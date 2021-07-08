Сергея Фургала включили в дело о создании преступного сообщества

Следственный комитет предъявил обвинения в организации преступного сообщества фигурантам дела о финансовых махинациях в группе компаний "Торэкс", близкой к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Как пишет "Коммерсантъ", в ОПС входили бизнесмены и чиновники, связанные с группой, а руководили сообществом заместитель губернатора Юрий Злочевский и юрист Николай Шухов.

Фургал в число обвиняемых не попал, однако следствие считает, что обвиняемые могли действовать в его интересах.

Преступное сообщество, как утверждается, было создано в конце 2018 года и состояло из трех подразделений.

Первым руководили директор входящего в группу компаний сталеплавильного завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. По версии следствия, они изготавливали фиктивные документы, с помощью которых предприятия группы могли получать "заведомо невозвратные" кредиты.

Второе подразделение отвечало за бухгалтерское сопровождение. Его возглавили главный бухгалтер группы компаний Галина Алейникова и финансовый директор группы Владимир Кармашков.

Третьим "административным" подразделением руководил Юрий Золочевский, который до июля 2020 года был первым зампредседателя правительства Хабаровского края по экономике и инвестициям. Он, как уверены в СКР, "планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями".

Совладелец группы компаний "Торэкс" Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы Фургала. Сам Фургал, говорится в документах СК, "занимал публичные политические должности", поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС лично участвовал лишь эпизодически. В частности, Фургал якобы добился "неограниченного финансирования" коммерческих структур "Торэкса" через хабаровское и московское отделения АО "МСП-банк".

В начале 2020 года участники преступного сообщества "ввели в заблуждение" руководство британской топливной корпорации Global Metcorp Ltd. По версии следствия, обвиняемые пообещали ему партию металлопроката с "Амурстали", изготовили фиктивные железнодорожные накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перевели заводу $8,7 млн.

Представитель ГК "Торэкс" пояснил изданию, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. По его словам, кредитные деньги, о которых говорится в документах СК, не выводили из оборота и не расхищали, а распределяли между входящими в группу предприятиями. СК все эпизоды квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования, а незавершенные финансовые операции следствие назвало попытками мошенничества.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности. Он не признаёт вину и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим: несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".

В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.