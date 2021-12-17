"Северный поток – 2" начали заполнять газом, но к поставкам он не готов

Компания-оператор "Северного потока – 2" смогла провести техническую сертификацию второй нитки газопровода. Её начнут заполнять газом, пишет "Коммерсантъ". Для начала поставок этого недостаточно. Оператор Nord Stream 2AG должен пройти сертификацию как независимый оператор. Процедура может завершиться во второй половине 2022 года.

Россия и участвующие в проекте западные партнёры называют газопровод коммерческим предприятием. При этом в последние годы он оказался в центре политических споров. Достроен он был позже, чем планировалось, из-за угрозы санкций США.

Кроме того, газопровод должен соответствовать европейским энергетическим нормам. Они, в частности, предусматривают, что у владельца газопровода не должно быть монополии и что сам газопровод и перекачиваемое по нему топливо должно принадлежать разным компаниям.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что на данный момент газопровод не может быть сертифицирован. Официально новое правительство Германии не заявляло о смене курса по вопросу о "Северном потоке – 2" и отказе от него.

Газопровод "Северный поток – 2" – совместный проект российского "Газпрома" и ряда европейских, прежде всего германских, компаний был окончательно достроен в сентябре. После сертификации германскими властями проект должна окончательного одобрить Еврокомиссия.

США и ряд стран ЕС выступают против реализации этого проекта, называя его инструментом давления США на Украину и Евросоюз. Ранее Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.

Соединённые Штаты ввели ряд санкций в связи с проектом, которые, однако, не затронули сам газопровод и его владельцев.

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