Шойгу сообщил Путину о взятии Марьинки в Донецкой области

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о полном переходе города Марьинка в Донецкой области под контроль российских войск.

По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Путин в ответ заметил, что российские войска "получают возможность выходить на более широкий оперативный простор".

Представитель ВСУ Александр Штупун в эфире телемарафона назвал сообщение Шойгу о полном захвате Марьинки некорректным.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рождественском поздравлении сообщил, что украинские военные сбили пять российских самолётов. Генштаб ВСУ в своей сводке на 25 декабря отмечал, что российские войска пытаются наступать по всей линии фронта.

В условиях боевых действий оперативно подтвердить информацию воюющих сторон невозможно.

Марьинка находится примерно в 10 километрах к юго-западу от Донецка. На 2022 год там проживали более девяти тысяч человек. В 2014 году город оказался в зоне боевых действий между украинской армией и сепаратистами самопровозглашённой "ДНР".

С марта 2022 года в районе Марьинки идут жестокие бои между российской армией и вооружёнными силами Украины. Город почти полностью разрушен.

Новость дополняется