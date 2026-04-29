Последний день Туапсе. Соцсети – о "Чернобыле районного масштаба"

В ночь на вторник украинские военные в третий раз за апрель нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Не успели местные жители хотя бы немного оправиться от прошлых ударов, в результате которых экологическая ситуация в городе стала катастрофической, как их снова накрыл плотный черный дым, а горящая нефть из разрушенных дронами резервуаров просто потекла по улицам – вслед за "нефтяными дождями", пролившимися на туапсинцев после прошлой атаки.

По своим масштабам и экономическим последствиям для России атаки на Туапсе, возможно, уступают другой недавней серии ударов Украины – по нефтеналивным терминалам в портах Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Впрочем, эти нефтехранилища расположены сравнительно далеко от населенных пунктов, а Туапсинский НПЗ – прямо посреди города, который, во всему прочего, является одним из самых известных курортов Краснодарского края.

Вечером во вторник происходящее в Туапсе прокомментировал Владимир Путин, ухитрившийся одновременно заявить, что "серьезных угроз" ситуация не представляет, но при этом "грозит экологической катастрофой". Утром в среду глава МЧС России отчитался об "остановке истечения горящей нефти" из поврежденных емкостей.

Весь месяц соцсети обсуждают ситуацию в Туапсе из-за украинских ударов и, похоже, эти удары нравятся даже не всем сторонникам Украины.

Одним из первых тревогу из-за возможных последствий ударов по Туапсе забил всегда поддерживавший Украину химик Вил Мирзаянов, один из создателей "Новичка", который сейчас живет в США и ранее неоднократно высказывавшийся в поддержку украинских усилий по отражению российской военной агрессии.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Vil Mirzayanov

Немедленно надо остановить эту преступную войну. Ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик, утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хромато-масс-спектрометрах не трудная задача и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.

Татьяна Рыбакова

Про Туапсе. Мой совет жителям города и жителям населенных пунктов, куда дотянулся дым от пожара и дошло нефтяное пятно. Это не просто невозможность купаться или неприятный запах. Это ОЧЕНЬ опасно. Прежде всего - тем, что бьёт по иммунной системе. Я это знаю не понаслышке: я выросла в Баку, где нефтяная пленка и комки мазута в море - это обыденность. Я попала под выброс Капотненского НПЗ в момент смога 2010 года в Москве. Результат - сдохшая щитовидка (хотя тут, боюсь, и шлейф Чернобыля постарался) и страшнейшая аллергия - вернее, атопический дерматит, - с 2010 года. Вы видели фильм "Анжелика и король"? Помните эпизод, где служанке, пыталась отправить Анжелику платьем, а когда та стала хлестать этим платьем отравительницу, та покрылась волдырями? Вот с такими волдырями, отеком Квинке и прочими прелестями я жила 8 лет после 2010 года. И до сих пор временами испытываю подобные прелести при наличии триггеров. Ну и бронхиальная астма бонусом. Так вот - это и ваше будущее, тех, кто попал под этот дым и дышит этими испарениями от моря. Сами не можете уехать - увезите детей и стариков. Ну и готовьтесь - проверяйте щитовидку и закупайтесь антигистаминными, дексаметазоном в ампулах и ингаляторами. Чиновникам, врущим о незначительности последствий - мои самые искренние пожелания самим все это испытать.

Наталья Новоселова

Украинцы, демонтируйте государство, режим путина, это ваше право. В этом вас поддержит оппозиция. Но не уничтожайте природную среду. Этими действиями Украина восстановила против себя всех россиян, в том числе многих из оппозиции! Хоть кто-то из оппозиции поддержал катастрофу в Туапсе?? Заявил, что "Украина имеет право"? Обычно по острым нашумевшим событиям все высказывают мнение, делают заявления- Форум свободной России, и т.д. Сейчас все молчат. А я открыто вам заявляю, я не поддерживаю такие действия Украинского Командования! Я буду с ними бороться.

Атака на Туапсе вызвала самую масштабную экологическую катастрофу Юга России в истории. Другие атаки Украины на НПЗ и нефтехранилища с многодневными пожарами давали подобные результаты - только об этом так не кричали! Атаки украинских дронов превращает в зону сплошного экологического бедствия огромные территории страны.

Экоцид, масштабное разрушение среды - часть ГЕНОЦИДА, сам экоцид не разрешен международным правом даже для оборонительной войны. Украина должна изменить военную стратегию и перестать устраивать масштабные экологические катастрофы! Оценку этим действиям Украины - должны дать ООН и ЕС, европейские лидеры.

За возражениями против такой риторики далеко ходить не надо.

Konstantin Osin

Новояз потихоньку перенимают, к сожалению, и некоторые выходцы из россии, выступающие против войны.

