Назвал войну войной и сел на семь лет

Доброе утро!

В некоторых ресторанах российской сети “Вкусно и точка”, заменивший ушедший McDonalds, не будет картошки фри и картошки по-деревенски – якобы из-за неурожая прошлого года. Чего еще не будет, скоро узнаем, а пока новости такие:

Президент Украины съездил на линию фронта в Днепропетровской области.

Русская служба “Би-би-си” и “Медиазона” подтвердили по открытым источникам гибель по меньшей мере 4515 россиян в Украине.

Gulagu.net сообщает о вывозе заключенных с боевым опытом из колоний в Нижегородской области и Мордовии.

Московского муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по уголовному делу о “фейках”: он назвал войну войной.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения.

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о гуманитарных поставках в анклав оппозиции в Сирии.

Военные сводки

Новостей с фронтов в пятницу не поступало – разве что на передовой в Днепропетровской области побывал президент Украины Владимир Зеленский. Украинцы ждут наступления российской армии на Донбассе: с востока на Северск, с севера на Славянск, с юга на Бахмут. Глава Луганской области Сергей Гайдай говорит о гуманитарной катастрофе в захваченном россиянами Северодонецке: в городе стоит вонь от разлагающихся тел убитых и неработающей канализации, воды, электричества и газа нет. Вот свежие фотографии войны, а вот видео с жертвами недавних обстрелов Харькова (очень страшно).

Сейчас, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Украину в составе различных структур защищают около миллиона человек. Он видит три возможных сценария завершения войны: (1) Россия в качестве “шага доброй воли” отходит на позиции 24 февраля, после чего начинаются переговоры о статусе так называемых “ДНР”, “ЛНР” и аннексированного Крыма; (2) Украина добивается перелома ситуации на фронте; (3) Россия по каким-то причинам разваливается. Президент Украины в интервью CNN склоняется ко второму сценарию – он надеется, что к концу года военные успехи Украины вынудят Россию сесть за стол переговоров. США выделили Украине новый пакет помощи на $400 млн, включающий еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как выяснила в своем расследовании корреспондент Настоящего Времени Ирина Ромалийская, в первые дни войны Государственное бюро расследований Украины уничтожило секретные материалы сразу нескольких резонансных уголовных дел – в том числе и в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Уничтожение документов подтвердила Генпрокуратура Украины. Теперь предстоит выяснить, было ли это преступлением.

На оккупированных территориях

Американская миссия при ОБСЕ обнаружила на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Они находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на оккупированном востоке и юго-востоке Украины – скорее всего, российские власти готовились "фильтровать" украинское население еще до начала вторжения.

В Новой Каховке Херсонской области убит подозреваемый в коллаборационизме полицейский Сергей Томко. Украинские силовики утверждают, что разоблачили преступную группу из семи человек, которые от имени глав обладминистраций выманивали деньги у предпринимателей – якобы на нужды вооруженных сил. Организовал схему человек из временно оккупированной части Луганской области. Вот интервью с отцом и сыном Буряками: 16-летний Влад Буряк, сын главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка, провел в плену на оккупированной территории 90 дней (рассказывает, что пленных бьют во время допросов, в том числе током, подробности об освобождении пока не раскрываются). Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей занятых российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей "выезжать и вывозить родных всеми доступными способами", чтобы дать украинской армии возможность свободно применять артиллерию.

Так называемый "Народный совет ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров – а трое приговоренных, два британца и марокканец, уже есть. О том, какими методами российские власти заставляют разные регионы РФ “брать шефство” над разрушенными городами и поселками востока и юга Украины и отправлять туда “кадровый десант”, рассказывается здесь. Отнюдь не все регионы этим довольны, зато с “десантом” проблем нет: чиновники низкого ранга буквально рвутся в Украину, потому что там можно отличиться и хорошо заработать. Кого Россия уже направила управлять Донбассом, читайте тут.

Гибнет все больше российских добровольцев

Русской службе “Би-би-си” совместно с “Медиазоной” удалось подтвердить по открытым источникам гибель 4515 российских военных в Украине. По оценкам журналистов, в их списке как минимум на 40–60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. Самой быстрорастущей категорией погибших являются так называемые добровольцы, в ряды которых берут всех желающих и которых отправляют на передовую практически без подготовки.

Вторая по численности категория погибших – подписавшие контракты вчерашние срочники. Вот история 20-летнего десантника, подписавшего контракт после нескольких месяцев срочной службы: сначала он стоял в Чернобыле, потом был переброшен в Бучу и там убит при отступлении. Вся его семья поддерживает “спецоперацию” (как минимум в разговоре с журналистами).

По сведениям правозащитного проекта Gulagu.net, из колоний в Нижегородской области и Мордовии после визита туда представителей ЧВК Вагнера вывозят заключенных “с боевым опытом”. Ранее сообщалось о вербовке в колониях Петербурга и Ленинградской области. Подробный, даже слишком подробный, рассказ о российских неонацистах, которые сейчас “денацифицируют” Украину, читайте здесь.

