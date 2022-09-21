Журналист Радио Свобода Груздилович освободился из колонии в Могилёве

Корреспондент Белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович, приговорённый к полутора годам колонии, вышел на свободу по амнистии. Журналист пробыл за решёткой девять месяцев.

После освобождения из колонии в Могилёве Груздилович вместе с супругой уехал в Литву.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай приветствовал освобождение журналиста, который работает в медиакорпорации с 1990-х годов.

"У Олега украли время, пока он был несправедливо заключён в тюрьму, которое он и его семья никогда не вернут, и я очень рад, что теперь он воссоединится со своей женой и другими близкими", - сказал Флай.

Глава медиакорпорации поблагодарил представителей международного и правозащитного сообщества за их постоянную поддержку в деле Груздиловича. Но, по словам Флая, работа не закончена, так как в заключении находятся ещё двое белорусских журналистов Радио Свобода. "Игоря Лосика и Андрея Кузнечика также нужно немедленно освободить", - подчеркнул Флай.

Дело Груздиловича связано с массовыми уличными выступлениями против официальных итогов президентских выборов 2020 года, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко. Запад не признаёт его легитимным лидером.

По версии следствия, Груздилович принимал участие в несанкционированной акции в тот момент, когда его лишили аккредитации. Журналист своей вины не признал. Он говорил, что на акции работал как внештатный сотрудник газеты "Народная воля".

С конца декабря 2021 года Груздилович находился в СИЗО Минска.

Игорь Лосик осуждён на 15 лет колонии по делу об организации массовых беспорядков во время подготовки выборов белорусского президента. По этому же делу на 18 лет тюрьмы муж представительницы оппозиции Светланы Тихановской Сергей.

Андрея Кузнечика суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в создании экстремистского формирования. Суд дважды арестовывал его по статье о мелком хулиганстве, на свободу он так и не вышел. Уже в заключении против него было возбуждено дело об экстремизме, о предъявленном ему обвинении стало известно только в конце мая.

По оценкам правозащитников, в списке белорусских политзаключённых находятся 1337 человек, в том числе 28 сотрудников СМИ.

Больше новостей Радио Свобода: