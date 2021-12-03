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В России у пассажиров из ЮАР нашли COVID-19. Их проверяют на "омикрон"

У двух пассажиров, прилетевших в Россию из Южно-Африканской республики, выявили инфекцию COVID-19 – на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса "омикрон".

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора. "У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы. Биологический материал исследуется в двух лабораториях", - приводит сообщение Роспотребнадзора "Коммерсантъ".

В Роспотребнадзоре РБК не уточнили, в какой аэропорт прилетели пассажиры из ЮАР, и сколько всего человек было на борту.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что со 2 декабря все, кто возвращаются в Россию из ЮАР, должны отсидеть двухнедельный карантин. Решение принято после обнаружения "омикрона" на юге Африки и тем, что специалисты расценивают связанные с ним риски как потенциально очень высокие. В России данный вариант коронавируса до сих пор выявлен не был.

По словам Анны Поповой, в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен россиян.

Первые случаи заражения "омикроном" зафиксировали в странах Африки в первой половине ноября. Впоследствии заболевших выявили в Австралии, Израиле, США, Японии, Великобритании, ряде стран ЕС, включая Германию, Испанию, Италию, и еще нескольких странах.

Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. Ограничения на поездки вводят и другие страны. Израиль и Япония ввели временный запрет на въезд для всех иностранных граждан.

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