Доброе утро!

“Кому положено умереть – помрут”, – сообщил зрителям ютуб-канала "Соловьев LIVE" глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников. В общем-то, это все, что россиянам нужно знать в связи с пандемией, но для особо любознательных вот новости:

В России число вылечившихся от Covid-19 впервые превысило число новых случаев инфицирования. Мэр Москвы предрекает рост смертности в мае.

Совет Федерации одобрил дистанционное голосование. По слухам, всенародное одобрение поправок к Конституции совместят с Парадом Победы 24 июня.

Президент Украины не исключает выдвижения на второй срок и уголовного преследования Петра Порошенко в связи с “пленками Деркача”.

ЦИК Беларуси допустил к сбору подписей 15 претендентов на статус кандидата в президенты.

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Россия выздоравливает

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8764, при этом выздоровели в целом по стране 9262 человека – то есть больше, чем заболели. Всего в России почти 309 тысяч инфицированных, общее число умерших составляло на утро среды 2972, за день в Москве скончались еще 68 человек. Мэр Москвы прогнозирует рост смертности от Covid-19 в городе по итогам мая. Монологи российских выздоровевших можно почитать тут (далеко не все они чувствуют себя здоровыми), но рассказов о новых вспышках почему-то гораздо больше:

Вот репортаж с Олимпиадинского горно-обогатительного комбината – сейчас там больны 800 человек, территорию предприятия охраняет Росгвардия, ожидается, что переболеют все.

В Адыгее 155 человек заразились на похоронах. Глава района ушел в отставку.

В Белгородской области 23 человека заразились у одного парикмахера.

Новые вести из Дагестана: цифры, названные главой регионального минздрава, тоже могут оказаться заниженными.

Чтобы независимо контролировать положение медработников, “Альянс врачей” запустил “карту проблем” медиков. В Госдуму внесли законопроект, выводящих из-под российских контрсанкций товары, ставшие дефицитными на фоне эпидемии.

Кары коронавирусные

Приложение "Социальный мониторинг" выписало москвичам 54 тысячи штрафов на 216 млн рублей. Всего это приложение установили 60 тысяч человек, оштрафованы примерно 30% пользователей – многим пришло по два и больше штрафов.

На фельдшера скорой помощи из Кинешмы завели административное дело о коронавирусных фейках: он собирал деньги на защитные костюмы для медиков.

В Южно-Сахалинске на 300 тысяч рублей оштрафован автор поста о неэффективности борьбы с эпидемией в России. Он раскаялся и все удалил.

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер.

В Якутске оштрафованы активисты, снимавшие на видео, как ОМОН штурмует дом шамана Габышева.

Производитель аппаратов ИВЛ, которые могли стать причиной гибели шести пациентов в пожарах в Москве и Петербурге, жалуется на “массированную кампанию по дискредитации”.

И вот история морских путешественников из России, которые застряли на паруснике в Бразилии, и не могут добиться от российского посольства вообще ничего.

Парад одобрения

Высшая палата российского парламента одобрила дистанционное голосование и запретила участвовать в выборах осужденным по "дадинской статье" и "московскому делу". Дистанционное голосование срочно понадобилось из-за необходимости как можно быстрее всенародно одобрить поправки к Конституции, которые дадут Путину возможность оставаться у власти еще два срока. По слухам, процедуру всенародного одобрения совместят с Парадом Победы – и то, и другое пройдет 24 июня (но есть и альтернативные слухи). Вот здесь о перспективах этого всего рассуждают политик Алексей Навальный, экономист Владислав Иноземцев и политолог Александр Морозов. Навальный призывает не голосовать.

В остальном в России все спокойно: лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова опять задержали, у спикера Госдумы Володина нашли новую жену и дорогую квартиру, которая как-то часто меняет владельцев, продолжаются обсуждения того, как интервью Гиркина украинскому журналисту Гордону может быть использовано против Гиркина в международных судах.

Год Зе

В ходе большой пресс-конференции по итогам первого года президентства Владимир Зеленский анонсировал новую встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции после окончания эпидемии, не исключил, что будет избираться на второй срок, пожаловался на кадровый голод в стране и прокомментировал “пленки Деркача”.

На аудиозаписи, обнародованной депутатом Андреем Деркачом, экс-президент Порошенко якобы докладывает бывшему вице-президенту США Джо Байдену и тогдашнему госсекретарю Джону Керри, что добьется отставки генпрокурора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. В партии Порошенко запись назвали сфабрикованной, подлинность ее пока не подтверждена, однако Генпрокуратура Украины уже возбудила уголовное дело о госизмене в отношении экс-президента. Зеленский допустил, что приговор может быть вынесен, но подчеркнул, что этим должны заниматься правоохранительные органы.

Вот здесь итоги первого года президентства Зеленского комментирует экономист Сергей Фурса (отмечает хаос в управлении), здесь – политолог Владимир Фесенко (позитивно, но вдумчиво), а здесь об итогах года Зе спорят политолог Олег Саакян и журналист Екатерина Питенина.

Вокруг света

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире отмечен рекордный прирост новых случаев Covid-19 – общее число случаев инфицирования коронавирусом перевалило за пять миллионов (два миллиона из этих пяти уже поправились), жертвами пандемии стали почти 330 тысяч человек.

Бразилия впервые обогнала США по количеству новых случаев – в крупнейшем городе страны Сан-Паулу в надежде остановить эпидемию объявили пять “нерабочих дней”. Президент Бразилии не верит в карантины, зато он добился включения гидроксихлорохина в список препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19 (того самого, которым “лечится” Дональд Трамп).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, тоже не верящий в карантины, пришел на встречу с врачами в маске и пообещал им лекарства "из лечебных трав страны".

ЦИК Беларуси допустил к сбору подписей 15 претендентов на статус кандидата в президенты. По официальным данным, в стране 32 тысячи инфицированных, но врачи и пациенты рассказывают, что стационары переполнены.

В Украине постепенно смягчают карантин. С 25 мая в Киеве начнет работать метро, открываются границы с Молдовой и странами ЕС.

В Молдове эпидемия тоже идет на спад, но там и местная православная церковь не дремлет: Синод официально обратился к властям страны с требованием, чтобы вакцинация от коронавируса (вакцины еще нет, но она же будет) была сугубо добровольной, потому что им известна “дополнительная информация” о том, что с помощью "вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы". Они якобы позволят контролировать поведение людей при помощи технологий пятого поколения мобильной связи – 5G. Аминь.

Шесть ссылок

Забытые и маргинальные. Замечательный рассказ-монтаж о поэте и сценаристе Сергее Третьякове (1892–1937) к выходу его стихов и статей о поэзии в изд-ве “Рутения”. Или экскурс в историю западной послевоенной звуковой поэзии (леттристы, воссоздание дофонетического взрыва, крикоритмы и прочие увлекательные вещи).

Замечательный рассказ-монтаж о поэте и сценаристе Сергее Третьякове (1892–1937) к выходу его стихов и статей о поэзии в изд-ве “Рутения”. Или экскурс в историю западной послевоенной звуковой поэзии (леттристы, воссоздание дофонетического взрыва, крикоритмы и прочие увлекательные вещи). Паразиты и пещерные жители. Интервью с паразитологом Марией Орловой о блохастых матерях, зомбирующих грибах и вирусах вирусов. Или рассказ о троглобионтах, населяющих самые дальние и темные участки пещер – бесцветных чахлых созданиях с длинными тонкими конечностями, лишенных зрения и какой-либо агрессии.

Интервью с паразитологом Марией Орловой о блохастых матерях, зомбирующих грибах и вирусах вирусов. Или рассказ о троглобионтах, населяющих самые дальние и темные участки пещер – бесцветных чахлых созданиях с длинными тонкими конечностями, лишенных зрения и какой-либо агрессии. В тени и в тандеме. Отрывок из книги Мари Дарьесек “Быть здесь – уже чудо. Жизнь Паулы Модерзон-Беккер” (изд-во No Kidding Press) – об участнице Ворпсведской колонии художников и героине стихотворения Рильке, которой пришлось жить в тени своего мужа художника Отто Модерзона и умереть после родов. Или фрагмент из книжки “Брак как произведение искусства” (“РИПОЛ-классик”), собранной из разговоров Юлии Кристевой и Филиппа Соллерса о себе любимых и любви вообще.

Искренне Ваши,

Семь Сорок