Шойгу прибыл в Северную Корею с целью "укрепления военных связей" 

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Северную Корею с целью "укрепления военных связей" между двумя странами, говорится в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в аэропорту Пхеньяна Шойгу встречали генерал армии КНДР Кан Сун Нам и рота почётного караула.

По сообщению российского министерства, делегация во главе Шойгу примет участие в мероприятиях, "посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов" (речь идёт о войне между Южной и Северной Кореей).