Сквозь игольное ушко. Иммигрантам все труднее легализоваться в США

В последний день своей сессии Верховный cуд США отменил указ президента Дональда Трампа, ограничивающий право на гражданство по рождению. Однако другие решения по делам об иммиграции приняты в пользу правительства. Тем временем федеральные власти ужесточают требования к легальным иммигрантам.

Двери закрываются

На прошлой неделе администрация Дональда Трампа одержала двойную победу в Верховном cуде США. Высшая судебная инстанция страны огласила свои постановления по двум делам, касающимся иммиграции.

Первое из них отменяет решения нижестоящих судов, запретивших Пограничной службе США практику так называемого "дозирования" – избирательного приема прошений об убежище. Она заключается в том, что просителей убежища просто не пускают в страну. Лицо, находящееся на территории Мексики, не считается прибывшим в США. Прошение у него можно не принимать. Эта практика была введена Бараком Обамой, столкнувшимся с небывалым наплывом стремящихся попасть в США через южную границу, отменена Джо Байденом и возобновлена во второй президентский срок Трампа. В настоящее время прием заявлений на границе фактически сведен к нулю.

Представителям истца не удалось убедить суд в том, что иммиграционное законодательство обязывает сотрудников Пограничной службы принимать заявления от всех лиц, ищущих убежища, в пунктах въезда в страну. Судья Сэмюэл Алито поинтересовался у них: "Считается ли человек, подошедший к парадной двери дома и постучавший в нее, уже прибывшим в этот дом?". Верховный суд подтвердил законность "дозирования" большинством в шесть голосов против трех.

После того, как судья Алито закончил оглашать написанное им решение консервативного большинства, слово взяла судья Соня Сотомайор, автор особого мнения либерального меньшинства. Она описала тяжелый путь, который приходится преодолевать многим просителям убежища, и напомнила о том, как в 1939 году США отказали во въезде в свой порт судну с еврейскими беженцами из Германии, и оно было вынуждено вернуться в Европу. Более 250 из 900 пассажиров этого судна впоследствии погибли в лагерях смерти. Принятое Верховным судом решение, сказала Сотомайор, "к сожалению и трагически гасит свет факела статуи Свободы".

Второе дело касается "статуса временной защиты" (temporary protected status – TPS) для беженцев из Сирии и Гаити. Этот статус, введенный Конгрессом в 1990 году, предоставляется правительством США из гуманитарных соображений гражданам стран, где происходят вооруженные конфликты, стихийные бедствия или есть иные чрезвычайные обстоятельства. Если эти обстоятельства не исчезают, продлевается и статус. В настоящее время в США проживает более миллиона лиц, защищенных от депортации TPS. Однако в прошлом году администрация Трампа начала отменять эту защиту в отношении граждан тех стран, которые она признает безопасными. В настоящее время признаны безопасными Венесуэла, Афганистан, Камерун, Непал, Гондурас, Сальвадор, Мьянма, Украина и Ливан. В отношении ряда других стран, в том числе Сирии и Гаити, решения администрации остановлены федеральными судами.

Эти решения и отменил Верховный суд. Представители истцов утверждали, что министерство внутренней безопасности нарушило предусмотренную законом процедуру межведомственного согласования (оно свелось к одному электронному письму из трех предложений). Кроме того, они пытались убедить суд, что в случае Гаити имел место расистский мотив. Судья Елена Каган, написавшая особое мнение меньшинства, цитирует в нем публичные заявления президента о том, что гаитяне якобы похищают и поедают домашних кошек и собак, что Гаити – "помойка, грязная, нечистоплотная и отвратительная", что гаитяне "отравляют кровь" Америки. Но большинство судей пришло к выводу, что "ни одно из процитированных высказываний президента... не носило явно расового характера; по сути, все они отражали политическую позицию, которая могла опираться на обоснования, не связанные с расовым фактором".

