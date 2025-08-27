СМИ: IB признали "нежелательным" по запросу бывшего детского омбудсмена

Генпрокуратура России объявила "нежелательной" образовательный фонд International Baccalaureate (IB, "Международный бакалавриат") после запроса вице-спикера Госдумы и бывшего детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Информацию об этом выяснило издание T-invariant.

T-invariant пишет, что в 2024/2025 учебном году Кузнецова инициировала проверки во всех российских школах, где преподавали по программам IB. В апреле 2025 года Кузнецова, как утверждается, направила официальный запрос о признании IB "нежелательной".

Проверки, по словам одного из собеседников T-invariant, были массовыми. Например, в школе "Летово" их проводили несколько раз.

Недовольство Кузнецовой вызвали программы IB по истории и "теории познания" — в частности, раздел о развитии интернационального мышления и воспитании "активных граждан мира". Источники отмечают, что по многим историческим темам позиции IB расходились с официальной трактовкой, изложенной в учебниках под редакцией помощника президента Владимира Мединского.

Кузнецова также просила объявить "нежелательной" организацию Council of International Schools (CIS, "Совет международных школ"), чьи аккредитации имеют Московская экономическая школа и Brookes Moscow. Но, по данным T-invariant, CIS "не играет существенной роли" в работе российских школ, и её статус пока не изменился.

Один из собеседников издания связал проверку школ IB с "монархически-патриотическим лобби" бизнесмена Константина Малофеева, мужа нынешнего детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

О том, что Генпрокуратура заявила объявила нежелательной деятельность IB в стране, стало известно 26 августа. Ведомство утверждает, что IB занимается "форматированием российской молодежи по западным шаблонам".

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что фонд обучает "антироссийской пропаганде и разжиганию межнациональной вражды", а его представители "под видом международных образовательных программ реализуют русофобские проекты", а также "навязывают нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений". По всей видимости, имеется в виду признанное в России экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ".