В ожидании новой волны

Доброе утро!

Российский футбольный тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в российский суд в связи с тем, что соцсеть блокирует его фамилию и отправляет друзей, пытающихся его тегнуть, в недельный бан. Даже интересно, что скажет суд. Пока новости такие:

Роскомнадзор завел реестр соцсетей – попавшие туда сервисы будут обязаны самостоятельно удалять “противоправный контент”.

В Госдуме хотят запретить усыновление для всех иностранцев.

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль помощника Зеленского, ранен водитель. Кремль призвал не искать "российский след".

Комитет палаты представителей США одобрил санкционный список, предложенный соратниками Навального.

Отзвуки выборов

Московский общественный штаб по наблюдению за выборами под руководством главреда “Эха Москвы” Алексея Венедиктова поручил технической группе пересчитать все голоса, поданные в ходе электронного голосования. Поручение заставляет задуматься, можно ли это сделать чисто технически, но Мосгоризбирком сразу сказал, что этого нельзя сделать юридически: не предусмотрена, мол, такая процедура в действующем законодательстве. Здесь доцент МГУ Михаил Лобанов, выигравший выборы на участках, но проигравший их после публикации результатов электронного голосования, объясняет, что борьба за отмену результатов ДЭГ и самого ДЭГ может быть только политической. Специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин тоже считает, что электронного голосования нужно полностью отказаться, а ЦИК должен прекратить шифровать данные о выборах и затруднять к ним доступ – этого потребовали в открытом письме Элле Памфиловой российские политологи.

Доказательства подтасовок на выборах бывают не только математическими – иногда они предельно наглядные: в Дагестане обнаружились семь избирательных участков, на которых за “Единую Россию” не было подано ни одного голоса. Дагестанский избирком объяснил аномалии "технической ошибкой" (то есть нарисовали голоса не в той строчке).

В Омске суд арестовал на 10 суток депутата городского собрания Дмитрия Петренко за то, что он вел видеосъемку на избирательном участке. Оказывается, это разрешается делать только наблюдателям и журналистам. Но тогда, по идее, надо арестовывать всех, кто фотографируется с бюллетенями. В Москве задержаны пятеро активистов “Другой России”, вывесившие у дверей Госдумы плакат “Мы вас не выбирали”.

Верховная Рада Украины тоже не признала выборы в российскую Госдуму.

Прочее российское

Роскомназдор начал вести реестр соцсетей и включил туда Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, “ВКонтакте” и “Одноклассников”. Все они будут по закону обязаны самостоятельно находить и удалять “противоправный контент”.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко откликнулась на петицию с требованием отменить закон об “иностранных агентах”, заявив, что отменить его нельзя, а можно только “уточнить”. Тем временем профессиональный искатель иноагентов Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с требованием признать “иностранным агентом” издание The Bell. В The Bell утверждают, что иностранного финансирования у них нет.

Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству намерена распространить действие так называемого "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев (сейчас усыновлять российских сирот запрещено только американцам). В Совете Федерации подготовили новые поправки об изъятии детей из семьи – часть полномочий органов опеки планируется передать полиции. Меж тем есть масса законопроектов, которые могли бы сильно облегчить жизнь, но которые годами лежат в Госдуме без движения: вот их перечень (от домашнего насилия до защиты от произвола силовиков).

В Чувашии на главу "Апологии протеста" Алексея Глухова составили десять административных протоколов о “распространении экстремистских материалов” (в них идет речь об одном ретвите и девяти старых ссылках на заблокированный с 2017 года сайт “Открытой России”). Если его признают виновным по первому протоколу, то второй может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

О том, что происходит с активистами из Калуги, которые вышли на Красную площадь с баннером “Свободу Навальному! Путина в тюрьму!”, читайте здесь (все очень неприятно).

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете выросло до 43 человек, включая стрелка; под Хабаровском пропал самолет Ан-26 с экипажем из шести человек на борту.

Диалог России с миром

В среду утром неизвестные обстреляли под Киевом машину помощника президента Украины Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но водитель получил ранения. Кто это сделал, пока не известно, однако сразу же стали высказываться предположения о причастности России. Выступая в Генассамблее ООН, Зеленский назвал нападение на Шефира “ценой изменений в государстве, ценой реформ” и поставил его в один ряд с войной на востоке Украины и российской аннексией Крыма.

