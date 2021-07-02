Россия запретила въезд в страну мэру Риги Мартиньшу Стакису. Это случилось после того, как политик снял российский флаг с флагштока, размещённого в городе во время чемпионата мира по хоккею с шайбой. О запрете сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
Турнир проходил в городе в мае — июне. В центре города были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства о запрете на российскую национальную символику на международных спортивных соревнованиях.
Из-за этого российская сборная выступала на турнире под названием и флагом национального Олимпийского комитета. Вместо гимна Александрова исполнялся фрагмент из первого концерта Чайковского. Российская сторона тогда резко раскритиковала решение снять флаг, заявив, что запрет действует только на стадионе, а не в городе. По словам Захаровой, мэр Риги "должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике".
Стакис заявил в твиттере, что не планирует поездки в Россию. "Мне и в Риге есть чем заняться", написал он, добавив, что получает из страны письма поддержки.
- В один день с российским флагом Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский государственный флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. После протеста организатора турнира, Международной федерации хоккея, был снят и флаг федерации, его заменили на флаг Риги. Белорусские власти возбудили против Стакиса уголовное дело, Минск и Рига обменялись высылкой дипломатов.
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