960-х. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок