Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису. Это случилось после того, как политик снял российский флаг с флагштока, размещённого в городе во время чемпионата мира по хоккею с шайбой. О запрете сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Турнир проходил в городе в мае — июне. В центре города были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на российскую национальную символику на международных спортивных соревнованиях.

Из-за этого российская сборная выступала на турнире под названием и флагом национального Олимпийского комитета. Вместо гимна Александрова исполнялся фрагмент из первого концерта Чайковского. Российская сторона тогда резко раскритиковала решение снять флаг, заявив, что запрет действует только на стадионе, а не в городе. По словам Захаровой, мэр Риги "должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике".

Стакис заявил в твиттере, что не планирует поездки в Россию. "Мне и в Риге есть чем заняться", написал он, добавив, что получает из страны письма поддержки.