Ни одно из процитированных высказываний президента не носило явно расового характера

В итоге суд таким же числом голосов, 6 против 3, не нашел оснований для удовлетворения иска. Ожидается, что уже в ближайшее время американские дома престарелых, особенно во Флориде, Массачусетсе и Нью-Йорке, столкнутся с нехваткой младшего медперсонала: санитарами и сиделками там работают именно гаитяне.

Архитектор иммиграционной политики администрации, советник президента Стивен Миллер встретил известие о решениях суда нескрываемым ликованием. Он вышел к журналистам на лужайку Белого Дома и заявил, что отныне "двери Америки наглухо закрыты для просителей убежища". Он добавил, что правительство США заключило соглашения с другими странами, так что, "если вы хотите получить убежище, мы найдем страну, готовую принять вас". Что касается гаитян, то они, "разумеется, должны жить на Гаити... Тот факт, что на Гаити могут быть районы с высоким уровнем преступности... ну так что из того? В Чикаго тоже есть районы с таким же высоким уровнем преступности, не так ли? Наличие районов с высоким уровнем преступности никогда не служило основанием для предоставления убежища".

О каких странах, где можно получить убежище, говорил Миллер? Это государства Латинской Америки и Карибского бассейна (Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Доминика, Сент-Китс и Невис), а также Африки (ЦАР, Южный Судан, Руанда, Уганда, Гана и Эсватини). Граждане многих из этих стран сами ищут убежища за границей.

Миллер также заявил, что, по его мнению, Верховный суд должен принять единогласное решение и по другому острому вопросу – о праве на гражданство США по рождению. "У этой страны нет будущего, если мы не положим конец практике предоставления гражданства по рождению", – сказал он. Ранее Миллер не раз утверждал (и этот аргумент использовали юристы правительства в Верховном суде), что 14-я поправка, гарантирующая гражданство по рождению, превратно истолкована.

Президент Трамп много раз говорил о том же. В первый же день своего второго срока, 20 января 2025 года, он подписал указ "О защите смысла и ценности гражданства США", в соответствии с которым ребенок, родившийся в США после 19 февраля 2025 года, получит американское гражданство только в том случае, если хотя бы один из его родителей гражданин или постоянный резидент США. Этот указ был немедленно оспорен в судах, которые заблокировали его исполнение. Правительство обратилось в Верховный суд. 27 июня суд признал эту обеспечительную меру превышающей полномочия низших судебных инстанций.

Дело получило название "Трамп против Барбары". Фамилия истицы не разглашается, поскольку она опасается за безопасность своей семьи. Известно, что она гражданка Гондураса и живет в США. Прошение об убежище, поданное ею и ее мужем, находится на рассмотрении. У нее трое детей, родившихся в Гондурасе, а сейчас она беременна четвертым. Она утверждает, что на родине ее семью преследует банда "Мара 18" – одна из крупнейших и самых жестоких транснациональных преступных организаций в Западном полушарии. "Я опасаюсь за будущее своего ребенка в свете этого исполнительного указа, – пишет Барбара в исковом заявлении. – Мой ребенок имеет право на гражданство и будущее в Соединенных Штатах. Я хочу, чтобы у него были возможности для построения собственной жизни – например, доступ к образованию и право на легальную работу. Я также хочу, чтобы мой ребенок был в безопасности".

Я опасаюсь за будущее своего ребенка в свете этого исполнительного указа

Прения сторон состоялись 1 апреля. Наблюдатели сделали осторожный вывод, что судьи, похоже, склоняются в пользу истцов. 21 мая президент сделал последнюю попытку повлиять на их решение. Общаясь в Овальном кабинете с журналистами, он сказал:

– Это стало бы позором, если бы Верховный суд США допустил подобное. Попомните мои слова: от 20 до 25 процентов людей, прибывающих в нашу страну, станут гражданами на основании права рождения. Они получат гражданство именно так. И это обернется для нас такими цифрами, которые... я даже не думаю, что с этим вообще можно будет справиться. И все зависит от решения всего нескольких человек. Надеюсь, они поступят правильно. Предоставление гражданства по праву рождения – это позор. Посмотрите на тех, кто подает этот иск. Изучите этих людей. Уверяю вас: это не те люди, которые любят нашу страну, – сказал Дональд Трамп.

О каких цифрах идет речь? По теории Стивена Миллера, "люди, которым здесь не место" несут ответственность за государственный долг США, потому что получают социальные пособия за счет налогоплательщиков: "Мы выяснили, что демократы выстроили систему так, чтобы направлять сотни миллиардов – и в конечном счете триллионы – долларов мигрантам". Однако сотрудники вашингтонского Института Катона утверждают, что иммигранты – как легальные, так и нелегальные – платят налогов больше, чем получают в виде социальных пособий (нелегалам пособия вообще не полагаются, а налоги они платят, как и взносы в фонд социального обеспечания по старости). Эксперты подсчитали, что в период с 1994 по 2023 год иммигранты, наоборот, способствовали сокращению бюджетного дефицита на 14,5 триллиона долларов.

Суд огласил решение в свой последний перед летним отпуском рабочий день. Он признал незаконным указ президента, ограничивающий право на гражданство по рождению. Большинством в пять голосов против четырех судьи постановили, что президент своим указом нарушил Четырнадцатую поправку к Конституции, гарантирующую гражданство всем, кто родился на территории США, за исключением детей дипломатов.

Кто изобрел лампочку

Для президента это досадное поражение, но его иммиграционную политику оно не изменит. На фоне борьбы с нелегальной иммиграцией значительно усложнилась и легальная. Администрации Дональда Трампа не потребовалось для этого менять законы. Ужесточение процедур происходит в рамках действующего законодательства.

Одно из самых существенных изменений касается процедуры изменения иммиграционного статуса. Прежде иностранец, легально въехавший в страну по визе любого типа, мог подать заявление на статус постоянного резидента, то есть на грин-карту, оставаясь в США. Теперь почти во всех случаях ему придется выехать и подавать заявление в американское консульство в стране своего гражданства.

Это правило вступило в силу 21 мая 2026 года, когда была опубликована директива Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Документ переводит процедуру изменения статуса из категории автоматических прав в категорию "исключительных мер правовой защиты". Консульская процедура теперь считается стандартной и приоритетной, а подача прошения внутри страны – исключением из правила, актом административного усмотрения иммиграционных властей. Директива не противоречит Закону об иммиграции и гражданстве, который предусматривает возможность подачи заявления внутри страны, ведь и в законе имеется слово "усмотрение".

"Мы возвращаемся к первоначальному замыслу закона, призванного обеспечить надлежащее прохождение иностранцами процедур в рамках нашей иммиграционной системы, – заявил по этому поводу официальный представитель USCIS Зак Калер. – Подача заявлений из страны гражданства снижает необходимость в поиске и депортации тех, кто после отказа в предоставлении права на проживание решает уйти в тень и остаться в США нелегально".

Мы возвращаемся к первоначальному замыслу закона

USCIS, кроме того, предлагает повысить пошлину за подачу заявления. Сейчас проситель грин-карты платит 1440 долларов. Если предложение ведомства вступит в силу, ему потребуется 2980 долларов. Скидка для детей младше 14 лет отменяется. Увеличиваются и пошлины для заявителей других категорий.

Далее. Если прежде при наличии "сильного кейса" USCIS обходилась без личного собеседования с просителем, то теперь собеседование стало обязательным почти для всех. Причем сотрудники службы, в соответствии с ведомственными инструкциями, проводят его в жесткой манере и нацелены на выявление обмана – например, фиктивного брака с гражданином США. Сотрудники опрашивают супругов отдельно, стараясь найти несоответствия в их ответах, касающихся обстоятельств их знакомства, повседневного распорядка, финансов, совместного отдыха и т.д.

Сотрудники USCIS могут просматривать публично доступный контент социальных сетей, дабы установить подлинность супружеских отношений, а также выяснить, не представляет ли заявитель угрозу национальной безопасности и чист ли он перед уголовным законом своей страны. Они также проверяют достоверность сведений о финансовом положении спонсора просителя и подлинность всех представленных документов. USCIS может проводить проверки и по месту жительства и работы доверителя, чтобы выяснить, что о вас думают соседи и коллеги.

