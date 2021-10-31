Задержали трех колдуний

Доброе утро!

Во Дворце независимости в Минске выставили автомат, с которым Лукашенко летал на вертолете во время протестов – похоже, протесты стараются побыстрее музеефицировать, чтобы о них забыть. В новостях так:

В России в октябре впервые с начала пандемии выявили больше миллиона новых случаев COVID-19 за месяц. В воскресенье снова отмечен рекордный суточный прирост.

Суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения девушке, сфотографировавшейся в стрингах на фоне Исаакия.

В разных городах России задерживали участников пикетов ко Дню памяти жертв политических репрессий.

В Беларуси задержана представительница телеканала "Белсат" Ирина Славникова.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России поставил новый рекорд – 40 993. В октябре число подтвержденных случаев COVID-19 впервые с начала пандемии превысило миллион. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 8 миллионов 514 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 238 538 человек (+1158 за сутки). В моргах по всей стране не хватает мест.

Чувства верующих и сломанный нос

Суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения для 31-летней Ирины Волковой, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих в связи с фотографией ее татуированного зада в стрингах на фоне Исаакия. Следствие просило суд о запрете определенных действий, судья указала на “предположительность” доводов следствия. Здесь юрист Юлия Федотова объясняет, почему в уголовном кодексе в принципе не должно быть никаких “оскорбленных чувств”.

Следственный комитет России проверяет картину петербургского художника Кирилла Миллера “Живые и мертвые” на предмет оскорбления ветеранов. Здесь – беседы с ошеломленным этим разбирательством Миллером и его коллегами по галерее “Свиное рыло”.

Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю, пытавшемуся зайти через выход. Он объяснил это нервозностью из-за режима работы музея в “нерабочие дни”.

В Чечне Росгвардия задержала трех колдуний.

В субботу в разных городах России полиция задерживала участников пикетов, приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий. В Москве в полицию доставили по меньшей мере 12 человек. Почему россияне в массе своей равнодушны не только к репрессиям прошлым, но и к сегодняшним, здесь объясняют социолог, политолог, историк и психолог. Вот история еще одной жертвы нынешних преследований – рядового сторонника Навального, который был вынужден бежать из России после намеков на возможное уголовное дело.

Нацболы провели в Москве у здания ФСИН акцию против пыток.

На 90-м году жизни умер Игорь Кириллов – диктор программы "Время", ведущий "Голубого огонька" и человек, поздравлявший советских людей с Новым годом.

В Беларуси

В минском аэропорту задержали представительницу телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко. Оба оказались в ИВС на Окрестина по обвинению в административном правонарушении (каком – не известно).

Гродненского журналиста-расследователя Дениса Ивашина обвиняют в госизмене – такой ответ получила из КГБ его жена. Ивашина задержали 12 марта, в тюрьме он перенес сердечный приступ. По статье о госизмене ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому информационному агентству Regnum. Причины блокировки неизвестны.

Вот беседа с участником телеграм-чата "Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя", который был объявлен белорусскими властями “экстремистским формированием”.

Из жизни белорусской эмиграции: рассказ об адвокатах, выброшенных из профессии в Беларуси и пытающихся найти себя в новой жизни за границей, и разговоры с уехавшими белорусскими врачами, организовавшими помощь соотечественникам в Литве.

Вокруг света

В Грузии во втором туре местных выборов в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты от правящей партии. Оппозиция заявила о фальсификациях и отказалась признавать итоги второго тура. Перед голосованием бывший президент Михаил Саакашвили, который держит голодовку в грузинской тюрьме, сказал в видеообращении, что на этих выборах может решиться его судьба: “Умру я или буду жить”.

В Греции задержан гражданин Украины Александр Радкевич: в Литве его приговорили к четырем годам заключения за участие в “советской агрессии” в Вильнюсе в январе 1991 года.

По данным газеты Washington Post, Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной после завершения учений Запад – 2021. Официальных комментариев пока нет.

В Риме завершился саммит “большой двадцатки” (Путин и председатель Си приняли в нем участие по видеосвязи). Саммит одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15% и принял декларацию по климату, которую генсек ООН сразу же назвал “не оправдавшей ожидания”. Из Рима мировые лидеры переместились в Глазго, где начала работу 26-я конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Семь ссылок

История революций. Два фрагмента из монографии Кирилла Соловьева “Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века” (изд-во “НЛО”) – о либеральных кружках и салонах и о протопартийных организациях либералов. Или беседа с чешским режиссером Яном Шиклом о его фильме "Реконструкция оккупации", посвященному августу 1968 года.

Два фрагмента из монографии Кирилла Соловьева “Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала ХХ века” (изд-во “НЛО”) – о либеральных кружках и салонах и о протопартийных организациях либералов. Или беседа с чешским режиссером Яном Шиклом о его фильме "Реконструкция оккупации", посвященному августу 1968 года. Литература. 50 фактов о Томе Сойере – краткая история главного героя Марка Твена, а также его друзей, врагов и их прототипов. Или эссе Николая Старообрядцева об алкогольном солипсизме в романе Керуака “Подземные”.

50 фактов о Томе Сойере – краткая история главного героя Марка Твена, а также его друзей, врагов и их прототипов. Или эссе Николая Старообрядцева об алкогольном солипсизме в романе Керуака “Подземные”. Философы. Отрывок из книги Вольфрама Айленбергера “Время магов. Великое десятилетие философии. 1919–1929” (изд-во Ad Marginem) – о Вальтере Беньямине. Или глава об Эрнсте Махе из книги Карла Зигмунда “Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки” (изд-во Corpus).

Искренне Ваши,

Семь Сорок