Попробую преподать урок нормального русского языка.

Неправильно читать: "экологическая катастрофа в туапсе".

Правильно читать: "удар возмездия, который лишает фашистское государство значительного источника средств".

Алексей Копытько

Туапсе становится вторым после Белгорода городом в России, реальность которого определятся в категориях неотвратимость и безысходность.

Отличие от Белгорода – в гораздо более демонстративном и комплексном игнорировании проблем Туапсе российской властью и, как следствие, дорогими россиянами. Москвичи откровенно пытаются спасти свою шкуру, больше их ничего не интересует. …

… Утром россияне ударили дронами по Чугуеву (Харьковская область, 50 км от границы с РФ, 45-47 км от ближайшей ЛБС), убили двух мужчин - 70-ти и 74-х лет. Это те, с кем воюет Кремль.

В этом месте можно поговорить об эмпатии.

Вот мне, например, природу очень жалко. Особенно – украинскую, особенно – в Харьковской области. И людей. Украинских. Остальным эмпатизирую прямо пропорционально их реальному содействию Украине и/или результатам борьбы с путинским режимом.

Жителям Туапсе (равно как и жителям всех других городов РФ) рекомендую пересмотреть видео 2022 года (иногда – 2014), установить лиц, громче всех восхвалявших "СВО" и радовавшихся гибели украинцев, после чего высказать им претензии за несовершенство мира. Это будет справедливо.

Если вы обнаружите на этих видео себя – тем более справедливо. Осмыслить и признать ошибку лучше рано, чем поздно. Выход – там, где и вход.

Алексей Черемушкин

Чернобыль районного масштаба

Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад. Но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной никто не знает.

Власть продолжает делать вид, что под контролем. Ну нефтяной дождь, ну в море пятно в 10 тысяч кв. метров. Это же не повод отменять курортный сезон.

Россияне люди неприхотливые. Клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну получили ответку. Но как быть с остальными?

Война ведь не разбирает, кто там за кого.

Чернобыль - это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей. Вместе с деменцией и явно наступившим альцгеймером.

В понедельник, 27 апреля, заочную отповедь переживающим за экологию Краснодарского края дал глава Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью Би-би-си. "Если нефтеперерабатывающие заводы – это инструмент конвертации ресурсов в деньги, которые потом идут на войну, – это законная военная цель. Подлежит уничтожению, безапелляционно", – заявил Бровди. С ним согласны и многие комментаторы.

Tatiana Anikina

Значит так.

Если я у кого-то из моих френдов, или у их френдов увижу стенания по поводу ситуации в Туапсе, в бан отправятся они все. То же касается перепостов ими высказываний "уважаемых лиц" и "значимых персон" с гореванием по "загубленной природе" и "испорченном летнем отдыхе ни в чем неповинных детей".

Это кудахтанье нужно затыкать кадрами превращенных в руины украинских городов

Все это кудахтанье можно и нужно затыкать кадрами превращенных в руины украинских городов и последствий разрушения Каховской ГЭС. Про портреты украинских деток в траурных рамках я уже и не говорю...

Кирилл Данильченко

Когда все эти коллективные русские Бони массово заплакали и начали снимать видео, что Владим Владимыч многого не знал, а вашим именем пугают блогересс?

Когда ВИЧ-наркоман Красовский перестал желать крови украинских детей и начал каяться, что это он об**бался по угару и пропаганде?

Когда видосик — плач Z-военкора про СВО по плану — становится вирусным и замечен всеми?

Когда Мардан в эфире срывается на истерику, что инфраструктуру жгут дотла, а граница превратилась в "санитарную зону"?

Когда Сладков и Котенок причитают про стада беспилотников, выкашивающих всё живое, а Соловьев с почерневшим лицом ищет предателей в Генштабе?

Когда Подоляка дрожащим голосом признает потерю инициативы, а всякие Романовы скулят, что командование отправляет на убой без связи и РЭБа?

А тогда, когда 4 месяца подряд падает ВВП, и Набиуллина разводит руками, что РФ переживает крупнейший кризис рабочих рук, но не объясняет, куда они делись.

Когда, чтобы попасть в туалет в Москве, понадобился QR-код, а чтобы иметь VPN — с одной стороны донышко от любимой русской бутылки и штрафы, а с другой горлышко — тендеры на закупки VPN для больниц.

Когда полезло, что админы Z-каналов *бут жен владельцев Z-каналов, пока замкомандующего ВКС Кравченко и командир Авраменко (судя по фамилиям, "настоящие русские люди") отправляют их в штурма. И единственный свал — это СОЧ, записав слезливые видео про честь простого куколда.

