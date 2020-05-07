Как клещей потравят

Доброе утро!

Высший суд справедливости Израиля разрешил Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство – предъявленные ему обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием этому, как выяснилось, не помеха. Тем более в наши коронавирусные времена:

В России четыре дня подряд выявляется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19.

Москва не выйдет из карантина после праздников, Петербург тоже. На улицах всех обяжут носить маски.

Путин подписал указ о страховых гарантиях медикам, работающим с Covid-19. Уровень одобрения его деятельности упал до исторического минимума.

Золотов впервые подтвердил присутствие Росгвардии в Сирии.

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Конца не видно

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 559 – этот показатель превышает 10 тысяч четыре дня подряд. Всего в стране почти 166 тысяч заболевших, общее число умерших составляло на утро 1537, за день в Москве скончались еще 39 человек. Как эпидемия распространяется по регионам, рассказано тут; в пятерку наиболее пострадавших входит Дагестан – вот репортаж оттуда.

От Covid-19 скончался главврач Троице-Сергиевой лавры; коронавирус обнаружен у министра культуры России Ольги Любимовой, министр образования и науки ушел в самоизоляцию без комментариев о диагнозе. Глава минобороны России доложил, что в военных училищах больны 228 кадет и суворовцев, некоторые госпитализированы.

Коронавирус обнаружен в петрозаводском СИЗО, где сидит историк сталинских репрессий Юрий Дмитриев. Сегодня суд будет рассматривать апелляцию на отказ избрать ему другую меру пресечения – обращение к председателю Верховного суда Карелии с просьбой выпустить Дмитриева из СИЗО подписали 150 культурных деятелей, от БГ до Познера.

С Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса, вывезут 8500 вахтовиков – чтобы этого добиться, им пришлось несколько дней жечь покрышки.

В Петербурге жертвами эпидемии стали еще четверо медиков; медсестра из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, жаловавшаяся Путину на нехватку средств защиты, заболела Covid-19. Путин, конечно, внемлет: подписал указ о страховых гарантиях медикам (впрочем, указ о дополнительных выплатах им он тоже подписывал, только они их пока не получают). С доставкой средств защиты успешнее справляются благотворительные фонды, вот здесь рассказывается как.

Комментируя динамику эпидемии, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко сетует на недостоверность данных и организационно-административный хаос. Примеров последнего много: вот рассказ, как в Пскове по решению суда держат в стационаре целые семьи с легким течением болезни, а вот обратная история – жительница Бурятии умерла от Covid-19 после того, как ее выписали больной из стационара, и заразила всю семью.

Ограничительные меры

Путину представили трехэтапный план выхода из самоизоляции, но в нем нет дат – регионы будут определять их самостоятельно. Московский мэр уже объявил, что 11 мая самоизоляция не закончится – только заработают некоторые промышленные предприятия. Горожан, возможно, обяжут носить маски на улице. В Петербурге сидение дома закончится не раньше июня, власти города тоже думают о масках. ЕГЭ то ли собираются сдвинуть на лето, то ли и вовсе отменить.

Очень эффективно работают власти Липецкой области: губернатор предложил совместить обработку улиц дезинфицирующими средствами (эффективность этой процедуры не доказана) с разгоном граждан этими же самыми средствами – чтобы они подумали: “Ай-яй-яй, ой-ей-ей, сейчас нас как клещей потравят”.

В Мурманской области чиновники, воспользовавшись карантином, съездили на рыбалку на катере МЧС, запостили фоточки, а когда люди возмутились, глава администрации сказал, что это была не рыбалка, а выполнение служебного задания. Это же не Британия, где после такого увольняются.

В Петербурге двух блогеров, жаривших шашлык на Сенной (для инстаграма), оштрафовали на 25 тысяч рублей каждого, в Якутске в обсерватор пытались поместить шамана Габышева, но пока не смогли.

Жизнь идет, но доверие падает

Путин отдельным указом запретил военнослужащим не просто пользоваться гаджетами, которые могут записывать, фотографировать и отслеживать геолокацию, а даже иметь их – в том числе при выполнении задач “по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации”. Но Золотов все равно проговорился: публично докладывая Путину об успехах работы, глава Росгвардии сказал, что “ограниченный контингент” его подчиненных в Сирии “выполняет задачи без срывов”. Раньше об отправке росгвардейцев в Сирию официально не сообщалось.

