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Сериал о перестройке и 1990-х в России завоевал премию Bafta TV

Адам Кёртис

Мини-сериал режиссёра Адама Кёртиса "Россия 1985-1999: Зона травмы" завоевал одну из главных европейских телевизионных премий Bafta TV. Он признан лучшим в номинации фильмов, основанных на реальных фактах. Сериал из семи частей повествует о новейшей истории России: эпохе перестройки, объявленной Михаилом Горбачёвым, и 1990-х годах.

Адам Кёртис - британский режиссёр и тележурналист, работавший на Би-би-си. Его сериал состоит только из документальных кадров, которые показываются без комментариев. Кёртис подробно показывает процесс угасания и распада СССР и последующие годы до прихода к власти президента Владимира Путина.

Издание "Медуза" опубликовало большое интервью с Кёртисом. Режиссёр рассказал, что фильм основан на документальных записях, оставшихся невостребованными в московском офисе Би-би-си.

"Я захотел показать, насколько Россия — непростая страна, и какой сложной была эпоха 1990-х для самих россиян, и что именно из нее и появился Путин", - сказал Кёртис.

Премьера сериала состоялась в октябре 2022 года на Би-би-си.

  • Bafta - награда Британской академии телевидения и Британской киноакадемии. Премия вручается ежегодно в Лондоне. Церемонии награждения за кино и за телевидение не связаны друг с другом, у них разные жюри. В феврале этого года премию Bafta, но в области не телевидения, а кинематографа, получил документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром. Награда была получена в номинации "Лучший документальный фильм".

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