“Комитет солдатских матерей” утверждает, что к ним не обращались матери погибших в Украине солдат воинской части №74325 из города Знаменска Астраханской области, якобы обвинившие в гибели своих сыновей военкора “Известий”. Фамилия правозащитницы в опубликованном ранее документе написана неверно. Кому и с какой целью понадобилась эта подделка, неясно.

Военкома аннексированного Крыма, обвиняемого в торговле освобождениями от срочной службы, отправили под домашний арест на два месяца. Трех уфимских хоккеистов будут судить по делу о даче взятки за отсрочку от армии – все они обращались за этой услугой к уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину. Некоторые медиа утверждают, что отправленный в армию вратарь российской хоккейной сборной Иван Федотов тоже пользовался услугами этого “решалы”.

Международное эхо войны

Глава российского МИДа Сергей Лавров досрочно покинул саммит руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 на Бали: главы МИДов "большой семерки" отказались с ним фотографироваться.

Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов "Роснефти", "Газпрома" и "Росатома" общей стоимостью $71 млн.

Канада расширила санкции в отношении России: под ограничения попали еще девять физлиц, включая бессменную телеведущую Екатерину Андрееву и патриарха Кирилла, и две организации. По данным некоторых медиа, Канада по просьбе Германии планирует вывести из-под санкций турбину для газопровода "Северный поток", которая там ремонтировалась. В Украине этим возмущены, а министр экономики Германии сказал, что просил Канаду вернуть турбину в Россию “с тяжелым сердцем”.

Совет Федерации запретил британским дипломатам посещать свои заседания – в ответ на запрет российскому послу посещать британский парламент. Британцы в СФ никогда и не приходили – там не так интересно, как в британском парламенте.

Вот занимательные беседы с россиянами, бежавшими от войны в не самые очевидные страны – Кыргызстан, Узбекистан, Камбоджу, Аргентину.

В России все тихо

Почти все российские мобильные операторы и некоторые “проводные” интернет-провайдеры подменяют трафик так, чтобы вставлять на сайты, не защищенные протоколом шифрования HTTPS, контекстную рекламу с материалами провластных медиа, оправдывающими и героизирующими войну с Украиной. Письма антивоенного содержания “Яндекс.Почта” неизменно направляет в спам. О том, что продолжающие функционировать независимые российские медиа проигрывают провластным пропагандистским ресурсам даже в интернете, много рассуждает в интервью Настоящему Времени бизнесмен Борис Зимин, известный своей поддержкой Навального и независимых журналистских инициатив.

Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по делу о "фейках" об армии. Это первый приговор по этой новой военной статье с реальным сроком. На все заседания суда Горинов приходил с антивоенными плакатиками, и в пятницу его листок с надписью “Вам еще нужна эта война?” самоотверженно закрывали своими телами судебные приставы – вот видеорепортаж из суда. Здесь о Горинове рассказывают его коллеги и хорошо его знающие московские активисты, а приговор комментирует его адвокат.

Жестокость приговора Горинову объясняется еще и тем, что он московский муниципальный депутат. На сентябрьских муниципальных выборах этого года московские власти поставили себе задачу искоренить независимые депутатские советы, и одна из линий обороны – уголовные и административные дела против возможных кандидатов. Так, правозащитницу Марину Литвинович оштрафовали на две тысячи рублей за пропаганду “экстремистской символики” ("Умного голосования" Алексея Навального). Штраф смехотворный, но вместе с ним она на целый год лишается права участвовать в выборах, потому что статья – экстремистская. Юристку аппарата совета депутатов муниципального округа Якиманка Майю Байдакову арестовали на 10 суток за “экстремистскую” наклейку на машине главы округа Якиманка Андрея Морева – сам он говорит, что не видел эту наклейку и не знает, что на ней было изображено (ее якобы отклеила полиция).

Преследованиям на всякий случай подвергают даже бывших независимых кандидатов, которым не дали избраться в прошлом: в отношении бывшего сотрудника новосибирского штаба Навального Кирилла Левченко, которого летом прошлого года не зарегистрировали кандидатом на выборах в горсовет Бердска, теперь возбудили уголовное дело о “фейках” про российскую армию из‑за поста в инстаграме (видео разрушенной Бородянки с цитатой Путина), хотя Левченко с женой уехал из России.

Не забываются и особо опасные видеоролики: жителя Иванова оштрафовали на тысячу рублей по протоколу о распространении “экстремистских материалов” за видео Навального “Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002”, которое он перепостил в ВК в 2011 году.

Из неэкстремистского и невоенного:

Еще трое крымских татар приговорены к срокам от 13 до 19 лет по делу "Хизб ут-Тахрир".

Пятеро участников митинга против “режима самоизоляции” во Владикавказе получили реальные сроки от четырех лет колонии до четырех лет и 10 месяцев.

Заместитель главы “Аэрофлота” Владимир Александров приговорен к семи годам лишения свободы по делу о хищении, которое выражалось в пользовании слишком дорогими услугами стороннего юриста. Трем другим обвиняемым, в том числе и дорогому юристу, дали по 6,5 и шесть лет.

В Уголовный кодекс предложено вернуть статью “Вредительство”.

Кого по ней точно судить не будут – так это бывшего главу РЖД Владимира Якунина. Читайте, как он выводил из российского бюджета десятки миллиардов долларов и отмывал их в Европе, периодически тратя часть наворованного на продвижение прокремлевской дезинформации на разного рода европейских форумах.

Все остальное

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. Абэ был ранен во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара – из самодельного оружия в него стрелял бывший моряк Сил самообороны Японии. Здесь рассказывается о жизни убитого политика – Абэ знаменит в том числе тем, что 27 раз обсуждал с Путиным судьбу Курил.

В Испании после продолжительной болезни умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Ему было 79 лет. Душ Сантуш стоял во главе своей страны в течение 38 лет.

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН резолюцию о гуманитарных поставках в провинцию Идлиб – анклав оппозиции на северо-западе Сирии.

Руководитель администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов освобожден от должности – это первая значимая отставка после протестов в Каракалпакстане (по слухам, он выступал против изменения конституции страны). Сами протесты в Каракалпакстане власти Узбекистана объясняют заговором: генпрокуратура страны обвинила журналиста из Нукуса в заговоре с целью захвата власти, по таким же обвинениям задержаны 14 человек. Подобным образом протесты толкуют все постсоветские авторитарные лидеры – от Путина и Лукашенко до Токаева и Рахмона.

Федеральный суд Швейцарии оправдал бывших президентов ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Их обвиняли в незаконном присвоении двух миллионов швейцарских франков и подделке документов.

Бывший американский полицейский Дерек Шовин получил еще 21 год за нарушение гражданских прав афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин уже отбывает 22,5 года за убийство Флойда – теперь его переведут из местной в федеральную тюрьму.

Илон Маск передумал покупать Twitter.

Ссылки для чтения

Революция. Рассказ историка Станислава Худзика о том, чем интересны устные воспоминания ветеранов Октябрьской революции – стенограммы вечеров воспоминаний, проводившихся с 1924 года Комиссией по истории Октябрьской революции и РКП(б), во множестве хранятся в российских архивах. Или отрывок из книги американского историка Дугласа Смита “Бывшие люди. Последние дни русской аристократии” (изд-во “НЛО”) – о репрессиях против “бывших”, последовавших в Ленинграде после убийства Кирова.

Рассказ историка Станислава Худзика о том, чем интересны устные воспоминания ветеранов Октябрьской революции – стенограммы вечеров воспоминаний, проводившихся с 1924 года Комиссией по истории Октябрьской революции и РКП(б), во множестве хранятся в российских архивах. Или отрывок из книги американского историка Дугласа Смита “Бывшие люди. Последние дни русской аристократии” (изд-во “НЛО”) – о репрессиях против “бывших”, последовавших в Ленинграде после убийства Кирова. Ленинградцы. О своей жизни, работе и научных интересах рассказывают филолог Константин Азадовский и криминалист Яков Гилинский.

О своей жизни, работе и научных интересах рассказывают филолог Константин Азадовский и криминалист Яков Гилинский. Особенности советской науки. Историк Андрей Вдовенко рассказывает (1) как и для чего в центре Москвы в конце 1950-х открылся магазин радиоактивных препаратов и (2) как в СССР зарождались шарлатанство и псевдонаука, породившие полчища экстрасенсов.

Историк Андрей Вдовенко рассказывает (1) как и для чего в центре Москвы в конце 1950-х открылся магазин радиоактивных препаратов и (2) как в СССР зарождались шарлатанство и псевдонаука, породившие полчища экстрасенсов. Советский художественный андерграунд. Рассказ искусствоведа Анны Толстовой о государственной халтуре, на которой зарабатывали советские неофициальные художники. Или четыре отзыва на одну из первых официально разрешенных выставок художников-нонконформистов, прошедшую в павильоне “Пчеловодство” на ВДНХ с 19 по 22 февраля 1975 года.

Рассказ искусствоведа Анны Толстовой о государственной халтуре, на которой зарабатывали советские неофициальные художники. Или четыре отзыва на одну из первых официально разрешенных выставок художников-нонконформистов, прошедшую в павильоне “Пчеловодство” на ВДНХ с 19 по 22 февраля 1975 года. Кино. Эссе о насилии в искусстве: эстетика ужасного, театр жестокости Арто, киносадизм Ханеке и эффект “Тома и Джерри”. Или путеводитель по мифическому миру киногероев Алексея Балабанова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок