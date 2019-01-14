О чем Трамп и Путин говорили в Гамбурге

Доброе утро!

Единственный российский орбитальный телескоп "Спектр-Р" перестал выходить на связь. Изучать квазары, пульсары и активные ядра галактик теперь затруднительно, поэтому переведем взгляд на Землю:

По данным российской ЛГБТ-сети, в Чечне с декабря задержаны 40 гомосексуалов и убиты двое.

В Ингушетии обстреляна машина начальника центра “Э”, погиб полицейский.

При взрыве газа в пекарне в Париже погибли четыре человека, около 50 пострадали.

На мэра Гданьска напали с ножом, он тяжело ранен.

Газета Washington Post утверждает, что Трамп скрывает детали своих встреч с Путиным. Трамп это отрицает.

В Чечне и в Ингушетии

Российская ЛГБТ-сеть (крупнейшая в России межрегиональная организация, которая с 2006 года занимается защитой прав ЛГБТ), подтвердила по своим источникам, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин по причине их предполагаемой или реальной сексуальной ориентации. По информации Российской ЛГБТ-сети, с конца декабря в Чечне было задержано около 40 человек, как мужчин, так и женщин, при этом два человека погибли в результате пыток.

На границе Чечни и Ингушетии обстреляли машину начальника центра “Э”, один из находившихся в ней полицейских погиб, еще двое ранены, сам начальник центра “Э” не пострадал.

Тернистый путь блогера

Суд вернул главе Росгвардии Золотову иск на миллион рублей к Навальному, потому что Золотов не устранил недочетов в его оформлении. Золотов недоволен расследованием Фонда борьбы с коррупцией, обнаружившим завышение цен при закупках продуктов питания для бойцов Росгвардии.

В городе Амурске Хабаровского края полиция сначала задержала, а потом отпустила блогера Виктора Топорцева, опубликовавшего видео с похорон криминального авторитета, на которых якобы присутствовали сотрудники полиции и прокуратуры. Суд над блогером должен состояться сегодня.

Международные переговоры

Газета Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп как минимум однажды – после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году – изъял все записи своего переводчика и приказал ему не разглашать их содержимое. Трамп в ответ сказал, что ничего не скрывает. Демократы будут пытаться выяснить, как дела обстоят на самом деле.

В России сегодня тоже важные переговоры: глава МИД Лавров встретится со своим японским коллегой Таро Коно (вероятно, речь пойдет о Курилах и подписании мирного договора), а Путин примет президента Зимбабве.

Прочее списком

Во время выступления мэра Гданьска Павла Адамовича на благотворительном концерте неизвестный пробрался на сцену и ударил политика ножом. Адамович тяжело ранен, нападавший задержан.

В результате взрыва газа в пекарне в Париже погибли четыре человека, около 50 ранены. В выходные акции “желтых жилетов” продолжились по всей Франции.

Парламент Македонии одобрил переименование страны в республику Северная Македония, в связи с чем в Греции тут же развалилось коалиционное правительство (впрочем, парламентские выборы в Греции все равно должны состояться в этом году).

Боливия выдала Италии боевика “Красных бригад”, которого обвиняют в убийствах, совершенных в 1977-1979 годах. В 1981 году Баттисти сумел сбежать из итальянской тюрьмы, где ожидал суда. После этого он скрывался во Франции, Мексике, а также жил в Бразилии, занимаясь сочинением детективов.

18-летняя саудитка, сбежавшая от семьи в Таиланд, получила убежище в Канаде. Она уже прилетела в страну.

Шесть ссылок

Литература. Эссе Михаила Шишкина к годовщине со дня смерти Джойса – о последних годах жизни писателя. Или стихи Кати Капович и разговор с ней Линор Горалик.

О нацистах. Отрывок из книжки Лидии Канг и Нэйта Педерсена “История шарлатанства”, в котором рассказывается, зачем Гитлер принимал стрихнин. Или история сотрудничества НКВД и нацистов: документы, обнаруженные в архивах КГБ УССР, свидетельствуют, что НКВД передавало гестапо беженцев из Германии, надеявшихся найти в СССР спасение от Гитлера.

“Порочное незачатие”. Рассказ режиссера-документалиста Инны Денисовой о своем неудачном опыте воспользоваться современными репродуктивными технологиями, чтобы родить ребенка после 37 лет.

Искренне Ваши,

Семь Сорок