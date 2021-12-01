Уже стабилизирует

Доброе утро!

В Кронштадте первоклассник закидал снежками Вечный огонь, и – о чудо! – полиция ограничилась “установлением личности” и “профилактической беседой” с ним и его матерью, “реабилитацию нацизма” вменять не стали. В новостях так:

Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны.

“Ростех” разрабатывает программу для предсказания массовых беспорядков.

Сегодня Евросоюз вводит новый пакет санкций в отношении Беларуси.

Лукашенко назвал Крым российским – впервые после аннексии.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 32 648. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 637 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 275 193 человек (+1229 за сутки). Эти данные слабо соотносятся с реальностью: по оценкам “Ведомостей”, с которыми согласны и независимые демографы, смертность в России за последний год – с декабря 2020 по ноябрь 2021 – превысила 2,4 млн человек. Это рекордные показатели со времен Второй мировой войны.

На фоне известий о появлении штамма омикрон Росздравнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов, а власти Петербурга объявили, что в новогоднюю ночь общественный транспорт работать не будет, чтобы никто никуда не ездил.

В Евросоюзе штамм омикрон выявлен у 44 человек в 11 странах. Здесь американские ученые подробно объясняют, чего ждать от омикрона, и призывают не рассчитывать на оптимистический сценарий.

Прогнозно-аналитическая модель “Массовые беспорядки”

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу Алексея Навального на то, что возбуждение в отношении него уголовного дела о мошенничестве. Навальный участвовал по видеосвязи.

Адвокат рассказал, что сотрудники Центра “Э” угрожали бывшему координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Это произошло после ее задержания в Уфе. Сейчас Чанышеву, в отношении которой возбуждено уголовное дело о создании “экстремистской организации”, перевели в СИЗО в Москве.

Главу омского "Яблока" уличили в сотрудничестве с Центром "Э": она сдала эшникам личную переписку с бывшим однопартийцем Романом Саитовым, которого ранее задержали по обвинению в демонстрации нацистской символики.

"Ростех" разрабатывает систему для предсказания и предотвращения митингов и массовых беспорядков на основе искусственного интеллекта.

Неприятности в раю

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал иск к Госдуме в связи с тем, что его не пустили на заседание парламента, когда там рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности в связи с убийством лося.

Бывший схиигумен Сергий, вступивший в открытый конфликт с РПЦ и властями на фоне пандемии, получил 3,5 года колонии: его признали виновным сразу по трем статьям – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство".

В Дагестане суд второй раз приговорил бывшего полицейского к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены (ранее Верховный суд Дагестана отменил такой же приговор за чрезмерную мягкость).

Выступая на инвестиционном форуме “Россия зовет!”, Путин обнадежил бизнес, объяснив, что само наличие у него конституционного права баллотироваться в президенты в 2024 году “уже стабилизирует” ситуацию в России.

Лукашенко хочет в Крым

Александр Лукашенко впервые после аннексии 2014 года назвал Крым российским и рассказал о планах встретиться с Путиным в Севастополе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался “оценивать каждое проявление потока сознания, которое осуществляет Лукашенко” – Киев намерен смотреть на его действия. По мнению бывшего украинского дипломата, политолога Валерия Чалого, слова Лукашенко – знак того, что “российская экспансия в Беларуси идет полным ходом”.

Сегодня Евросоюз вводит новые санкции в отношении Беларуси. В списке 17 официальных лиц (в основном сотрудники Погранкомитета и начальники региональных погранотрядов) и 11 организаций, в том числе “Белавиа”, турагентсва и гостиницы, занимавшиеся доставкой мигрантов с Ближнего Востока.

В Минске на 10 суток арестован фрилансер белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик. Его задержали во время велосипедной прогулки и арестовали за “мелкое хулиганство”. Дома провели обыск, забрали всю технику и деньги.

В Чехии задержан глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов (пока не совсем ясно, на каком основании), команду "МАЗ-СПОРТавто" не допустили к ралли "Дакар" в связи с санкциями.

О сложностях, которые испытывают при легализации бежавшие в Украину белорусы, рассказывается здесь.

Вокруг света

Сегодня президент Украины будет выступать с посланием к Верховной Раде – на фоне протестных маршей, разговоров о госперевороте и личного конфликта Зеленского с журналистом Юрием Бутусовым.

Власти Нидерландов намерены обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и попросить ее ответить на вопрос, нарушила ли Россия международную Чикагскую конвенцию 1944 года, не обеспечив безопасность пассажиров сбитого под Донецком "Боинга". Если ИКАО согласится, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук" российской армии, это послужит основанием для подачи иска в Международный суд ООН.

Рассказ о жизни младшего брата Нурсултана Назарбаева Болата: пока его брат был президентом, он превратился из сантехника в успешного инвестора.

В Узбекистане учителей согнали на субботник под наблюдением вертолета.

Венгрия готова провести референдум по вопросам ЛГБТ в 2020 году – это ответ на прозвучавшую из Брюсселя критику закона о запрете “пропаганды ЛГБТ”, принятого в июне.

Военные власти Мьянмы предъявили новые обвинения Аун Сан Су Чжи – на этот раз в коррупции в связи с арендой вертолета.

Барбадос официально вышел из-под власти британской монархии и стал парламентской республикой. На торжественной церемонии по этому случаю присутствовали принц Чарльз и Рианна.

Шесть ссылок

Лингвистическое. Краткий пересказ ежегодной лекции о берестяных грамотах, найденных российскими учеными. Или отрывок из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (изд-во АСТ) – о становлении структурной лингвистики в СССР.

Краткий пересказ ежегодной лекции о берестяных грамотах, найденных российскими учеными. Или отрывок из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (изд-во АСТ) – о становлении структурной лингвистики в СССР. Вокруг искусства. Статья Бориса Гройса об отношениях между утопией и архивом, а также об изменениях, которые претерпела художественная деятельность с появлением интернета. Или беседа с искусствоведом Надеждой Подземской о составленном ею двухтомнике “Василий Кандинский. О духовном в искусстве” и о значении Кандинского для российской арт-современности.

Статья Бориса Гройса об отношениях между утопией и архивом, а также об изменениях, которые претерпела художественная деятельность с появлением интернета. Или беседа с искусствоведом Надеждой Подземской о составленном ею двухтомнике “Василий Кандинский. О духовном в искусстве” и о значении Кандинского для российской арт-современности. Разговоры о сексуальности. Краткое введение в язык древнегреческой гомосексуальности. Или рассказ о том, как читали и воспринимали “120 дней Содома” маркиза де Сада на протяжении XX века.

Искренне Ваши,

Семь Сорок