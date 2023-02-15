Благоустройство окопов

Доброе утро!

В Латвии умер один из лучших русских писателей-мыслителей Андрей Левкин, ему было 68 лет, вот первые некрологи. В остальном так:

В Брюсселе прошла встреча партнеров Украины в “рамштайнском формате”: решено увеличить до максимума и ускорить поставки боеприпасов и средств ПВО.

Financial Times пишет со ссылкой на западные разведки, что Россия стягивает авиацию к украинским границам.

В Крыму набирают рабочих для “благоустройства” окопов.

“Проект” дополняет расследование центра “Досье”: у Путина есть не только бронепоезд, но и сеть секретных железных дорог и станций.

Пригожин подтвердил, что создал “фабрику троллей”.

Из МИД Польши уволены все выпускники МГИМО.

Евросоюз включил Россию в серый список налоговых юрисдикций.

Военные сводки

Российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. Британская военная разведка считает, что россиянам приказали наступать на большинстве направлений, но им не хватает сил для прорыва. Вот краткий отчет о подвижках на фронте за последнюю неделю: российские формирования продавливают украинскую оборону под Бахмутом и давят в Луганской области – в районе Кременной и Сватова (глава Луганской области Сергей Гайдай ожидает массированные атаки на этих направлениях в ближайшие дни). На других направлениях россияне успехов не имеют – вот репортаж из освобожденного в сентябре Святогорска: местные жители признаются, что “второго пришествия” россиян не переживут.

The Washington Post пишет, что США предупредили Украину о наступлении переломного момента в войне – в том смысле, что пора планировать контрнаступление, а не тратить силы на удержание Бахмута. Забота Вашингтона объясняется тем, что после перехода большинства в Палате представителей республиканцам администрации Байдена будет сложнее добиваться от Конгресса одобрения новых пакетов помощи Украине (больше деталей – в комментарии американистки Александры Филиппенко). На встрече международных партнеров Украины, которая состоялась во вторник в Брюсселе, министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников максимально увеличить и ускорить поставки Украине тяжелой техники, ПВО и боеприпасов, а обсудить поставки самолетов можно будет потом. Правительство Германии подписало контракты с концерном Rheinmetall на производство боеприпасов для Украины, а США думают, не отдать ли Киеву иранское оружие, перехваченное на пути в Йемен. Вот репортаж с полигона в Польше, где украинские военные осваивают танки Leopard 2. О том, какие дроны сейчас нужны Украине, специалисты рассказывают здесь.

Британская Financial Times пишет со ссылкой на западные разведки, что Россия стягивает авиацию к украинским границам и может попробовать изменить ход войны, выведя из строя украинскую ПВО и достигнув господства в воздухе. Ллойд Остин отказался комментировать эти сообщения, а премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью России в ближайшие недели может стать вовсе не украинская ПВО, а система водоснабжения.

Норвежская разведка на этом фоне предупреждает о пятикратном сокращении численности российских войск на Кольском полуострове и, соответственно, росту значимости ядерного оружия в обороне России на этом участке: корабли российского ВМФ якобы уже начали выходить в море с тактическим ядерным оружием. Это ведет к снижению порога ядерной эскалации.

Военные преступления

В США опубликован независимый доклад о том, как российские власти прерывают связи между похищенными украинскими детьми и их остающимися в Украине родственниками, а также занимаются насильственным перевоспитанием вывезенных в Россию детей. Авторы доклада подчеркивают, что это военное преступление.

Вот история со счастливым концом – о жителе Мариуполя Евгении Межевом, которому чудом удалось воссоединиться с вывезенными в Россию тремя детьми и потом уехать с ними в Латвию. Сын и две дочери Межевого были в той же группе “эвакуированных” детей, что и мальчик Филипп, которого впоследствии усыновила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

The New York Times утверждает, что российские войска прицельно стреляли в колонну волонтеров в Бахмуте 2 февраля. Среди погибших был американец.

Война, вид из России и аннексированного Крыма

В так называемой "ДНР" начали блокировать поисковик Google и замедлять работу YouTube. Зачем это делается, не ясно – то ли в порядке эксперимента перед отключением YouTube по всей России, то ли чтобы ограничить поток “видеообращений” военнослужащих с фронта (вот разговоры с родственниками калининградцев, отправивших свои видеожалобы как раз с территории “ДНР”).

Американской телеканал CNN рассказывает о штурмовом подразделении “Шторм”, сформированном Минобороны России из заключенных: по словам бойцов, их раненых товарищей никто не оперирует и должным образом не лечит, а другие части российской армии во время боя намеренно открывают по зекам огонь.

Минобороны России предложило еще одно объяснение отсутствию президентского указа о завершении мобилизации: в ответ на запрос депутата псковского законодательного собрания Артура Гайдука ведомство пишет, что если признать указ утратившим силу, мобилизованные и члены их семей лишатся “дополнительных социальных гарантий и компенсаций”. Тем временем скрытая мобилизация продолжается: жителям Байконура – города, который Россия арендует у Казахстана – предлагают по 260 тысяч рублей за участие в войне в Украине. В аннексированном Крыму набирают рабочих для “благоустройства” окопов в Джанкойском районе.

По данным “Верстки”, Минобороны России уволило трех генералов-тыловиков за плохое качество военной формы и привлекло нового подрядчика с более высокими ценами (причем подрядчик этот, связанный с детьми высокопоставленных российских чиновников, просто “отжал” уже налаженное производство у прежней владелицы).

Yahoo News сообщает со ссылкой на несекретный доклад американской погранично-таможенной службы об авиаинженере из Казани, попросившем убежища в США в декабре прошлого года: по данным издания, с 2018 по 2021 год он занимался строительством крупнейшего российского военного самолета Ту-160. Суд в Южной Корее разрешил въехать в страну россиянам, бежавшим от мобилизации и прожившим несколько месяцев в аэропорту Инчхон.

В Коломне под Москвой в ночь на среду загорелся завод по ремонту поездов. Четверо жителей Пензы и Пензенской области стали фигурантами уголовного дела о диверсии на железной дороге. 19-летний житель Гуково Ростовской области приговорен к четырем годам колонии за попытку поджога военкомата.

Пермский гарнизонный военный суд назначил два года колонии общего режима контрактнику Алексею Опалеву, который после ранения и лечения не вернулся в военную часть, а поехал отдыхать в Краснодар.

“Дискредитаторство”, “фейкоделание” и “призывы к экстремизму” сегодня выглядят так:

Суд в Керчи приговорил местную соцработницу к двум годам условно по статье о “призывах к экстремизму” за комментарии к постам об убитых российских военных и призывы “разх**рить рашку”.

На жителя Ялты завели уголовное дело о “дискредитации” армии из-за криков про войну на автобусной остановке; опубликовано уже “покаянное видео”.

Депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев оштрафован на сто тысяч рублей по статье о распространении “фейков”, создающих угрозу общественному порядку. Воробьев открыто критикует войну с момента российского вторжения в Украину. В Госсовете его лишили права слова, зарплаты и членства в президиуме. Минюст России объявил его “иностранным агентом”.

МВД России объявило в розыск депутата горсовета Новосибирска и бывшего главу местного штаба Навального Cергея Бойко – по какому уголовному делу, о “фейках” или о “дискредитации”, пока не ясно. Бойко уехал из России еще до войны, после разгрома штабов Навального и начала арестов координаторов.

Сегодня суд в Барнауле вынесет приговор журналистке Марии Пономаренко, которую обвиняют в распространении “фейков” о российской армии. Прокурор просил для нее девять лет лишения свободы – вот подробности дела.

Прочее российско-белорусское

В дополнение к расследованию центра “Досье” о бронепоезде Путина “Проект” рассказал о сети секретных железных дорог и станций, которыми пользуется российский президент: личных вокзалов у него по меньшей мере три, если не считать московского, прямо к перрону которого проложена гладкая автодорога для кортежа.

В Белгородской области священники будут посещать родительские собрания и открытые уроки в школах – соглашение об этом подписали министр образования области и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Как это сочетается с попытками возрождения всесоюзной пионерии и общей военизацией образования, понять сложно, но вот попытка.

В Беларуси администратору телеграм-канала "Жыве Лунінец" дали девять лет колонии усиленного режима (в чем его “преступление”, не ясно, потому что суд проходил в закрытом режиме, но обвиняли, в числе прочего, в оскорблении Лукашенко и создании “экстремистского формирования”).

В Гомеле администратора интернет-сообщества "За единый государственный язык Беларуси" приговорили к трем годам колонии по делу об "экстремизме".

Лукашенко подписал закон, который запустит процесс перерегистрации политических партий в Беларуси. А то слишком много их там зарегистрировано.

Международное эхо войны

Пригожин разоткровенничался и в ответе на запрос немецкого издания Der Spiegel признал, что в свое время действительно создал “фабрику троллей” для защиты России от “хамской агрессии Запада”.

В США суд присяжных признал россиянина Владислава Клюшина виновным в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов: по версии обвинения, Клишин с подельниками взламывали компьютерные сети компаний, чтобы раньше других получить доступ к их отчетности и на этом основании принимать решения о покупке или продаже их акций. По совместительству Клюшин – разработчик системы мониторинга СМИ и соцсетей “Катюша”, которой пользовались администрация президента, правительство и Минобороны России, его также называли владельцем телеграм-канала “Незыгарь”. На этом основании российские власти считают преследование Клюшина в США политически мотивированным.

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО в рамках процесса “декоммунизации в широком понимании”.

Евросоюз включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций.

О том, как России удается обходить санкции и закупать необходимые для производства оружия комплектующие, читайте в интервью с американским экспертом в области экспортного контроля Эриком Вудсом.

Вокруг света

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, приговоренный к 11 годам колонии, вышел на свободу: ему разрешили выезд из страны на лечение.

В парламент Грузии внесен законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", похожий на российский закон об “иностранных агентах”.

Молдова на 3,5 часа закрывала свое воздушное пространство в связи с появлением непонятного объекта, похожего на метеоаэростат. Власти США объявили, что неопознанные объекты, которые три дня подряд сбивали военные, не представляли никакой угрозы.

Три человека погибли, пятеро получили ранения в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США.

Власти Индии провели обыски в офисах “Би-би-си”. Корпорация недавно выпустила фильм о премьере Нарендре Моди.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 40 тысяч. Во вторник удалось спасти по меньшей мере четырех человек, которые провели под завалами больше 200 часов. В Турции выдали больше 100 ордеров на арест в связи с незаконным строительством: власти винят в гибели людей недобросовестных подрядчиков.

Шесть ссылок

Разговоры о сегодня. Беседы с поэтом Полиной Барсковой и прозаиком Людмилой Улицкой о войне в Украине и попытках осмысленной жизни на фоне этой войны.

Беседы с поэтом Полиной Барсковой и прозаиком Людмилой Улицкой о войне в Украине и попытках осмысленной жизни на фоне этой войны. Родное и близкое. Исторический макабр Александра Гогуна о советском каннибализме. Или отрывок из построенной на эго-документах книги Игала Халфина “Автобиография большевизма: между спасением и падением” (изд-во “НЛО”), который посвящен внутрипартийной полемике вокруг кулачества.

Исторический макабр Александра Гогуна о советском каннибализме. Или отрывок из построенной на эго-документах книги Игала Халфина “Автобиография большевизма: между спасением и падением” (изд-во “НЛО”), который посвящен внутрипартийной полемике вокруг кулачества. Вдогонку св. Валентину. Рассказ о трех магических любовных обрядах разных эпох и народов. Или двухсотлетняя история одиночества в европейском искусстве.

Искренне Ваши,

Семь Сорок