Чуть раньше с той же трибуны президенты Польши и Литвы рассказывали о кризисе с беженцами на белорусской границе. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в организации этого кризиса не только Минск, но и Москву. Здесь политолог Павел Усов объясняет, почему эти обвинения можно считать вполне обоснованными.

Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил санкционный список из 35 российских олигархов и пропагандистов, предложенный соратниками Навального. Теперь его должен принять Конгресс в целом, но даже если это произойдет, это решение будет носить рекомендательный характер – санкции в США вводит президентская администрация. Палата представителей одобрила запрет на торговлю российскими облигациями на вторичном рынке – ранее была запрещена лишь их первичная покупка.

Вокруг света

Подробности истории с “помилованием” 13-ти осужденных в Беларуси: из политзаключенных буквально выбивали прошение о помиловании, применяя к ним самые разные наказания, но громкой “акции милосердия” все равно не получилось.

Расследование о странной бизнес-империи тайного мужа старшей дочери Назарбаева (там всё покрыто мраком).

Сообщения о применении карательной психиатрии против политических активистов в Узбекистане.

Выводы Миноброны Литвы об удивительных особенностях китайских смартфонов Huawei и Xiaomi: они не только собирают данные о пользователях и передают их в Китай – они еще и в принципе не дают напечатать, например, “Свободу Тибету”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 19 706. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 333 тысячи; официальное число жертв достигло к утру среды 200 625 человек (+817 за сутки). Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о новом росте заболеваемости, московские власти готовятся к четвертой волне, обсуждая, какие ограничения имеет смысл вернуть.

В Украине тоже ожидают новый всплеск эпидемии – он будет особенно тяжелым, учитывая, что в стране полностью привито всего 12% населения. Здесь врач-иммунолог Федор Лапий объясняет, почему украинцы не хотят вакцинироваться.

По данным ВОЗ, 50 стран мира не успеют привить к октябрю даже и 10% населения. США пожертвуют еще 500 млн доз вакцины развивающимся странам.

Шесть ссылок

Русская история. Беседа с историком и религиоведом Сергеем Фирсовым о том, почему Россия остается страной с “непредсказуемым прошлым”. Или отрывок из монографии Александра Мартина “Романтики, реформаторы, реакционеры: Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I” (изд-во Academic Studies Press) – о Шишкове.

Беседа с историком и религиоведом Сергеем Фирсовым о том, почему Россия остается страной с “непредсказуемым прошлым”. Или отрывок из монографии Александра Мартина “Романтики, реформаторы, реакционеры: Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I” (изд-во Academic Studies Press) – о Шишкове. Дневники. Рассказ Константина Львова о дневниках Андрея Белого, уцелевших после того, как в 1931 году их изъяло ОГПУ. Или фрагмент из военных дневников польского писателя Анджея Бобковского, которые вышли в изд-ве Ивана Лимбаха.

Рассказ Константина Львова о дневниках Андрея Белого, уцелевших после того, как в 1931 году их изъяло ОГПУ. Или фрагмент из военных дневников польского писателя Анджея Бобковского, которые вышли в изд-ве Ивана Лимбаха. Слишком человеческое. Отрывок из книги британского антрополога Криса Стрингера “Остались одни. Единственный вид людей на земле” (изд-во Corpus) – о том, как новые методы датирования изменили понимание человеческой истории. Или глава из книги Донны Харауэй “Оставаясь со смутой. Заводить сородичей в Хтулуцене” (изд-во Hyle Press) – экспериментальное переплетение философии и фантастики, необходимое, чтобы обнаружить смысл в условиях ухода от антропоцентризма.

Отрывок из книги британского антрополога Криса Стрингера “Остались одни. Единственный вид людей на земле” (изд-во Corpus) – о том, как новые методы датирования изменили понимание человеческой истории. Или глава из книги Донны Харауэй “Оставаясь со смутой. Заводить сородичей в Хтулуцене” (изд-во Hyle Press) – экспериментальное переплетение философии и фантастики, необходимое, чтобы обнаружить смысл в условиях ухода от антропоцентризма. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок