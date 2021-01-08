Трамп не придет

Доброе утро!

Прошел год со дня крушения украинского “Боинга” под Тегераном – здесь рассказано о расследовании, давлении Украины на иранские власти и чувствах, которые испытывают родственники погибшего украинского экипажа. А новости такие:

Число жертв пандемии Covid-19 приближается к двум миллионам. В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация.

Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена 20 января.

В воскресенье в Казахстане пройдут парламентские выборы, а Кыргызстане – президентские.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 652 (это небольшой рост). В Москве выявлено 5027 новых случаев, в Петербурге – 3017, в Подмосковье – 1226. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 355 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 60 911 человек (+454 за сутки).

Во всем мире с начала пандемии зафиксировано свыше 88 миллионов случаев инфицирования коронавирусом, число жертв пандемии приближается к двум миллионам. В Великобритании отмечена рекордная суточная смертность от Covid-19 – 1325 человек. Мэр Лондона Садик Хан ввел в городе чрезвычайное положение – число инфицированных в Лондоне превысило тысячу человек на каждые 100 тысяч населения. В Британии одобрена к использованию третья по счету вакцина, Moderna. Из 63 миллионов населения там привиты пока только 1,5 миллиона человек.

В Украине, где с 8 января объявлен жесткий локдаун, вакцина появится не раньше февраля. Вот разговор с министром здравоохранения Максимом Степановым – об эпидемиологической ситуации в целом, о плане вакцинации и скандалах, связанных с закупками вакцины из Китая.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи распорядился о запрете импорта вакцин, разработанных в США и Великобритании – он не верит в их эффективность. Туркменистан, где коронавируса официально нет и никогда не было, так и не представил ВОЗ тесты, которые используются для диагностики Covid-19 в этой стране.

Лидером по темпам вакцинации в мире остается Израиль – к концу марта там планируют привить все взрослое население.

Последние дни президентства Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп объявил в твиттере, что не придет на инаугурацию Джо Байдена 20 января. Байден выразил удовлетворение по этому поводу и назвал Трампа “позором для страны”. Байден надеется, что вице-президент Майк Пенс присутствовать будет.

По данным The New York Times, Трамп обсуждал со своими советниками возможность заранее помиловать себя самого и членов своей семьи, но они не рекомендовали ему этого делать, поскольку такой шаг фактически предполагает признание себя виновным, хотя никаких обвинений Трампу пока не предъявляли.

Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 6 января. В нем участвуют сотни следователей. Глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. По словам одного из помощников спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, во время беспорядков из ее кабинета был украден ноутбук.

Ближайшее будущее действующего президента США по-прежнему неясно. Продолжают обсуждаться варианты его досрочного отстранения от власти. Нэнси Пелоси разослала законодателям-демократам письмо, в котором выражает опасения, что Трамп, поддавшись плохому настроению, может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия. Этот вопрос она даже обсуждала с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Печальное из России и Беларуси

“МБХ медиа” изучили документы о госзакупках для Росгвардии и выяснили, что в прошлом году на экипировку, спецсредства и автозаки было потрачено свыше двух миллиардов рублей. С нового года все сведения о расходах Росгвардии засекречены.

По данным белорусского правозащитного центра “Весна”, с 9 августа задержаниям в стране подверглись около 27 тысяч человек.

В России умерли создатель косметических брендов "Рецептов бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников и бывший следователь Генпрокуратуры России Петр Трибой, занимавшийся убийством Влада Листьева.

О том, как в прошлом году в России убили публичную политику, читайте здесь.

Выборы и референдум

В воскресенье в Казахстане пройдут парламентские выборы. Они впервые проводятся по новым правилам: присутствие оппозиции стало обязательным, введены тридцатипроцентные квоты для женщин и молодых депутатов. Политолог Димаш Альжанов объясняет, что это ничего не изменит, потому что в Казахстане парламент в принципе не играет особой роли, а под обязательной “оппозицией” власти подразумевают вовсе не ту оппозицию, которая сама себя так называет.

В Кыргызстане в воскресенье состоятся президентские выборы и референдум о форме правления в стране. Наиболее вероятный победитель – Садыр Жапаров, освобожденный своими сторонниками из тюрьмы в октябре 2020 года, вот его видеопортрет. В чем суть референдума, хорошо объясняется здесь. В пятницу в Бишкеке прошла акция за парламентскую форму правления (судя по ситуации, победит скорее президентская).

Ссылки для чтения

Литература. Большой путеводитель по роману Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера”. Или беседа с Анастасией Паутовой, которая постит в инстаграме короткие видео, нарезанные из лекций и интервью Бродского, Солженицына, Пятигорского и Тарковского, с забавными подписями и так якобы вовлекает молодежь в высокую культуру.

Большой путеводитель по роману Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера”. Или беседа с Анастасией Паутовой, которая постит в инстаграме короткие видео, нарезанные из лекций и интервью Бродского, Солженицына, Пятигорского и Тарковского, с забавными подписями и так якобы вовлекает молодежь в высокую культуру. Разговоры о русской истории. С философом и переводчиком Сергеем Хоружим (записано в марте 2015 года) и с драматургом Александром Гельманом.

С философом и переводчиком Сергеем Хоружим (записано в марте 2015 года) и с драматургом Александром Гельманом. Новогоднее. История советской елочной игрушки, с картинками. Или газета “Вечерняя Москва” от 31 декабря 1936 года с комментариями Ирины Щербаковой.

История советской елочной игрушки, с картинками. Или газета “Вечерняя Москва” от 31 декабря 1936 года с комментариями Ирины Щербаковой. Сновидческое. Фрагменты из книги Александра Монтлевича “Сумасбродства бодрствования. Спекулятивный реализм и осознанные сновидения” (изд-во [Транслит]). Или рассказ Игоря Белова о снах в произведениях польских писателей.

Фрагменты из книги Александра Монтлевича “Сумасбродства бодрствования. Спекулятивный реализм и осознанные сновидения” (изд-во [Транслит]). Или рассказ Игоря Белова о снах в произведениях польских писателей. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок