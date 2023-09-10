Сергей Лавров заявил, что на саммите G20 не общался с представителями США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в эти выходные вместо президента Владимира Путина лично участвует в саммите G20 в Дели, сообщил, что не контактировал на этом форуме с представителями США.

Общаясь с журналистами в воскресенье, Лавров назвал Соединённые Штаты "агрессивной страной НАТО", когда комментировал намерение Еревана провести совместные с американцами военные учения. Эти учения на армянской территории запланированы на 11–20 сентября.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в недавнем заявлении назвал "стратегической ошибкой" зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны - России. 8 сентября сообщалось о вызове в российский МИД посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна, которому было "сделано жёсткое представление" за "серию недружественных шагов", предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном.

"Действия армянского руководства у нас вызывают сожаление", - отметил российский министр Сергей Лавров 10 сентября. Среди прочего, он сказал, что переговоры по стратегической стабильности с США в нынешних условиях невозможны. Лавров, как следует из его слов, считает успешным нынешний саммит "группы двадцати" в Индии. "Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня", - сказал Лавров на пресс-конференции в Дели.

Ранее министерство иностранных дел Украины раскритиковало итоговую декларацию "двадцатки", подчеркнув, что "тут не чем гордиться".

Представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в фейсбуке обратил внимание на то, что в заявлении G20 нет таких слов как "российская агрессия в отношении Украины", а вместо формулировки "война России против Украины" использована формулировка "война в Украине". "Украина благодарит партнеров, которые старались включить жесткие формулировки в текст. В то же время в части, касающейся агрессии России против Украины, G20 нечем гордиться. Очевидно, присутствие украинской стороны помогло бы участникам больше разобраться в ситуации", отметил Николенко.

"Голос Америки" пишет в этой связи, что украинская сторона пыталась получить приглашение на саммит G20, однако председательствующая в группе Индия в этом отказала с формулировкой, что "это встреча для решения экономических вопросов, а не проблем безопасности".

В одобренной "двадцаткой" декларации саммита в Дели нет осуждения действий России за её вторжение в Украину. При этом участники встречи призвали все страны следовать международным договорам и обязательствам и не прибегать к использованию силы c целью захвата территорий.

Как следует из сообщения France-Presse, в администрации президента США Джо Байдена результатами встречи G20 в целом остались довольны. А "Голос Америки" приводит мнение эксперта американского аналитического портала Issue Insight Джона Кавулича о том, что то, что заявления по поводу войны включены в резолюцию – уже "хороший день для Украины". "Было много спекуляций о том, что Украину вообще не упомянут, потому что Россия (постоянный член G20 - РС) будет против этого. Так что то, что Украина есть в тексте – это уже победа", - говорит эксперт.