А Кашеварова предлагает не просто застрелиться, а пойти в штурмовики, пока она еще немного подсобирает донатов.

Всего-то несколько месяцев качественных бомбардировок Балтики и Причерноморья — и как курочка по зернышку, "ко-ко-ко" зазвучало по-другому. Сейчас вот прямо пожар из Туапсе виден из космоса на 150 км.

И какое объединяющее поскуливание из-за поребрика.

Русские любят кувалдой бить по рукам в Сирии и тонко шутить про то, как там отопление в Киеве?

Но почему-то, когда есть риск оказаться в любимом ГУЛАГе и там еще чуть потерпеть, лет десять, раздается задорный визг, как у англосаксонских подсвинков.

Андрей Пивоваров

На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, и масштаб пожаров только увеличивается.

Тут важно зафиксировать - что мы находимся в периоде, когда раз за разом хваленая путинская ПВО не справляется, и неделями горят НПЗ, и сделать с этим ничего не могут. То же самое происходило в Ленобласти, сейчас в Туапсе, ночью был еще Ярославль, перечислять менее масштабные можно отдельным списком.

И это уже не воспринимается как ЧП федерального масштаба, горит и горит. Путин вон больше про самоуправление и встречу с иранским министром выступает.

"Патриоты", в свою очередь, пытаются переключить внимание своей аудитории с "плохих бояр" на "плохую Украину" и считают, что удары по Туапсе должны стать последней каплей перед ядерным ударом по противнику.

Александр Горный

Мнение, не более. Ядерный удар будет, очень скоро, возможно тактический. 404 активно на это нарывается. Плохо, но такова логика спирали событий. Вопрос на каком витке? Ядерные державы не проигрывают.

Michaev Naydenov

Любимый Туапсе.

Если раньше считали, что украйна должна быть лишь переформатирована за многочисленные преступления, но не в коем случае не поступать с ней так, как Израиль и США поступают по отношению к своим врагам!

То теперь, как сказал один словацкий депутат по отношению к врагам славян надо "сравнять с землёй", с учетом того уже Европа семимильными шагами готовится к войне и вот-вот выделят 90 миллиардов долларов.

Третья мировая война неизбежна, к сожалению!

Чтобы её избежать, нужно прямо сейчас показать такую силу, которая отрезвит лет так на 50 всех тех, кто готовит поход на Восток.

Терять нечего, и так миллионы санкций введены!!!!

Александр Парубок

Туапсе больше не пригоден для жизни на ближайшие 25 лет! Туапсе больше нет! Как так случилось, что вторая армия Мира допустила это! Забудьте всё, что вы когда-то читали или знали про войну! Побеждает не тот, у кого больше людей, ракет или танков. Побеждает тот, у кого есть технологии! Уничтожить целый город без единой потери - вот, что могут технологии.

Мог ли это представить путин, когда начинал своё "сво"?

Мог ли это представить путин, когда начинал своё "сво"? Нет. А почему? А потому, что он и понятия не имеет, что такое технологии, он советский человек, который вырос на фильмах о войне, где солдаты с автоматами и криками "Ура" делали чудеса. Чудес не бывает. Но есть две новости и одна не очень. Такие операции могут развязать кремлю руки для применения того самого оружия.

Вы поняли, да?

Просто замечательное видео из Туапсе. Не пожалел ни секунды из трех минут на просмотр. Жители города высказываются о "ситуации". Для ленивых я напишу несколько цитат из видео, но я рекомендую его к просмотру, потому что каждая из реплик ШЕДЕВРАЛЬНА:

- Раньше нам все завидовали, потому что мы живем у моря, а теперь не завидует никто (а вы в краденный Крым сгоняйте, там море есть, а собственный город - да нафиг его!)

- С утра до ночи мы сидим и коридорах, там что-то бахает (Ну это ж надо, а? Что-то бахает…)

- Стыдно, просто стыдно, что с нами так обращаются… (А вы переезжайте, например в Бахмут, там со всеми хорошо обращаются и жить не стыдно - там Россия защищает русских)

- Посмотрите что происходит! Вон все машины в нефти! (В кадре появляется машина с символикой ЧВК Вагнер. Бесценно)

- Вы съездите на пляж, посмотрите, что творится!

- Не могу, там полиция все оцепила и никого не пускает (Шедеврально)

И главное НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК не упомянул ни войну, ни Украину, ни Путина, ни вообще каким-либо образом не затронул политику. Вот появился мазут в воздухе и появился. Наше дело маленькое - плакать да жаловаться. Чтоб вывести такой, иного слова не подберу, СОРТ народа нужны десятилетия. И получается отлично - безмолвные, раболепные, низменные черви. Фу.