В Москве по делу о вымогательстве задержан медиаменеджер Александр Гусов. Следствие попросило арестовать его на два месяца у Тверского суда Москвы, передаёт ТАСС. На суде было заявлено, что Гусов — создатель анонимного телеграм-канала ВЧК-ОГПУ с 550 тысячами подписчиков.

Гусов, которого СМИ ранее называли владельцем интернет-газеты "Новый век", обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. В чём именно его подозревают — официально не сообщается. По вменённой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С лета в России были арестованы как минимум 13 сотрудников редакций анонимных телеграм-каналов, писавших о политике. В большинстве случаев обвинения были связаны с попытками вымогательства у топ-менеджеров госкорпорации "Ростех". Издание "Проект" писало, что речь может идти о переделе рынка анонимных каналов.

Во время суда над Гусовым сообщение о его задержании появилось в ВЧК-ОГПУ. В публикации арест связали с главой "Ростеха", сослуживцем президента России Владимира Путина по КГБ Сергеем Чемезовым. Свою возможную связь с медиаменеджером канал не комментировал.