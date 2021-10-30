Доброе утро!

Генконсульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры устроили в центре города уличную выставку об истории Берлинской стены. Местных единороссов возмутили обнаруженные ими в экспозиции “прямые упреки в адрес СССР”, и теперь они выясняют у мэра города, “кто разрешил” рассказывать новосибирцам о послевоенной истории Европы. В остальном так:

По данным Росстата, за девять месяцев 2021 года в России умерли 299 тысяч человек с коронавирусом.

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося.

Фотографию с имитацией орального секса на фоне собора Василия Блаженного суд оценил в 10 месяцев колонии; блогер Андрей Пыж, снимавший заброшенные объекты, осужден на пять лет за “незаконное получение сведений, составляющих гостайну”.

В Беларуси волынщик получил три года "химии" за участие в протестном марше в августе 2020 года.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России слегка упал – до 39 849. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 432 тысячи; официальное число жертв достигло к утру пятницы 236 220 человек (+1163 за сутки). Это очередной исторический максимум с начала пандемии.

Росстат опубликовал свои данные о смертности, и на их фоне информация оперативного штаба теряет всякий смысл: только за девять месяцев текущего года в России умерли 299 тысяч человек с коронавирусом. Независимый демограф Валерий Ракша прогнозирует, что число смертей за октябрь и ноябрь текущего года окажутся рекордными.

По всей России начался локдаун. В Петербурге его введение не обошлось без очередного цирка: власти города собираются судиться с агентством фейковых новостей “Панорама” из-за шуточного сообщения о том, что на время локдауна проезд в метро в городе подорожает в 10 раз. Губернатор Беглов убежден, что сообщение “Панорамы”, помеченное дисклеймером о том, что текст является “гротескной пародией на реальность”, является “специально продуманной акцией”.

В Беларуси, по официальным данным, за день фиксируют менее 2 тысяч новых случаев, но экспорт кислорода из страны запретили.

Лось, гостайна, чувства верующих

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике машины. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (до двух лет). Сам Рашкин утверждает, что задержание было подставой: он, мол, обнаружил в лесу “практически уже разделанного” лося и решил отвезти его в полицию – после чего и был задержан. Позже в полиции сообщили, что на месте убийства лося был найден карабин Рашкина и его охотничий билет (непонятно, правда, зачем он их там бросил). Рашкин широко известен своей критикой властей. Он является депутатом Госдумы с 1999 года.

Сотрудники ФСИН забрали из больницы ректора Шанинки Сергея Зуева и повезли на медицинское освидетельствование в другую больницу, чтобы выяснить, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. Адвокатов об этом не уведомили, постановление следователя не предъявили. В новой больнице Зуев отказался от госпитализации, и сотрудники ФСИН увезли его домой. Неделю назад он перенес экстренную операцию на сердце. Сергей Зуев обвиняется в мошенничестве по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, он находится под домашним арестом, но прокуратура требует поместить его в СИЗО. Суд по этому вопросу пройдет 9 ноября. Как выяснили независимые журналисты, дело Раковой, скорее всего, является местью со стороны издательства “Просвещение”, монополию которого на рынке школьных учебников она пыталась нарушить, а Шанинка просто оказалась удобным объектом для создания фабулы преступления.

Суд в Москве приговорил к 10 месяцам колонии участников фотосессии на фоне собора Василия Блаженного: на выложенном в инстаграме снимке девушка в полицейской куртке стоит на коленях перед молодым человеком, имитируя оральный секс. Приговор вынесен по статье об “оскорблении чувств верующих”. До этого приговоренные отсидели по 10 суток за “неповиновение полиции” при задержании. По словам главы аналитического центра "Сова" Александра Верховского, “заснувшая” было статья УК об оскорблении чувств верующих снова начала активно применяться в России с конца прошлого года. Теперь все привлеченные по ней публично извиняются, но это не помогает.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к срокам от 12 до 17 лет четверых фигурантов дела о бахчисарайской ячейке "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму. Ранее четверо других крымских татар также получили до 18 лет колонии по другому делу "Хизб ут-Тахрир". В Украине эта организация не запрещена.

Блогер Андрей Пыж, занимавшийся съемкой заброшенных промышленных и транспортных объектов, приговорен к пяти годам колонии за “незаконное получение сведений, составляющих гостайну”. По версии обвинения, Пыж (гражданин России и Украины) вывез в Украину флешку с документами о московском метро. Вину он не признал.

Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о “реабилитации нацизма” за фотографию Гитлера, подгруженную на сайт “Бессмертного полка”. Телефон, с которого он загрузил фотографию, забрали “в доход государства”.

Советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов оштрафован на пять тысяч рублей за публичное оскорбление народа через интернет: он назвал жителей края "плаксивым сбродом" и "кучей дерьма".

Здесь адвокат Иван Павлов, специализирующийся по делам о госизмене, комментирует свое объявление в розыск: "Сделали все, чтобы человек уехал и не возвращался".

В пятницу, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, в Осло состоялась церемония вручения Премии свободы Норвежского Хельсинкского комитета – ее удостоился глава карельского “Мемориала”, политзаключенный Юрий Дмитриев. Здесь – текст речи, которую он подготовил для церемонии и рассказы коллег об уголовном преследовании историка.

Российская уголовщина

В Иркутской области возбуждено новое уголовное дело о пытках в СИЗО №1. По данным “Левада-Центра”, каждый пятый россиянин считает, что пытать людей можно.

Суд в Петербурге отправил под домашний арест руководителя представительства главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе Ислама Хизриева: его задержали за вождение в “неадекватном состоянии”, при нем обнаружили наркотики.

Фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" приговорили к срокам от 5 до 14 лет колонии. Жертвами пожара в марте 2018 года стали 60 человек, еще 147 пострадали.

Подмосковным полицейским, избившим до смерти проходившего мимо дагестанца, дали от 7 до 9 лет колонии. Инцидент произошел в апреле 2019 года, убитым оказался 46-летний Сулли Юнусилау – отец двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение в СИЗО врача-неонатолога калининградского роддома №4 Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца. Это произошло после того, как за Сушкевич активно вступился Леонид Рошаль. В прошлом году суд оправдал Сушкевич, однако Верховный суд решение отменил и отправил дело на новое рассмотрение – уже не в Калининграде, а в Москве.

В Беларуси

Суд в Минске приговорил волынщика Дмитрия Шиманского из группы Irdorath к трем годам “химии” за участие в воскресном марше 16 августа 2020 года (“организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок” – вместе с другими музыкантами он играл песню Цоя “Перемен”). Телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta признаны "экстремистскими формированиями", а телеграм-канал “Еврорадио” – просто “экстремистским”. Лукашенко требует от США закрыть Американский центр в Минске и офис USAID.

Вокруг света

После применения украинской армией беспилотника "Байрактар" на линии разграничения в Донбассе Россия и западные страны выразили обеспокоенность интенсификацией военных действий в регионе. Здесь объясняется, зачем Украина применила этот беспилотник и что в нем такого опасного для пророссийских сепаратистов.

Молдова и "Газпром" договорились о поставках газа на пять лет с использованием формулы расчета цены, которую предложила молдавская сторона.

В Алматы ученики “назарбаевской интеллектуальной школы” вышли на акцию протеста в юбках после самоубийства учащегося. Школьник покончил с собой после “проработки” с психологом: учителям не понравилось, что он пришел на тематический бал по “Гарри Поттеру” в юбке.

Суд в Латвии приговорил к году и двум месяцам заключения журналиста Юрия Алексеева. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды, хранении детской порнографии и боеприпасов. Алексеев был одним из самых известных русскоязычных редакторов в Латвии, заседал в Рижской городской думе, но потом сосредоточил свою деятельность на сайте Imhoclub.lv, который, по данным латвийских властей, финансируется из России и часто транслирует “альтернативные” мнения.

Министерство юстиции США предъявило обвинения в киберпреступлениях россиянину Владимиру Дунаеву, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Вместе с ним по делу проходят еще пять россиян и один украинец.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы. США, по всей видимости, добиваются паритета после сокращения штатов своих представительств в России.

В воскресенье в Глазго открывается глобальная конференция ООН по климату. Здесь подробно рассказано, какие фантастические планы на будущее там будут обсуждать.

Ссылки для чтения

К дню памяти жертв политических репрессий. Елена Вигдорова рассказывает о детях врагов народа и книге воспоминаний Нелли Морозовой “Мое пристрастие к Диккенсу”; Алина Тукалло вспоминает, как открывала для себя лагерное прошлое своего деда; читатели “Медузы” излагают истории своих репрессированных родственников.

Елена Вигдорова рассказывает о детях врагов народа и книге воспоминаний Нелли Морозовой “Мое пристрастие к Диккенсу”; Алина Тукалло вспоминает, как открывала для себя лагерное прошлое своего деда; читатели “Медузы” излагают истории своих репрессированных родственников. Литература в глухих углах. Эссе Константина Львова об омском литературном авангарде начала 1920-х. Или статья Игоря Гулина о поэзии Сергея Кулле – недооцененного поэта ленинградского андеграунда, одного из лучших мастеров русского свободного стиха.

Эссе Константина Львова об омском литературном авангарде начала 1920-х. Или статья Игоря Гулина о поэзии Сергея Кулле – недооцененного поэта ленинградского андеграунда, одного из лучших мастеров русского свободного стиха. Женщины. Рассказ о насилии над женщинами в Ветхом Завете и о том, как оно связано с убийствами кошек в средневековой Франции. Или отрывок из книги Вероники Зусевой-Озкан “Дева-воительница в литературе русского модернизма” (изд-во “Индрик”).

Рассказ о насилии над женщинами в Ветхом Завете и о том, как оно связано с убийствами кошек в средневековой Франции. Или отрывок из книги Вероники Зусевой-Озкан “Дева-воительница в литературе русского модернизма” (изд-во “Индрик”). Разговоры с художниками. Беседа со знаменитой польской акционисткой Катажиной Козырой о ее гастрономическо-космогоническом перформансе Fressen. Или рассказ Павла Отдельнова о его выставке “Звенящий след”, реконструкции засекреченной советской катастрофы, которая ключевым проектом 6-й Уральской международной биеннале.

Беседа со знаменитой польской акционисткой Катажиной Козырой о ее гастрономическо-космогоническом перформансе Fressen. Или рассказ Павла Отдельнова о его выставке “Звенящий след”, реконструкции засекреченной советской катастрофы, которая ключевым проектом 6-й Уральской международной биеннале. Поп-лингвистика. Этимология русских ругательств. Или обзор национальных стереотипов в европейских языках (типа “французской болезни” и “румынской работы”).

Этимология русских ругательств. Или обзор национальных стереотипов в европейских языках (типа “французской болезни” и “румынской работы”). Физика. Отрывок из книги астрофизика Джона Гриббина “Шесть невозможностей: Загадки квантового мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о гипотезе о множестве вселенных. Или фрагмент из сочинения космолога и математика Энтони Агирре “Космологические коаны. Путешествие в самое сердце физической реальности” (изд-во “Corpus”) – о космологической (!) проблеме поиска легчайшего пути спуска с горы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок