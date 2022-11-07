Тверской суд Москвы арестовал журналиста Тамерлана Бигаева по обвинению в вымогательстве у генерального директора госкорпорации "Ростех", сослуживца Владимира Путина по Дрездену Сергея Чемезова.

Об аресте Бигаева сообщают ТАСС и издание "База". Журналист был задержан ещё 4 ноября и арестован до конца декабря на следующий день, но известно об этом стало только сегодня. Ему грозит 8 лет колонии строгого режима.

Бигаев работал в отделе светской хроники в таблоиде Life. Он администрировал телеграм-канал о светской жизни "Тушите свет". По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова денег за удаление информации о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.

По этому делу уже были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Кирилл Романовский, их следствие считает создателями канала.

Как арестовывают сотрудников телеграм-каналов

С лета в России продолжаются аресты владельцев и сотрудников телеграм-каналов. Речь может идти о перераспределении рынка анонимных медиа, практически полностью контролирующегося Кремлём и его субподрядчиками.