Усложнилась и процедура натурализации – предоставления гражданства постоянному резиденту после пяти лет проживания в стране. В этом случае собеседование обязательно. Оно состоит из двух частей: языкового теста и теста по гражданским основам. Теста по английскому бояться не стоит – от просителя не требуется свободное владение языком. А вот тест на знание гражданских основ теперь сложнее, чем прежде.

Директор USCIS Джозеф Эдлоу, представляя в сентябре прошлого года новый опросник, сказал, что прежний был слишком легким. "Нам нужно немного усложнить задачу, – заявил он. – Мы должны убедиться, что люди действительно понимают, что значит быть гражданином США и что означает получение этого статуса".

Правозащитные организации призвали Службу гражданства и иммиграции остановить внедрение нового экзамена. В письме на имя Эдлоу они утверждали, что изменения "создают неравенство в процессе тестирования и затрудняют успешную сдачу экзамена для определенных групп населения, что подрывает принцип справедливости процедуры натурализации". Речь, в частности, шла о людях с низким уровнем грамотности и пожилых заявителях. Но Эдлоу возразил: "Я не хочу, чтобы этот тест был настолько сложным, что его невозможно сдать, но я хочу, чтобы вопросы заставляли задуматься. Вопросы вроде "назовите два федеральных праздника", "назовите одну из ветвей власти" или "назовите имя вашего губернатора" – этого просто недостаточно. Нужно знать больше".

Что же представляет собой новый тест?

Прежде всего – это экзамен устный, и проходит он на английском языке. Исключения предусмотрены для лиц старше 50 лет, если 20 из них они являются постоянными резидентами США. Если заявитель старше 55, ему достаточно 15 лет постоянного жительства. В этих двух случаях и тест по языку сдавать не нужно. Всем прочим сотрудник USCIS будет задавать вопросы вразбивку, перефразировать их, чтобы убедиться, что вы понимаете английскую речь, а не просто вызубрили ответы.

В старом тесте (образца 2008 года) было сто вопросов, из которых сотрудник ведомства задавал 10 по своему выбору. Если проситель правильно ответил на шесть, он прошел тест. Если сделал пять ошибок, провалил его. В новом тесте 128 вопросов, из которых интервьюер задаст 20. Проходной балл – 12 правильных ответов.

Конечно, ответы можно выучить наизусть, но в этом квизе есть подвох: некоторые вопросы имеют несколько вариантов правильных ответов, а среди правильных затесались и неправильные. В ответе на вопрос "Назовите одного лидера движения за права женщин в 1800-х годах" легко ошибиться, если не принять во внимание временнýю рамку – большинство перечисленных имен принадлежит активисткам более позднего времени. Перечень ответов на вопрос "Назовите один пример американской инновации" содержит и самолет, и автомобиль, и электрическую лампочку – ни то, ни другое, ни третье не было американским изобретением (впрочем, лампа – вопрос спорный, поэтому лучше ее не называть).

Ответы можно выучить наизусть, но в этом квизе есть подвох

Для образованного человека вопросы трудности не представляют, если только он не будет умничать при ответах на такие вопросы, как "Зачем Соединенные Штаты начали Корейскую войну?" (правильный ответ – чтобы остановить распространение коммунизма; ровно так же следует отвечать на вопрос о причинах Вьетнамской войны) и "Зачем Соединенные Штаты начали войну в Персидском заливе?" (чтобы изгнать иракские войска из Кувейта).

Эдлоу хотел бы пойти еще дальше – включить в тест сочинение на такие темы как "Что значит быть американцем?", "Кто ваш любимый отец-основатель?" или, по его словам, "что-то, что действительно продемонстрирует приверженность Конституции". Стоит отметить, что две трети американских граждан не прошли тест даже в старой редакции.

Плату за подачу заявления о натурализации предполагается поднять с 760 до 1330 долларов (при заполнении формы онлайн чуть меньше, как и в случае с заявлением на грин-карту). Скидки для заявителей с низким доходом отменяются.

"Откопать Мэрилин Монро"

О своем присутствии в соцсетях не мешает помнить во всех случаях обращения к USCIS. С 2019 года большинство заявителей на визу обязаны указывать свои никнеймы на популярных платформах. С февраля этого года сотрудники ведомства могут проверять аккаунты не только заявителя, но и членов его семьи и даже френдов, с которыми вы никогда не встречались лично. Информация, собранная в ходе этих проверок, остается в деле независимо от его итога. Эти данные могут использоваться в правоприменении – например, стать основанием для депортации или отягчающим обстоятельством в суде спустя много лет.

Мониторинг соцсетей, пишут аналитики Центра Бреннана, в том числе с применением алгоритмов, отличается низкой эффективностью вследствие незнания культурных реалий и неумения отличить юмор от серьезного текста. В 2012 году гражданина Ирландии не пустили в США из-за двух твитов: в одном было сказано, что он собирается "разрушить Америку" (на британском молодежном сленге – устроить бурную вечеринку) и "откопать Мэрилин Монро" (фраза из культового американского анимационного ситкома "Семейный парень", высмеивающего американские устои). Это редкий случай, когда причина отказа во въезде стала известна. Как правило, процедура совершенно непрозрачна.

О том, какие формы политического и религиозного самовыражения в соцсетях следует рассматривать как негативный фактор, говорится в официальных релизах ведомства. Это, во-первых, "антисемитская активность", во-вторых – "антиамериканизм". Аналогичные инструкции дал консульствам Госдепартамент. Но все подводные камни учесть сложно. Как утверждают иммиграционные адвокаты, эта область – серая зона законодательства, в которой многое зависит от усмотрения конкретного чиновника. И все же они не рекомендуют удалять аккаунты: сотрудники USCIS "могут расценить удаление как попытку скрыть что-то серьезное". Но провести "аудит" своей активности в соцсетях следует.

Стоит помнить и о том, что закон требует от каждого иностранца старше 14 лет, находящегося в США более 30 дней, зарегистрироваться и сдать отпечатки пальцев в офисе USCIS. Это не новое положение, но прежде власти смотрели на него сквозь пальцы. После 20 января прошлого года, когда президент США подписал указ "Защита американского народа от вторжения", регистрация стала строго обязательной. Неисполнение этого требования грозит штрафом, запретом на въезд в будущем и даже тюремным заключением. Кроме того, иммигранты-мужчины в возрасте от 18 до 25 лет вне зависимости от текущего статуса обязаны встать на учет в системе выборочной воинской службы.

Наконец, администрация Трампа начала практику денатурализации. Процедура лишения гражданства натурализованных граждан предусмотрена федеральным законодательством. Основанием служит искажение или сокрытие данных, препятствующих получению гражданства. Решение о лишении гражданства принимает федеральный окружной суд. Не далее как в июне этого года Минюст США сообщил о денатурализации 17 лиц, замешанных в растлении несовершеннолетних, мошенничестве и сбыте наркотиков. А в апреле стало известно о том, что Нада Радован Томанич из Боснии и Герцеговины лишена гражданства США и приговорена к 30 месяцам лишения свободы за сокрытие сведений о своем участии в военных преступлениях и пытках. Вероятнее всего, гражданства будет лишена и уроженка России Номма Зарубина, признавшая себя виновной в обмане иммиграционных властей и приговоренная за это и за ложь ФБР, касавшуюся ее сотрудничества с ФСБ, к 14 месяцам лишения свободы.

В декабре прошлого года New York Times сообщила, что региональные отделения USCIS получили предписание активнее возбуждать дела о лишении гражданства с тем, чтобы ежемесячная цифра по стране составила 100-200 дел. С 2017 года по декабрь 2025-го, пишет газета, ссылаясь на данные министерства юстиции, было инициировано лишь чуть более 120 подобных дел. А всего в США 26 миллионов натурализованных граждан.