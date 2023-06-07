Швейцария решила, что реэкспорт оружия не противоречит нейтралитету

Верхняя палата парламента Швейцарии решила, что реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны не противоречит позиции нейтралитета страны и может быть разрешён при определённых условиях.

Сейчас страны, купившие швейцарское оружие, подписывают обязательство о запрете перепродажи. Совет кантонов постановил, что теперь государства, разделяющие швейцарские ценности, могут перепродавать оружие через пять лет без согласия Швейцарии.

Реэкспорт будет разрешён и тем воюющим странам, которые с точки зрения международного права используют оружие для самообороны.

Теперь проголосовать по поправке должен Национальный совет (нижняя палата парламента). 1 июня Национальный совет аналогичную инициативу отклонил.

Ранее с просьбой передать швейцарское оружие Украине к Швейцарии обращались несколько европейских стран, но получили отказ. В частности, в июне прошлого года Швейцария запретила Дании и Германии поставлять Киеву боеприпасы к зенитным установкам и бронемашины, объяснив свою позицию нарушением нейтралитета.

Швейцария присоединилась к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за её агрессии в отношении Украины. Москва в ответ заявила, что Швейцария утратила статус нейтральной страны.

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