Замминистра обороны России объяснил уместность изображения Сталина в церквях тем, что тот “вернул религию” (и вынес на себе всю тяжесть войны). “Стыдиться” Сталина замминистра не велел.

“Левада-центр” сообщает, что уровень одобрения деятельности Путина упал в апреле до исторического минимума. Нынешний главред “Ведомостей” провел весь рабочий день в попытках снять эту новость с сайта издания. Бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский, комментируя данные опроса, говорит, что реальный рейтинг Путина – это количество заболевших, и летом ему за это предъявят.

Мировые коронавирусные хроники

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 800 тысяч, за последние сутки умерли больше шести тысячи человек. Наибольшее число смертей по-прежнему регистрируется в США (почти 2 тысячи человек за последний день), общее число жертв эпидемии в Великобритании превысило 30 тысяч, быстро растет число смертей в Бразилии – Covid-19 добрался даже до джунглей Амазонки.

При этом Германия возвращается к жизни – Меркель объявила, что первый этап эпидемии пройден. Разрешаются встречи с друзьями, открываются магазины, возобновляются матчи Бундеслиги (без зрителей), но маски остаются обязательными до 5 июня. Страны Балтии открывают внутренние границы с 15 мая, многие европейские политики ожидают, что летом возобновятся поездки внутри ЕС – автомобильные.

Европа страдает от нехватки сезонных рабочих из стран Восточной Европы (спаржу собирать некому, несмотря на рост безработицы) – украинцы, наоборот, страдают от невозможности поехать в Европу ее собирать.

Беларусь начала борьбу с эпидемией: лишены аккредитации журналисты российского Первого канала, снимавшие репортаж о распространении коронавируса, задержаны несколько местных блогеров, протестовавшие против их задержания тоже задержаны. Полным ходом идет подготовка к Параду Победы.

Очень разные смерти

Умер сооснователь группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Ему было 73 года, он болел раком.

На Рублевке застрелился миллиардер Дмитрий Босов – 86-е место в списке богатейших людей России, 52 года. Поддерживал сразу и владельца “Ведомостей” Демьяна Кудрявцева, и “Ночную хоккейную лигу”.

Один из заключенных исправительной колонии № 15 в Ангарске, где в апреле произошел бунт, умер после того, как его госпитализировали с переломом позвоночника. Он должен был освободиться через месяц.

Шесть ссылок

Литературоведение. Разговор со специалистом по Достоевскому Александром Криницыным о том, какой вред русской культуре нанес предмет его исследований, и о состоянии дисциплины в целом. Криницын говорит, что крупных русских литературоведов не осталось – разве что Вайскопф. Вот фрагмент из книги Михаила Вайскопфа “Писатель Сталин” о механизмах сталинской метафорики.

Разговор со специалистом по Достоевскому Александром Криницыным о том, какой вред русской культуре нанес предмет его исследований, и о состоянии дисциплины в целом. Криницын говорит, что крупных русских литературоведов не осталось – разве что Вайскопф. Вот фрагмент из книги Михаила Вайскопфа “Писатель Сталин” о механизмах сталинской метафорики. Советское разных периодов. Рассказ об американце Джордже Виреке (немце-эмигранте на самом деле), который в 1929 году съездил в Москву и написал о своих впечатлениях – к выходу сборника его текстов в изд-ве “Нестор-История”. Или разговор о былом с Валентиной Гончаровой, авангардным композитором, ныне живущей в Эстонии – к выходу ее записей, созданных в 1987–1991 годах, на украинском лейбле Shukai (много про перестроечный Ленинград).

Рассказ об американце Джордже Виреке (немце-эмигранте на самом деле), который в 1929 году съездил в Москву и написал о своих впечатлениях – к выходу сборника его текстов в изд-ве “Нестор-История”. Или разговор о былом с Валентиной Гончаровой, авангардным композитором, ныне живущей в Эстонии – к выходу ее записей, созданных в 1987–1991 годах, на украинском лейбле Shukai (много про перестроечный Ленинград). Народное. Несколько отрывков из сборника каргопольского фольклора (уморительные) или репортаж о тяжкой доле невестки в странах Центральной Азии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок