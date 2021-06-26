Венеру размажут

Доброе утро!

В Узбекистане на детском телеканале ввели должность цензора после появления в эфире картины Ботичелли “Рождение Венеры”. Она противоречит “узбекскому менталитету и духовности”. Отныне такие вещи будут “размазывать”. Надо сказать, эта тенденция имеет глобальный характер:

Избирком не разрешил московскому муниципальному депутату Илье Яшину зарегистрироваться кандидатом на довыборах в Мосгордуму.

Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест. СК Беларуси утверждает, что они заключили сделку со следствием.

Бывший американский полицейский Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам за убийство Джорджа Флойда.

В России за сутки от COVID-19 умер 601 человек. Это максимум с января.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 20 393. Число инфицированных в стране с начала эпидемии превысило 5,4 млн. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 132 064 человек (+601 за сутки). Это близко к показателям конца января.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в столице растет не только число госпитализаций, но и доля попадающих в реанимацию – сейчас это 15% от общего числа госпитализированных. Мэр Москвы потребовал от работодателей с 28 июня перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Российская общественность в лице профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей требует от властей ввести обязательную вакцинацию. Россияне же, судя по всему, массово заняты исследованием действия вакцин на них лично: в лабораториях кончились наиболее показательные тесты на антитела.

ВОЗ пришла к выводу, что штамм “дельта” (а именно он распространяется сейчас в России) вдвое заразнее оригинального уханьского. Хуже того: в России обнаружен и вариант “дельта плюс”, который может ослаблять действия имеющихся сейчас вакцин. Европейские страны одна за другой вносят Россию в “красный список”.

Израиль в связи с ростом заболеваемости вернул масочный режим через десять дней после его отмены – и это при том, что там наибольший в мире процент вакцинированных. Великобритания снова обогнала крупнейшие страны ЕС по числу новых случаев.

Российские загадки

Избирком запретил московскому муниципальному депутату Илье Яшину выдвинуться на довыборах в Мосгордуму, сославшись на “закон против ФБК” и очевидность его связей с Навальным. В этом отказе сразу много юридических проблем: избирком не уполномочен принимать подобные решения, решение суда о признании структур Навального “экстремистскими” еще не вступило в силу, а связь Яшина с Навальным должен доказать суд. Илья Яшин называет подобные отказы “фашистской практикой”, но загадка остается: зачем было отказывать незаконно, если можно было отказать в соответствии с законами (пусть они и заведомо дискриминационные)? Яшин, как и Олег Степанов, которому избирком отказал ранее, будут оспаривать эти отказы в суде.

Московскому муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Госдуму, а сейчас держит голодовку в СИЗО-6, куда ее отправили по обвинению в мошенничестве, не дают питьевую воду. Приносят только кипяток. А в Москве жарко, и он не остывает. Воду, купленную для нее во ФСИН-магазине, ей тоже не передают. О “зачем” тут даже не хочется думать.

Суд в Москве признал обоснованным присвоение Навальному статуса “склонного к побегу” в “Матросской тишине”. Аналогичный иск Алексея к колонии в Покрове ранее отверг Петушинский районный суд Владимирской области. Непонятно только, куда он собирается бежать.

Гипотезы о том, зачем в Москве арестовали участников Pussy Riot, изложены здесь. Муниципальный депутат Люся Штейн предполагает, что их велено задерживать на все праздники, и 22 июня, день начала войны, тоже, по всей видимости, считается в высоких сферах праздником.

В Петербурге во время праздника выпускников "Алые паруса" полиция задержала двух активисток с плакатами типа "Я не жду принца на Алых Парусах, я жду, когда выпустят всех политзаключенных". Причину задержания им не объяснили.

Суд в Комсомольске-на-Амуре запретил ВК-паблик "Монологи вагины", который вела художница Юлия Цветкова. Уголовное дело в отношении Цветковой возбуждено больше двух лет назад, художница даже объявляла голодовку с требованием ускорить его рассмотрение.

Репортаж из республики Коми, где до сих пор не ликвидированы последствия майского разлива нефти, смотрите здесь.

Но есть и одна разгадка. В Пензе возбуждено уголовное дело в связи с давлением на задержанного. Его пытали в СИЗО, а позже заставляли отказаться от показаний о пытках. В Следственном Комитете решили расследовать именно обстоятельства появления этого отказа, потому что пытки (вернее, их последствия) были зафиксированы адвокатом на видео. Теперь адвокатам уже ничего зафиксировать не удастся, потому что проносить записывающую аппаратуру на встречи с подзащитными Госдума запретила специальной поправкой к закону.

В ресторане под охраной

Бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они якобы живут на съемных квартирах в Минске. Об этом сообщил адвокат Сапеги Антон Гашинский. “Вчера состоялась встреча родителей Софии с ней, встреча произошла в ресторане, под охраной, потому что домашний арест подразумевает наличие сопровождения", – добавил он. Следственный комитет Беларуси сообщает, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и согласились “изобличить соучастников и осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями”.

Генпрокуратура Беларуси передала дело Марии Колесниковой и юриста Максима Знака в Верховный суд. Их обвиняют в “тайном сговоре с целью захвата государственной власти”.

Как будут работать европейские секторальные санкции в отношении Беларуси, рассказывается здесь. По оценкам белорусского экономиста Вадима Иосуба, их эффект в полной мере скажется на всем населении Беларуси в течении одного-двух кварталов.

Вокруг света

Бывшего американского полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам заключения. Ранее суд Миннеаполиса признал его виновным в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Убийство Флойда в мае прошлого года вызвало массовые протесты в США, а затем и во всем мире.

Три человека погибли и шесть получили ранения в результате нападения с ножом в баварском городе Вюрцбург. Нападавший – 24-летний уроженец Сомали – задержан.

Евросоюз продлил санкции в отношении России, введенные из-за аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. В интервью украинскому телеканалу "1+1" президент Украины Владимир Зеленский допустил, что если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в "нормандском формате", будет проведен всеукраинский референдум о расторжении отношений с Донбассом.

Ссылки для чтения

Советская история. Рассказ о пяти годах истории Северной Буковины, во время которых эта небольшая область, ныне принадлежащая Украине, пережила сразу три “освобождения” и “воссоединения”, став полем борьбы между румынизацией и советизацией – к 80-летию ее оккупации румынскими и немецкими войсками. Или история “тайшетского дела”, в рамках которого группа школьников, создавших “Союз революционной борьбы”, была осуждена за участие в “антисоветской террористической организации” (от 7 до 10 лет).

Рассказ о пяти годах истории Северной Буковины, во время которых эта небольшая область, ныне принадлежащая Украине, пережила сразу три “освобождения” и “воссоединения”, став полем борьбы между румынизацией и советизацией – к 80-летию ее оккупации румынскими и немецкими войсками. Или история “тайшетского дела”, в рамках которого группа школьников, создавших “Союз революционной борьбы”, была осуждена за участие в “антисоветской террористической организации” (от 7 до 10 лет). Нерусская литература. Поэт и переводчик Игорь Белов рассказывает о десяти самых значительных поэтах польского барокко; Галина Ельшевская объясняет, как Филлис Дороти Джеймс (1920–2014) изменила английский детектив.

Поэт и переводчик Игорь Белов рассказывает о десяти самых значительных поэтах польского барокко; Галина Ельшевская объясняет, как Филлис Дороти Джеймс (1920–2014) изменила английский детектив. Античность. Рассказ Татьяны Бонч-Осмоловской о жизни гетеры Ниайры, которая – после долгих странствий из одного греческого города в другой – попыталась вести жизнь обычной женщины, но без особого успеха. Или фрагмент из “Стратегем” Полиэна – энциклопедии античной военной мысли, которая выходит в русском переводе в издательстве “Евразия”.

Рассказ Татьяны Бонч-Осмоловской о жизни гетеры Ниайры, которая – после долгих странствий из одного греческого города в другой – попыталась вести жизнь обычной женщины, но без особого успеха. Или фрагмент из “Стратегем” Полиэна – энциклопедии античной военной мысли, которая выходит в русском переводе в издательстве “Евразия”. Христианская красота. Отрывок из книги Анны Пожидаевой “Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии” (изд-во “НЛО”). Или беседа с американским православным богословом и философом Дэвидом Бентли Хартом, знатоком богословской эстетики.

Отрывок из книги Анны Пожидаевой “Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии” (изд-во “НЛО”). Или беседа с американским православным богословом и философом Дэвидом Бентли Хартом, знатоком богословской эстетики. Научные биографии. Рассказ о детстве польского историка Виктории Сливовской, которую девочкой спасли из Варшавского гетто. Или читательская биография филолога-германиста Алексея Жеребина.

Рассказ о детстве польского историка Виктории Сливовской, которую девочкой спасли из Варшавского гетто. Или читательская биография филолога-германиста Алексея Жеребина. Энтузиасты. Три беседы с увлеченными своим делом: с журналисткой Еленой Срапян, которая стала антропологом, чтобы изучать жизнь коренных племен Амазонки и Ориноко; с композитором Анной Виленской, которая любит объяснять музыку больше, чем ее сочинять; и с журналистом Алексеем Паевским, который стал популяризатором науки и читает лекции в барах.

Три беседы с увлеченными своим делом: с журналисткой Еленой Срапян, которая стала антропологом, чтобы изучать жизнь коренных племен Амазонки и Ориноко; с композитором Анной Виленской, которая любит объяснять музыку больше, чем ее сочинять; и с журналистом Алексеем Паевским, который стал популяризатором науки и читает лекции в барах. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок