Тверской суд Москвы арестовал журналиста Тамерлана Бигаева по обвинению в вымогательстве у генерального директора госкорпорации "Ростех", сослуживца Владимира Путина по Дрездену Сергея Чемезова.
Об аресте Бигаева сообщают ТАСС и издание "База". Журналист был задержан ещё 4 ноября и арестован до конца декабря на следующий день, но известно об этом стало только сегодня. Ему грозит 8 лет колонии строгого режима.
Бигаев работал в отделе светской хроники в таблоиде Life. Он администрировал телеграм-канал о светской жизни "Тушите свет". По версии следствия, сотрудники канала требовали от Чемезова денег за удаление информации о том, что он посетил день рождения миллиардера Андрея Бокарева.
По этому делу уже были арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Кирилл Романовский, их следствие считает создателями канала.
Как арестовывают сотрудников телеграм-каналов
С лета в России продолжаются аресты владельцев и сотрудников телеграм-каналов. Речь может идти о перераспределении рынка анонимных медиа, практически полностью контролирующегося Кремлём и его субподрядчиками.
- В августе Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Баязитову, пиар-технологов Ольгу Архарову и Инну Чурилову за вымогательство у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова. Изначально сообщалось, что их арест связан с вымогательством у Чемезова.
- Басманный суд Москвы в том же месяце арестовал по обвинению в мошенничестве троих сотрудников медиагруппы "Патриот" Евгения Пригожина. Они, как утверждается, администрировали телеграм-канал, критиковавший власть и раскрывавший данные чиновников и сотрудников силовых ведомств.
- Через неделю журналист "Московского Комсомольца" Лев Сперанский был допрошен о причастности к телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и вымогательстве у Алишера Усманова и Кенеса Ракишева.
- В октябре были задержаны администраторы нескольких политических телеграм-каналов.
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